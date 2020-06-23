Почти миллиард. Откуда на счетах у сына Лукашенко могут быть сотни миллионов долларов?

Выписку со счета в цюрихском банке Credit Suisse опубликовал 12 июня популярней политический Telegram-канал NEXTA, который действительно славится своими инсайдами, регулярно публикуя «сливаемые» ему документы из различных ведомств Республики Беларусь.
«На скриншоте вы можете увидеть состояние счёта Виктора Лукашенко (старшего сына, ответственного за все спецслужбы в стране) в швейцарском Credit Suisse по данным на 24 марта 2012 года, — сообщается в публикации NEXTA. — Сумма поражает воображение — в пересчёте с евро и швейцарских франков она составляет 840.466.689 долл. Это около 1,5% всего ВВП Беларуси и только в одном банковском учреждении».
По словам авторов канала: «Сначала мы даже не поверили в эту информацию, однако несколько не связанных между собой источников подтвердили нам наличие счёта Виктора именно в этом банке. Сколько денег находится на счетах семьи сейчас и в качестве различных инвестиций в тех же арабских странах — большой вопрос. Впрочем, мы обязательно попробуем узнать и рассказать вам об этом».
Никаких подтверждений или опровержений этой информации также пока не появлялось.
Стоит отметить, что Виктор Лукашенко — не просто сын главы государства. С 2007 года он входит в Совет безопасности Республики Беларусь, курируя силовой блок государства. А именно последний, точнее — ВПК — является для Минска одним из главных источников валюты, причем зачастую проходящей в обход официальных каналов.
Так, из публикаций ряда европейских СМИ следует, что с Минском тесно сотрудничал сербский «оружейный барон» Слободан Тешич, находящийся ныне под санкциями США и обвиняемый в поставках крупных партий оружия в обход эмбарго ООН в Ирак, Йемен, Либерию, Ливию и Сирию. Тешич скупал оптом оружие советского производства (от винтовок до артиллерии) в разных странах Восточной Европы, затем отправлял его грузовыми кораблями или самолетами в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Иорданию, откуда оно уходило уже в зоны военных конфликтов.
В этой связи нельзя не вспомнить упоминания о важных бизнес-интересах Лукашенко в арабских странах, прежде всего в тех же ОАЭ.
«Доказано партнерство с «Белтехом», ведущей компанией по экспорту вооружений в Белоруссии, — писало 9 апреля 2015 года итальянское издание Remo Contro. — Тешич покупал оружие у «Белтеха» через зарегистрированную на Кипре дочернюю компанию Charso Limited, основанную в 2012 году. В Ливии грузы доставлялись в аэропорты Лабрак (Хафтар) и Гадамес (Зинтан). Доставка производилась через компанию RubyStar Airlines, партнера «Белтеха».
Интересно, что, по данным итальянских журналистов, сначала Тешич продавал оружие исламистам в Триполи, но в 2014 году сменил клиента и начал вооружать их противника фельдмаршала Халифа Хафтара. Но тут, как говорится, ничего личного — только бизнес.
Аналогичные данные 27 июля 2016 года опубликовало, основываясь на данных Балканского объединения журналистов-расследователей (BIRN) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Белорусское бюро расследований: «За последние 13 месяцев как минимум 68 транспортных самолетов с тысячами тонн оружия и боеприпасов вылетели из Сербии, Словакии, Болгарии и Чехии в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию. Эти ближневосточные страны — главные поставщики вооруженных отрядов сирийской оппозиции… Как выявил анализ данных BIRN и OCCRP, частота подобных грузовых рейсов (в среднем раз в шесть дней) говорит о налаженном потоке вооружений и боеприпасов из этой части Европы в аэропорты и на военные базы Ближнего Востока».
Большая часть рейсов производилась из Белграда, и в них были задействованы сразу две крупные белорусские авиакомпании: «11 разных грузоперевозчиков пользовались услугами белорусской авиакомпании «Руби Стар» — на долю ее самолетов пришлась почти половина всех рейсов. Наиболее активно использовался Ил-76, способный нести до 50 тонн грузов, что соответствует примерно 16 тысячам автоматов АК-47 или трем миллионам патронов… Один из рейсов выполнила белорусская грузовая авиакомпания «Трансавиаэкспорт», у которой продолжительный опыт перевозки оружия. В 2014 году самолеты компании зафрахтовал торговец оружием из Сербии Слободан Тешич для доставки военного снаряжения производства Беларуси и Сербии на авиабазы в Ливии, подконтрольные различным вооруженным группировкам… Сербское Управление гражданской авиации со своей стороны подтвердило вылет пяти бортов с оружием этой авиакомпании в течение того же периода времени».
Понятно, что значительная часть денег за продажу и доставку оружия в обход санкций идет отнюдь не на официальные счета государственных компаний, а оседает в итоге на личных счетах бенефициаров. Суммы заказов, поступавших Тешичу от арабских режимов, достигали десятков миллионов долларов, так что появление 840 млн. долл. на счету Лукашенко-младшего, курирующего белорусский ВПК, не выглядело бы чем-то невозможным.