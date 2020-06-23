До истечения срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений остаётся меньше 8 месяцев. Однако чёткого понимания дальнейшего развития событий нет. США хотят втянуть в переговоры Китай против его воли, а РФ уже готова к крушению последнего инструмента, сдерживающего гонку вооружений

В понедельник, 22 июня, в Вене возобновились российско-американские консультации по стратегической проблематике. За время пятимесячного перерыва в переговорном процессе сменился визави заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова — вместо исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США Кристофера Форда диалог с Москвой поручено вести Маршаллу Биллингсли, для которого учредили должность спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями.

По информации газеты Politico, в качестве потенциальных переговорщиков Белый дом также рассматривал кандидатуры Ричарда Берта, возглавлявшего в 1991 году американскую делегацию на переговорах с СССР по выработке Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) и Стивена Хэдли — помощника по национальной безопасности 43-го президента США Джорджа Буша — младшего. Антонов: СНВ-3 висит на волоске © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

Как уточнил МИД РФ, стороны продолжили обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности.

Китайский дух на российско-американских переговорах

Перед началом встречи Биллингсли опубликовал в Twitter фотографию переговорной комнаты, где на столах стояли китайские флаги.

«Венские переговоры вот-вот начнутся. Китай не показался. Пекин до сих пор прячется за Великой Стеной Секретности по наращиванию своих ядерных потенциалов и многих других вещей. Несмотря на это, будем дальше работать с Россией», — написал он в комментарии.

Vienna talks about to start. China is a no-show. Beijing still hiding behind #GreatWallofSecrecy on its crash nuclear build-up, and so many other things. We will proceed with #Russia, notwithstanding. pic.twitter.com/EjDxXNmblv — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 22, 2020

Как известно, американцы настаивают на присоединении Пекина к переговорам по вооружениям. Однако китайская сторона всегда подчёркивала, что это российско-американская история, и участвовать в ней не собирается. И вообще, и конкретно в этой встрече в Вене.

На пост Биллингсли отреагировал глава департамента МИД КНР по вопросам контроля над вооружениями Фу Цун: «Какая странная сцена! Разместить китайские национальные флаги на столе переговоров без согласия Китая! Удачи с продлением СНВ-III. Интересно, до чего вы можете опуститься?»

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил в комментарии РИА Новости, что никаких флагов Китая в зале переговоров не только не было, но и не могло быть в принципе на российско-американских двусторонних консультациях по вопросам стратегической стабильности. Иными словами, фото было постановочным. Действительно, как рассказали источники издания «Коммерсант», американцы перед началом переговоров расставили флаги всех трёх стран, сфотографировали их и опубликовали, а затем убрали. Российская сторона возражала против того, чтобы китайская символика присутствовала на встрече в отсутствие делегации КНР.

По итогам 10-часовых переговоров Биллингсли написал в Twitter: «Первый раунд переговоров в Вене был очень позитивным. Детально обсудили весь спектр ядерной тематики. Запустили работу технических групп. Достигли принципиального согласия на проведение второго раунда переговоров».

23 июня он заявил, что на встрече стороны договорились работать над новым договором, который будет покрывать всё ядерное оружие, а не только стратегическое, разрабатывается возможность будущего трёхстороннего или многостороннего соглашения по контролю над вооружениями. При этом спецпредставитель американского президента не исключил продления СНВ-3, но отметил необходимость прогресса по новому договору. Следующий раунд переговоров состоится в конце июля — начале августа.

Перспективы продления

До истечения срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, известного как СНВ-3, осталось без малого 8 месяцев — 5 февраля 2021 года. Тем не менее, чётко США свою позицию о дальнейшей судьбе документа не обозначил. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности продлить договор здесь и сейчас, без каких-либо предварительных условий. Причём рассматриваются варианты продления и на 5 лет, и на меньший срок. Американцы обещали дать ответ к середине года. Середина года наступила, а ответа так и не поступило.

