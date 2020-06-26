В четверг, 25 июня, на Украине появился новый и.о. министра образования. Им стал Сергей Шкарлет, сменивший Любомиру Мандзий, назначенную в марте 2020. Она прославилась конкурсом детских рисунков в честь дивизии СС «Галичина». Шкарлет - ректор из Чернигова, для его назначения на пост министра нужно одобрение парламента, а там не хватило бы голосов

Против кандидатуры Сергея Шкарлета активно выступали националисты и «грантоеды» из «Слуг народа» и «Голоса». Причиной такой неприязни они называли поддержку Шкарлетом экс-президента Виктора Януковича, его членство в «Партии регионов» и противодействие Майдану в 2014 году.

Правда, в 2015-м Шкарлет уже баллотировался в областной совет по списку "Блока Петра Порошенко", но не прошел. Сейчас же его кандидатуру пролоббировал президент Зеленский, лично посетивший Шкарлета и проинспектировавший его вуз. Его кандидатуру также активно поддержали ректоры других университетов, а также губернатор Черниговской области, которому, по информации украинских СМИ, Зеленский доверяет. Однако противодействие парламентского комитета по образованию, в котором прочно засели «грантоеды», не позволило назначить его полноценным министром. «Стерилизовать бедных»: программа украинской элиты © Facebook, Александр Сенько

Бывшая министр образования Анна Новосад подвергла Шкарлета критике за то, что он, дескать, не разделяет ценностей Майдана. Соратник Порошенко и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал его назначение «возвращением времен Дмитрия Табачника», министра образования при Януковиче. Заместитель министра образования Егор Стадний, представитель так называемых «соросят», 25 июня подал в отставку, протестуя против назначения Шкарлета.

Бывший «узник Кремля» Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм, увидел в назначении Шкарлета целую тенденцию по выдавливанию «проевропейских» активистов.

«Власть целенаправленно вытесняет из своих рядов людей, которые настроены проевропейски и готовы проводить реформы, заменяя их на бывших «регионалов» с пророссийскими взглядами», — пишет Сенцов.

Лидер ультраправой партии «Свобода» Олег Тягнибок усмотрел в этом назначении чуть ли не торжество Русского мира.

«Они думают, как отменить ВНО (внешнее независимое оценивание при поступлении в университет. — Ред.), чтобы восстановить взяточничество при поступлении в вузы. Собираются изменить закон об образовании, чтобы угодить фанатикам Русского мира (отменить обязательность обучения на государственном языке в средних и старших классах)», — заявил Тягнибок, комментируя назначение.

Следует отметить, что отмена ВНО (хотя ранее он критически отзывался об этой «реформе») или обязательного обучения на украинском языке — вне компетенции министра образования. Ранее Шкарлет также высказывался за предоставление вузам большей автономии при приеме студентов и при определении программы обучения, что в штыки воспринимали националисты, подозревая в этом угрозу националистической унификации системы образования. Однако по этой же причине его поддерживает ректорат большинства университетов. «Дети коллаборантов». Как на Украине на самом деле относятся к молодёжи Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На 30 июня националисты и представители грантовых организаций планируют митинг протеста против назначения Шкарлета. Организатором митинга выступает НПО «Украинские студенты за свободу», организация, финансируемая американским фондом Atlas Network. Протест против Шкарлета объединяет фракцию «Голос», «Европейскую солидарность» Порошенко, а также значительную часть «Слуг народа». Предыдущая акция протеста против его назначения, проведенная 18 июня, собрала лишь около 20 человек.

Сергей Шкарлет — ректор Черниговкого технологического университета, инженер-математик, автор 120 научных работ. Правда, в некоторых работах экс-министр образования Новосад нашла плагиат. На этом основании депутат от партии «Голос» Инна Совсун срочно внесла законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве тем, кто был уличен в плагиате. В ответ Шкарлет заявил, что плагиата в его работах нет, что и должен подтвердить их независимый анализ.

С другой стороны, Шкарлет известен как хороший и исполнительный управленец без каких-то конкретных политических взглядов. Политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник считает на этом основании, что каких-либо серьезных изменений в работе министерства при нем не будет.

«Шкарлет — человек достаточно конъюнктурный. И не делать резких движений — это часть его райдера [перечня условий] при назначении на эту должность. Скорее всего, он попытается мягко войти в министерство, и, учитывая все сопротивления его назначению, мягко договариваться со всеми. Что касается политики министерства, думаю, что не стоит ожидать какого-то отката в таких болезненных вопросах, как язык обучения или переписывание истории. Хотя она может стать более уравновешенной и еще более зависимой от Банковой. Какую линию будут гнуть в Офисе президента, такую стратегию будет реализовывать новый исполняющий обязанности министра», — считает Бортник. Без пророка в своем отечестве. Зеленскому-президенту — год © REUTERS, AP/Stringer

Политолог Андрей Золотарёв уверен, что Шкарлету не дадут нормально работать, постоянно "шатая под ним кресло", что ограничит его возможности. По его словам, националисты и грантоеды давно считают Минобразования «своей парафией» и не потерпят там чужака.

«Представители грантоедского сообщества активно ополчились на Шкарлета, обвиняя его и в том, что он допустил плагиат, и в том, что купил шикарную машину за бюджетные деньги. Как выясняется, "шикарная машина" — это пикап на балансе Черниговского университета. Спокойно работать Шкарлету не удастся. Они попытаются раскачивать кресло под Шкарлетом — информационное давление, невинная фраза, вырванная из контекста… То, что он не нашел понимания в Раде, — тоже проблемный момент, поскольку с Радой так или иначе ему придется сталкиваться», — говорит Золотарёв.

Реальной причиной протеста националистов против кандидатуры Шкарлета является, скорее всего, тот факт, что он человек президента и опытный управленец. Следовательно, возникают опасения, что он легко сможет контролировать расход средств на разные образовательные программы, включая те, через которые финансируются ультраправые организации.

Кроме того, он известен как человек, критически относящийся к последним «реформам» в системе образования. На этом основании многие из «реформаторов» всерьёз обеспокоились насчёт своих теплых мест в Минобразования. Ведь вдруг «человек со стороны» узнает и доложит президенту, сколько миллионов выделяется на проведение каких-нибудь нелепых образовательных курсов по истории вышиванки, на чём кормятся сотни националистов?