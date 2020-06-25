Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 июня на совещании в Минске, в котором принимали участие белорусские дипломаты и члены правительства страны, прокомментировал публикации СМИ о его старшем сыне Викторе Лукашенко, который якобы владеет счетом на 840 млн долларов в одном из швейцарских банков

Ранее материал об этом опубликовало также издание Украина.ру. В нем, опираясь на открытые источники, анализировалась информация о миллионах Виктора Лукашенко, который является помощником президента Белоруссии по национальной безопасности. Автор предположил, откуда могли быть эти деньги, в случае, если эта информация правдива.

По словам Александра Лукашенко, миллионы на счетах его старшего сына — «жуткий фейк».

«Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — рассказал он.

Лукашенко добавил, что обычные люди не могут разобраться в финансовых премудростях и верят услышанному.

«Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться», — сказал президент.

Прокомментировал он и то, откуда, по его мнению, могут идти подобные информационные вбросы.

«Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это», — утверждает глава государства.

Издание Украина.ру будет следить за тем, как Министерство иностранных дел Белоруссии выполнит указания президента и найдет доказательства отсутствия счетов Виктора Лукашенко в Швейцарии, а так же и реакцию швейцарского банка, в котором якобы размещены эти средства.

Вся информация на эту тему из официальных источников будет немедленно доведена до наших читателей.