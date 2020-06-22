Отец пятого президента Украины - Алексей Порошенко скончался 16 июня на 85-м году жизни. Накануне он был госпитализирован с инсультом. Алексей Порошенко - Герой Украины, влиятельный политик и бизнесмен, землевладелец, по сути, создавший могущественную империю Порошенко

«Ты был лучшим в мире отцом, другом и учителем. Покойся с миром, папа», — написал экс-президент Украины Петр Порошенко в соцсетях по случаю кончины отца.

Алексей Порошенко вырастил молдавского миллиардера и украинского президента, а друзьям запомнился как общественный деятель и глубокий знаток сельского хозяйства. Умер отец Петра Порошенко © Facebook, Петро Порошенко

Алексей Порошенко получил образование во Львовском сельхозинституте. Работал главным инженером районного объединения сельхозтехники в Болграде, жил в Молдавии и Украине.

Гагаузские корни экс-президента Украины

Мало кто знает, но у Петра Порошенко имеются гагаузские (тюркская народность на юге Молдавии) корни. Его мать и бабушка — гагаузки по национальности, жили они с семьей в городе Чадыр-Лунга в Гагаузии (Молдавия).

— Алексей Порошенко работал в совхозе поселка Светлый главным инженером, — вспоминает Григорий Кирогло, который трудился под началом Алексея Ивановича. — Правда, работал недолго, там какие-то темные делишки были. Он проштрафился. По-моему, была крупная недостача свиней, и ферма сгорела. Не иначе пожар устроили, чтобы недостачу покрыть. Помню, что он очень любил молочных поросят, минимум три раза в неделю требовал себе к обеду по такому поросенку весом три-четыре кило.

Правда, после этого Алексей Порошенко попал не под суд, а пошел на повышение, стал председателем районного объединения «Живпром», которое располагалось в небольшом городке Чадыр-Лунга, в 35 км от Светлого. Квартиру руководителю примерно год не могли предоставить, и семья жила в поселке.

Направление: из Львова — в Бендеры

Когда Петру Порошенко было девять лет, семья переехала в Бендеры, где Алексей Порошенко возглавил экспериментально‑­ремонтный завод.

Кстати, были в его биографии и факты, которыми он вряд ли гордился. В 1985 году Алексей Порошенко был задержан сотрудниками городского отдела внутренних дел Бендер по подозрению в хищении в особо крупных размерах. Порошенко неосуждённый. Как суд превратился в фарс © REUTERS, Gleb Garanich

Полгода он провел в бендерском СИЗО, а в 1986 году Алексей Иванович Порошенко был осужден приговором коллегии по уголовным делам Верховного суда МССР на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима. У него конфисковали имущество и лишили его права занимать руководящие должности сроком на пять лет.

Любопытно, что Порошенко-старшего сгубила водка, на контрабанде которой он попался.

— Алексей Порошенко был неплохим руководителем, но ушел в криминал, — вспоминал в интервью молдавским СМИ бывший инструментальщик экспериментально‑­ремонтного завода Бендер Валентин Питерский. — В 1985 году его задержали на границе с Финляндией, он водку туда хотел контрабандой вывезти на несколько тысяч рублей. Наверное, под видом заводской продукции. К нему на заводе относились положительно, но, когда узнали, какими делами он занимается, мнение коллектива изменилось. Он уволился по собственному желанию, но мы уже готовили бумаги на его увольнение по статье Трудового кодекса.

В добротном доме с видом на Днестр семья жила до 1992 года, а потом, когда загремели ружейные выстрелы и пролилась кровь, Пётр Порошенко вытащил их из приднестровского конфликта.

Раньше сына пошел в политику

Кстати, Алексей Порошенко первым в семье занялся политической деятельностью. Сначала в качестве депутата партии "Наша Украина", затем от партии "Единство". В 2009 году получил звание Героя Украины за заслуги в аграрной промышленности.

В своё время семья Порошенко очень любила отдыхать в Крыму — особый микроклимат и море не могли не влюбить в себя семью будущего президента Украины. А потому, когда появилась возможность обзавестись собственностью на полуострове, семья сразу же прикупила судостроительную компанию, занимающуюся кораблестроением и ремонтом судов. Дело Шеремета и дело Порошенко: зима пришла — сажать будем? © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

После переезда в Киев Алексей Порошенко занялся бизнесом вместе с сыном. В 1998 году, после избрания Петра депутатом парламента, Алексей Порошенко стал руководить деятельностью концерна "Укрпроминвест".

К 2020 году он стал десятым по размеру агрохолдингом с земельным банком 120 000 га, третьим производителем сахара на Украине и вошел в пятерку крупнейших экспортеров сахарного песка.

Порошенко-старший дважды избирался депутатом Винницкого областного совета, но в большую политику так и не пошел. В 2012 году он снял кандидатуру на выборах в парламент Украины.