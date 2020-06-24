В Канаде разгорелся скандал с гибелью 38 французских бульдогов, которых перевозили «Международные авиалинии Украины». Компания уже заявила об увольнении виновного в этом менеджера, однако проблема глубже, чем просто неумелая перевозка животных

Авиакомпания МАУ с 19 июня приостановила перевозку животных самолетами Boeing 767, сообщила пресс-служба компании во вторник 23 июня. Причина — гибель 38 французских бульдогов на рейсе из Киева в Торонто.

«В авиакомпании МАУ начато собственное служебное расследование, в ходе которого отстранили руководителя Дирекции по грузовым перевозкам и логистике, а также по собственному решению авиакомпании наложено эмбарго на перевозку животных воздушными судами B767, начиная с 19 июня 2020 года», — говорится с сообщении пресс-службы. «Зе, у тебя есть собака?»: в Киеве разъяренные защитники животных вышли на протест © Украина.ру

«Международные авиалинии Украины» выразили свои соболезнования в связи с гибелью животных.

Случай, о котором идет речь, всколыхнул Канаду. 15 июня канадский кинолог Эбби Лоренцен сообщила об увиденном ею в аэропорту Торонто. Она забирала кота с рейса МАУ и её внимание привлекло множество страдающих животных.

«Более 40 животных прибыли мёртвыми. Пять-шесть приемщиков сказали сотрудникам грузовой компании выбросить их в мешки для мусора. Остановите всё бронирование на украинских рейсах. СFIA/CBSA (канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (занимается в т.ч. и защитой животных — Ред.) и канадская таможенная служба не спустили это с рук и проблема была доведена до самого высокого уровня. Торонто предупредил украинские авиалинии, так как это не впервые. Они (украинская сторона — Ред.) не следуют рекомендациям ΙΑΤΑ (Международная ассоциация воздушного транспорта — Ред.)», — написала Лоренцен в Facebook.

Ни одна из авиакомпаний мира не застрахована от скандала с животными. К примеру, недавно «Аэрофлоту» пришлось оправдываться в случае с собакой, которая повредила себе морду при перевозке самолётом компании.

Но одно дело — не смертельный случай с одним животным, а другое — массовая гибель питомцев. Скандал с МАУ вышел на уровень канадских СМИ. Те выяснили, что погибли 38 щенков французского бульдога. Часть из оставшихся в живых щенков была серьёзно обезвожена. Всего же в Канаду прибыло 500 животных.

Кто и зачем вез столько животных в Канаду, разбиралось издание Украина.ру.

Коммерческий груз

Авиакомпания МАУ в своём ответе отвергла все претензии к вентиляции помещения, где находились животные. При этом украинский авиаперевозчик детально рассказал о том, сколько животных летело тем злополучным рейсом. Директор Одесского зоопарка «скрасил скуку» животных на карантине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Животные отправлялись грузоотправителями как коммерческий живой груз. Общее количество животных на рейсе составило 559 собак и 89 котов, которые были сформированы в 337 клетках <…> Перевозка большого количества животных стала возможной, поскольку данный рейс был эвакуационным. Количество пассажиров на рейсе составило 92 из 272 доступных пассажирских кресел», — отмечалось в сообщении.

Но самое главное, пресс-служба МАУ признала, что авиакомпания выполняла не один подобный рейс.

«Что касается перевозки животных непосредственно рейса Киев-Торонто, то в авиакомпании отмечают, что все животные имели коммерческое назначение. Только одно животное летело с пассажиром. Авиакомпания регулярно осуществляет перевозки животных по заказу грузоотправителей в Северную Америку, Канаду, Тель-Авив и др. Стоит добавить, что перевозка породистых щенков, особенно брахицефалов, к которым относятся в том числе французские бульдоги, имеет определенные риски, которые знают и понимают владельцы данных животных», — отмечалось в сообщении компаний.

Из этого можно сделать вывод, что в МАУ не впервые сталкиваются с перевозкой крупной партии животных в коммерческих целях.

Как выяснили канадские СМИ, в этой стране популярны экзотические животные. Канадское издание CBS в своем материале от 20 июня ссылается на защитников животных, которые утверждают, что такая популярность подпитывает мировой черный рынок этой отрасли.

