Бывший президент Петр Порошенко продолжает свой поход по украинизации контента не только внутри страны, но и за ее пределами. В своих соцсетях Порошенко призвал украинцев поддержать петицию по внедрению украинского дубляжа и субтитров на популярных платформах для просмотра фильмов и сериалов: Netflix и Amazon Prime Video

«Это очень правильная и нужная инициатива! И чтобы это стало возможным, мы сами должны четко продемонстрировать: украинцы читают, смотрят, и слушают по-украински!,- написал Порошенко в своем аккаунте в Инстаграм. «Это должен почувствовать Facebook, Apple и YouTube, это должен увидеть Netflix и Amazon. Увеличение количества украиноязычных пользователей является весомым аргументом для бизнес-ориентированных компаний. Поэтому, если мы хотим, чтобы мир говорил с нами по-украински, стоит начать с простых шагов:

— выбрать украинский основным языком в браузере и в соцсетях Facebook и Youtube;

— слушать по-украински в Apple Music и просматривать украиноязычный контент на YouTube;

⁃ выбирать украинский дубляж и субтитры, смотреть, слушать, читать украинской везде, где уже сейчас такая возможность».

При этом экс-президент, ратующий за полную и последовательную украинизацию страны так и не объяснил своим читателям в соцсетях, зачем он в период президентства фактически полностью ликвидировал политическую независимость своей Родины, работая под контролем вице-президента США Джо Байдена.

Между тем, политика по агрессивному внедрению украинского языка подхвачена и новой властью. В начале июня супруга нынешнего президента Елена Зеленская написала, что отныне аудиогиды во всемирно известной галерее Альбертина в Вене заговорят по-украински. И это только начало пути, старт проекта. Первая леди вместе с посольствами Украины обратились к самым популярным мировым музеям и памятникам архитектуры включить украинский язык в число обязательных при выборе прослушивая экскурсии наряду с английским, испанским, китайским, французским, русским. «Этот проект не только об удобстве и доступности. Его цель — продвигать Украину и украинский язык в мире. Я хочу, чтобы, заходя в меню выбора языка аудиогида, люди со всех уголков планеты видели среди опций украинский», — отметила Елена Зеленская. Звучит вкуснее. Языковой скандал в украинском McDonald's получил продолжение в США © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

На фоне новостей по распространению украинского языка в мире, нельзя не вспомнить языковой скандал внутри страны. Он связан с компанией МакДональдс в Украине, которая в выборе меню исключила русский язык из возможных опций. Его вытеснили украинский и английский. Такая позиция международной компании, которая в большинстве стран мира демонстрирует толерантность ко всем языкам и меньшинствам, удивляет, поскольку в Украине МакДональдс занял иную позицию. Это спровоцировало волну негодования в социальных сетях. Украинцы, говорящие по-русски, призвали бойкотировать сеть быстрого питания.

А вот сторонники Петра Порошенко, наоборот, подхватили хайп по-своему: и отправились в Мак всем составом парлментской фракции "Европейской солидарности" поедать фаст-фуд.

Бизнесмен Евгений Черняк по этому поводу едко отреагировал в своем ФБ: «Мы же понимаем, что каждая буква в украинском Маке была выверена с коммерческим отделом?! Выводы простые: Прибыль важна. Хайп поймали. Про работу в карантин на фоне закрытых местных ресторанов уже никто не вспоминает. Местная интелигенция в захваті. Если стране нечем гордиться и два дня идёт обсуждение как пишется на украинском чизбургер и какое это достижение, значит что-то не так!»

Действительно, понятно, когда в стране одни долги и экономика рушится, самое время отвлечь населения от реальных проблем к надуманным — языку, украиноязычному написанию чизбургера и виртуальным прослушиваниям на украинском языке экскурсий в мировых центрах культуры.