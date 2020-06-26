3 ноября 2020 года - день, который может кардинально изменить внутриполитический расклад сил в Соединённых Штатах. Эксперты рассматривают, что произойдёт, если на президентских выборах победит нынешний глава государства Дональд Трамп или бывший вице-президент Джо Байден, а контроль над обеими палатами Конгресса получит одна из двух партий

Непредсказуемые выборы

На киберзавтраке Российского совета по международным делам заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что выборы-2020 уникальны по многим аспектам: по накалу борьбы, количеству вылитой грязи и компромата, возрасту претендентов на высший пост, по степени комплексного кризиса, который переживают США (расовый, социальный, культурно-ценностный, политический), кроме того, избирательная кампания проходит в условиях пандемии и массовых протестов, впервые в выборах участвует президент, переживший процедуру импичмента. Выборы в США: Трамп объявил о своей победе, но схватка только начинается © AP,

В начале года шансы Дональда Трампа на переизбрание были высокими — по всем статьям импичмента Сенат его оправдал, республиканцы консолидировались вокруг него, ситуация в стране была благополучной. У демократов же в это время был разброд и шатание, в разгаре были внутрипартийные праймериз. Однако потом всё резко и быстро изменилось: под влиянием эпидемии коронавируса экономический рост сменился рецессией; миллионы американцев потеряли работу, хотя до этого момента безработица держалась на рекордно низком за 50 лет уровне; локализовать распространение COVID-19 не удалось, и инфекция стремительно распространилась, выведя США на первое место в мире по количеству заболевших и умерших; недовольные положением дел люди вышли на акции протестов, которые впоследствии переросли в беспорядки и охватили почти все штаты. Соответственно, всех собак спустили на Трампа, как на президента. Демократы к тому моменту определились со своим кандидатом на выборы и объединились вокруг него. Хотя бывшего вице-президента США Джо Байдена нельзя назвать сильным лидером, но всё же он был вице-президентом и является одним из опытнейших политиков США. Они приступили к третьей попытке — после безрезультатного расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и провалившейся процедуры импичмента — отстранить Трампа от власти, на этот раз стараясь выставить его расистом и показать неумелое управление страной.

«Получится ли у них, сказать пока сложно. На фоне пандемии, роста безработицы и протестов шансы Трампа представляются менее высокими, а Байдена, наоборот, более высокими. Думаю, шансы Байдена укрепятся ещё сильнее после того, как он определится с кандидатурой вице-президента, которым, скорее всего, станет представитель нового поколения, левого крыла Демократической партии, возможно, это будет женщина, представляющая небелое население. По крайней мере, это укрепило бы позиции Байдена и позволило ему объединить в большей степени партию вокруг себя. В то же время Трамп по-прежнему держит свой электорат достаточно жёстко, республиканские избиратели остаются консолидированными вокруг президента. В целом по стране рейтинг Трампа снижается, но среди республиканского электората этот показатель остаётся на уровне 90%, даже по опросам сочувствующих демократам СМИ», — заявил Суслов. Константин Кнырик: Массовые протесты в США — это только репетиция свержения Трампа © РИА Новости, Владимир Трефилов

Однако, как предупредил эксперт, ядерного электората для победы на президентских выборах не хватит, важное значение будет иметь исход голосования в колеблющихся штатах, а они пока не определились, кого поддерживать, и явка избирателей. По его словам, если демократы смогут обеспечить высокую явку своих избирателей и склонят на свою сторону жителей колеблющихся штатов, а пока опросы демонстрируют эту тенденцию, то Трамп, скорее всего, проиграет. Однако если за оставшиеся месяцы в стране возобновится бурный экономический рост, безработица пойдёт на спад, люди устанут от протестов, а Байден продолжит делать нелепые заявления, то перспектива выборов снова станет неопределённой.

Конгресс решает всё

3 ноября 2020 года гражданам США предстоит выбрать не только президента, но и конгрессменов. От того, кто займёт кресла в законодательном органе, тоже сильно зависит политическая ситуация в стране.

Выступая на киберзавтраке Российского совета по международным делам, ведущий научный сотрудник института США и Канады РАН Павел Шариков отметил, что сейчас истекают полномочия тех сенаторов, которых избрали в 2014 году, тогда демократы впервые потеряли большинство в Сенате. Эксперт пояснил, что в ноябре этого года будет разыграно 35 сенаторских мест: 33 места в рамках плановой ротации (каждые 2 года переизбирается 1/3 верхней палаты Конгресса) и ещё 2 освободившихся в связи со смертью Джона Маккейна (представлял штат Аризона) и отставкой в конце 2019-го Джонни Айзаксона (представлял штат Джорджия) по состоянию здоровья — из них 23 республиканских и 12 демократических. Сейчас небольшое преимущество в Сенате у однопартийцев Трампа.

