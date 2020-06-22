Общее число заражений коронавирусом в мире по состоянию на 22 июня превысило 8 миллионов. А число зараженных коронавирусом в странах Европы, по подсчетам информагентства AFP, превысило отметку в 2,5 миллиона человек. Общее число смертей превышает 192 тысячи. Таким образом, Европа является континентом, сильнее других пострадавшим от пандемии

Тем временем лидеры стран ЕС продолжают обсуждение масштабного плана восстановления экономики после пандемии. На саммите 19 июня руководители 27 стран ЕС провели по видеосвязи первые консультации по плану перезапуска экономики единой Европы, предложенному Еврокомиссией. План основан на беспрецедентной для ЕС финансовой солидарности: он предполагает создание общего долга 750 миллиардов евро и выделение наиболее пострадавшим от пандемии странам 500 миллиардов в виде бюджетных субсидий (грантов), а не кредитов. Европа выходит из пандемии: Меркель назвала ЕС хрупким, Макрон и Джонсон хотят отменить карантин для путешественников, злоупотребления с государственной помощью © REUTERS, Arnd Wiegmann

В основу плана восстановления ЕС после пандемии, подготовленного Еврокомиссией, легла инициатива Франции и Германии. Президент Эмманюэль Макрон и канцлер Ангела Меркель согласовали 18 мая возможность масштабных заимствований на финансовом рынке (500 млрд евро) от имени всего ЕС по выгодной ставке. До сих пор Германия выступала против наращивания солидарного общеевропейского долга. Представленный 27 мая Еврокомиссией план восстановления превысил по объему франко-германское предложение. Из 750 млрд евро общеевропейского займа 500 млрд предложено выделить в форме не подлежащих возврату бюджетных субсидий. Еще 250 млрд — в виде кредитов.

На саммите 19 июня президент Франции призвал страны ЕС как можно скорее утвердить план Еврокомиссии. Если Европа «увязнет в длительных и слишком сложных бюджетных дискуссиях», это станет «плохим сигналом» о её эффективности» и способности дать адекватный ответ на стоящие перед ней вызовы, указал Макрон. А канцлер Германии после саммита заявила, что из 27 стран ЕС «никто не ставит под вопрос» принцип, который позволил бы Еврокомиссии выпускать общие долговые облигации. Согласованию, по словам Меркель, подлежит общий объем плана, а также соотношение между объемом долгов и гарантий по займам.

Постоянный председатель ЕС Шарль Мишель пообещал, что лидеры ЕС продолжат дискуссии на ближайшем саммите, который пройдет «в середине июля», уже в виде «очной встречи» в Брюсселе.

Споры о плане перезапуска экономики Европы после пандемии идут на фоне крайне сложной процедуры согласования общего бюджета ЕС на 2021-2027 годы (1,1 триллиона евро). Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция — т.н. «четверка бережливых» (Frugal Four) — настаивает на том, чтобы средства из будущего фонда восстановления выделялись только в виде кредитов, а не безвозвратных субсидий. Коронавирус в Европе: ЕС обвиняет Россию и Китай, Меркель и Макрон призвали готовиться к новым пандемиям, коллапс системы здравоохранения Британии © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Сложным и спорным остается вопрос возврата общеевропейского долга в 750 миллиардов евро. Выплата из общего бюджета ЕС дополнительно осложняет и без того непростой процесс его согласования. Традиционно значительную часть расходов ЕС составляют сельскохозяйственные субсидии и помощь отстающим регионам в рамках политики «выравнивания» в развитии. Против урезания аграрных субсидий решительно выступает Франция. Страны Центральной и Восточной Европы отстаивают сохранение региональных дотаций.

Еврокомиссия предлагает при возврате нового долга сделать ставку на «собственные средства ЕС», получаемые Брюсселем в виде европейских налогов, таможенных пошлин и системы продажи квот на выбросы углекислого газа. Обсуждаются и возможности введения новых общеевропейских сборов: цифровой налог, налог на пластик и на мультинациональные корпорации.

