По состоянию на 12:00 пятницы, 26 июня, в мире зафиксировали свыше 9,7 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пандемия унесла жизни более 491 тысячи человек. Более 5,2 миллиона пациентов смогли побороть болезнь, сообщает сайт coronavirus-monitor.info

В активной фазе болезни находятся 3 973 298 человек, из них 57 631 в критическом состоянии.

Первое место антирейтинга по темпам распространения коронавируса удерживают США. В этой стране свыше 2 млн 504 тысяч подтвержденных случаев. За сутки COVID-19 выявили у еще 13 483 американцев.

На втором месте находится Бразилия с более чем 1,23 миллиона заболевшими. За сутки в южноамериканской стране скончались 620 пациентов, общее количество погибших возросло до 55 054 человек.

В России выявили почти 614 случаев коронавирусной инфекции. Свыше 375 тысяч инфицированных вылечились, 8605 человек погибли. За сутки скончались 178 человек.

Четвертую, пятую и шестую строчки занимают Индия (491 тыс.), Великобритания (308,3 тыс.) и Перу (более 268 тыс.).

Ситуация на Украине

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 41 117 случаев коронавируса, 1086 летальных, 18 299 пациентов выздоровели. За сутки коронавирус выявили более чем у тысячи человек. По данным СНБО, это новый антирекорд.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20200626/1028093971.html За сутки было зафиксировано 1109 новых случаев»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Медработники в городе Вараш Ровенской области устроили акцию протеста у стен горсовета. Врачи требуют выплатить зарплату, в акции принимают участие около 200 человек. Медики утверждают, что власти должны им порядка 4,5 миллиона гривен.

Деньги выделялись в соответствии с с законом об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Закон, подписанный Владимиром Зеленским, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных с COVID-19.

Три новых случая коронавируса зарегистрировали в рядах Вооруженных сил Украины. По данным пресс-центра командования медицинских сил ВСУ, в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона на лечении находится один военнослужащий. На домашнем лечении под наблюдением медицинской службы — два человека. Их состояние удовлетворительное.

На утро 26 июня в ВСУ болеют 153 человека, всего за время пандемии выздоровели 294 военнослужащих, пятеро скончались. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 591 военнослужащий.

Ситуация в России

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в России снизилось до 6800.

«Это очень приятные для нас цифры, мы очень рассчитываем, что такая тенденция продлится в предстоящие дни и недели», — заявила Голикова.

Тем не менее, хотя Россия справляется с коронавирусом, угроза сохраняется, отметила вице-премьер. Кроме того, она предложила взять под диспансерное наблюдение всех переболевших COVID-19.

По данным оперативного штаба, число выздоровевших уже составляет порядка 62% от общего количества заразившихся коронавирусом в России.

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Московской области впервые с апреля опустилось ниже 400. За сутки в Подмосковье выявили 390 заболевших.

Иммунитетом к коронавирусу обладают около 20% москвичей, прошедших обследование.

«Это исследование мы проводили в период с 5 июня по 18 июня, в нем приняли участие более 90 тысяч москвичей. По результатам исследования, популяционный иммунитет у горожан формируется и дальше, и на сегодняшний день практически 20% москвичей такой иммунитет имеют — 19,9%», — рассказала на встрече с журналистами заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В России продолжается активная работа над созданием вакцины против коронавирусной инфекции. Уже идут доклинические и клинические испытания.

Внедрение отечественных препаратов от коронавирусной инфекции вместе с вакциной позволят сделать эту инфекцию фармацевтически управляемой, пообещал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ситуация в мире

Несмотря на то, что США занимают первое место антирейтинга по темпам пандемии, по словам Дональда Трампа, уровень смертности среди американцев от COVID-19 — один из самых низких в мире.

«Наша экономика наверстает упущенное и не остановится. "Угли" или вспышки будут потушены по мере необходимости!» — пообещал американский лидер.

Коронавирус и классики литературы. Сказка про политического попа Зеленского и его коллективного Балду — "Слуг народа" © РИА Новости, Михаил Озерский | Перейти в фотобанк Андерс Тегнель.

По его словам, в Швеции количество заболевших растет в связи с тем, что власти стали проводить больше тестов, чем раньше, и сейчас тестируются совсем другие группы населения.

«Нагрузка на здравоохранение в последнее время снизилась, и это абсолютно очевидная тенденция, которая будет продолжаться. Прискорбно, что Швецию смешивают здесь со странами, у которых раньше не было никаких проблем, а теперь они, по всей очевидности, находятся в начале эпидемии», — заявил Тегнель.

В группе риска, по данным ВОЗ, находятся Азербайджан, Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Казахстан, Киргизия, Косово, Молдавия, Северная Македония и Украина.