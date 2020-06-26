«Национальный корпус» и его союзники активизировали борьбу на улицах с «ватным реваншем», угрозу которого видят как в Партии Шария, так и в недавно созданном общественном движении «Патриоты – за жизнь» Ильи Кивы

Вечером в среду глава центрального штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин анонсировал масштабную акцию по возврату улицы, которую ранее Анатолий Шарий объявил отобранной у националистов: «Завтра в Харькове и Запорожье мы выходим на акции — против пророссийских диверсантов из ОПЗЖ и Партии Шария. Против угрозы повторения 2014 года и войны на улицах украинских городов». По прайсу или убеждениям? Нацкорпус анонсировал в пятницу, 26 июня, неонацистский террор на улицах Украины © g.io.ua

Лидер харьковского отделения «Нацкорпуса» Константин Немичев заранее указал место акции в своем городе — 25 июня в 17:00 у городского офиса «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) на Харьковской набережной, 7/9. Название для акции было выбрано не без пафоса: «Украина или смерть!»

Да, кстати, направление агрессии националистов расширяется, охватывая не только Партию Шария, но и ОПЗЖ, чей силовой блок «Патриоты — За жизнь» презентовали 18 июня в Киеве нардепы от ОПЗЖ Илья Кива и Виктор Черный. Кива, выступив перед собранными спортсменами, пообещал кары националистам.

Впрочем, дожидаться означенной даты в «Нацкорпусе» не стали и поздним вечером наведались к харьковскому офису ОПЗЖ, обнаружив на нем надпись «Аренда».

«После анонса нашей завтрашней акции ватники из ОПЗЖ внезапно в 22:00 покинули своё логово, — удовлетворенно написал Немичев в Facebook. — Напоминает, как Виктор Янукович бежал в РФ. Интересно, Илья Кива помогал собирать вещи?»

Впрочем, как заявил днем в четверг журналистам глава харьковской городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик, общественная приемная Юрия Бойко на Харьковской набережной закрыта уже давно, так что «Нацкорпус», придя туда, «останется без работы»: «Нас там нет с первого апреля. Еще когда начался карантин, были трудности с приемом посетителей, все идут. Плюс мы не успевали отмывать офис. Нас постоянно обливали. И на восьмое марта тоже. Просто устали». Именем Сатаны: «азовцы» начали «сафари» на сторонников Шария © will-live.com

С другой стороны, когда именно съехал с Харьковской набережной офис ОПЗЖ, точно не известно. Еще днем в четверг журналисты наблюдали там поднятые на окнах роллеты.

А вот другая ночная акция в Харькове оказалась куда более кровавой — неизвестные избили активиста Партии Шария Никиту Роженко, который называл себя координатором партийного строительства харьковской ячейки и вел колонну харьковских «красно-белых» на марше в Киеве 17 июня. Роженко подкараулили у его дома, разбили ему голову, забрызгав кровью мостовую и стоявшую рядом машину. Чем именно били Роженко, непонятно.

В первом сообщении Шарий написал утром в четверг: «По голове битами». Но вечером уточнил: «Подробности… У него из головы извлечены осколки бутылки, его тупо убивали».

Как заявила Ольга Шарий, «за пару часов» до нападения Роженко написал заявление в полицию об угрозах его жизни, поступающих со стороны «Нацкорпуса» (это же время называет в своих последующих роликах ее муж). Позже, правда, Ольга указала иное время: «В час ночи Никита написал заявление на Немичева и Жорина. Около двух его попытались убить».

Стоит отметить, что, как сообщили журналистам в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в 1:53: «Предварительно, двое неизвестных на улице Веснина напали на 28-летнего гражданина и нанесли ему телесные повреждения».

Официально харьковский «Нацкорпус» открестился от этого нападения. Правда, довольно уклончиво.

«На Востоке патриотически настроенные граждане не рады, что появилась пророссийская сила, и, скорее всего, патриотично настроенные люди и выражают так свое недовольство, — заявил днем в четверг изданию Kharkiv Today региональный вождь «азовской» партии. — Либо сам Анатолий сделал заказ на своих людей, потому что очень странно, что, как он сам пишет, за два часа было написано заявление по нападению. То есть непонятно, может, это он сам заказал эту всю историю?»

С другой стороны, в «Нацкорпусе» открыто злорадствуют по данному поводу.

