Нацист из России, бывший атошник. В Украине арестован производитель фашистской символики

Действовавший в Киеве интернет-магазин с собственным производством, созданный эмигрировавшим из России неонацистом, снабжал все окрестные страны обширным ассортиментом как копий изделий Третьего рейха, так и классиков современного правого радикализма и терроризма

«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве и Харькове радикальный центр неонацистов, которые поддерживали и распространяли идеологию австралийского террориста Брентона Тарранта… Возглавлял ячейку экстремистов гражданин Российской Федерации, — сообщила 17 июня пресс-служба СБУ. — Запрещенную литературу и нацистскую символику злоумышленники печатали в собственной подпольной типографии. Также часть материалов неонацисты получали из РФ. В них пропагандировались этнический и культурный геноцид, призывы к терактам и массовым убийствам. Во время обысков было изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги Третьего рейха, оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, с которых происходило администрирования сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы». Нацистские неучи. Что показал марш украинских националистов на День Победы в Одессе © скриншот видео Украина.ру

Судя по опубликованным СБУ фотографиям, «пассажир серьёзный». Например, стену квартиры, где проживал задержанный, украшал огромный флаг нацистской Германии, под ним — еще один такой же флаг поменьше, а рядом — немецкий пистолет-пулемет Второй мировой MP38/40, широко известный под не вполне точным названием «пистолет-пулемет Шмайссера» (скорее всего, макет).

Впрочем, там были не только макеты оружия. На одной из фотографий, опубликованных СБУ, видны лежащие на полу запал и корпус гранаты. О них же говорится в сообщении прокуратуры города Киева: «В ходе обысков у задержанного изъяли корпус гранаты ВОГ-17 без взрывателя, оснащенный зарядом взрывчатого вещества А-IХ-1 и унифицированным запалом УЗРГМ-2, который относится к боеприпасам, при сочетании которых получается полностью оснащенное и готовое к использованию самодельное взрывное устройство».

За полчаса до публикации на сайте СБУ в Telegram-канале Brenton Tarrant's lads (BTL) появилось сообщение, из которого стали известны фамилия и имя задержанного, а также дата его задержания: «Вчера СБУ вломилось на квартиру к добровольцу из России Александру Скачкову, перевернуло ему дом, самого Александра задержали. Обвиняют в «терроризме», потому что он вроде бы продавал Манифест (Тарранта. — Авт.) и подстрекал людей к нацизму».

Судя по всему, именно этот Telegram-канал с 2,5 тыс. подписчиков и имела в виду СБУ, говоря про «радикальный центр нацистов, распространявший идеологию Брентона Тарранта». Впрочем, в той же публикации в Telegram-канале утверждается, что «Александр… не имел никакого отношения к администрированию BTL».

Позже в тот же день источник в правоохранительных органах подтвердил интернет-изданию «Г'рати» (укр. «Решетки»), что задержан именно Скачков.

Дополнительные детали днём 17 июня сообщил в Facebook Кирилл Бабенцов (в прошлом пресс-секретарь киевского городского отделения «Свободы», после победы на выборах мэра Конотопа «свободовца» Артема Семенихина в 2017 — 2018 годах возглавлял отдел местной мэрии по связям с общественностью): «Только что СБУ опубликовало новость, что задержан опасный преступник. Им оказался мой боевой товарищ. «Питер» приехал в Украину в 2014 году, чтобы с оружием в руках бороться с путинской Россией. Мы вместе были в АТО. Затем он был ранен. А в этом году получил одно из удостоверений участника боевых действий».

18 июня бывший командир «батальона ОУН» Николай Кохановский написал в Facebook о том, что Скачков ранее воевал в рядах его добровольческой части, призвав к поддержке задержанного. В тот же день в комментарии сайту «Заборона» Кохановский сообщил, что Скачков вступил в «батальон ОУН» в декабре 2014 года.

«Это был дисциплинированный и очень идейный боец, — говорит Кохановский. — Он воевал с нами до февраля (2015 года. — Авт.), потом получил серьезное ранение и к службе уже не вернулся». Ненаказуемые. Почему в Украине разлилась лужа с коричневой пеной

Бывший командир добровольческого батальона «Крым», аффилированного со «Свободой» (батальонов с таким названием в 2014 году было несколько, этот был укомплектован из переехавших из Крыма украинских националистов), Станислав Краснов упомянул 18 июня в Facebook: «Я знаю «Питера» лично, мы вместе воевали в Песках». В комментарии, взятом затем «Забороной», Краснов подтвердил, что встречал Скачкова во время боевых действий у селения Пески близ донецкого аэропорта: «Тогда я просто не знал его фамилии. Он долго лечился после ранения, и после АТО я его видел всего пару раз. Мне кажется, из-за ранения он перестал быть активным».

