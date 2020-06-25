Хотя карантин, вызванный пандемией непонятно чего, движется к завершению, все-таки привычка к чтению в период вынужденного безделья, как занятию весьма полезному и во многих отношениях приятному, никуда не делась. Литературный критик и обозреватель издания Украина.ру Али Серенадин на этот раз снова обратился к "нашему всему" - А.С. Пушкину

Никто не мог предполагать в период формирования списков кандидатов в народные депутаты от партии «Слуга народа», какие последствия это вызовет. И как аукнется (без)действующему президенту. Конечно, были риски избрания не совсем компетентных в госуправлении особ. Но так, чтобы вопиюще некомпетентных, чтобы каждый их жест и каждое слово превращались в щелчок по лбу Владимира Зеленского — это только классики русской словесности могут зарифмовать. Сосна корабельная как технология. «Слуги народа» сексизмом прикрыли скандал с США © РИА Новости, Игорь Подгорный | Перейти в фотобанк

Очередное доказательство нетленности своих произведений явил Александр Сергеевич Пушкин. В простых, народных выражениях величайший пиит проиллюстрировал украинскую поговорку «дешевая рыбка — поганая юшка». Читая далее, под рыбкой надо понимать депутатский корпус правящей партии, который наловили в мутной воде популизма и грантоедства. А теперь пытаются сварить из нее царскую уху, ан нет. Вспомним, как все начиналось.

Жил-был поп,

Толоконный лоб.

Пошел поп по базару

Посмотреть кой-какого товару.

Навстречу ему Балда

Идет, сам не зная куда.

«Что, батька, так рано поднялся?

Чего ты взыскался?»

Поп ему в ответ: «Нужен мне работник:

Повар, конюх и плотник.

А где найти мне такого

Служителя не слишком дорогого?»

Так называемые «слуги народа», и правда, на старте обошлись недорого. «Каждая кухарка может научиться управлять государством», — говорил Владимир Ульянов-Ленин. Подразумевая, наверное, что прежде чем управлять, надо сначала научиться. Но в Украине декоммунизация. Летят головы монументов борцам за светлое будущее всего человечества, а вместе с ними и незаурядные мозги. Заурядные сокращают все и вся, в том числе слова и смыслы.

Остаются простые месседжи: каждая кухарка может. Мзда кухарке положена небольшая, но она и ей рада. Было время, когда за принятие судьбоносных законов в кулуарах могли рассчитаться ключами от припаркованного «шестисотого». Говорят, в его багажнике помещалось 62 миллиона долларов США. Теперь же свезли новых избранников «поучиться управлять государством» в прикарпатский отель, раздали скромный кэш — и можно включать турборежим.

Балда говорит: «Буду служить тебе славно,

Усердно и очень исправно,

В год за три щелка тебе по лбу,

Есть же мне давай вареную полбу».

Призадумался поп,

Стал себе почесывать лоб.

Щелк щелку ведь розь.

Да понадеялся он на русский авось.

Надежда на русский авось у Владимира Зеленского явно читается в игнорировании реальной политической ситуации и состояния межгосударственных отношений. Ставя себя на один уровень в диалоге с Владимиром Путиным, на котором он оказался чисто ситуативно, украинский президент надеется отшутиться. Потому что когда он говорит серьезно — например, в Польше по поводу равнозначности роли Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны, — никому не смешно. Однако авось-то русский, и украинцу надеяться на него означает вверять себя случаю. А случаи разные бывают… Не катаньем, так битьем. «Слуги народа» придумали, как выбивать из народа долги за ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поп говорит Балде: «Ладно.

Не будет нам обоим накладно.

Поживи-ка на моем подворье,

Окажи свое усердие и проворье».

Живет Балда в поповом доме,

Спит себе на соломе,

Ест за четверых,

Работает за семерых;

До́ светла всё у него пляшет,

Лошадь запряжет, полосу вспашет,

Печь затопит, всё заготовит, закупит,

Яичко испечет да сам и облупит.

