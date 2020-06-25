Президент США Дональд Трамп уверен, что лишил бывшего вице-президента страны Джо Байдена шансов занять Овальный кабинет. Однако развязка борьбы за Белый дом ещё впереди

До выборов остаётся меньше пяти месяцев, претенденты на высший пост после долгого перерыва возобновляют агитационные мероприятия. Основная борьба развернётся за колеблющиеся штаты. Накануне президент США Дональд Трамп посетил один из них — Аризону.

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь

«Я видел у Белого дома протестующих с плакатами. На транспарантах была надпись, только вдумайтесь: «Демократы говорят: сократить финансирование и упразднить». Я спросил: «Кому они собираются урезать финансирование и кого сократить?» Мне отвечают: «Полицию». А я: «Это же замечательно! Я только что победил на выборах! Потрясающе!» — заявил глава государства, выступая перед сторонниками. Массовые беспорядки повышают шансы Трампа на переизбрание — эксперт из США © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Сокращение финансирования полицейских — один из ключевых лозунгов активистов (этот лозунг написан на одной из улиц Вашингтона неподалёку от президентской администрации), чиновники некоторых штатов прислушались к нему и уже объявили о пересмотре выделяемых средств, в частности в Сиэтле бюджет городского управления решили урезать на $20 млн и, более того, мэр города демократ Дженни Дюркан требует от полицейских на половину сократить свои расходы.

При этом бывший вице-президент США Джо Байден, который будет представлять Демократическую партию на ноябрьских выборах, не разделяет эту точку зрения. В интервью телекомпании CBS несколько дней назад он сказал: «Нет, я не поддерживаю сокращение финансирования полиции. Я поддерживаю идею о том, что объём федерального финансирования, выделяемого полиции, должен зависеть от того, соответствует ли их деятельность базовым стандартам ответственности и чести и могут ли они показать, что способны защищать общество».

Пользуясь случаем, Трамп на выступлении в Аризоне в очередной раз подчеркнул, что урегулировать ситуацию в стране не удаётся из-за местных властей, причём, как он утверждает, больше всего проблем с активистами возникает у политиков, представляющих интересы Демократичной партии. По словам президента, бунтующие левые пытаются установить репрессивный режим, который сами будут контролировать, и сейчас, снося и оскверняя памятники, они ведут себя не как участники мирного политического движения, а как тоталитаристы и тираны, они не пытаются поощрять справедливость, равенство или помогать угнетённым.

«У них одна цель — обрести политическую власть. Только представьте: если когда-нибудь президентом станет Сонный Джо, страна погрузится в хаос. Они разнесут всё, камня на камне не оставят. Сонный Джо… И заправлять всем будет не он», — заявил Трамп.

Предвыборные выступления Байдена нередко содержат абсурдные заявления, политик часто путает имена, даты и названия населённых пунктов. Возможно, именно по этой​ причине его штаб отклонил предложение Трампа о дополнительном раунде теледебатов и согласен на утверждённые три (29 сентября, 15 и 22 октября). Сам Байден не скрывает, что ищет такого вице-президента, который сможет быстро взять на себя функции президента, если с ним что-то случится, всё-таки 77 лет — это не шутки. Эксперты уверены, что в случае победы Байдена на выборах реальным главой государства станет именно вице-президент.

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Протесты и выборы

Акции протестов, спровоцированные убийством афроамериканца Джорджа Флойда и охватившие впоследствии всю страну, безусловно, повлияют на выбор некоторых избирателей. Пушков: Беспорядки в США — возможность для Байдена, ничего не делая, получить преимущество над Трампом © РИА Новости, Илья Питалев

В разгар беспорядков Трамп объявил, что готов ввести армию в те регионы, где местные власти не способны сами справиться с волнениями, а наибольшая напряжённость наблюдалась в «демократических» штатах. Демократы намеренно бездействовали, чтобы вынудить президента применить силу и потом обвинить его в тирании, войне с собственным народом, но не тут-то было.

Политические игры приняли такой оборот, что ситуация вышла из-под контроля как властей страны, так и оппозиции, сторонники которой составляют бо́льшую часть протестного движения. Апогеем стало создание в центре Сиэтла «автономной зоны, не входящей в США». Из захваченного активистами района мэр города Дженни Дюркан вывела полицейских, чтобы не обострять ситуацию, и утверждала, что не было никакого вооружённого захвата, там царит атмосфера соседской вечеринки.

