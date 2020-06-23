В Одессе и области ужесточаются карантинные мероприятия. В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 региональный санитарный врач Виталий Гончаров посоветовал воздержаться от походов на море людям старше 60 лет, а также представителям других групп риска

Еще ранее ряд шагов по противодействию коронавирусной инфекции предприняла комиссия исполнительного комитета Одесского городского совета.

Какие новые карантинные меры приняты в Одессе?

Так, с 22 июня в Одессе запрещена работа детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий при участии более чем одного человека на 5 кв.м. Теперь организатор любого массового мероприятия обязан обеспечить сохранение его участниками социальной дистанции в 1,5 м.

Новые ограничения наложены на общественный транспорт: перевозчикам нельзя вмещать в него большее количество людей, чем в нем есть мест для сидения. Все водители должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, а на руководство транспортных фирм возлагается контроль их постоянного использования.

Чтобы разгрузить транспорт в час пик, субъектам хозяйствования рекомендовано изменить график работы. В частности, горсовет предложил начинать рабочий день в 10 утра и позднее предпринимателям, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспорта, оказывают почтовые и курьерские услуги, занимаются организацией питания и временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями. Гуляй, Одесса-мама! Горожане игнорируют карантин, мэр грозит закрыть Одессу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Одесситам предписано носить маски или респираторы в зданиях и общественном транспорте, обязательно выходить на улицу с документами, подтверждающими личность, и придерживаться правил гигиены. Также комиссия обратилась к арендаторам пляжей с требованием обеспечить расстояние между шезлонгами в 1,5 метра, а рестораторам обеспечить аналогичное расстояние между столиками и размещать за ними не более четырех человек. Правда, носить маски на пляжах не обязательно.

Для контроля за соблюдением карантина уже созданы специальные правоохранительные группы, которые будут проводить рейды. Контролировать они будут места массовых скоплений граждан, где предписано носить средства индивидуальной защиты, и транспорт, где количество пассажиров не может превышать общее число сидячих мест в салоне. Кстати, напомним, что штрафы за нарушение правил карантина в Украине составляют от 17 тыс. до 34 тыс. грн для физических лиц и от 34 тыс. до 17 тыс. грн для должностных лиц.

«Мы очень надеялись, что с повышением температуры вирус ослабнет, но он оказался непредсказуемым. Сложившаяся сейчас ситуация — результат пренебрежения масками и других нарушений карантина. Экономика сейчас диктует нам необходимость ослабления карантина, а эпидемиологическая ситуация — наоборот», — сообщил Виталий Гончаров.

Необходимость подобных шагов обосновывается ростом заболеваемости, наблюдаемым за последнюю неделю как в одесском регионе, так и по стране в целом. По данным, представленным Гончаровым, на Одесчине число заболевших COVID-19 выросло примерно на 25 %. Всего же уже заразились 1305 человек, 10% из которых — это несовершеннолетние и 18% (231 случай) — медицинские работники. Умер в области 21 человек (9 случаев — в Одессе).

Бунт предпринимателей, вечеринки в ночных клубах и возможное увольнение губернатора области

Схожие меры еще в конце прошлой недели были анонсированы в Измаильском, Лиманском, Ананьевском, Татарбунарском и Болградском районах. Дошло даже до того, что 18 июня в Болградском районе группа из нескольких десятков местных предпринимателей, недовольных планами районной администрации по закрытию рынка в рамках «второй волны» карантина, захватили здание РГА, требуя встречи с главой района. В итоге через день эта встреча прошла, и на ней власти отступили: рынок продолжит работу при обеспечении санитарно-эпидемиологических норм. Контроль за ними возложили на новосозданные группы, куда вошли представители предпринимателей и полиции.

Одесситы изначально не особо напрягались в связи с карантином. Проходили массовые гуляния в парках и скверах, люди ходили на пляжи, далеко не все носили маски и соблюдали социальную дистанцию. Неофициально продолжал работать легендарный одесский рынок «Привоз», на что городские власти закрывали глаза. А майские послабления горожане восприняли как полную отмену ограничений, демонстрируя желание вернуться к привычному «довирусному» ритму жизни. За последние недели количество людей, носящих маски в супермаркетах и общественном транспорте, упало практически до нуля. Город продолжал подготовительные мероприятия к туристическому сезону, а ночные клубы уже работали вовсю, проводя шумные массовые вечеринки. Вот и на прошедших выходных социальные сети облетели фото и видео новых «гулянок» в клубах «Трумэн» (расположен в районе пляжа «Дельфин») и «Ибица» (Аркадия). О соблюдении на них социальной дистанции речи, конечно же, не шло. В Telegram-каналах уже успели упрекнуть местные власти за то, что те не хотят замечать этого в упор. Кто кому в Одессе Рабинович. Куцый Труханов и Офис Зеленского © Facebook, Gorsovet.info, Максим Куцый