По словам Шарикова, за несколько месяцев до голосования говорить, что демократы отыграют Сенат, нельзя, но, тем не менее, у них достаточно неплохие шансы вернуть себе контроль над верхней палатой Конгресса. Что касается Палаты представителей, где у демократов преимущество в 36 голосов, то шансы сохранить большинство тоже есть. Не исключено, что демократы могут выиграть даже в традиционно республиканских штатах. Американская пресса пишет, что в нижней палате особенно ожесточённой борьба будет за 74 кресла — 42 демократа и 32 республиканца. Эксперт напомнил, что на прошлых выборах демократ Бето О'Рурк, участвовавший в нынешней президентской гонке, баллотировался в Сенат и претендовал на место, которое занимает самый республиканский республиканец Тед Круз — очень влиятельной политик, в президентской кампании-2016 последний соперник Трампа, — и проиграл всего пару процентов. Пушков: Беспорядки в США — возможность для Байдена, ничего не делая, получить преимущество над Трампом © РИА Новости, Илья Питалев

«Как бы ни завершились выборы в Конгресс, продолжится перетягивание каната между ветвями исполнительной и законодательной власти. Это называется разделённое правительство, и в Америке такое уже бывало — когда одна ветвь власти контролируется одной партией, а вторая — другой. Если Трамп останется в Белом доме, а демократы займут обе палаты Конгресса, получится ситуация, при которой будет мощное, невиданное доселе противостояние: по большому счёту Трамп будет хромой уткой, я даже где-то читал заметки о том, что будет инициирована новая процедура импичмента, совершенно беспрецедентная, непонятно, как поведут себя республиканцы, у сейчас партии нужно его поддерживать, но потом у него не будет перспектив переизбрания (законодательство не допускает больше двух президентских сроков для одного человека. — Ред.), и необходимость удерживать его исчезает. Это будет фантастическая политическая борьба, которая в любом случае состоится», — заявил Шариков.

Он обращает внимание на тот факт, что перетягивание каната между ветвями власти за последние годы происходило в сфере внешней политики. Конгресс пытался отобрать у президента часть его полномочий, хотя они разграничены в Конституции, прежде всего при помощи закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), согласно которому президент не может ни вводить, ни снимать санкции без разрешения Конгресса.

«В случае если демократы получат контроль над обеими палатами, эта борьба будет зашкаливать и перейдёт все рамки разумного. Если им не удастся сохранить большинство в Палате представителей и они проиграют в Сенате, то в любом случае останутся мощной силой, пользующейся поддержкой населения, и будут использовать другие средства для противостояния республиканцам», — сказал Шариков.

Прогнозируя ситуацию в США после ноябрьских выборов в целом, Дмитрий Суслов выражает уверенность, что вне зависимости от исхода голосования базовые проблемы американского общества останутся нерешёнными, и страна станет ещё более поляризированной. Во-первых, расовый раскол сохранится и даже усилится, поскольку обеспечить расовую интеграцию расового меньшинства через коленопреклонение и унижение перед ним невозможно. Во-вторых, сохранится социальный раскол, который кстати является одним из самых главных факторов расового раскола.

«Надо понимать, что элита Демократической партии — центристская, и для неё Берни Сандерс представляет не меньшую угрозу, чем Дональд Трамп. Она готова склонять колени и даже приветствовать снос памятников героям Конфедерации, но не готова реализовывать экономическую программу Сандерса, она не готова менять первооснову американского государства. В реальности создавать более справедливое общество, социальное государство демократическая элита не хочет, и в этом глубокий раскол между верхушкой партии и рядовыми демократами, которые всё больше и больше склоняются влево. Предвзятое отношение полиции к афроамериканцам имеет не только и не столько расовую, сколько социальную природу, поскольку отсутствие социальных лифтов, доступа к образованию, здравоохранению, престижной работе — одни из главных причин гораздо большего числа правонарушений со стороны небелого населения. И всё это сохранится», — пояснил эксперт. «Не Байден»: американист сказал, кто на самом деле будет президентом США, если победят демократы © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В-третьих, усилится ценностно-культурный и политический раскол. Протесты последних недель сдвигают демократов ещё больше влево, и если бы апогей праймериз демократов проходил сейчас, то победу на них наверняка одержал бы Берни Сандерс. А вот республиканский электорат, который в этих протестах в большей степени не участвует и смотрит на них с большим осуждением или даже гневом, будет склоняться вправо.

«Избранный президент, вне зависимости от того, кто это будет, Трамп или Байден, будет президентом лишь части Америки, в лучшем случае половины, но не всей страны. Новый американский президент столкнётся с точно таким же внутриполитическим клинчем, как сейчас Трамп. Если победит Байден, то, вероятно, уменьшится саботаж его действий со стороны глубинного государства, но республиканцы будут торпедировать политику Байдена примерно так же, как сейчас демократы торпедируют политику Трампа, и в большей степени, чем республиканцы торпедировали политику Обамы. Всё это будет сопровождаться шатдаунами, периодическим непринятием бюджета», — резюмирует Суслов.