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывшего посла РФ в США Сергея Кисляка, перспективы сохранения СНВ-3 невысоки. По его словам, все предыдущие соглашения в сфере ограничения вооружений соблюдались США до тех пор, пока они не противоречили их военным программам, а как только договорённости ограничивали развитие военного потенциала Штатов, Запад предпочитал отказываться от ранее достигнутых соглашений. Экс-чиновник Госдепа США призвал к продлению СНВ-3 с РФ, чтобы выиграть время для переговоров с КНР © AP, Andy Wong, File

По мнению Ричарда Берта, несостоявшегося визави Рябкова, США могли бы пойти на уступки в переговорах. Этому, по его словам, могло бы способствовать то предложение, которое сделала российская сторона, — запустить серьёзный диалог, который включал бы даже допуск американских специалистов на пусковые площадки для ракет наземного базирования, чтобы они могли сделать заключение, нарушает ли ракета положение договора СНВ-3.

В ответ, как считает Берт, Штаты могли бы допустить российских специалистов к своим пусковым установкам в Румынии. Но, как подчеркнул американский эксперт, вступить в диалог с Москвой руководству США мешают внутриполитические споры.

Однако Белый дом ищет не способ, как продлить договор, а повод, чтобы не давать ответа вообще и снять себя ответственность за возможный провал переговоров.

В начале мая Биллингсли заявил, что Вашингтон вряд ли продлит СНВ-3, пока Москва не приведёт за стол переговоров Китай. Помимо отказа Пекина участвовать в консультациях, возникает другая проблема — как американцы представляют уравнивание ядерных арсеналов трёх стран, в разы отличающиеся в количественном плане? По оценке Стокгольмского института исследований проблем мира, Россия имеет 6375 боеголовок, США — 5800, Китай — 320. Получается, либо Москве и Вашингтону нужно резко сократить свои запасы, либо Пекину резко увеличить свой. Но и здесь у американцев находится объяснение — КНР, по их мнению, не сообщает реальное количество имеющихся боеголовок, а оно гораздо больше заявленного.

И это не единственная отговорка Штатов, чтобы не спешить с продлением или денонсацией СНВ-3. В ход идёт любимый аргумент, оправдавший расторжение многих предыдущих двусторонних соглашений в различных сферах, — якобы Россия не выполняет свои обязательства. В преддверии встречи Рябкова и Биллингсли, 18 июня, Госдепартамент опубликовал доклад, в котором говорится, что СССР, а потом Россия на протяжении последних 35 лет не соблюдали свои международные обязательства в сфере контроля над вооружениями. Речь идёт о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности РСМД), Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), Венском документе о мерах укрепления доверия и безопасности, Конвенции по запрещению химического оружия, Договоре по открытому небу, моратории по запрещению ядерных испытаний.

Как утверждает американское ведомство, во времена холодной войны и в 1990-е Москва ещё хоть как-то соблюдала договорённости, а с 2000-х годов вступила в «новый период агрессивного соперничества и несоблюдения обязательств, всё чаще выступает в роли дестабилизирующего ревизионистского государства, игнорирующего обязательства по договорам или просто рассматривающего их как факультативные».

«Вопреки надеждам США на новую эру сотрудничества и доверия Кремль в последние годы стремился восстановить большую часть своей прежней сферы влияния, используя неприкрытую военную агрессию, марионеточные силы, политическую и военную подрывную деятельность, манипулирование политическими, экономическими, энергетическими и военными отношениями», — говорится в докладе. Яков Кедми рассказал, на что рассчитывает США, выходя из договоров по вооружениям с Россией © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

А тут стоит напомнить американцам некоторые моменты. Во-первых, кто денонсировал львиную долю международных соглашений, как двусторонних и многосторонних? США. Во-вторых, так ли безупречно свои обязательства выполняла американская сторона? В ответ на заявление президента США Дональда Трампа о выходе страны из Договора по открытому небу якобы из-за нарушений Москвы МИД РФ опубликовал список нарушений Вашингтона.

