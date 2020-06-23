Кабинет министров Украины распорядился при производстве электроэнергии на тепловых станциях использовать исключительно уголь внутренней добычи

«Распоряжение предусматривает приоритетное использование отечественного энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях», — подтвердила и. о. министра энергетики Ольга Буславец. Внешняя торговля упала, Рада отправила «антивирусные» деньги на ремонт дорог. Главное в экономике Украины 13-19 июня © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По ее словам, некоторые ТЭС не соблюдают условий принятого в апреле прогнозного энергетического баланса, сокращая объемы потребления угля украинской добычи в генерации электроэнергии и замещая его природным газом.

"Такая ситуация относительно искусственного снижения спроса на отечественный уголь является недопустимой с учетом того, что это приводит к приостановке работы шахт, вынужденному простою, задержке выплаты зарплаты шахтерам и в целом росту социально-экономической напряженности в регионах", — заявила Буславец.

В то же время очевидно, что цель этого документа — сделать невозможным использование природного газа, в том числе и блоками ТЭС "Центрэнерго". С 1 мая после введения спецпошлины, сделавшей поставки угля из России нерентабельными, компания запустила газомазутные блоки на Трипольской и Углегорской ТЭС, находившиеся до этого в простое 5 лет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал неправильным, что Украина покупает импортный газ в то время, "как шахтеры сидят без работы, потому что нет рынка сбыта". По его словам, после правительственного решения государственная компания "Центрэнерго" будет закупать и активно использовать уголь из государственных шахт.

В свою очередь глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко назвал решение правительства убийственным для «Центрэнерго». "Решить многолетнюю проблему всех шахт за счет другого полуобанкротившегося государственного предприятия — точно не мудрое решение. Распоряжение Кабмина от 17.06.2020 о том, чтобы обязать «Центрэнерго» закупать уголь «отечественного» производителя вместо газа — это, к сожалению, смертный приговор предприятию, ведь при этих условиях «Центрэнерго» будет терять по 30 копеек на каждом киловатт-часе электроэнергии", — утверждает Сенниченко на своей странице в Facebook. Себестоимость киловатт-часа при работе на газе — 83 копейки, при работе на угле — 1,2 гривны.

Глава ФГИ считает, что выходом из ситуации может стать "комбинированная топливная модель" с домешиванием дешевого газа. При этом уголь должен быть исключительно государственным, а не частным. Цены не растут, и это плохо. Как низкая инфляция убивает украинскую экономику © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

Примечательно, что норма могла бы распространяться и на частные ТЭС, если бы решение было принято не правительством, а СНБО, как этого изначально хотела и. о. министра энергетики. А порядка 80% украинской угледобычи сконцентрировано в одних руках — у компании ДТЭК, которая управляет энергетическими активами СКМ Рината Ахметова.

Битва олигархов

Обосновывая свое решение обратиться в СНБО, и. о. министра сообщила, что после перехода на природный газ "Центрэнерго" снизила объем потребления угля почти на 200 тыс. т, что равно объему, который "на протяжении месяца добывается на "Добропольеуголь".

На складах "ДТЭК Энерго" Ахметова в апреле скопилось 2,9 млн т угля, что на 80% превышало прошлогодние показатели. И в середине апреля компания Ахметова сообщила, что в связи с длительным системным кризисом в энергетической отрасли Украины 10 шахт и вспомогательные предприятия "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики "Павлоградская", "Добропольская", "Кураховская", а также "Первомайский ремонтно-механический завод" и Научно-производственный центр ДТЭК приостановят работу по добыче и обогащению угля, подготовке горных выработок, а также ремонту горно-шахтного оборудования. Предприятия перевели в режим поддержки жизнедеятельности, а сотрудников вывели в простой.

В связи с ситуацией, которая сложилась на электроэнергетическом рынке в первом квартале 2020 года, "ДТЭК Энерго" снизила производство электроэнергии на 37,8% до 5,1 млрд кВт/час. За этот период чистый убыток компании составил 7,5 млрд грн (19,5 млрд руб.). Кабмин показал антикризисный план, Порошенко стал миллиардером. Главное в экономике Украины 23-29 мая © kmu.gov.ua

Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич напоминает, что кроме шахт Ахметова, в стране существует и «Госуглепром», ситуация в котором в этом году стремительно ухудшается.

«Решение Кабмина принято в интересах всех внутренних добытчиков угля, в том числе и государства. На самом деле, учитывая то, что происходит в энергетике, эти меры оправданы. Иначе шахты нужно закрывать и распускать шахтеров по домам и платить им какие-то деньги, чтобы они не умерли с голоду — другого решения просто нет. Я допускаю, что на каких-то коротких периодах газ мог быть даже дешевле, но в долгосрочной перспективе он все равно будет дорожать. В той энергетической модели, которую Украина сейчас имеет, газомазутные блоки, если они еще и где-то сохранились, не имеет смысла эксплуатировать. Решение правительства можно критиковать, Ахметов, мол, или не Ахметов — не важно, но оно было неизбежно», — сказал в комментарии Украина.ру Марунич.

При этом у Игоря Коломойского дела обстояли значительно лучше: как сообщалось, пользуясь ситуацией профицита электроэнергии, из-за которой ее огромные объемы с 45%-м дисконтом вываливались на балансирующий рынок, "Центрэнерго" и компания из орбиты Коломойского "Юнайтед Энерджи" выкупали ее и продавали ферросплавным предприятиям по выгодной цене.

Журналисты "Схем" выяснили, что природный газ компания покупала у "Юнайтед Энерджи", а та, в свою очередь, закупала у "Укрнафты", которая также находится в орбите влияния Коломойского. "Укрнафта" продавала "Юнайтед Энерджи" газ по цене 3,5-3,9 тыс. грн (9-10 тыс. руб.) за тысячу кубометров. А "Юнайтед Энерджи", как утверждается журналистском расследовании, поставляла газ на "Центрэнерго" на 33-49% дороже — 5200 грн (13,5 тыс. руб.) за тысячу кубометров.

