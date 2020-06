Феномен украинских медиков и учителей, собирающих польскую клубнику, привлекает социологов. Как же так, некогда космическая держава отправляет свою интеллектуальную элиту на поля соседей? Непонятен и феномен немецких протестов. Как же так, Германия самая богата страна ЕС, и вдруг такое? Надеялись, что все объяснит Болтон. Но он не объяснил

Седьмой мигрант

Американское издание EurasiaNet заинтересовалось проблемой украинской трудовой миграции. Если до 2014 года основным направлением для мигрантов была Россия, то после подписания соглашения с ЕС таким направлением стала Европа. При этом трудовая миграция стала массовой. Если в 2010-2012 годах за границей работали почти 1,2 миллиона украинцев, то к 2019 году их число выросло до 3,2 миллионов. Согласно опубликованному в апреле отчету Еврокомиссии, 2,7 миллиона из них приходилось на Евросоюз. Трудовым мигрантом является примерно каждый седьмой работающий по найму украинец. В 2014-2016 годах число украинских трудовых мигрантов в ЕС выросло на 42%. В 2019 году почти 1 миллион украинцев работали в польском сельскохозяйственном секторе. Западные СМИ: сомнительные газовые планы Украины, Ленин в Германии, Израиль ждёт притока мигрантов © AFP, Ina FASSBENDER

Причина массового исхода рабочей силы с Украины кроется, как вежливо выражается издание, «в экономических неурядицах», постигших эту страну после 2014 года. Главная проблема — коррупция. Как говорит Василь Лопух, директор администрации Научного общества имени Шевченко, базирующейся в Нью-Йорке организации, занимающейся изучением Украины: «Они [правительственные чиновники] создают тенденцию стагнации спроса на [внутреннюю] рабочую силу, которая побуждает украинцев искать работу за рубежом».

Начиная с 2015 года, Украина планомерно упрощала украинцам регуляцию процесса трудоустройства за рубежом, а их работодателям — процесс найма. В 2019 году почти 1800 фирм в ЕС имели официальные соглашения о найме квалифицированных украинских работников.

По данным Всемирного банка, в 2018 году украинские трудовые мигранты перевели домой свыше 14,7 миллиардов долларов, что на 17% больше, чем годом ранее. В 2019-м данный показатель вырос до 15,8 миллиардов долларов, что эквивалентно 9,5% ВВП страны. В текущем году из-за пандемии covid-19 эти показатели резко сократятся по всему региону.

«Украинская экономика зависит от внешней трудовой миграции, — сказала Марина Приходько, член совета директоров „Разом", американской некоммерческой организации, которая содействует развитию образования и предпринимательства в Украине. — Многие области, особенно вдоль западной границы Украины, строят всю свою местную и областную экономику вокруг трудовой миграции, и полностью интегрировали трудовую миграцию в свои организационные структуры».

Черная кошка в темной комнате

Автор Надим Катыш из Саудовской Аравии в издании Asharq Al-Awsat опубликовал статью о выходе книги Джона Болтона «Комната, где все происходило». Прежде всего речь идет о том, что эту книгу ждали миллионы человек на всем земном шаре и как только она появилась в печати, коллеги журналисты кинулись пачками рассылать ее друг другу. Суррогатные дети и миллионные взятки: западные СМИ изучают демократию по-украински © REUTERS, Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine

Такое экзальтированное отношение к мемуарам Болтона, бывшего советника президента США по национальной безопасности, подтверждает тот факт, «что президент США является своего рода мировым лидером. В то же время Трамп - «наименее легитимный» лидер в истории человечества, поскольку его избрание поддержали всего 300 миллионов американцев, но его решения определяют жизнь миллиардов людей, которые его не выбирали», — пишет автор.