Все эти дискуссии не имеют отношения к стране, которая занимает первые места в Европе по числу инфицированных коронавирусом и летальных случаев от его последствий — Великобритании. Тут с начала пандемии выявлено свыше 304 тысяч зараженных, более 42,6 тысяч человек умерли от COVID-19. Однако 19 июня Уровень угрозы заражения коронавирусом по всей Великобритании был понижен с четвертого до третьего. В Минздраве Британии заявили, что этот шаг был рекомендован Объединённым центром биозащиты после «неуклонного снижения» числа случаев COVID-19 в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

При этом в Великобритании выявлено несколько случаев массового заражения коронавирусом на мясокомбинатах. На птицефабрике концерна 2Sisters в Уэльсе выявлено 58 инфицированных. Предприятие, в котором работают 560 человек, закрыли на карантин на две недели. На колбасной фабрике Oscar Mayer, также расположенной в Уэльсе, коронавирусом заразились 38 сотрудников. В западном Йоркшире закрылась на карантин скотобойня, принадлежащая сети супермаркетов Asda. О количестве заразившихся там не сообщается, однако руководство компании намерено протестировать всех сотрудников.

Крупнейшие аэропорты Соединённого Королевства собираются в тестовом режиме предлагать прибывающим в страну пассажирам сдавать анализ слюны на выявление коронавируса, аналогичный тому, который делается в британских больницах. Эта мера сможет помочь въехавшему в Британию в случае отрицательного результата избежать 14-дневного карантина. Стоимость теста, на который надо будет записываться по интернету — 140 фунтов (172 доллара). Результат будет известен в течение 5-24 часов. Этот режим будет запущен в ближайшие две недели.

Тем временем власти Англии, под давлением сферы досугового и гостиничного бизнеса, рассматривают возможность сократить рекомендованную дистанцию в 2 метра, которой должны придерживаться люди, находясь в общественных местах. Пока неизвестно, какова может быть новая норма. В ряде стран, таких как Франция, Дания, Литва, это расстояние составляет 1 метр. Европа выходит из пандемии: продолжается открытие границ, очередные страны отменяют чрезвычайное положение, а во Франции – забастовка медиков © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

В Испании, которая занимает второе место среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом (более 293 тысяч), 21 июня завершилось действие чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией. Оно действовало в стране с 14 марта и продлевалось шесть раз подряд. Последние два раза премьер Педро Санчес трудом собрал в парламенте достаточное количество голосов.

Накануне завершения режима ЧП, премьер в телеобращении поблагодарил всех, кто принимал участие в борьбе с эпидемией, но подчеркнул, что вирус может вернуться и нужно сделать всё возможное, чтобы избежать такого сценария. Завершение чрезвычайного положения означает, что автономные регионы снова получают всю полноту власти, которую имели до его введения, а также завершение ограничений на путешествия между автономными регионами.

Кроме того, с 21 июня открыты границы Испании для путешественников из стран Шенгенской зоны. Власти Испании в субботу вечером объявили, что с воскресенья отменяется 14-дневный карантин для всех, кто прибывает из Британии. Это означает, что британские туристы и те британцы, у кого есть жилье в Испании, снова могут отправиться туда на отдых. Закрытой остается лишь граница с Португалией до 1 июля — по просьбе правительства этой страны.

Однако Минздрав Испании объявил, что все путешественники должны будут проходить в аэропортах тройной контроль из-за опасности распространения коронавируса. Кроме того, в стране по-прежнему действуют меры социального дистанцирования: люди должны оставаться друг от друга на расстоянии полутора метров, а также носить маски в магазинах и общественном транспорте. По последним данным министерства здравоохранения, эпидемия в Испании унесла жизни 28 322 людей, что является третьим наибольшим показателем в Европе после Великобритании и Италии.

Коронавирус присутствовал в северной Италии ещё в декабре 2019 года, более чем за два месяца до того, как в регионе был обнаружен первый случай заболевания. Об этом говорится в результатах исследования сточных вод, проведенного национальным Институтом здравоохранения. Исследователи обнаружили генетические следы Sars-CoV-2 в образцах сточных вод, собранных в Милане и Турине в конце прошлого года, а также в Болонье в январе 2020-го — при этом в октябрьских и ноябрьских образцах следов вируса не было.

