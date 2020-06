Польские СМИ анализируют планы Украины запастись американским сжиженным природным газом (СПГ) через территорию Польши. По мнению экспертов, это нереально. Но мир, как известно, уже сошёл с ума. Вот в Западной Германии поставили памятник Ленину. То ли ещё будет

Сердце красавицы склонно к измене

Издание Defence 24 (Польша) посвятило статью проблемам поставок газа на Украину через Польшу. Дело в том, что эта тема всплывает в сюжетах СМИ уже трижды за последний год. Суррогатные дети и миллионные взятки: западные СМИ изучают демократию по-украински © REUTERS, Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine

31 августа 2019 года представитель польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк и министр энергетики США Рик Перри подписали в Варшаве меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. Документ предполагал, что объём поставок СПГ из США через Свиноуйсьце на Украину составит 6 миллиардов кубометров в год, появится новая инфраструктура, соединяющая польскую и украинскую газовые системы, а партнеры помогут Киеву реформировать газовый сектор.

13 марта 2020 года вице-премьер и заместитель министра энергетики Украины Константин Чижик сообщил, что его ведомство подписало соглашение о намерениях с компанией «Луизиана Нэчурал Газ Экпортс» на поставку через польский СПГ-терминал 6-8 миллиардов кубометров газа из США в год в перспективе «двух-трёх лет». 27 мая 2020 года кабинет министров утвердил соглашение с американской компанией. По слухам, меморандум предполагает поставки в объеме 5,5 млрд кубометров в год.

Конечно, меморандум и соглашение о намерениях совершенно не означают, что проект будет реализован. Но в деле присутствует такое количество объективных сложностей, что при ближайшем рассмотрении проект и вовсе кажется невероятным.

Всё упирается в газовую инфраструктуру, связывающую Польшу и Украину. Сейчас она позволяет поставлять 2 млрд кубометров газа в год, следовательно, мощность нужно наращивать. Сделать это можно, либо построив новый газопровод мощностью 5 млрд кубометров, либо модернизировав старые газопроводы. Понятно, что оба проекта очень дороги в исполнении и никаких решений на этот счет еще не принято.

Задачка с западными поставками вообще содержит слишком много неизвестных. Неизвестно прежде всего главное — сколько газа нужно будет Украине. Кстати, соседи Украины по региону тоже с этим вопросом пока не определились. Но тогда зачем считать объемы будущих поставок, если не очень ясно, нужен ли украинцам этот газ вообще. В среднем Украина потребляет 29 млрд кубометров газа в год. Из них 20-ю обеспечивает сама Украина. Максимум, что нужно от импорта, это 10 млрд кубов.

Однако сейчас украинская ГТС может принимать с западного направления (Словакия, Венгрия, Польша) почти 26 миллиардов кубометров сырья в год, а это в несколько раз больше, чем нужно украинцам (с запасом — 10 миллиардов). Следовательно, для Украины увеличение пропускной способности газопроводов, соединяющих её с Польшей, не первоочередная задача, а, скорее, возможность разнообразить рынок.

«Сложно найти убедительные аргументы, доказывающие, что польское направление в этом плане привлекательнее двух других вышеперечисленных», — пишет издание. Сомнительная сделка с «лыжным инструктором». Американский газ и МВФ, что ждет украинцев © globalenergymegatrend.com

В последние годы Киев строит модель рынка газа, опирающуюся на гибкость и максимальную конкуренцию разнообразных экспортеров, которые, по замыслу украинских властей, должны сражаться за покупателей на Украине. На этом рынке присутствует не только американский СПГ, но и российский газ, за возвращение к которому ратует часть украинских олигархов и политических игроков.

«Заключение американо-польско-украинского соглашения, включающего обязательства Киева по закупке определенного объема сырья, стало бы фактором, перечеркивающим смысл возобновления поставок из РФ, однако, пока этот вопрос остается открытым», — отмечает издание.

Если добавить ко всему этому абсолютную ненадежность американской компании «Луизиана Нэчурал Газ Экпортс» и сомнительную политическую атмосфере вокруг американо-украинских отношений, проект и вовсе кажется несбыточным.