Оно и понятно. Уж слишком сильно весь мир завязан на США. «Иранцы ждут, что с выходом книги Болтона они смогут узнать свою судьбу в один из самых сложных моментов в новейшей истории иранского государства, — объясняет Надим, — Сирийцы и ливанцы также будут искать на страницах книги решения, принятые в отношении их проблем, чтобы понять, что их ждет в ближайшем будущем, если Трамп будет переизбран или его место в Белом доме займет кто-то другой. Суданцы, ливийцы, израильтяне, жители Персидского залива, северокорейцы и даже европейцы будут искать в книге намеки о своем будущем и объяснения недавних решений одного единственного человека. Они найдут их у источника, который был «в комнате, где все произошло», как гласит название мемуаров».

Книга в целом посвящена конфликту между ярым консерватором-республиканцем Джоном Болтоном и «гибким, прагматичным» президентом Дональдом Трампом, в чьей принадлежности к Республиканской партии Болтон сомневается. Книга могла бы быть крайне интересной и важной для понимания того как происходит процесс принятия решений в Белом доме в этот момент истории, но проблема в том, что именно этого в книге и нет.

«Болтон сделал книгу инструментом для сведения счетов с Трампом в буквальном смысле этого слова, — пишет автор, — Он выразил свое огромное разочарование по поводу того, что занимал пост советника президента и не являлся лицом, принимающим решения. Трамп, возможно, не самый интеллигентный и образованный президент в американской истории, как и его вошедшие в историю предшественники в Белом доме — Рональд Рейган и, пожалуй, Джордж Буш-младший. То, что Болтон не смог дать читателям в своей книге — это представить видение внутренней политики США, противоположное тому, что имеет Белый Дом. Таким образом, он, как человек, просидевший 17 месяцев в «комнате, где все происходило» не дал возможности заинтересованной аудитории узнать больше о процессе принятия политических решений в Америке». В ожидании второй волны: западные СМИ заглядывают в будущее © REUTERS, Antonio Parrinello

В итоге книга получилась интересной и даже важной, но совершенно бесполезной для тех, кто искал в ней ответы на вопросы о собственном будущем.

За что били стекла в Штутгарте

Германский Focus пытется проанализировать причины событий, разыгравшихся на выходных в Штутгарте. «Светит солнце, день обещает быть теплым и прекрасным, — пишет автор Ульф Людеке, — Только разбитые витрины, заколоченные листами фанеры, еще напоминают о бесчинствах, которые разразились между парком Шлосспарк и Мариенштрассе в ночь на воскресенье и привели к многомиллионному ущербу. Около 20 полицейских получили ранения. И на углу Кенигсштрасе стоит, словно предостережение, полицейская машина с разбитыми стеклами».

«Хорошая погода и куча идиотов, которыми двигали раздражение из-за коронавируса и кадры из США. И чем больше в них алкоголя, тем хуже становится», — говорит 38-летний Александр Петрайтис — физик по образованию, а также охранник и опытный борец, которого многие знают. Сейчас он по поручению службы безопасности следит за порядком в большом торговом центре Gerber на Мариенштрассе. В то, что беспорядки могли быть спланированы заранее, он не верит. «Просто обстановка обострилась».

То, что это произошло в законопослушной Германии, поставило всех в тупик. Вроде бы ничего не предвещало и вдруг. Однако очевидцы событий считают, что напряжение нарастало давно. Мир после пандемии: западные СМИ строят планы и надеются на лучшее © REUTERS, Yves Herman

«Полиция утверждает, что среди молодежи в последние недели царят заметно более агрессивные настроения, чем прежде, — пишет издание, — С этим согласен и Станис Христос. «По-моему, это продолжается уже давно. У людей все меньше уважения к другим, тон все более грубый, и дело быстрее доходит до стычек», — говорит 54-летний мужчина, который уже 16 лет владеет заведением Lange Theke в одним из переулков Кенигсштрассе. Ему не по душе, что от этого особенно страдают полицейские. «Могу себе представить, что их работа становится все тяжелее», — говорит Христос. Но гости его популярного бара, в основном люди от 18 до 35 лет, часто рассказывают, что и полиция ведет себя довольно грубо. «Здесь, за углом, торгуют наркотиками, так что проверки, конечно, бывают часто. Я считаю, полицейские часто общаются в унизительном тоне. Все это чувствуют. По-моему, это не способствует спокойствию».