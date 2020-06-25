Седьмой мигрант
Американское издание EurasiaNet заинтересовалось проблемой украинской трудовой миграции. Если до 2014 года основным направлением для мигрантов была Россия, то после подписания соглашения с ЕС таким направлением стала Европа. При этом трудовая миграция стала массовой. Если в 2010-2012 годах за границей работали почти 1,2 миллиона украинцев, то к 2019 году их число выросло до 3,2 миллионов. Согласно опубликованному в апреле отчету Еврокомиссии, 2,7 миллиона из них приходилось на Евросоюз. Трудовым мигрантом является примерно каждый седьмой работающий по найму украинец. В 2014-2016 годах число украинских трудовых мигрантов в ЕС выросло на 42%. В 2019 году почти 1 миллион украинцев работали в польском сельскохозяйственном секторе.
Причина массового исхода рабочей силы с Украины кроется, как вежливо выражается издание, «в экономических неурядицах», постигших эту страну после 2014 года. Главная проблема — коррупция. Как говорит Василь Лопух, директор администрации Научного общества имени Шевченко, базирующейся в Нью-Йорке организации, занимающейся изучением Украины: «Они [правительственные чиновники] создают тенденцию стагнации спроса на [внутреннюю] рабочую силу, которая побуждает украинцев искать работу за рубежом».
Начиная с 2015 года, Украина планомерно упрощала украинцам регуляцию процесса трудоустройства за рубежом, а их работодателям — процесс найма. В 2019 году почти 1800 фирм в ЕС имели официальные соглашения о найме квалифицированных украинских работников.
По данным Всемирного банка, в 2018 году украинские трудовые мигранты перевели домой свыше 14,7 миллиардов долларов, что на 17% больше, чем годом ранее. В 2019-м данный показатель вырос до 15,8 миллиардов долларов, что эквивалентно 9,5% ВВП страны. В текущем году из-за пандемии covid-19 эти показатели резко сократятся по всему региону.
«Украинская экономика зависит от внешней трудовой миграции, — сказала Марина Приходько, член совета директоров „Разом", американской некоммерческой организации, которая содействует развитию образования и предпринимательства в Украине. — Многие области, особенно вдоль западной границы Украины, строят всю свою местную и областную экономику вокруг трудовой миграции, и полностью интегрировали трудовую миграцию в свои организационные структуры».
Черная кошка в темной комнате
Автор Надим Катыш из Саудовской Аравии в издании Asharq Al-Awsat опубликовал статью о выходе книги Джона Болтона «Комната, где все происходило». Прежде всего речь идет о том, что эту книгу ждали миллионы человек на всем земном шаре и как только она появилась в печати, коллеги журналисты кинулись пачками рассылать ее друг другу.
Такое экзальтированное отношение к мемуарам Болтона, бывшего советника президента США по национальной безопасности, подтверждает тот факт, «что президент США является своего рода мировым лидером. В то же время Трамп - «наименее легитимный» лидер в истории человечества, поскольку его избрание поддержали всего 300 миллионов американцев, но его решения определяют жизнь миллиардов людей, которые его не выбирали», — пишет автор.
Оно и понятно. Уж слишком сильно весь мир завязан на США. «Иранцы ждут, что с выходом книги Болтона они смогут узнать свою судьбу в один из самых сложных моментов в новейшей истории иранского государства, — объясняет Надим, — Сирийцы и ливанцы также будут искать на страницах книги решения, принятые в отношении их проблем, чтобы понять, что их ждет в ближайшем будущем, если Трамп будет переизбран или его место в Белом доме займет кто-то другой. Суданцы, ливийцы, израильтяне, жители Персидского залива, северокорейцы и даже европейцы будут искать в книге намеки о своем будущем и объяснения недавних решений одного единственного человека. Они найдут их у источника, который был «в комнате, где все произошло», как гласит название мемуаров».
Книга в целом посвящена конфликту между ярым консерватором-республиканцем Джоном Болтоном и «гибким, прагматичным» президентом Дональдом Трампом, в чьей принадлежности к Республиканской партии Болтон сомневается. Книга могла бы быть крайне интересной и важной для понимания того как происходит процесс принятия решений в Белом доме в этот момент истории, но проблема в том, что именно этого в книге и нет.
«Болтон сделал книгу инструментом для сведения счетов с Трампом в буквальном смысле этого слова, — пишет автор, — Он выразил свое огромное разочарование по поводу того, что занимал пост советника президента и не являлся лицом, принимающим решения. Трамп, возможно, не самый интеллигентный и образованный президент в американской истории, как и его вошедшие в историю предшественники в Белом доме — Рональд Рейган и, пожалуй, Джордж Буш-младший. То, что Болтон не смог дать читателям в своей книге — это представить видение внутренней политики США, противоположное тому, что имеет Белый Дом. Таким образом, он, как человек, просидевший 17 месяцев в «комнате, где все происходило» не дал возможности заинтересованной аудитории узнать больше о процессе принятия политических решений в Америке».
В итоге книга получилась интересной и даже важной, но совершенно бесполезной для тех, кто искал в ней ответы на вопросы о собственном будущем.
За что били стекла в Штутгарте
Германский Focus пытется проанализировать причины событий, разыгравшихся на выходных в Штутгарте. «Светит солнце, день обещает быть теплым и прекрасным, — пишет автор Ульф Людеке, — Только разбитые витрины, заколоченные листами фанеры, еще напоминают о бесчинствах, которые разразились между парком Шлосспарк и Мариенштрассе в ночь на воскресенье и привели к многомиллионному ущербу. Около 20 полицейских получили ранения. И на углу Кенигсштрасе стоит, словно предостережение, полицейская машина с разбитыми стеклами».
«Хорошая погода и куча идиотов, которыми двигали раздражение из-за коронавируса и кадры из США. И чем больше в них алкоголя, тем хуже становится», — говорит 38-летний Александр Петрайтис — физик по образованию, а также охранник и опытный борец, которого многие знают. Сейчас он по поручению службы безопасности следит за порядком в большом торговом центре Gerber на Мариенштрассе. В то, что беспорядки могли быть спланированы заранее, он не верит. «Просто обстановка обострилась».
То, что это произошло в законопослушной Германии, поставило всех в тупик. Вроде бы ничего не предвещало и вдруг. Однако очевидцы событий считают, что напряжение нарастало давно.
«Полиция утверждает, что среди молодежи в последние недели царят заметно более агрессивные настроения, чем прежде, — пишет издание, — С этим согласен и Станис Христос. «По-моему, это продолжается уже давно. У людей все меньше уважения к другим, тон все более грубый, и дело быстрее доходит до стычек», — говорит 54-летний мужчина, который уже 16 лет владеет заведением Lange Theke в одним из переулков Кенигсштрассе. Ему не по душе, что от этого особенно страдают полицейские. «Могу себе представить, что их работа становится все тяжелее», — говорит Христос. Но гости его популярного бара, в основном люди от 18 до 35 лет, часто рассказывают, что и полиция ведет себя довольно грубо. «Здесь, за углом, торгуют наркотиками, так что проверки, конечно, бывают часто. Я считаю, полицейские часто общаются в унизительном тоне. Все это чувствуют. По-моему, это не способствует спокойствию».