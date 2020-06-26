Поездка Лукашенко в Москву для участия в параде Победы на Красной площади состоялась. Ни один прогноз, что кроме торжественной части будет еще и личное обсуждение с российским коллегой белорусско-российского кейса, не сбылся. Неформальная встреча была, но длилась совсем недолго

Зато сбылось другое опасение Украины.ру, что в отсутствие Лукашенко в Минске могут случиться события, которые будут использовать как инфоповод оппозиционеры. Так и случилось.

Парад и вода

Пока Лукашенко был в Москве, в Минске случилась авария на водоканале. Дело житейское, но его раздули до паники. И фотографии жителей Минска, стоящих в очереди за водой, заполнили интернет. Пострадали 1400 домов во Фрунзенском районе и 860 — в Московском. Кстати, власти сработали оперативно. На улицы тут же выставили емкости с водой. Они же и были использованы как вещественное доказательство качества «режима Лукашенко». Телеграм-каналы были на передовой в деле превращения аварии в атаку на «режим». Ситуация максимально драматизировалась, нагнеталась и переходила из чисто бытовой в политическую.

Местные службы оказались заложниками ситуации в условиях отсутствия первого лица. В такой системе, как в Белоруссии, инициатива чиновников наказуема, поэтому взять ее на себя боятся все. На обстановке это отразилось в том, что службы максимально оттягивали время начала общения с населением. В результате вписались в информационную картину того, как от людей скрывают правду. В Telegram работают исключительно люди с воображением, так что тут же пошли сравнения с Чернобылем, а Лукашенко — с КПСС. «Все подделка». Банк в Швейцарии заявил, что не имеет отношений с сыном Лукашенко

Но к утру все прояснилось. По словам главного государственного санитарного врача, в некоторых домах вода имела очень сильный запах, была объявлена непригодной к употреблению, но использовать ее для бытовых целей не запрещено. Медленно информировали, потому что Минздрав сообщил в Минскводоканал только в 23 часа. Масштабы аварии не так велики, как раздували в телеграм-каналах, а очереди за водой были только в двух районах. Точку в этом деле поставил… телеграм-канал. Он по всем признакам близок к Администрации президента, именуется «Пул первого», а по слухам, может быть связан с пресс-службой главы государства. «Ситуация с водой в Минске — на личном контроле президента», — написали там.

«Обо всей ситуации Лукашенко доложили сразу по прилёте из Москвы, продолжились доклады и вчера вечером, и сегодня в течение дня. Говорят, сегодня днём совещание в Совете Республики прервала секретарь, вбежав со словами: через 10 минут разговор с Александром Григорьевичем по поводу воды. Позже такой же звонок раздался и мэру Анатолию Сиваку. А «Пулу первого» удалось узнать: на выяснение реальных причин и виновных в происходящем у ответственных ну очень мало времени». Это все, что можно рассказать о поведении воды в минских кранах в отсутствие Бацьки. Александр Лукашенко опровергает публикации о миллионах своего сына © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Вода и Telegram

Зато тема коммунальной аварии в Минске была мгновенно подхвачена и раскручена в мессенджере Telegram. Они очень оперативны, будучи не связаны никакой ответственностью за написанное, не имея обузы в виде согласования текстов с редакторами и юристами. Хронологически это было после парада. Так что до и во время него каналы отрабатывали ведение ковровых бомбардировок по Лукашенко в Москве. Тут можно четко видеть все пункты негативной повестки. Приплели даже младшего сына президента, но в основном злорадствовали, что никаких переговоров по экономике и политике не будет, потому что Бацька «нерукопожатен».

С чего такой вывод, если его официально пригласили на парад, а после — на открытие мемориала во Ржеве, непонятно, но так писали. Обыграли все, что можно: как сидел, как ходил, как смотрел, как говорил. Выводы делались самые угрожающие. Завершала тему Лукашенко в Москве сенсация: он прямо с Красной площади уехал в Минск. Но тут вышла промашка, так что даже пресс-секретарю Путина пришлось прояснять, что белорусский президент хоть и не задержался, но все же поучаствовал во всем «протоколе». Тут стоит пояснить связь между активностью каналов в мессенджере и главой белорусского государства. Она непосредственная: Бацька читает это и публично нервничает. Что не оставляет ему шансов быть оставленным каналами в покое. Он сам помогает им превращаться из непонятно чего в нечто политикообразующее. Лукашенко хочет обсудить с Путиным вмешательство в белорусские выборы © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

В общем, вечером у каналов закончилась тема парада, и лично я думал, что они, за неимением другой темы, вернутся к выборам: арестованному экс-банкиру Бабарико, жене «блогера» Тихановского, поведению протестного населения или даже коронавирусу, с которым «диктатор» плохо боролся. Все эти темы хором отрабатываются с яростью рассерженного пчелиного улья. Но тут с неба упала «вода», и злые насекомые ринулись туда. Дальнейшие события непосредственно с водой не связаны, но зато они имеют самое непосредственное отношение к телеграм-каналам, которые не любят Лукашенко. Лично Бацька восторга к ним тоже не питает, он не раз сетовал на их поведение и отношение к нему, в том числе обсуждал эту тему в беседах со своим российским коллегой. Украина.ру тоже неоднократно затрагивала этот вопрос, хотя всякий раз перед аналитиками сложный нравственный выбор: стоит ли говорить о том, что не является СМИ, на кого нельзя подать в суд, призвать к ответу? Увы — да, стоит. Потому что на сегодня как минимум президент Белоруссии вслух говорит об этом, называет «имена» (заголовки). Так и случилось в четверг, когда впервые после возвращения из Москвы Лукашенко появился перед телекамерами.