«Веселье» зашло слишком далеко — 20 июня в этой зоне произошла перестрелка, прибывших на место происшествия стражей порядка не пропустили, в конечном итоге один пострадавший скончался в больнице, второй находится в критическом состоянии. В итоге градоначальница, изначально поддержавшая активистов, 22-го числа объявила об упразднении «автономной зоны» и возвращении полицейских в расположенный там участок. Это спровоцировало очередную волну протестов в городе, но захватчики начали покидать свой палаточный городок.

В сложившейся ситуации политикам важно соблюсти баланс между жёсткой реакцией на беспредел, устроенный активистами, недовольными превышением полицейскими силы, и сохранением дееспособной системы правоохранительных органов, которая не допустит рост преступности.

У Трампа есть чёткая линия поведения, которой он последовательно придерживается, — никто не имеет права дестабилизировать ситуацию внутри страны. Демократы же потерпели фиаско — протесты приняли не желательный ни для кого оборот, и призыв к их продолжению, даже с упором на лозунг Black lives matter, может сыграть против них, поэтому нужно срочно продумать тезисы для обращения к населению.

Если массовые волнения постепенно сойдут на нет, как в «автономной зоне» Сиэтла, то в сознании американцев отложится, что именно действия президента вернули в страну мир и порядок. Оценят это, в частности, те, кто на себе испытал насилие и столкнулся с мародёрством активистов. Кроме того, на руку Трампу играют попытки демократов ещё больше разжечь разрушительную силу протестов и их, мягко говоря, невнятная реакция на происходящее. Таким образом, его шансы на переизбрание вырастут.

Впереди схватка не на жизнь, а на смерть​​​​​​​

Уже сейчас понятно, что борьба за Белый дом будет ожесточённой. Трамп и Байден не скупятся на критику в адрес друг друга, в ход идут всевозможные компроматы. Не сумев доказать связи президента с Россией и объявить ему импичмент за давление на Украину, демократы продолжают настаивать, что Москва вмешивается в американские выборы и обвиняют в неспособности навести порядок в стране, охваченной эпидемией коронавируса и акциями протестов.

Наверняка в ходе избирательной кампании они используют немало цитат из книги бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Трамп же делает упор на причастности Байдена и его сына Хантера к коррупционным схемам на Украине, а также вмешательстве во внутренние дела Украины, что подтверждают "плёнки Деркача". «Как граф с конюхом общался»: Владимир Скачко о разговорах Байдена и Порошенко - видео ©

Трамп не исключает, что выборы-2020 могут стать самыми сфальсифицированными за всю историю США. Он связывает это с голосованием по почте, которое могут разрешить в ряде штатов из-за эпидемии COVID-19. Однако в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий отметил, что проблема с голосованием по почте существует очень давно: заполненных бюллетеней присылают гораздо меньше, чем отправляют пустых; в либеральных штатах постоянно идёт подтасовка, пытаются засчитать голоса, поданные людьми, которые не предъявляют никаких документов, удостоверяющих личность, являются ли они гражданами США, никому не известно, но их учитывают.

«Эта чёрная дыра никогда не использовалась для того, чтобы проигравшая сторона не признавала результаты выборов, а в 2020 году такое будет обязательно. Кто бы ни проиграл, он скажет, что выборы не легитимны. В 2016 году Хиллари Клинтон признала поражение на выборах, но спустя два года на всех каналах говорила, что в США сейчас нелегитимный президент. Свободно говорила те вещи, которые раньше были немыслимы. А вот 4 ноября 2020 года (на следующий день после президентских выборов — ред.) проигравшая сторона обязательно скажет, что выборы были нелегитимные. Это точно», — заявил эксперт.

В середине июня Байден в телевизионной программе Daily Show предположил, что Трамп откажется признавать результаты выборов, если проиграет, и не покинет администрацию. В таком случае, сказал демократ, военные сопроводят его из Белого дома очень быстро, то есть фактически пригрозил военным переворотом. Однако нынешний президент заверил, что признает своё поражение, если так решит народ, и займётся своими делами, добавив, правда, что приход Байдена к власти станет очень печальным моментом для страны.

Уповать на фальсификацию итогов голосования может любой американский политик, но проверить это не так-то просто, поскольку избирательная система в США очень сложная и не сводится к простому проставлению галочек гражданами в бюллетене в день выборов. Она устроена так, что кандидат, набравший большинство голосов избирателей, может в конечном итоге проиграть, как это было в 2016 году с бывшим госсекретарём страны Хиллари Клинтон.