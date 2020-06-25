Нацист, наркоман, алкоголик. Ветеран «Азова» рассказывал детям о войне, а теперь в розыске за пытки и похищения людей

Разыскиваемый полицией за целый букет тяжких уголовных преступлений Юрий Ионов – в прошлом ветеран «Азова», удостоенный медали МВД, а затем активист целого ряда тыловых «азовских» организаций. Преимущественно силового блока

В разделе «Розыск» на сайте МВД Украины опубликованы личные данные Юрия Ионова, обвиняемого сразу по трем тяжким статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные в отношении малолетнего или из корыстных побуждений, в отношении двух или более лиц или по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, которое сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия, или осуществляемое в течение длительного времени), ч. 2 ст. 147 (Пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью побудить пострадавшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы). Именем Сатаны: «азовцы» начали «сафари» на сторонников Шария © will-live.com

Самое интересное в этой ситуации в том, что с фотографии объявленного в розыск на нас смотрит хорошо известный ветеран полка «Азов» Юрий Ионов, более известный под кличкой Юра Таксист (в своё время он действительно водил такси).

Совсем недавно, 3 февраля это года, популярный украинский журнал «TV Park», ранее уже взявший целую серию интервью у ветеранов «Азова», вынес на обложку интервью с Ионовым.

Статья очень пафосная, начиная с заголовка: «Юрий Ионов, позывной Таксист, боец полка «Азов»: "Когда смерть рядом, я вспоминал не Бога, а маму"».

Далее об Ионове сообщается: «Когда непрошеные благодетели из-за поребрика стали слишком нахраписто вещать про «русский мир» на его родине, Юра, без малейших армейских навыков, пошел ее защищать. В рядах славного «Азова» честно отпахал всю горячую стадию войны. Демобилизовался, когда полк вывели на вторую линию, а без передовой для Юры война — не война». Ветеран, герой… Только уже спустя несколько месяцев оказался в розыске как самый что ни на есть отмороженный бандит.

Официально документы по поводу причин розыска Ионова не опубликованы, но источники Украины.ру сообщают: «Говорят, что после конфликта на дороге вывезли мужика в лес, насиловали, снимали на видео и что-то требовали за неразглашение видео, бабло, кажется». Произошло это, правда, не в зоне АТО, а под Киевом.

Упоминание про сексуальное насилие над потерпевшим (очевидно, по этому поводу Ионову и инкриминируются пытки) выглядит не так уж невероятно, учитывая, что еще осенью 2014 года в Сеть просочились фотографии тогдашнего бойца «Азова», гордо позирующего с двумя резиновыми фаллоимитаторами в руках. Радикалы показали силу. Эксперты о протестах Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Более того, известно видео, когда 23 марта 2018 года во время обысков на базе «Азова» на киевском заводе АТЕК подъехавший туда Ионов демонстрировал сотрудникам полиции извлеченный из своей машины фаллоимитатор, открыто угрожая им сексуальным насилием.

Вообще, даже среди «азовцев» в настоящее время неадекватность и пристрастие Ионова к тяжелым наркотикам стали притчей во языцех и поводом для многочисленных шуток и анекдотов.

«У меня всё было после войны — и алкоголь, и наркотики и так далее», — признаёт ветеран в процитированном выше интервью «TV Park».

Впрочем, неверно было бы говорить, что на алкоголь Ионов подсел только после боевых действий. В 2013 году он опубликовал в «ВКонтакте» достаточно старую фотографию, где-то из начала нулевых, где гордо зигует с группой таких же персонажей, одетых по «спорт-гоп моде», на фоне огромного растянутого фанатского шарфа с надписью «Алкофронт».

Кстати говоря, Ионов получил 17 сентября 2015 года при демобилизации не только удостоверение ветерана боевых действий, но 25 ноября 2015 года — медаль МВД. Как он признал в интервью «TV Park»: «Я награждён за оборону Мариуполя, но саму медальку потерял где-то в барах, а книжечка осталась».

Демобилизовавшись, Юра Таксист сразу же влился в стройные ряды «азовского» движения в тылу. 10 февраля 2016 года он опубликовал несколько фотографий, на которых позирует с растянутым флагом Гражданского корпуса «Азов», на одной из фотографий — в окружении детей.

«Ходил в школу детям про войну рассказывать», — пояснил он в комментариях.

Нацист, наркоман, алкоголик — кто еще должен подавать пример детям на Украине?

Впрочем, этого Ионову показалось мало, и он стал одним из соучредителей общественной организации «Защита и реконструкции страны» (укр. «Захист і Реконструкція Країни», сокращенно «ЗіРКа», то есть по-украински «звезда»), зарегистрированной в Минюсте 20 июля 2016 года ветеранами «Азова» Сергеем Коротких и Никитой Макеевым. На фотографиях, опубликованных 22 февраля 2017 года в Instagram и «ВКонтакте», Ионов несет флаг организации во главе ее колонны на Майдане Независимости, маршировавшей в рамках празднования годовщины победы Евромайдана.

Перед этим Ионов принял участие в нападении активистов «ЗіРКи» на отделения российских банков в Киеве, фасад которых замалевали граффити — 2 февраля 2017 года подверглись нападению Сбербанк и Проминвестбанк, а 8 февраля 2017-го — вновь Проминвестбанк.

Есть опубликованные Ионовым в апреле 2017 года фотографии, где он запечатлен на уличных акциях уже в футболке с символикой «ЗіРКи». «Молодежное крыло НК «ЗIPKA» ждёт тебя в своих рядах. Стань частью команды достойных! Вместе и до конца!» — обращается Ионов к своим подписчикам в соцсетях 9 июля 2017 года, повторяя 31 июля того же года. Нетрудно понять, что под «НК» подразумевается партия «Национальный корпус», тем более, что «ЗіРКа» использует аналогичную с ним символику. Флаг, зеленка и нацисты. Как запорожская полиция разделяет права граждан и символы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Активность Ионова в связке с «ЗіРКой» продолжается вплоть до декабря 2017 года. Дальше, судя по всему, деятельность организации Коротких была свёрнута, а все силы переброшены на создание «Национальных дружин».

Про связь «ЗіРКи» и «Нацдружин» в 2018 году писалось много — оказывается, две организации при регистрации даже указали один и тот же телефон. Характерно, что группа в «ВКонтакте», через который в 2017 году раскручивалась деятельность «ЗіРКи» в Киеве, был переименован в «Национальные дружины / Элита нации». Впрочем, предыдущая принадлежность осталась в имени группы (vk.com/nk_3ipka).

Как говорится в информации в шапке упомянутой группы: «Мы, активная и радикальная молодежь, объединяемся с целью обеспечения и поддержания порядка на улицах родного города! Мы — неотъемлемая часть силового блока «Национальных дружин» и безукоризненно подчиняемся руководству организации».

Для связи даны координаты Ионова. Впрочем, уже весной 2018 года деятельность группы заглохла. «Национальные дружины» набрали массу и не нуждались в помощи со стороны группы радикалов с криминально-алкогольными наклонностями.

Юра Таксист нашёл себя в создании собственной организации «Щит и меч», этакой уменьшенной версии «ЗіРКи». И в бандитизме. Как поговаривают, нападение, за которое сейчас его разыскивает полиция, было далеко не единственным…