Напомним, что до недавнего времени в адрес "Центрэнерго" звучали обвинения в использовании импортного угля, который поставлялся из России компаниями, связанными с тем же Коломойским.

Стоит отметить, что "ДТЭК Энерго" также импортировала уголь, правда, не из России. Еще в начале отопительного сезона, пресс-служба компании сообщала о прибытии в порт ТИС Одесской области пятого судна с углем из Колумбии для компании Ахметова. Всего за рубежом было законтрактовано 388 тыс. т угля. В октябре прошлого года, готовясь к холодной зиме, ДТЭК удвоила запасы угля на складах, доведя их до 1 млн т.

Все идет по плану. Обновленному плану

Эксперт в области топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук уверен, что Украине достаточно угля, а наибольшая критика звучит от подконтрольных Игорю Коломойскому СМИ. Атака на Авакова получает новый импульс. Зеленский идет на защиту © Yulia Babych

«На Украине есть 4% от всех мировых запасов угля — это 34 млрд тонн. Сейчас Украина добывает 33 млн т. Значит, практически хватит более чем на 100 лет. Если взглянуть на США, Германию, Австралию, Россию, где добывают значительные объемы угля, то никто из них не отказывается от этого вида топлива. А Япония, которая его вообще не добывает, а является крупнейшим импортером? Но это видно не поражает Коломойского. Но Коломойский — это одно. А Украина — это другое. Поэтому решение правительства о приоритете использования угля при производстве электроэнергии — вполне прогнозируемое и соответствует структуре баланса производства электроэнергии», — написал Корольчук на своей странице в Facebook.

К слову, об упомянутой структуре баланса производства электроэнергии. В начале мая Минэнерго объявило, что в энергетической отрасли наступил самый большой в современной истории Украины кризис. Для выхода из него был разработан обновленный энергобаланс — план, по которому будет жить энергетика в 2020 году. Он учитывает, сколько должен выработать каждый вид генерации, чтобы удовлетворить уменьшенный спрос на электроэнергию. В частности производство электричества АЭС сократится на 11,2%, ТЭС — на 13,45%, при этом объемы производства «проблемной» альтернативной энергии должны вырасти на 105%.

Сокращение производства относительно дешевой атомной энергетики в пользу дорогой «зеленой» и тепловой возмутило часть депутатов, а Государственное бюро расследований даже начало расследовать, не пытается ли таким образом правительство умышленно обанкротить государственный «Энергоатом». Одним из бенефициаров плана Минэнерго украинские СМИ называют того же Рината Ахметова.

Проблема остается

Экономический аналитик Александр Рябоконь констатирует, что, к сожалению, длительный и системный кризис в украинской угольно-энергетической отрасли невозможно решить постановлением правительства и приоритетности использования на ТЭС угля, добываемого на территории Украины. Дорогая электроэнергия и дешевый труд. Что ждет украинцев в мае © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Ни у одного из последних правительства Украины не было ни знаний, ни политической воли, чтобы объяснить обществу, и прежде всего жителям шахтерских регионов, глобальные изменения на мировом рынке угля и провести необходимую трансформацию в украинской промышленности. Ну не может украинский уголь Донбасса и Львовско-Волынского угольного бассейна добычи шахтным способом, да еще и при истощении запасов реально конкурировать в ценах с зарубежной добычей карьерным способом, даже с учетом необходимости больших затрат на морскую или железнодорожную логистику. Именно поэтому сейчас, во время коронакризиса и снижения объемов промпроизводства и потребления электроэнергии в мире, уголь украинской добычи стоит около $70 за тонну, а в условном «Роттердаме» — около $35 за тонну.

Конечно же, монополизация добычи угля на Украине компанией ДТЭК имеет важное, но в этих условиях уже не решающее значение. В условиях скукоживания украинской экономики, падения промышленного производства и объемов потребления электроэнергии вряд ли Кабмину удастся сохранить анонсированные 20 тысяч рабочих мест в угольной отрасли. А то, что удастся — как надолго? А ведь шахты — преимущественно градообразующие предприятия, и это уже сегодня огромная социально-демографическая и экономическая проблема. Зато удобная тема для политических манипуляций и удивительной эквилибристики в растаскивании скудеющих средств государственного бюджета», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Рябоконь.

Критикуя решение Кабмина, некоторые эксперты заговорили и о его влиянии на обязательства, которые взяла на себя Украина, присоединившись к Парижскому соглашению по климату. Соглашение предусматривает снижение выбросов СО2 в атмосферу, в том числе и за счет сокращения использования ископаемых топлив, в первую очередь угля. Действия 195 стран и ЕС, подписавших соглашение, должны способствовать уменьшению среднегодовой температуры на планете. Уже нынешней осенью страны — участницы соглашения должны будут представить отчеты о проделанной работе. По мнению аналитика Рябоконя, опасения здесь напрасны.

«В последние годы в разнообразных климатических рейтингах и индексах борьбы против изменений климата Украина стабильно занимает если и не лидирующие, то близкие к этим строки. Сокращение выбросов парниковых газов, развитие возобновляемой энергетики, уменьшение потребления энергии на Украине происходит успешно. Конечно, жаль что не благодаря эффективному управлению экономикой, широкому внедрению инноваций в сфере энергоэффективности и высоких экологических стандартов. Потому, если в каком-либо очередном климатическом рейтинге 2020 года Украина окажется на условной 19 строчке, вместо 17-й в 2019-м, думаю, беда невелика», — сказал аналитик.