«Инфраструктурные условия и основные характеристики рынка газа Украины таковы, что шансов на реализацию поставок в объеме, указанном в меморандуме, практически нет, — резюмирует польский автор. — Тактической задачей-максимум должно стать налаживание поставок на уровне в 4 миллиарда кубометров, со временем при благоприятных условиях их можно будет нарастить».

Ленин всегда с тобой

Французское издание Le Monde посвятило материал небывалому событию — как раз в тот момент, когда во всем мире рушат и оскверняют статуи лидерам прошлого, запятнавшим себя той или иной формой расизма, в Германии установили памятник Ленину. Забавно, что памятник установлен в городе Гельзенкирхен в Западной Германии почти точно через 30 лет после падения Берлинской стены. Теперь с левыми инициативами выступают не на востоке Германии, а именно на западе.

«После финансового кризиса и коронавируса молодежь поняла, что капиталистическая система, в которой мы живём, просто не имеет будущего», — говорит коммунистическая активистка Лена (23 года), — пишет издание. — Она была одной из 800 человек (по данным организаторов — полиция не озвучивала других цифр), которые собрались на церемонию открытия металлической статуи, где развевались на ветру красные знамена, а на грилях жарили колбаски». В ожидании второй волны: западные СМИ заглядывают в будущее © REUTERS, Antonio Parrinello

Статуя высотой в 2,15 метра была отлита в Чехии в 1957 году. Изначально планировалось торжественно установить её в марте перед национальной штаб-квартирой марксистско-ленинской партии Германии, но помешала эпидемия коронавируса. Мероприятие по установке статуи проходило при большом скоплении полиции, но всё прошло мирно.

Интересно, что Германия оказалась одной из немногих стран первого мира, которую не охватила страсть к разрушению. И хоть памятник Бисмарку и был залит краской, местные жители упрямо отстаивают старые названия улиц и старые памятники от посягательств молодых экстремистов. Ленина, конечно, трудно обвинить в расизме, но, похоже дело в другом. Ленин «был опередившим время мыслителем мирового значения, первым борцом за свободу и демократию», — уверяют участники движения. В нынешний период повсеместной критики капитализма и поиска иных решений «мы осуждаем отсутствие дискуссии о социализме как альтернативе развития», говорит лидер партии Габи Фехтнер.

Израиль не бросит

Израильское издание The Marker опубликовало статью, в которой делается обоснованный прогноз о росте числа репатриантов из Европы и Америки. Интересно, что волна миграции ожидается в условиях пандемического спада миграционных потоков. Но, как считают эксперты, долгосрочные перспективы пандемии приведут не к спаду, а росту миграции в Израиль.

«Ожидаемые изменения в глобальных миграционных потоках и их последствия требуют от государственных органов Израиля изыскать новые возможности увеличения репатриации в рамках Закона о возвращении, — пишет издание. — В последние годы в Израиль ежегодно прибывает около 30 тысяч иммигрантов, большинство из них едут из России и Украины (почти две трети), наряду с иммигрантами из Франции, Северной Америки и Латинской Америки. Сложная экономическая ситуация наряду с ростом антисемитизма, особенно в Европе и Соединенных Штатах, может привести к росту иммиграции в этих странах. За последнее десятилетие отсюда прибыло немало высокопрофессиональных иммигрантов, очень востребованных на израильском рынке труда (медицина, хайтек). При правильной абсорбции такие специалисты привнесут существенный вклад в экономику Израиля». Мир после пандемии: западные СМИ строят планы и надеются на лучшее © REUTERS, Yves Herman

Ситуацию комментирует адвокат Эли Гервиц: «Многие страны реагируют на коронавирус, закрывая свои границы. Даже если вирус будет побеждён, шок пройдет не сразу, и будет затруднена не только миграция, но и получение видов на жительство или гражданств в рамках иммиграционных законов. Израиль отличается тем, что для одной категории иностранцев — евреев и их родственников — речь идёт не об иммиграции, а о репатриации в рамках отдельного закона и отдельного философского подхода. Поэтому в 2020 году в Израиле ожидается увеличение потока новых репатриантов в два с половиной, три раза. Вследствие коронавируса и общей неспокойности можно ожидать резкого увеличения числа репатриантов из богатых западных стран — Франции, Англии и США».