Выше упомянутый турборежим в Верховной Раде не одно яичко уже облупил, это правда. И еще облупит, судя по заявлению однопартийки гаранта Галины Третьяковой о целесообразности стерилизации безработных. Они, дескать, не тех детей рожают. А то, что число безработных в Украине за время карантина выросло беспрецедентно, — полностью укладывается в стратегию уменьшения народонаселения некогда щедрой на своих сынов и дочерей неньки.



Поп ни ест, ни пьет, ночи не спит:

Лоб у него заране трещит.

Вот он попадье признается:

«Так и так: что делать остается?»

Ум у бабы догадлив,

На всякие хитрости повадлив.

Попадья говорит: «Знаю средство,

Как удалить от нас такое бедство:

Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь;

А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь.

Тем ты и лоб от расправы избавишь

И Балду-то без расплаты отправишь».

В такое хитромудство полностью укладывается произведенная недавно смена правительства. Изначально (государственная) служба для прежних министров была невмочь. Разве что Владимир Бородянский, собрав под собой практически все гуманитарные ведомства (культуры, информации, молодежи и спорта), такую активность показал, что его объединенное министерство разделили обратно, как ту Польшу в XVIII веке. Осталось еще парламент распустить со своими неоднозначными слугами — и вообще никто никому не должен будет. Кроме пенсионеров, конечно, но это уже забота следующего депутатского созыва. Загадочный список «правительства Тигипко»: каждой твари по паре © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Стало на сердце попа веселее,

Начал он глядеть на Балду посмелее.

Вот он кричит: «Поди-ка сюда,

Верный мой работник Балда.

Слушай: платить обязались черти

Мне оброк по самой моей смерти;

Лучшего б не надобно дохода,

Да есть на них недоимки за три года.

Как наешься ты своей полбы,

Собери-ка с чертей оброк мне полный».

Распоряжения Зеленского навести порядок на границе, на таможне, в портах, в «Укроборонпроме» и так далее чертей в этих ведомствах не особо пугают. И не таких януковичей, дескать, видали, не таких народных слуг покупали, не таких луценок обламывали.

Скоро сказка сказывается, а в Украине еще скорее все делается. И вот уже кристальные борцы с коррупцией зажигают в фешенебельных ночных клубах со стриптизом — исключительно на зарплату, надо понимать. Речь тут идет, например, о Максе Нефёдове, бывшем специалисте по слияниям и поглощениям. Полезный навык — хоть на таможне, хоть в ночном клубе, хоть в инвесткомпаниях Dragon Capital и Icon Private Equity. Последняя компания — российская, управляет портфелем инвестиций в 1 миллиард долларов США и собственников своих не раскрывает. В отличие от партии «Слуга народа», которая уже порядком утомила раскрытием своих собственников, акционеров и бенефициаров. И каждый новый факт подчиненности групп депутатов и отдельных избранников тому или иному «черту» — это очередной щелчок по лбу Владимиру Зеленскому.

Идет Балда, покрякивает,

А поп, завидя Балду, вскакивает,

За попадью прячется,

Со страху корячится.

Балда его тут отыскал,

Отдал оброк, платы требовать стал.

Бедный поп

Подставил лоб:

С первого щелка

Прыгнул поп до потолка;

Со второго щелка

Лишился поп языка;

А с третьего щелка

Вышибло ум у старика.

А Балда приговаривал с укоризной:

«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

Как говорят англичане, «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Вот бы эту парадигму — да в украинский политикум. Накупить на кредиты МВФ себе топ-менеджеров со вселенским размахом, построить тут всемирную транспортную развязку с межпланетным логистическим хабом, а самим только принимать в Верховной Раде поправки к правилам дорожного движения.

Но сначала для этого нужен как минимум архиепископ, а то и митрополит — в политическом, конечно, смысле. А пока в главном кресле страны условный поп — в подручных сплошные балды.