По состоянию на 12:00 среды, 24 июня, в мире официально зарегистрировано свыше 9,2 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 477,6 тыс. человек, более 4,6 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Лидером рейтинга заболеваемости остаются США: здесь коронавирус был выявлен у 2,3 млн человек. Болезнь забрала жизни 121,2 тыс. граждан, 647,5 тыс. выздоровели.

На второй позиции с 1,1 млн заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 52,6 тыс. человек, выздоровели 627,9 тыс.

Третье место занимает Россия, где, по официальным данным, выявлено 606,8 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 8,5 тыс. человек, 368,8 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (456,1 тыс.), Великобритания (307,6 тыс.) и Перу (260,8 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 39 014 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных вирусом, умер 1051 пациент, 17 409 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 940 человек — это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

В ВСУ за сутки было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба командования Медицинских сил. С начала эпидемии 284 военнослужащих выздоровели, пять человек скончались.

Минздрав Украины на фоне рекордной заболеваемости готовит вторую волну госпиталей для лечения пациентов с коронавирусом.

«В некоторых областях с таким отношением граждан (к мерам предосторожности. — Ред.) резкий рост количества человек, которых госпитализируют, увеличивается. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну (больниц. — Ред.)», — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам Степанова, число заболевших пневмонией в стране резко увеличилось.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 23 июня

В пяти городах Украины полиция и «Укртрансбезопасность» проверяют соблюдение карантинных мер в общественном транспорте, а также измеряют температуру пассажирам.

«"Укртрансбезопасность" совместно с Нацполицией продолжает осуществлять проверки соблюдения карантинных требований на транспорте в разных городах Украины. Сейчас проверяются Киев, Одесса, Львов, Ровно и Николаев. В других городах также пройдут проверки», — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Самолет ВСУ доставил в аэропорт «Борисполь» гуманитарный груз из Китая, который был направлен в Украину для помощи в борьбе с коронавирусной эпидемией. Это самый большой гуманитарный груз период пандемии груз — более 125 кубических метров. В составе этой партии гуманитарной помощи находятся защитные маски и костюмы, дезинфектанты, а также 10 аппаратов ИВЛ, которые подарил Украине основатель «Alibaba Group», миллиардер Джек Ма.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировали 606 881 случай заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 8513 человек, 368 822 заразившихся выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 7 176 россиян.

Президент России Владимир Путин попросил россиян быть осторожными и бдительными, пока не начнется производство вакцины от коронавируса. Он напомнил, что в настоящий момент ее разработкой занимаются 14 федеральных научных центров.

«Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один, известный врачебный принцип «не навреди», — сказал глава государства.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Появилась первая информация о воздействии вакцины от коронавируса, которую протестировали на добровольцах. В первые часы после введения вакцины у некоторых из них незначительно повышалась температура и начиналась головная боль. Однако в течение суток эти симптомы исчезали. Отмечается, что все участники испытаний сейчас чувствуют себя хорошо. Врачи вакцинировали уже вторую группу добровольцев.

В Москве за сутки от коронавируса умерли 14 пациентов — это самый низкий показатель за последние два с лишним месяца. Такое же число заразившихся COVID-19 пациентов умерло в столице 16 апреля, с тех пор количество летальных исходов в Москве только увеличивалось.

В Крыму с 1 июля откроют театры, кинотеатры, аквапарки и сауны. При этом до 1 августа запрещены массовые мероприятия и работа хостелов. Нельзя организовывать поездки детских групп за пределы региона. Отелям и санаториям разрешено с 1 июля принимать граждан России.

Эксперты выяснили, что у четверти россиян в ближайшем окружении есть заболевшие коронавирусом — за месяц с 26 мая по 16 июня эта группа респондентов выросла почти вдвое, с 16,6 до 28,2%. Число тех, у кого зараженные есть в домах или по соседству увеличилось с 4,7 до 8,1%.

Ситуация в мире

Премьер-министра Болгарии Бойко Борисова оштрафуют на 153 евро за то, что тот нарушил карантин и вошел в церковь без защитной маски. Штраф также должны будут заплатить журналисты, фотографы и члены съемочной группы, которые вместе с премьером зашли в храм без масок.

Президента Бразилии Жаира Болсонару и вовсе обязали носить маску через суд: Болсонару неоднократно критиковал ограничительные меры из-за коронавируса и регулярно появлялся на публике без маски. Суд постановил, что Болсонару обязан подчиняться законам федерального округа, в который входит столица. В противном случае президента ждет ежедневный штраф в 2000 реалов ($380).

Европа выходит из пандемии: в отдельных регионах Германии, Испании и Португалии усилен карантин, в Британии ждут открытия пабов, Швеция становится «изгоем» © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Евросоюз обсуждает список стран, для которых с 1 июля будет снят запрет на въезд. По данным СМИ, в предварительный список не попали ни США, ни Бразилия, ни Россия.