Результаты «помогают понять начало распространения вируса в Италии», говорится в отчете института. Эксперты заявили, что «подтверждают уже собранные международные данные» о том, что канализационные пробы служат инструментом раннего обнаружения. Первый известный местный случай заражения коронавирусом в Италии был обнаружен в середине февраля. Обзор западных СМИ: Сколько стоит нелюбовь к России и почему не надо сбрасывать памятники © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Италия стала первой европейской страной, поражённой коронавирусом, с начала пандемии тут заразилось более 238,5 тысяч человек, 34,6 тысячи умерли от COVID-19. В феврале 2020-го медэксперты в Милане заявляли, что, по их мнению, вирус «циркулировал незамеченным в течение нескольких недель» в Италии. Новые данные соответствуют результатам, полученным в результате ретроспективного анализа образцов пациентов, госпитализированных во Франции, которые выявили положительные результаты ещё в конце минувшего года.

А правительство Франции в субботу, 20 июня, объявило о новом снятии запретов, связанных с эпидемией коронавируса. Часть ограничений снята уже с 22 июня, другая будет отменена с 11 июля, остальные — с сентября. При этом правительство отметило, что с учетом положительной динамики какие-то ограничения могут снять раньше осени. Франция занимает пятое место в Европе по числу инфицированных — более 160 тысяч человек, от COVID-19 тут умерло 29 640 пациентов.

С 22 июня во Франции снова позволено открыть кинотеатры, туристические лагеря, казино и игровые залы. Кроме того, снова будут разрешены коллективные виды спорта — с соблюдением «мер предосторожности, адаптированных к разным категориям указанной деятельности». При этом в стране повсюду сохраняется требование ко «всем, кто старше 11 лет», соблюдать прежние санитарные меры предосторожности (сохранение дистанции, обязательное ношение масок в общественном транспорте и желательное — в любых закрытых помещениях). С понедельника начали работать все станции парижского метро, а для школьников по всей стране вводится обязательное присутствие на уроках. Со среды, 24 июня, туристы снова смогут подниматься на Эйфелеву башню, а 26 июня откроется парижский аэропорт Орли.

Министр культуры Франции Франк Ристер заверил, что с поцелуями в кино «не покончено», несмотря на эпидемию коронавируса.

«На съёмочных площадках снова целуются», — отметил он с улыбкой в эфире телеканала RTL 19 июня.

По его словам, актёров, задействованных в сценах с поцелуями, протестировали на коронавирус, после чего они выждали некоторое время. Министр культуры подчеркнул, что поцелуи — это важная часть киноискусства.

После двух месяцев режима самоизоляции во Франции возобновляются съемки фильмов и сериалов. Министр культуры напомнил, что государство выделило 50 миллионов евро на возобновление съемок, прерванных из-за эпидемии COVID-19. Ранее комитет по гигиене и условиям труда на кинопроизводстве разработал рекомендации по охране здоровья на съемках на фоне пандемии. Там говорится о необходимости физического дистанцирования на съемочной площадке. Предлагается, в частности, вносить правки сценарий, менять план или делать цифровые вставки, чтобы избежать поцелуев или сцен с групповыми драками, где невозможно сохранять дистанцию.

В Германии, занимающей четвёртое место в Европе по количеству зараженных коронавирусом (191 575 человек), ускорилось его распространение. По данным Института им. Роберта Коха по изучению инфекционных болезней, резко подскочил базовый показатель R (среднее число людей, которых заражает один заболевший) — в воскресенье он составил 2,88, по сравнению с 1,79 в субботу. Это означает, что от каждых 100 инфицированных заразится еще 288 человек. Для эффективного сдерживания распространения болезни нужно, чтобы число R было меньше 1. По данным Института Коха, новые вспышки произошли в домах престарелых и больницах, заведениях для беженцев, в транспортных компаниях, на мясоперерабатывающих заводах и среди сезонных сельскохозяйственных рабочих.

В немецком Геттингене восемь полицейских пострадали в ходе акции протеста против карантина, введенного из-за вспышки коронавируса. 21 июня от 80 до 100 жителей комплекса многоэтажных домов, где был введен карантин, собрались под установленной оградой, чтобы выразить протест против самоизоляции. Некоторые протестующие начали бросать в прибывших правоохранителей бутылки, камни, пиротехнику и другие предметы. Полицейские применили перцовый газ, чтобы предотвратить снос заграждения. О пострадавших среди жителей информации нет. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 22 июня

Около 700 жителей были помещены на карантин после того, как примерно у 120 из них был обнаружен коронавирус. Так как жителям запрещено покидать дома, власти города организовали для них доставку продуктов, медикаментов и других необходимых вещей. При необходимости жильцам на месте оказывается медпомощь. По данным властей города, жилой комплекс состоит из небольших квартир площадью от 19 до 38 квадратных метров. В некоторых из них проживают семьи с несколькими детьми. После протеста обер-бургомистр Геттингена Рольф-Георг Келер заявил о введении нового правила, согласно которому те из жителей, кто дважды сдаст тест на коронавирус с отрицательным результатом, смогут выходить из жилого комплекса группами до трёх человек.