«Это, без сомнений, большая индустрия. И этот вопрос больше изучен в США, и, возможно, в некоторых сферах есть некоторая организованная преступная составляющая. Существуют выгодные ситуации, когда вы можете купить большое количество собак довольно дешево. Вы упомянули 500 французских бульдогов. Если они поступят в продажу по цене от 3000 до 4000 долларов за собаку, это огромные деньги», — рассказал изданию профессор Гуэлфского университета Скотт Виз.

Его вуз славится исследовательской работой в области сельского хозяйства и ветеринарии.

А вот другой опрошенный изданием эксперт — член международного Общества по предотвращению жестокого обращения с животными Лукас Хикссон — рассказал, как этих животных выращивают.

«Этими коммерческими операциями управляют крупные фабрики по выращиванию щенков, которые содержат и разводят сотни и тысячи собак каждый год в типично нестерильных условиях, когда собаки собраны вместе», — рассказал он.

Примечательно, что свой комментарий он давал из украинского Славутича. Там Хикссон работает в спасательной группе «Собаки Чернобыля».

В общем, Украина прославилась не только торговлей детьми, но и торговлей животными. Но что примечательно, в Европе, да и в самой Украине о проблеме знают.

Не большой секрет

В 2019 году сразу несколько изданий рассказали о нелегальной торговле животными организованными группами людей из Восточной Европы. Так, в сентябре 2019 года издание Deutsche Welle описало торговлю щенками в Германии. Оно сослалось на данные Еврокомиссии, согласно которым ежегодно в пределах ЕС незаконно перевозится свыше полумиллиона собак — больных, непривитых, с поддельными документами или вовсе без документов.

Как подсчитали тогда в международной организации Vier Pfoten («Четыре лапы» — нем.), только на платформе eBay во всем мире ежегодно продается около 2,3 млн собак, причем большинство из них нелегально. При этом с учетом средней цены за щенка около €700, общая выручка продавцов могла составлять около €1,6 млрд в год, указывало издание. Контрабанда собак была распространена и в Германии. В Днепре около ста животных погибли в пожаре в ветеринарной клинике © РИА Новости, Григорий Костин | Перейти в фотобанк

«Вне всяких сомнений, здесь имеет место организованная преступность. Люди завозят собак в Германию и здесь их продают», — отмечала тогда представительница Немецкого союза защиты животных Леа Шмиц.

Как отмечали опрошенные изданием активисты, больше всего на немецком нелегальном рынке собак из соседней с Украиной Румынии; за ней следовали также граничащая с Украиной Венгрия, а также Сербия и Болгария.

Можно предположить, что часть собак, перевозившихся из Венгрии и Румынии, имела украинское происхождение.

Впрочем, Украина была связана с поставками птиц. Так, 15 января 2019 года украинская таможня при помощи волонтёров задержала и конфисковала клетки, в которых находилось 1600 щеглов. Этих птиц должны были доставить в Оман.

Позже в комментарии украинскому изданию «Сегодня» эколог Владимир Борейко рассказал, что это — не единичный случай.

«За последние 10 лет из Украины было вывезено полмиллиона щеглов, а также снегирей, синиц, чечеток. Этим занимается группировка выходцев из ближневосточных стран. Они здесь скупают птиц, их незаконно перевозят к себе на родину. Увы, в этом бизнесе им помогают и украинцы», — рассказал Борейко.

Как сообщало в своей публикации издание, дикие певчие птицы продаются и на специализированных выставках. Депутат Рады похвастался убийством животных © Morgane Lafond / flickr

«Естественно, нелегально. Недавно я побывал на одной из таких в столице. Купил троих щеглов, которые с виду были ослаблены. Потратил около 300 грн (около 750 руб. по курсу того времени — Ред.), за каждую птицу здесь просили около 100 грн (около 250 руб. по курсу того времени — Ред.). Надеюсь, что у меня получится их откормить, а после — отпущу на свободу», — рассказал один из активистов-биологов изданию.

Он отметил, что на таких выставках той зимой продавали и снегирей, которые были в редкость тогда на Украине. Их ценили из-за яркого оперения. В арабских государствах за этих птиц готовы были платить от $100-200 за снегиря.

В общем, нелегальная торговля животными для Украины не в диковинку. И иногда, как в случае с Канадой, не все животные доезжают до покупателей живыми. В государстве, где не жалеют людей, вряд ли пожалеют животных.