Почти миллиард. Откуда на счетах у сына Лукашенко могут быть сотни миллионов долларов?

В СМИ активно обсуждается информация о том, что сын действующего президента Белоруссии только на одном счету в Швейцарии хранит около 840 млн. долл. Эти деньги могли быть получены за счет продажи оружия в зоны военных конфликтов, причем белорусская сторона как поставляла оружие, так и перевозила на самолетах

Выписку со счета в цюрихском банке Credit Suisse опубликовал 12 июня популярней политический Telegram-канал NEXTA, который действительно славится своими инсайдами, регулярно публикуя «сливаемые» ему документы из различных ведомств Республики Беларусь. Похищение чужой дочки. Арест Бабарико и переговоры Лукашенко о цене на газ © Facebook, Виктор Бабарико

«На скриншоте вы можете увидеть состояние счёта Виктора Лукашенко (старшего сына, ответственного за все спецслужбы в стране) в швейцарском Credit Suisse по данным на 24 марта 2012 года, — сообщается в публикации NEXTA. — Сумма поражает воображение — в пересчёте с евро и швейцарских франков она составляет 840.466.689 долл. Это около 1,5% всего ВВП Беларуси и только в одном банковском учреждении».

По словам авторов канала: «Сначала мы даже не поверили в эту информацию, однако несколько не связанных между собой источников подтвердили нам наличие счёта Виктора именно в этом банке. Сколько денег находится на счетах семьи сейчас и в качестве различных инвестиций в тех же арабских странах — большой вопрос. Впрочем, мы обязательно попробуем узнать и рассказать вам об этом».

Никаких подтверждений или опровержений этой информации также пока не появлялось.

Стоит отметить, что Виктор Лукашенко — не просто сын главы государства. С 2007 года он входит в Совет безопасности Республики Беларусь, курируя силовой блок государства. А именно последний, точнее — ВПК — является для Минска одним из главных источников валюты, причем зачастую проходящей в обход официальных каналов.

Так, из публикаций ряда европейских СМИ следует, что с Минском тесно сотрудничал сербский «оружейный барон» Слободан Тешич, находящийся ныне под санкциями США и обвиняемый в поставках крупных партий оружия в обход эмбарго ООН в Ирак, Йемен, Либерию, Ливию и Сирию. Тешич скупал оптом оружие советского производства (от винтовок до артиллерии) в разных странах Восточной Европы, затем отправлял его грузовыми кораблями или самолетами в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Иорданию, откуда оно уходило уже в зоны военных конфликтов. Краткая история братских войн России с Белоруссией. Никогда так не было и вдруг опять © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

В этой связи нельзя не вспомнить упоминания о важных бизнес-интересах Лукашенко в арабских странах, прежде всего в тех же ОАЭ.

«Доказано партнерство с «Белтехом», ведущей компанией по экспорту вооружений в Белоруссии, — писало 9 апреля 2015 года итальянское издание Remo Contro. — Тешич покупал оружие у «Белтеха» через зарегистрированную на Кипре дочернюю компанию Charso Limited, основанную в 2012 году. В Ливии грузы доставлялись в аэропорты Лабрак (Хафтар) и Гадамес (Зинтан). Доставка производилась через компанию RubyStar Airlines, партнера «Белтеха».

Интересно, что, по данным итальянских журналистов, сначала Тешич продавал оружие исламистам в Триполи, но в 2014 году сменил клиента и начал вооружать их противника фельдмаршала Халифа Хафтара. Но тут, как говорится, ничего личного — только бизнес.

Аналогичные данные 27 июля 2016 года опубликовало, основываясь на данных Балканского объединения журналистов-расследователей (BIRN) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Белорусское бюро расследований: «За последние 13 месяцев как минимум 68 транспортных самолетов с тысячами тонн оружия и боеприпасов вылетели из Сербии, Словакии, Болгарии и Чехии в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию. Эти ближневосточные страны — главные поставщики вооруженных отрядов сирийской оппозиции… Как выявил анализ данных BIRN и OCCRP, частота подобных грузовых рейсов (в среднем раз в шесть дней) говорит о налаженном потоке вооружений и боеприпасов из этой части Европы в аэропорты и на военные базы Ближнего Востока».

Большая часть рейсов производилась из Белграда, и в них были задействованы сразу две крупные белорусские авиакомпании: «11 разных грузоперевозчиков пользовались услугами белорусской авиакомпании «Руби Стар» — на долю ее самолетов пришлась почти половина всех рейсов. Наиболее активно использовался Ил-76, способный нести до 50 тонн грузов, что соответствует примерно 16 тысячам автоматов АК-47 или трем миллионам патронов… Один из рейсов выполнила белорусская грузовая авиакомпания «Трансавиаэкспорт», у которой продолжительный опыт перевозки оружия. В 2014 году самолеты компании зафрахтовал торговец оружием из Сербии Слободан Тешич для доставки военного снаряжения производства Беларуси и Сербии на авиабазы в Ливии, подконтрольные различным вооруженным группировкам… Сербское Управление гражданской авиации со своей стороны подтвердило вылет пяти бортов с оружием этой авиакомпании в течение того же периода времени». Лукашенко в положении осаждённой крепости. Эксперты о предвыборном обострении в Белоруссии © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Понятно, что значительная часть денег за продажу и доставку оружия в обход санкций идет отнюдь не на официальные счета государственных компаний, а оседает в итоге на личных счетах бенефициаров. Суммы заказов, поступавших Тешичу от арабских режимов, достигали десятков миллионов долларов, так что появление 840 млн. долл. на счету Лукашенко-младшего, курирующего белорусский ВПК, не выглядело бы чем-то невозможным.