Протесты, связанные с карантинными ограничениями, состоялись и в соседних Нидерландах. Во время протестов в Гааге против ограничительных мер в целях снижения заражаемости коронавирусом произошли беспорядки. Полиция в воскресенье, 21 июня, применила водомёты. Хулиганы были оттеснены с помощью конной полиции. По данным правоохранителей, несколько сотен протестующих сознательно искали конфронтации с сотрудниками правоохранительных органов.

«Это не имеет ничего общего с обычной демонстрацией», — заявил представитель полиции Гааги.

Задержаны 5 человек, бросавших в полицейских камни.

Мэр Гааги Йохан Ремкес из соображений безопасности запретил проведение антикарантинной акции группе Virus Waanzin («Вирусное безумие»). Несмотря на это, несколько сотен демонстрантов, среди которых были агрессивно настроенные футбольные фанаты, собрались перед главным вокзалом города. После этого мэр разрешил провести короткую акцию. Когда атмосфера стала накаляться и протестующие собрались идти к центру города, полиция решила вмешаться в ход протестов.

В Нидерландах состоянию на конец дня 21 июня зарегистрировано 49 593 больных коронавирусом, об этом сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

«За последние сутки один человек умер, выявлено 98 новых больных, госпитализированы 3 человека. Всего в стране 49 593 больных, 6090 человек умерли», — отмечают в RIVM.

В Нидерландах с начала июня отменено большинство карантинных ограничений, кроме запрета массовых собраний.

В Швейцарии запрет на проведение «масштабных мероприятий» останется в силе до конца августа, сообщили в правительстве этой страны, а все остальные меры, которые были введены для борьбы с коронавирусом, в основном будут отменены с 22 июня.

«Учитывая научную информацию, появившийся опыт управления первой волной и имеющиеся дополнительные ресурсы, нынешняя ситуация уже не идет в сравнение с ситуацией в начале года», — отметили в правительстве.

Количество новых случаев заражения в стране уменьшилось до нескольких десятков в день, что позволило Швейцарии снова открыть школы, магазины и границы со странами ЕС. Хотя власти обращаются к общественности с просьбой соблюдать правила гигиены и физическую дистанцию, однако отменили рекомендацию работать из дома и уменьшили безопасное расстояние для взаимодействия с незнакомцами с 2 до 1,5 метра. С начала пандемии в Швейцарии коронавирусом было инфицировано более 31,3 тысяч человек, 1680 пациентов умерли от COVID-19.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 21 июня Лукаш Шумовский 21 июня в интервью государственному телеканалу TVP сообщил, что предварительные данные исследований показывают: 1,5% поляков имеют антитела к коронавирусу — такая часть населения имела контакт с вирусом.

По словам министра, «вторая волна» пандемии, несомненно, придёт осенью, вместе с сезонным гриппом. По его мнению, второго локдауна в Польше не будет, но заражений может быть больше, чем сейчас. Шумовский предупреждает, что со второй волной пандемии повсеместный «масочный режим» вернётся, хотя и ныне в Польше прикрывать рот и нос нужно в транспорте, магазинах и других помещениях.

Ныне Польша возобновила авиасообщение с рядом стран ЕС, но международные полеты, в частности, на Украину пока под запретом до 30 июня. Официальных сообщений о дате возобновления рейсов из Украины нет, однако польская авиакомпания LOT объявила о продаже билетов сообщением Варшава-Киев со 2 июля. Предполагается, что рейсы будет обслуживать аэропорт «Борисполь».

Планируется выполнение пяти рейсов в неделю — в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье. Также Польша с 1 июля позволит самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест — сейчас можно продавать билеты только на половину мест в салоне самолёта. Требование обязательно носить маски на борту самолета остаётся в силе — это касается и пассажиров, и стюардов.