Telegram и фейки

Судя по тому, что информация о качестве воды пришла в Минскводоканал из Минздрава в 23:00, скорее всего, Александр Лукашенко вчера вечером думал не об этом, а о том, как каналы освещали его визит в Москву. Там более, что они ни разу не пожалели его сына.

«Сегодня в президентском графике кадровый день», — написал в 9:49 канал «Пул первого». На совещании в кабинете президента РБ сидело несколько чиновников, шагнувших вверх по карьерной лестнице. Это новые послы и генконсул в важных странах — Швейцарии, Венесуэле и Латвии. Районные назначенцы, заместители министра экономики и член комитета Союзного государства. Президент сказал ряд напутственных слов, сделал политинформацию о международном и внутреннем положении… а затем сверкнули громы и молнии по телеграм-каналам. Говорилось о заговоре против Белоруссии, о «жутких фейках», дискредитации власти. Наконец, затронута тема, о которой писала в том числе Украина.Ру.

«Сегодня мне доложили, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — сказал президент РБ.

Когда Бацька говорил об этом случился небольшой казус. Говоря об авторах «фейка», Александр Григорьевич сначала подчеркнул, что не желает упоминать вслух название канала (чтобы не рекламировать), а потом все же назвал его. Так иногда случается.

Были названы некие «структуры», связанные с действующими персоналиями, но расшифровка дана не была. И снова прозвучали «кукловоды». Правда на этот раз Лукашенко не был однозначен в «розе ветров». По его словам «они и с одной, и с другой стороны». Под «другой стороной» безусловно имелась в виду Польша, возможно Чехия и базирующаяся там «Радыё Свабода». Потому что относительно «российского следа» пока, все же, конкретики не прозвучало, о чем заявил в Москве Дмитрий Песков. Виктор Бабарико. Биографическая справка © Facebook, Виктор Бабарико

Кремль не очень волнует мессенджер Telegram, его больше тревожат намеки на «вмешательство в выборы».

«Белоруссия не представила аргументов вмешательства в процесс выборов, это заставляет задуматься об обвинениях Минска в адрес Москвы», — сказал Дмитрий Песков.

Фейки и их авторы

А вот что касается «западных ветров», то уже сегодня молния ударила в администратора одного из каналов, который может иметь корни там. У некоего Игоря Лосика, администратора канала «Беларусь головного мозга», прошли обыски. Каналы немедленно подхватили эту тему и даже в эти минуты раздувают ее до размеров планеты Земля.

Кто этот человек, непонятно, ясно лишь, что он проживал на территории Белоруссии. Но событие имело место, так что оно безусловно будет иметь продолжение, а фигурант будет фигурировать в списках «политзаключенных» наравне с отцом и сыном Бабарико, а также «блогером» Тихановским, о которых каналы откровенно подзабыли за парадом, водой и бацькиными «фейками». Это называется «слово и дело». Слова на ветер не бросаются, каждая буква воплощается в жизнь. Президент сказал, что всем этим фейкам нужно противостоять. Подчиненные немедленно приступили к противостоянию. Министр внутренних дел РБ Юрий Караев считает, что уличные акции организовываются и управляются через телеграм-каналы и "Радио Свобода". Министр сообщил, что «люди, которые хотят сделать уличную революцию», имеют хорошую организацию, непосредственно увязав ее с координацией в сетях.

«Они заменили собой стримы Тихановского. В бегущей строке, с комментариями самоорганизовывались и организовывались с кем-то: «смещаемся вправо», «смещаемся влево», «разрыв цепочки». Они уже действуют совершенно осознанно не в целях пикета, а понимают прекрасно, что изобрели и демонстрируют новую форму массового мероприятия. Только это не прежняя толпа, а длинная цепочка. Но суть от этого не поменялась. Они управляются через телеграм-каналы и через стрим «Радио Свобода».

Еще раз: эти СМИ базируется все же в Праге. Лукашенко про Чехию ничего не говорил. Говорил про Польшу. Но это мелочи. Во всяком случае, теперь Россия не в одиночестве, а в компании Польши. Ждем фактов, документов, аргументов. Продолжение обязательно будет в самое ближайшее время. Но потехе — час, а делу — время. Все эти скандальчики никак не связаны с реальной политикой и реалиями российско-белорусских отношений. Президент РБ был приглашен в РФ, никто его в Москве не игнорировал, а в следующий раз президенты встретятся во Ржеве. Караван идет, жаль, что медленно и как-то нелепо. Ну и то, что сопровождает караваны, делает свое дело. Вопрос только в том, нужно ли это замечать.