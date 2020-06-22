В понедельник 22 июня на Украине отметили День скорби и чествования памяти жертв войны. На государственном уровне эту дату начали отмечать в стране при президенте Леониде Кучме в 2000 году

Президент Владимир Зеленский написал в соцсети: «22 июня 1941 года война пришла в украинскую столицу. 79 лет назад в четыре утра нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев. Сегодня, в День скорби и чествования памяти жертв войны, мы вспоминаем всех украинцев, которые пострадали от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 млн человеческих жизней. Из-за войны не родилось почти 13 млн детей». 75 лет Победе. Как прошёл праздник на Украине, в России и Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Зеленский призвал украинцев не спорить о войне, не искать разночтений в формулировках о том, «своя» или «чужая» была война.

«Думаю, нам не о чем спорить. И война так или иначе задела каждую украинскую семью», — подытожил президент.

Бывший народный депутат Владимир Олейник считает, что таким образом Зеленский решил «пропетлять между капель», то есть сыграть и "вашим, и нашим". Причём это, считает Олейник, уже становится фирменным знаком президентства Зеленского.

В свою очередь политик Евгений Мураев был однозначен в формулировках, говоря о Великой Отечественной войне и современных коллаборантах: «79 лет назад в такой же тёплый и солнечный день на нашу Родину вероломно напала фашистская Германия. Это положило начало долгому трудному периоду — Великой Отечественной войне. Так 22 июня стало самым длинным и скорбным днём в нашей истории. Те, кто пытается заставить нас скорбеть 8 мая «со всей Европой», почему-то постоянно забывают уточнить, что вместе с европейской Германией на нас напали Финляндия, Румыния, Венгрия, Италия, Хорватия, Словакия — страны, сегодня входящие в состав Европейского союза.

Зачем это помнить? Зачем вообще помнить об этой дате — 22 июня? Да хотя бы затем, чтобы понимать, что та война до сих пор не закончилась, она просто поменяла форму. Коллаборанты, ставшие властью, выполняют все те же задачи, но уже без военных потерь для своих хозяев. Уже сегодня благодаря их стараниям Европа получила миллионы наших граждан в качестве дешевой и бесправной рабочей силы, которую даже не надо угонять, которая благодаря стараниям «своей собственной» власти, сама вынуждена ехать и развивать европейскую экономику. В ближайшее время они планируют без единого выстрела получить нашу землю и стратегические промышленные предприятия в обмен на хрустящую, ничего на самом деле не стоящую, бумагу или в зачёт за кредиты, взятые и разворованные все той же предательской властью. Друзья, мы должны, мы просто обязаны помнить, какую чудовищную цену заплатили наши соотечественники за то, чтобы «Генеральный план Ост» провалился.

Сегодня наш с вами долг — сделать все, чтобы современный вариант того плана никогда не был реализован, и наши дети могли свободно работать у себя дома и на своей земле».

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский также написал, что подменить понятия и поменять местами даты Дня Победы и скорби для большинства украинцев не получится: «День памяти и скорби как раз сегодня. Понимаете, в этом-то и весь фокус того, что с нами пытались сделать, поменять местами в сознании отношение к 9 мая и 22 июня. Не получается. Домой к предкам каждого из вас в этот день пришла война. Не раньше, не позже, именно в этот. Жизнь целых поколений определилась как до и после. И тут никакие напоминания не нужны, все прекрасно помнят».

Политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник написал, что Украина заплатила большую цену в той войне, но обрела новую историю и земли: «79 лет тому назад в эти часы началась Великая Отечественная война. В 7 утра первые бомбы упали на Киев — погибли и были ранены более 200 жителей — началась война жертвами которой стали около 10 миллионов украинцев, имена сотен тысяч которых мы не знаем до сих пор. Началась война, которая навсегда разделила нашу историю на "до" и "после"; в результате которой на Большую Украину удалось вернуть украинцев Галичины, Буковины, Закарпатья. Помним и скорбим о жертвах, гордимся героями!»

Не обошлось в Киеве без инцидентов. Накануне активисты KyivPride запустили дрон с ЛГБТ-баннером. Пролетая над монументом, он завис над памятником так, будто бы флаг "подвесили" на меч скульптуры.

Известный юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш, комментируя акцию, слов не подбирала: «Памятник «Родина-мать», — это не просто символ Киева. Это образ силы и жертвенной любви, несгибаемости духа народа, который смог выстоять и победить в самой страшной войне. Те, кто решил осквернить памятник Победы флагом, подчеркивающим их сексуальные предпочтения, не ЛГБТ-сообщество. Они — настоящие п…сы, посмевшие отождествить и даже попытаться соединить вместе героизм народа и флаг своих половых влечений. Отморозки, не понимающие ничего. Волна презрения и ненависти. Это все, чего вы добились».

Поддержал Лукаш политолог и блогер Денис Гороховский, написавший, что организаторы данного перформанса однозначно промахнулись с выбором времени и места проведения акции: «Намедни в рамках Киев-прайда представители ЛГБТ-сообщества устроили специфический перформанс (на фото), который, естественно, не нашел отклик у значительной части населения, для которой Родина-мать не просто памятник. Тем более в канун 22 июня. И тут есть один важный вопрос: это была глупость или провокация. Если глупость, то достаточно просто публично заявить, что не хотели никого оскорбить, просто выбрали самый большой памятник, не подумав о последствиях.

Если же троллинг в угоду политической конъюнктуре и для хайпа, типа и перформанс и вату протроллили, то тогда представители ЛГБТ-сообщества не должны обижаться, когда после очередного нападения праворадикалов на их же активистов вата будет весело шутить про "п…сы подрались между собой", ведь троллинг не всегда должен быть тонким.

Ну и, в любом случае, однозначно понятно, что данная акция никак не помогла защитить права сексуальных меньшинств, а вот вызвать к ним дополнительно презрение получилось на ура. Так что организаторы акции молодцы, гомофобненько получилось».