«В Одессе с ночными клубами какая-то «вакханалия», они «клали» на решение столичной власти и на риск второй волны коронавируса. Зато мэр Одессы в упор это не замечает, как и губернатор Максим Куцый. С мэром всё понятно, там половина ночных клубов принадлежит «его людям», с другой частью ночных клубов не хочет воевать, потому что скоро выборы и настраивать против себя одесский бизнес Труханов не особо хочет.

Губернатор Максим Куцый является очень слабой креатурой центральной власти. Он не способен демонстрировать силу и принимать жесткие решения, чтобы навести порядок в регионе (из-за этого стремительно падает рейтинг СН в одесском регионе). Наш источник сообщает, что в команде губернатора Одессы уже давно есть люди, которые «сели на схемы» вместе с местной элитой и пилят бюджетные деньги, а следовательно, их задача — не повышение авторитета СН в Одессе, а личная нажива», — писал «Легитимный».

При этом отметим, что на президентских выборах прошлого года именно Одесса дала в процентном отношении самую высокую поддержку Владимиру Зеленскому.

На фоне слабости одесского губернатора активизировались слухи о его возможной отставке, что связано со стремительным падением рейтинга пропрезидентской партии, и назначении опытного управленца Сергея Гриневецкого, уже занимавшего кабинет главы ОГА. Еще ранее Офис президента продвигал его кандидатуру в мэры Одессы. И назначение, если оно состоится, станет стартовой площадкой для авторитетного, но несколько подзабытого политика.

Одесский карантин и всеукраинский аспект

Что касается прироста заболеваемости COVID-19, то ситуация в Одесской области не отличается от общеукраинской. Рост числа выявленных случаев в Украине на прошлой неделе резко подскочил от 400 до 1000 и более в день. Данная статистика уже послужила обоснованием для объявления правительством «второй волны» коронавируса. Впрочем, в реальности рост количества больных объясняется увеличением тестируемых. Так, за весь период с начала эпидемии и по 3 июня (около трех месяцев) в Украине было сделано 381 552-ПЦР тестов. В то же время, с 3 по 17 июня было сделано 136 443 тестов. Прирост тестирования на 36% потянул за собой на 34% больше выявленных больных. То есть, фактически, нынешняя ситуация ничем не отличается от апреля-мая. Граждане не стали меньше болеть, их просто не тестировали раньше.

«Это не вторая волна, а всё ещё первая. Просто наши власти в очередной раз об…лись (облажались), и теперь делают вид, что так и было задумано. Карантин ввели слишком рано, когда до пика было ещё далеко, больницы переполнены не были и всё такое. Но экономика может выдержать карантин лишь ограниченное время. Так что теперь его отменяют — как раз тогда, когда, по идее, его следовало бы вводить», — отметил в своем Telegram-канале одесский журналист Юрий Ткачев.

Сейчас Кабмин решил переложить ответственность за ситуацию и новые ограничения на местные власти. А те, в свою очередь, не собираются портить себе рейтинг перед местными выборами, настраивая против себя людей, которым Киев ничем не помог за время вынужденных нерабочих дней. Одесские власти здесь не исключение.

Авторитет Зе-команды в плоскости борьбы с коронавирусом подорван различными неоднозначными подходами и заявлениями. Одесситы не забыли работу «Эпицентра» и «Велюра», посещение Зеленским кафе, в то время как другие предприниматели были лишены возможности получать доход, оставшись без господдержки. Равно как и заявления главного санврача страны Виктора Ляшко об отсутствии смысла в закрытии парков с точки зрения эпидемиологии и желании спровоцировать у людей излишнюю панику. Поэтому обеспечить строгость соблюдения карантина центр не сможет ввиду своей слабости, а местные власти просто не захотят, чтобы не ссориться с избирателями. Все будет происходить формально, как и ранее. Не карантин, а его видимость.

Что касается простых одесситов, то, безусловно, их понять можно, ибо лето само по себе располагает к расслабленности. Тем не менее, о разумных мерах предосторожности, чтобы не подвергать излишнему риску себя и своих близких, забывать все же не следует.