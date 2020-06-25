Последствия тотального карантина будут для Украины более катастрофическими, чем сам коронавирус, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он сказал, комментируя в эфире одного из телеканалов решение правительства продолжить адаптивный карантин до 31 июля

По словам премьера, которые приводит сайт Кабмина, «полный карантин разрушает экономику и может причинить более фатальные последствия, нежели просто эпидемия коронавируса». По этой причине правительство продолжило карантин в адаптивном варианте. На Украине появился новый «Ухань» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Премьер при этом отметил, что облегчение карантинных мер и общая усталость общества от жесткого карантина «привели к обратному эффекту»: «Люди перестали бояться коронавируса, кто-то стал распространять мифы и фейки о том, что коронавируса не существует, но люди, умершие от коронавируса, — это реальность, тысячи больных людей в Украине — это реальность, ежедневный рост количества заболевших — это реальность», — сказал Шмыгаль, подчеркнув, что реальностью является и тяжесть течения болезни, и летальность, которая втрое выше, чем, например, при тяжелой форме гриппа.

Премьер считает, что украинцы должны теперь выработать привычку придерживаться правил безопасности — носить маски в помещениях, применять средства дезинфекции и соблюдать социальную дистанцию.

Шмыгаль отметил, что концепция роста украинской экономики во втором полугодии остаётся актуальной, и правительство делает всё для того, чтобы такой рост начался.

«Потому мы и говорим про адаптивный карантин, а не про локдаун, то есть полную остановку всей страны, всей экономики», — подчеркнул премьер, добавив, что Кабмин исповедует осторожный подход и будет стараться «удерживать баланс между экономической стабильностью и сохранением здоровья и жизни людей».

Напомним, режим адаптивного карантина позволяет ужесточать или ослаблять меры безопасности в каждом регионе в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Тем временем количество заболевших в стране растёт, и Министерство охраны здоровья Украины готовится открывать вторую волну больниц, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом глава ведомства Максим Степанов сообщил на брифинге в среду, 24 июня. При этом он упомянул о неправильном отношении к рекомендациям Минздрава граждан «в некоторых областях», где в связи с этим фиксируют резкий рост количества заболевших, которых госпитализируют.

В связи с этим, отметил министр, есть необходимость открывать вторую волну больниц. Степанов также отметил, что в результате «легкомысленности» людей поставлен новый рекорд заболеваемости пневмонией.

«За предыдущие сутки количество новых людей, которых протестировали по пневмонии, составило 958 человек — таких цифр у нас еще не было. Количество людей с пневмонией резко растет. И это результат нашей легкомысленности», — сказал глава ведомства, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Украина". Украина, COVID-19: «анархия», продление карантина и новые антирекорды заболеваемости © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Однако людям надо зарабатывать, надо чем-то жить. В некоторых регионах Украины власти идут на смягчение карантина. Так, Киевская городская государственная администрация (КГГА) своим распоряжением от 22 июня смягчила карантинные меры, разрешив работу театров, кинотеатров, музеев, развлекательных центров, бассейнов в спорткомплексах и фитнес-центрах, учреждений бытового обслуживания и общественного питания и ряда других учреждений.

А, например, в Черкассах карантин был смягчён значительно раньше, что вызвало большое недовольство со стороны центральных властей. Дошло до того, что президент Украины Владимир Зеленский и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко публично обменялись репликами не самого дружелюбного свойства. Президент назвал мэра «бандитом», а мэр в ответ подал иск в суд, требуя взыскать с Зеленского одну гривну морального ущерба.

Суд перенесли, а мэр Черкасс тем временем получил уведомление о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила ему доступ к государственной тайне.

«Я понимаю, что Служба безопасности, вместо того чтобы заниматься поиском шпионов, занята с утра и до ночи мэром города Черкассы за то, что он посмел все-таки ослабить карантин», — прокомментировал Бондаренко ситуацию.

В свою очередь, в СБУ заявили, что такое решение было принято из-за невыполнения Бондаренко обязанностей по охране гостайны.

Что ж, как видим, тема коронавируса на Украине (и не только на Украине, конечно) выходит очень далеко за рамки медицинской проблематики.