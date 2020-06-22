В воскресенье 20 июня в Комптоне (штат Калифорния) прошла акция протеста, связанная с убийством полицией латиноамериканца Андреса Гуардадо. Акция переросла в столкновения с полицией

В результате беспорядков задержаны шесть человек. Гуардадо был застрелен полицейским в соседнем городке Гардине 18 июня. Он был замечен с пистолетом в руках рядом с автомастерской. Заметив стражей порядка, он начал убегать. Преследовавший его полицейский выстрелил в него шесть раз, от полученных ранений латиноамериканец умер. Ведётся расследование.

На фоне продолжающихся беспорядков в ряде американских городов сотрудники полиции, которых СМИ и активисты продолжают обвинять в расизме и жестокости, стали массово в знак протеста увольняться и оформлять временные отпуска по болезни. Полицейские берут отгулы и не выходят патрулировать улицы, выражая таким способом протест против сложившейся ситуации.

Наблюдатели считают, что у полицейских не осталось выбора: они боятся, что их настигнут либо ложные обвинения, либо недовольные граждане.

По сообщениям из соцсетей, полицейские бросают свои жетоны, сдают наручники и табельное оружие.

По меньшей мере семеро полицейских ушли в отставку в Миннеаполисе (штата Миннесота) — городе, где в конце прошлого месяца был убит Джордж Флойд.

Погибший из-за действий полицейского афроамериканец Флойд был заражен COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Эрика Шилдс. Отмечается, что Шилдс оставила свой пост из-за трагического инцидента, в результате которого 12 мая погиб 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс. Брукс получил огнестрельное ранение в спину в ходе стычки с офицером полиции. По соцсетям ходят неподтвержденные сообщения, что могут прекратить работу все шесть полицейских участков Атланты.

В городе Халландейл-Бич на юге Флориды ушли в отставку десять сотрудников особого подразделения правоохранительных органов, известного как SWAT. Они сообщили, что такое решение приняли ввиду обеспокоенности по поводу своей безопасности. Сотрудники SWAT также были разочарованы решением командного состава преклонить колени вместе с протестующими во время демонстраций.

В Баффало (штат Нью-Йорк) около 60 офицеров полиции написали заявления на уход из группы экстренного реагирования департамента полиции. При этом из полиции они не уволились.

Причиной демарша полицейских является солидарность с двумя коллегами, которые толкнули на землю пожилого протестующего. Пятьдесят семь сотрудников оставили посты из-за отстранения двух их товарищей, которые просто исполняли распоряжение, — заявил президент ассоциации полицейских Баффало Джон Эванс.

Протесты в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При аресте один из них надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы. Цветные тюремщики в США возмутились, что им не разрешают охранять убийцу чернокожего © РИА Новости, Михаил Тургиев | Перейти в фотобанк

В ходе этих демонстраций в городе Сиэтл (штат Вашингтон) две недели назад появилась так называемая «Автономная зона Капитолийского холма» — самопровозглашенная мини-республика, не подконтрольная каким-либо органам государственной власти. Активисты заявили, что на их территории не действуют официальные органы власти; административные и полицейские функции исполняются инициативными гражданами.

Сразу после провозглашения «автономной зоны» полиция и Национальная гвардия пытались разогнать ее, но по требованию мэра Сиэтла Дженни Дуркан силовые мероприятия были прекращены.

Начальница полиции Сиэтла Кармен Бест была категорически против сдачи центральных кварталов города протестующим и заявила, что в «автономной зоне» происходили грабежи и изнасилования, на которые полиция не может реагировать. Она заявила, что мэрия фактически вынудила полицию отступить после почти двух недель противостояния в центре города, хотя руководители правоохранительных органов были против.

Президент Дональд Трамп через Twitter призвал местные органы власти к немедленной ликвидации «автономной зоны»: «Радикально левый губернатор Джей Инсли и мэр Сиэтла подвергаются насмешкам и играют на таком уровне, которого наша великая страна никогда раньше не видела. Верните свой город. Если вы этого не сделаете, то сделаю я. Это уже не игра. Нужно выгнать этих мерзких анархистов НЕМЕДЛЕННО. ШЕВЕЛИТЕСЬ!» Американист сказал, отменят ли выборы в США, если Трамп введёт военное положение © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мэр Сиэтла и губернатор штата — члены Демократической партии. «Автономная зона» появилась благодаря покровительству чиновников-демократов и используется как некий инструмент предвыборной борьбы против Трампа.

Если накануне выборов Трамп примет меры по разгону автономной зоны, то будет выглядеть злобным тираном, если ничего не сделает — станет слабым президентом, не контролирующим ситуацию в стране.

Между тем в США появилась еще одна подобная зона — в городе Портленд штата Орегон. Ее провозгласили «Автономной зоной Патрика Киммонса» в честь афроамериканца, застреленного два года назад.

Автономная зона Патрика Киммонса занимает один перекресток и четыре здания на нем. Границы зоны, созданной у квартиры мэра Портленда Теда Уилера, обнесли мусорными контейнерами, поддонами и досками.

Демонстранты требуют урезать бюджет полиции города на 50 миллионов долларов, когда мэрия согласовала сокращение всего на 15 миллионов. Деньги протестующие требуют направить на работу группы «Ответ улиц», которая должна сократить количество уличных столкновений между полицейскими и простыми гражданами. Скандал в США: «злобный скучный дурак» против президента Дональда Трампа © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Акции протеста движения BLM в США все чаще сталкиваются со встречными акциями противников травли полицейских. Жители небольших городов и поселков, насмотревшись по телевизору кадров хаоса и погромов в крупных городах, формируют отряды местного ополчения и патрулируют улицы с оружием в руках.

С почти десятикратно превосходящей контрдемонстрацией с вооруженными участниками столкнулись активисты Black Lives Matter ("Жизни черных важны") при попытке устроить акцию протеста в местечке Бетел в штате Огайо.

В поселке с населением в три тысячи жителей на акцию протеста под лозунгами BLM собралось 80 человек. Против них на контрдемонстрацию вышло 700 человек, многие из которых были вооружены. Никто из участников оружия не применял, но завязалось несколько потасовок. Местной полиции, состоящей из шести человек, пришлось вызвать подкрепление, чтобы сохранить порядок. Пятерых участников столкновений арестовали, в городке действует комендантский час. Трамп раскритиковал американские СМИ за замалчивание «захвата» Сиэтла демонстрантами © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о реформе полиции. Документ обязывает принять более строгие правила применения силы стражами порядка. В указе уделяется приоритетное внимание выделению грантов на подготовку сотрудников правоохранительных органов, чтобы поощрить использование стражами порядка мирных методов разрешения конфликтов.

Власти намерены более внимательно рассматривать жалобы на применение полицейскими силы.

«Удушающие приемы будут запрещены. За исключением тех случаев, когда под угрозой находится жизнь сотрудника полиции», — отметил Трамп.

Полицейским будут помогать работники социальной сферы в не связанных с насилием делах, таких как наркомания, отсутствие постоянного места жительства и психические расстройства.