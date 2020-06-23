Владимир Зеленский в августе с высокой степенью вероятности может распустить Верховную Раду. Если это произойдет, это будет ответным шагом на отказ парламента утвердить программу правительства Дениса Шмыгаля, о чем президент просил "слуг народа", но они его проигнорировали

О готовящемся досрочном роспуске парламента изданию Украина.ру сообщил высокопоставленный источник в Верховной Раде. Правда, он добавил, что это еще не окончательное решение. Война нервов. Решится ли Зеленский на роспуск Рады? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Просто Рада стала для Зеленского неуправляемой — отказывается конструктивно сотрудничать с правительством», — разъяснил ситуацию наш собеседник.

Однако другой высокопоставленный источник в Раде считает, что роспуска парламента не будет, так как каким бы ни был нынешний его состав, он всё равно выгоднее Зеленскому, чем гипотетический новый, в котором у Зеленского наверняка не будет такого подавляющего большинства сторонников.

«Успокойтесь. Никакого роспуска не будет — Зеленский постоянно депутатов этим пугает, если они что-то не так делают. Ну, не проголосовали они программу правительства. Ну и что? Правительство Рината [Ахметова], премьер его. Зачем Шмыгалю утверждение программы, без которой он и так может спокойно работать? Она ему нужна типа для иммунитета от отставки в течение года. Но вот вспомните историю «попередника» Шмыгаля — Алексея Гончарука. Иммунитет от отставки никак не помешал ему написать заявление об отставке. Если надо будет отправить Шмыгаля в отставку — его и при иммунитете отправят.

Что касается роспуска, то вы должны помнить, что после него сразу выборы. Сейчас согласно рейтингам у «Слуги народа» 30%. Что, в таком случае новый парламент для него будет лучше? Нет.

Вы проанализируйте голосования Рады. Все законы, которые действительно нужны были Зеленскому, были проголосованы. Так что роспуска не будет», — сказал нам наш второй собеседник.

По его словам, сейчас у Зеленского совершенно другие задачи.

В масках и на стадионе? Как будет работать Рада в период эпидемии © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Поэтому Зеленский все же готовится к выборам. Он меняет губернаторов для их более удачного для себя проведения. И наводит порядок в своей администрации, где все уже успели переругаться друг с другом.

Зачем Зеленскому контроль над облсоветами? Потому что через год начнут продавать землю. Ею будут заниматься именно облсоветы. Поэтому президенту и нужен контроль над ними», — пояснил наш второй источник.