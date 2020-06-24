Мы уже неоднократно писали, что Владимир Зеленский по-прежнему соответствует основным ожиданиям общества – представляет собой новое лицо при власти. Однако некоторая напряжённость, связанная с невыполнением предвыборных обещаний, всё же нарастает… И социология это фиксирует

В частности, это видно по результатам исследования Центра «Социальный мониторинг», результаты которого были опубликованы 23 июня. 10-19 июня социологи опросили 3037 человек во всех регионах Украины, кроме территорий республик Донбасса и Крыма.

Мы обратили внимание на четыре момента этого исследования.

1. В результатах исследования зафиксированы снижение уровня доверия к президенту (как институту государственной власти), и даже отрицательные показатели баланса.

Доверяет ему 41% (что очень много), но не доверяет уже 50%. Правда, отрицательные показатели баланса доверия президенту «Социальный мониторинг» фиксирует с марта.

2. На первом месте по уровню доверия по-прежнему находятся Вооружённые силы.

Доверяют им 62%, не доверяют — 30%. Само по себе это говорит, в первую очередь, о безусловных успехах государственной пропаганды и нежелании граждан считаться с реальностью, в которой украинская армия большую угрозу представляет жителям Украины, чем пресловутому «агрессору».

3. В случае проведения выборов в Верховную Раду «Слуга народа» может большинство уже и не получить.

По данным опроса:

— за «Слугу народа» собираются голосовать 30,5% активных избирателей (на выборах 2019 года — 43%);

— за «Оппозиционную платформу» — 19% (13%);

— за «Европейскую солидарность» — 12% (8%);

— за «Батькивщину» — 10% (8%).

Несколько более 4% голосов могут получить «Сила и честь» и «Гражданская позиция». А вот рейтинг «Партии Шария», которую сейчас активно пиарят, в данных «Социального мониторинга» составляет всего 2%.

4. Среди важных проблем, которые волнуют общество, украинцы назвали разрешение военного конфликта на востоке страны (73%), упадок экономики (73%), рост цен и инфляцию (72%), рост тарифов на коммунальные услуги (72%) и безработицу (67%).

Меньше всего граждан волнуют вопросы возобновления торговых и экономических отношений (31%), возвращения Крыма (32%), демографического кризиса (34%), а также демократии и свободы в Украине (34%).

Итак, какие же выводы можно сделать из этих данных?

Первый и главный вывод мы указали в самом начале — несмотря на то, что Зеленский свою функцию «нового лица» выполняет, отсутствие подвижек в выполнении предвыборных обещаний даёт о себе знать — доверие и к нему, и к его партии падает. Зеленскому надо что-то делать.

Напрашиваются два варианта дальнейших действий.

Во-первых, приступить, наконец, к выполнению предвыборных обещаний.

Вроде всё логично, но есть некоторые сложности.

Если говорить об урегулировании конфликта на Юго-Востоке, то мы уже неоднократно указывали, что общественному мнению тут угодить невозможно — граждане хотят мира в результате победы. Попытки как-то удовлетворить общественные ожидания немного предсказуемо привели к тупику Минского процесса. Остаётся сосредотачивать войска…

Если говорить о решении социально-экономических проблем, то Зеленский сделал выбор в пользу сотрудничества с МВФ, которое само по себе никакие проблемы страны не решает, а только обостряет. Поэтому тут тоже тупик.

Если говорить о наказании представителей предыдущей власти, прежде всего — Петра Порошенко, то тут Зеленский сталкивается с давлением со стороны западных партнёров и с нежеланием ссориться с экс-президентом со стороны правоохранительных органов. Да что там Порошенко! Тут заведомому убийце Стерненко не могут выбрать корректную меру пресечения…

В общем, с выполнением ничего не получается.

Во-вторых, резко поменять повестку дня, свалив вину за невыполнение обещаний на кого-то ещё.

Основных вариантов тут два.

Первый мы уже описывали — это проведение досрочных парламентских выборов (неважно, на каком основании). При этом виновными в невыполнении обещаний будут объявлены нынешние депутаты от «Слуги народа», а сама фракция будет радикально обновлена.

Если провести эту операцию технологически правильно, то в результате и рейтинг президентской политсилы будет не 30%, а гораздо выше (хотя маловероятно, чтобы он достигнет показателей 2019 года).

Война нервов. Решится ли Зеленский на роспуск Рады? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Другой вариант, к которому, судя по всему, тоже готовятся — активизация боевых действий на Юго-Востоке. В зоне ООС, по оценкам разведки ДНР, находится 90 тыс. человек — более трети общей численности ВСУ. Перебрасывается тяжелая техника.

Разумеется, говорить о результативном наступлении в нынешней ситуации затруднительно — Украина не имеет решающего преимущества даже над силами республик, не говоря уже о возможном вмешательстве России, но возможны масштабные провокации, которые резко изменят ситуацию в стране.

Правда, не очень понятно, как отреагируют на эти провокации западные партнёры Украины, в первую очередь — задействованные в "нормандском формате". Вполне вероятно, что последние визиты украинских дипломатов в Берлин и Париж были связаны именно с проектированием такого сценария.

Впрочем, Зеленский вряд ли рискнёт устраивать именно военную провокацию. Опыт Петра Порошенко как бы не слишком оптимистичный. Скорее уж украинские военные посмотрят на социологические данные и решат, что генеральская хунта будет пользоваться большей поддержкой, чем Зеленский…