«Очень странные люди в этой партии. В реанимацию чего-то ложатся, — написал в Telegram глава «Нацкорпуса» в Черкасской области Дмитрий Кухарчук. — Нужно укреплять иммунитет и ходить на массажные процедуры. Тогда и болеть не будете».

И добавил улыбающийся смайлик.

Как бы то ни было, но днем в четверг активисты харьковского «Нацкорпуса» прошли колонной к закрытому офису ОПЗЖ, где их уже ждали бойцы союзного «Фрайкора» (суммарно набралось под сотню крепких ребят), и провели там митинг, устроив среди прочего сожжение российского триколора. Ловят и бьют по всей Украине: в «Нацкорпусе» объявили войну Партии Шария © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы не увидели грозных бойцов Ильи Кивы, службы безопасности Толика Шария и других петухов. Харьковские улицы, как и улицы всей Украины, принадлежат националистам, патриотам и ветеранам!» — резюмировал Немичев в Facebook.

В целом аналогично прошли события в Запорожье, где днем в четверг «Нацкорпус» также анонсировал акцию против «ватного реванша». Националисты провели марш по улицам, собравший порядка сотни человек, и митинговали под местным офисом Партии Шария.

Разница с Харьковом в том, что Партия Шария попыталась перебросить в Запорожье из Днепра несколько десятков бойцов охраны.

«В Запорожье террористическая организация «Нацкорпус» объявила анонс нападения на наш офис. Полиция на въезде в город только что ЗАДЕРЖАЛА нашу охрану и ПРОПУСТИЛА «Нацкорпус», — возмущенно пишет Анатолий Шарий.

Об этом еще ранее сообщил в Telegram экс-глава центрального штаба «Нацкорпуса» Родион Кудряшов, проживающий в Днепре: «Команда петухов от партии ваты (перечеркнуто «бодибилдеров Шария» — Авт.) едет срывать акцию «Нацкорпуса» в городе Запорожье. Остановили их на блокпосту Днепр — Запорожье. У кого есть возможность — подъезжайте. У кого нет возможности — встречайте лохов».

Кудряшов опубликовал фотографии накачанных ребят, находившихся в задержанных микроавтобусах (на фотографии один микроавтобус Volkswagen, но на другой — фото, сделанное внутри микроавтобуса Mercedes), а затем результаты пробивки (скорее всего, через поисковые сервисы вроде FindClone) — двух из охранников идентифицировали как тренеров из фитнес-клуба Fit4You в Днепре. Еще не война, но её ощущение. Что осталось незамеченным на митинге Шария в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Действительно, националисты достаточно выразительно продемонстрировали, что улица за ними. Мобилизационные возможности «Нацкорпуса» в любом из крупных городов — исключая, может быть, Одессу — заметно выше их оппонентов. Да и контингент, который националисты могут вывести на улицы, более подготовлен к бою, так что им не нужна специально подготовленная и перебрасываемая из города в город охрана.

Опять же, националисты обладают опытом и навыками «точечной» уличной войны.

«Дальше пойдет война в привычном для праворадикалов формате, то есть «вычисление» оппонентов через соцсети, «накрывание» их пикетов и сборов и т.д. У тех же футбольных фанатов или националистов опыт в этом немалый», — прогнозировал я в статье на Украине.ру 19 июня.

Как честно признался в четверг Анатолий Шарий: «Я должен был бы сказать, что делать дальше. Но я не знаю, что делать дальше». Такой вот лидер партии.

Судя по всему, в Партии Шария сейчас начнется повсеместное наращивание силового блока.

«Охрана — есть. Средства самозащиты — есть. Разрешенное оружие — есть. Запросы на получения травматов — есть. В каждой ячейке», — перечисляет Ольга Шарий.

«По факту, «Нацкорпус»… пытается раздуть гражданскую войну», — встревоженно заявил 25 июня Анатолий Шарий.

Нет. На самом деле гражданская война еще даже не началась. Пока что националисты пускают в ход только биты (как в Харькове) и молотки (как в Черкассах). Между тем, в их арсеналах — огромное количество вполне легального гладкоствольного и нарезного оружия (вплоть до автоматических и снайперских винтовок), с которым они достаточно профессионально тренируются уже не первый год (а многие обладают и опытом его применения в реальных военных действиях.