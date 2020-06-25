По состоянию на 19:00 25 июня в мире официально зарегистрировали свыше 9,4 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 483,3 тыс. человек, более 4,7 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь коронавирус был выявлен у 2,3 млн человек. Болезнь забрала жизни 121,9 тыс. граждан, 656,1 тыс. выздоровели.

На второй позиции с 1,1 млн заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 53,8 тыс. человек, выздоровели 660,4 тыс.

Третье место занимает Россия, где, по официальным данным, выявлено больше 613 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 8,6 тыс. человек, 375 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (473,1 тыс.), Великобритания (308,3 тыс.) и Перу (264,6 тыс.).

Ситуация в России

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 613 тысяч 994 случая инфицирования в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая.

За весь период в России от коронавируса скончались 8 605 человек. Более 374,5 тысяч человек уже вылечились.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что разработка вакцины от коронавируса ведется в штатном режиме. Он добавил, что страна перешагнула плато заболеваемости COVID-19. Кривая выявленных случаев инфекции постепенно пошла вниз.

Сезонные вирусы в летние месяцы вытеснят коронавирус, заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге Дмитрий Лиознов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на домашний режим работы из-за подтвержденного коронавируса у нескольких сотрудников правительства региона.

В России могут появиться еще два препарата от коронавируса на основе Фавипиравира.

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что онлайн-обучение для школьников будет вводиться не только при пандемии, но также и при вспышках простудных заболеваний. Он пояснил, что регулярно в России весной и осенью фиксируются вспышки простудных заболеваний. В этом случае порой полкласса сидит дома. Музаев заявил, что необходимо добиться того, чтобы школьники могли «болеть без ущерба для обучения» и в любой момент могли подключиться к своему классу, поучаствовать в уроке. Чиновник полагает, что потребуется несколько лет, дабы довести данную систему до ума, но «делать это надо».

По итогам 2020 года российские кинотеатры могут потерять до 48 млрд рублей. Предварительный прогноз опубликовали в Ассоциации владельцев кинотеатров.

Результаты тестов на коронавирусную инфекцию у шести игроков и двух сотрудников футбольного клуба «Оренбург» оказались положительными. О результатах проверки стало известно после возвращения команды из Москвы, где она проводила матч с «Локомотивом».

Коронавирус и Украина

За сутки коронавирусную болезнь на Украине подтвердили у 994 человек, 16 больных умерли, 349 человек выздоровели.

За все время пандемии коронавирус Sars CoV 2 обнаружили у 40 008 украинцев, 1 067 человек умерли от осложнений, 17 758 человек выздоровели. Сейчас болеет еще 21 183 человека.

Во Львовской области за последние сутки коронавирус обнаружили у 204 человек, в Одесской области — у 95-ти, в Киеве и на Закарпатье — у 85 человек, в Ровенской области — у 84-х, на Волыни — у 69 человек.

Карантинные мены на Украине сохранятся, пока не будет найдена вакцина или лекарство, которое поможет управлять смертностью от COVID-19 в стране. Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

С нарушителями карантинных требований правительство борется с помощью штрафов. Только за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций. Самую большую проблему в МВД видят в общественном транспорте, где люди нарушают карантинные требования — масочный режим и соблюдение дистанции. За несколько дней за эти нарушения было наложено штрафов на 5 млн грн.

На Украине даже изменили рабочий график для многих предприятий, чтобы избежать большого скопления людей в транспорте и пробок на дорогах в «часы пик». Рабочий день многие из них будут начинать не ранее 10:00. К тому же, органы местной власти должны увеличить количество маршрутов в городах.

Во Львове накануне внешнего независимого оценивания по математике провели ИФА-тестирование среди преподавателей. В результате были лабораторно подтверждены 32 случая заболевания коронавирусом. Зараженных учителей от проведения ВНО отстранили.

Коронавирус и классики литературы. Сказка про политического попа Зеленского и его коллективного Балду — "Слуг народа" © РИА Новости, Михаил Озерский | Перейти в фотобанк

Половина граждан Украины откажутся от бесплатной противоковидной вакцины, когда она будет изобретена. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией Research & Branding Group.

Убытки туристического бизнеса на Украине из-за пандемии коронавируса составляют не менее $1,5 млрд, сообщили в Минздраве страны.

Ситуация в мире

Болгария собирается продлить туристический сезон до конца октября и субсидировать чартеры, говорится на сайте министерства туризма страны.

В крупных аэропортах Турции появятся центры тестирования на коронавирус, говорит министр туризма Мехмет Нури Эрсой. Путешественники смогут получить результаты уже через два часа после сдачи теста. Стоимость услуги — 15 евро, однако для людей с высокой температурой и кашлем их сделают бесплатно.

Экономика США в первом квартале 2020 года сократилась на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, согласно опубликованным в четверг окончательным данным министерства торговли США. И ожидается ухудшение ситуации.

Глава МВД Финляндии Мария Охисало заявила о планах открыть границу с Россией в последнюю очередь. Первоначально будет восстановлено свободное передвижение внутри Шенгенской зоны.

Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев до 1 августа. На территорию государства могут попасть только граждане Израиля. Остальным пассажирам запрещён въезд даже транзитным рейсом. Исключения сделаны только для тех пассажиров, которые имеют специальное разрешение от управления по делам населения и иммиграции Израиля.

В Соединенных Штатах резко обострилась ситуация с коронавирусом. О рекордном росте заражений за сутки сообщили власти нескольких штатов. К четвергу за сутки в стране выявлено без малого 36 тысяч новых случаев. Примерно столько же, сколько фиксировалось на пике заболеваемости COVID-19 в апреле. Особенно непростая ситуация сложилась на американском Юге. Поэтому власти северо-восточных штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут ввели карантинные ограничения для въезжающих из целого ряда южных штатов, среди которых Алабама, Арканзас, Аризона, Флорида, Северная Каролина, Южная Каролина, Техас и Юта.