Кроме того, вместо того чтобы утилизировать боеголовки и платформы для их разведения, в соответствии с СНВ-3, американцы сложили их на складах, а ракеты переоборудовали под другие нужды. Таким образом, при желании можно быстро вернуть всё на круги своя. В-третьих, Россия наращивает свою обороноспособность, как неоднократно подчёркивал Владимир Путин, исключительно для защиты своей территории и ни на кого нападать не собирается. Одна из ключевых причин, почему России приходится это делать, — приближение военной инфраструктуры НАТО к её границам, хотя в 1990 году западные политики, включая госсекретаря США Джеймса Бейкера, обещали руководству СССР, что альянс ни на один дюйм не расширится на восток.

Доклад Госдепартамента даёт понять, что на конструктивный диалог с Россией по вооружениям США не настроены. Более того, 9 июня газета The Washington Post опубликовала ответ своего источника в Белом доме на вопрос, готов ли Вашингтон отказаться от продления СНВ-3: «Мы абсолютно готовы уйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле все варианты рассматриваются».

А что если СНВ-3 не продлят?

Хорошо, если сторонам удастся договориться о продлении договора хоть на каких-либо условиях, но, учитывая, что отношения между странами хуже некуда, к худшему сценарию тоже готовятся. Посол РФ в США Анатолий Антонов, который в 2009 году руководил российской делегацией, участвовавшей в разработке СНВ-3, убеждён, что российские военные давно просчитали все последствия непродления СНВ-3, и национальная безопасность государства не пострадает.

По словам дипломата, если Вашингтон не захочет сохранить соглашение, реакция Москвы будет спокойной, продуманной, взвешенной.

Повышенное внимание к судьбе СНВ-3 связано с тем, что это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если не станет и его, по мнению экспертов, сиюминутного краха стратегической стабильности не произойдёт, но риск новой гонки вооружений увеличится многократно, в частности потому, что Вашингтон ничего не будет сдерживать от ещё большего наращивания своего военного бюджета. И в этой ситуации России придётся ещё активнее проводить модернизацию своей военной инфраструктуры.

Однако России уже сейчас есть что противопоставить американцам — за последние годы она не просто совершила прорыв в разработке новых типов оружия, а, как заявил Путин, сложилась уникальная ситуация, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли догоняющего и впервые создала системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Соответственно, ни у кого в мире нет и средств защиты от этого оружия.

По планам Министерства обороны РФ, уже к 2024 году доля новых ракет достигнет 100%, и они заменят советские образцы. Однако это не означает, что Россия будет игнорировать оставшиеся международные соглашения в сфере вооружения. Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов ранее подчёркивал, что при развитии стратегических ядерных сил РФ ключевым приоритетом станет соблюдение положений договора СНВ-3. Вне зависимости от того, сохранится он или нет. Коротченко назвал обстоятельства, при которых Россия применит ядерное оружие © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

На сегодняшний день, увы, никаких предпосылок к тому, что стороны достигнут компромисса и продлят договор, нет. Против них играет ещё и время. Рябков уверен, что после президентских выборов в США заниматься продлением СНВ-3 будет уже поздно, а до них осталось чуть больше 4 месяцев (3 ноября), к тому же, по словам дипломата, почти стопроцентно непроницаемый антироссийский двухпартийный консенсус не обещает ничего хорошего для отношений Москвы и Вашингтона в будущем, независимо от того, кто победит на выборах.

«С моей точки зрения, шансы сохранения ДСНВ продолжают стремительно приближаться к нулю, и я думаю, что 5 февраля 2021 года у него просто закончится срок и оно истечёт. У нас не будет ДСНВ с 6 февраля 2021 года», — заявил Рябков в интервью журналу The National Interest, опубликованном 30 мая.

В таком случае нужно будет принять новую геополитическую реальность, в которой никто и ничего не ограничивает гонку вооружений, и научиться жить в ней.