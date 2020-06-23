По состоянию на 12:00 23 июня в мире зафиксировали 9,1 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 472,5 тыс. человек скончались, более 4,5 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Соединенные Штаты: здесь коронавирус был выявлен у 2,3 млн человек. Болезнь забрала жизни 120,4 тыс. граждан, 640,1 тыс. выздоровели.

На второй позиции с более 1,1 млн заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 51,2 тыс. человек, выздоровели 601,7 тыс.

Третье место занимает Россия, где, по официальным данным, выявлено 593 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 8,2 тыс. человек, 345,1 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (440 тыс.), Великобритания (306,7 тыс.) и Перу (257,4 тыс.).

Ситуация в России

В России COVID-19 подтвержден у 593 088 человек. Умерли 8 240 инфицированных, 345 137 — выздоровели.

Самое большое количество заразившихся по-прежнему в Москве (215 014) и Московской области (54 375). Свыше 10 тысяч заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге (22 412), Нижегородской (15 774) и Свердловской (11 129) областях.

С 23 июня в Москве окончательно откроются рестораны, кафе и фитнес-центры, которые были закрыты три месяца. Сергей Собянин подтвердил, что новый этап снятия ограничений начнется по плану благодаря снижению заболеваемости в Москве. Также в городе будут сняты ограничения с детских садов, библиотек и использования общественной инфраструктуры.

В России наблюдается низкая смертность от коронавируса, так как власти своевременно приняли решение закрыть границу с Китаем, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, российские власти были готовы к тому, что основная угроза завоза коронавирусной инфекции на территорию РФ пойдет оттуда.

Ученые Сибирского отделения РАН предложили новую технологию массового тестирования на коронавирус — с помощью анализа человеческого дыхания. Выдыхаемый воздух содержит около 750 летучих соединений, анализируя которые можно контролировать многие биохимические процессы, протекающие в организме человека. Газоанализаторы производят в новосибирском Академгородке и по характеристикам он не уступает зарубежным аналогам, уверяют создатели.

Комитет по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты предложил разрешить продажу лекарств не только аптекам, но и розничным онлайн-компаниям. В организации считают, что это поможет сделать доставку бесплатной и быстрой.

У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом, — родные или друзья, выяснили эксперты Высшей школы экономики. За месяц с 26 мая по 16 июня эта группа респондентов выросла почти вдвое — с 16,6 до 28,2%. Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения, выросло с 4,7 до 8,1%.

Купание в открытых водоемах может привести к заражению бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусом, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Нет научных доказательств того, что коронавирус может передаваться при купании, утончил он.

Несмотря на то, что российские власти предпринимают все меры для безопасности на время проведения парада Победы, власти западных стран отказываются принять в нем участие. Так, в ФРГ заявили, что в стране существует «маленькая истерия» в связи с коронавирусом, и люди не поймут, если кто-то из членов правительства отправится на торжество в чужую страну.

Коронавирус и Украина

На Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. Только за прошлые сутки в стране зафиксировали 833 новых случая COVID-19 (в том числе у 55 детей и 92 медработников).

Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали у по 38 074 украинцев. Инфекция уже унесла жизни 1035 зараженных (23 за последние сутки). Вылечиться от COVID-19 удалось 16 956 зараженным (314 за последние сутки).

Новый рекорд по инфицированным во Львовской области (+240). Накануне главный санврач Виктор Ляшко объяснил эти цифры тем, что «устранена большая очередь граждан, которые ожидали тесты». Еще 103 больных обнаружили на Закарпатье, накануне в регионе отменили ослабление карантина. На третьем месте Ровенская область (+75).

В Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 154 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания армейцев.

На Украине бьют тревогу. Коронавирус поставил очередной антирекорд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поликлиника МВД Украины переплатила в 4 раза на закупке медмасок: она закупила 2 миллиона медицинских масок по цене 12,50 — 14 гривен за штуку, хотя ГП «Медицинские закупки Украины» закупило таких же масок по 2,80 грн за штуку.

Школьники смогут пойти на занятия 1 сентября, но правительство пока не приняло решения из-за ситуации с коронавирусом По словам и.о. министра образования Любомиры Мандзий, сейчас министерство образования совместно с Минздравом готовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования до возвращения детей в школы. Она выразила увереность, что учебный год для студентов первого курса начнется с 17 сентября. Однако, решения Кабмина пока нет.

Игра 20-го тура чемпионата Украины среди команд первой лиги между «Черноморцем» и «Волынью» (Луцк) пройдет не 24-го, а 25 июня. Дата проведения игры перенесена по просьбе луцкого клуба, в котором анализы на наличие коронавируса у 18 человек нуждаются в уточнении.

Советник Зеленского предупредил, что коронакризис и глобальный экономический кризис будут стоить экономике Украины 8,5%, а это около 10 млрд долларов. На фоне этого будет развиваться безработица, а зарплаты тех украинцев, кто во время карантина удержался за свою работу, согласно прогнозам экспертов, упадут на 13,9%.

Для того, чтобы понять, в какую страну можно поехать уже этим летом, необходимо ознакомиться с информацией на сайте МИДа. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он рассказал, что на Украине можно праздновать свадьбы даже во время карантина. Но на праздновании может быть только до 10 гостей.

Ситуация в мире

Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа. Главная святыня мусульман — Большая мечеть в Мекке — пока закрыта.

В Евросоюзе начали требовать компенсаций для пострадавших от COVID-19 странам. Власти Франции и Германии призвали ЕС создать фонд помощи, соглашение планируется заключить на ближайшем саммите.

«Пришло время принять решение. У нас есть все, чтобы поддержать нашу экономику, и чем быстрее мы сделаем это, тем лучше», — заявил министр финансов Франции Бруно Ле Майр.

А в Британии, которая выходит из ЕС, жители настаивают на том, чтобы сократить на 10% зарплату премьер-министра страны Бориса Джонсона. Сделать это, по мнению 75% британцев, он должен в знак солидарности с пострадавшими из-за коронавируса рабочими.

Последствия пандемии коронавируса во всем мире будут ощущаться еще на протяжении десятилетия и в самых разных областях общественной жизни. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус. Он подчеркнул, что уже сейчас пандемия спровоцировала экономический и социальные кризисы, а во многих странах — еще и политический.

Компании Apple запантентовала умные часы, которые смогут следить насколько хорошо пользователь моет руки. В промо-ролике компания обещает, что устройство само будет понимать, когда пользователь начинает мыть руки и будет показывать ему 20-секундный таймер (минимальное время, за которое бактерии можно смыть с рук).

Южнокорейский центр по контролю и предотвращению заболеваемости (KCDC) сообщил о новой вспышке коронавируса в Сеуле. Основная часть случаев заражения происходила в ночных клубах и других увеселительных заведениях. Мэр Сеула Парк Вон Сун предупредил, что город может вернуться к жестким ограничительным мерам.

Президент США Дональд Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз. Из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, ряд временных рабочих виз «представляет необыкновенную угрозу для занятости» американцев, отметил он.