О биографии Скачкова до его эмиграции на Украину практически ничего не известно.

Перейдем непосредственно к modus vivendi эмигрировавшего на Украине российского неонациста последних лет. Изучая публикации в «ВКонтакте», посвященные проходящему сейчас судебному процессу над Скачковым, я обратил внимание на страницу пользователя под ником «Рудольф Гесс», где 18-19 июня была опубликована целая серия новостей по данной теме.

Так вот, в друзьях у этого пользователя находится некто «Александр Андреевич», на аватарке которого — одна из известных ныне фотографий Скачкова. Кроме того, нельзя не обратить внимание на адрес, выбранный пользователем для своей анкеты в «ВКонтакте» — beobachter88. На суде Скачков присутствует в футболке, украшенной на груди надписью Völkischer Beobachter. Напомню, именно так называлась партийная газета NSDAP. Что касается цифровой аббревиатуры 88, на международном неонацистском сленге означает она Heil Hitler, по порядковому номеру буквы H в латинском алфавите.

Последний раз в свою анкету «Александр Андреевич» заходил в 10:17 16 июня, с тех пор не появлялся в «ВКонтакте». По странной случайности, и Скачков арестован 16 июня.

Еще интересный момент, говорящий о связи этого аккаунта со Скачковым — Telegram-канал TERRORWAVEREFINED, указанный в профиле пользователя с ником «Рудольф Гесс», многократно репостился за последний год в Brenton Tarrant's lads. Вполне логично, что «Рудольф Гесс» мог общаться со Скачковым — и быть с ним в друзьях в соцсетях! На обзорном совещании ОБСЕ обсудили украинский неонацизм и гонения на УПЦ © church.ua

К сожалению тех, кто хотел бы узнать дополнительные факты об арестованном ныне неонацисте, его страница в «ВКонтакте» заблокирована в России, указано и основание: «Данный материал заблокирован на территории Российской Федерации на основании решения суда/уполномоченного федерального органа исполнительной власти (Кировский районный суд г. Иркутска — Иркутская область) от 18.09.2018 № 2А-3298/2018».

Данное решение можно найти, например, на сайте «Судебные и нормативные акты РФ». Сообщается, что «прокурор Свердловского района г. Иркутска в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в Кировский районный суд г. Иркутска с административным исковым заявлением к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах: https://vk.com/id381848572, https://vk.com/id9527359, https://vk.com/public152047683, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации».

Каковы же причины блокировки?

«В обоснование административного искового заявления указал, что прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина о распространении в сети Интернет… символики, запрещенной к публичному демонстрированию, — говорится в тексте судебного решения. — Установлено, что в отношении указанных сайтов сотрудником ЦПЭ ГУ МВД РФ по Иркутской области 05.06.2018 г. составлены акты осмотра, которым дана оценка в рамках исторического исследования, по результатам которых профессором кафедры истории и методики ПИ ИГУ, доктором исторических наук Есиповым E.E. составлены заключения, в соответствии с которым на указанных страницах имеется нацистская символика и атрибутика, запрещенная к публичному демонстрированию Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и Федеральным законом от 15 07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Это можно проверить, отследив упоминания вышеупомянутого аккаунта в «ВКонтакте».

Вот, например, реклама в группе «Клуб анонимных копателей. Металлопоиск» (ищут такие «черные копатели» обычно оружие и амуницию Второй мировой) от 1 сентября 2017 года: «Наша группа https://vk.com/beobachter_shop занимается изготовлением и продажей реплик предметов Третьего рейха. В наличии есть много товаров, увидеть которые можно у нас в альбомах. Также, мы сможем привезти товар, который Вас интересует, под заказ… По всем вопросам обращайтесь к администратору в личные сообщения https://vk.com/beobachter88». Гитлер жив? Что роднит негодяев © Виктор Мельников

Страница магазина закрыта для посторонних, но фотографии ее продукции доступны в репостах в других группах, в основном, в паблике в «ВКонтакте» под выразительным названием «Австрийский художник».

Например, это «Дневник Тернера», написанный в 1978 году создателем расистского «Национального альянса» Уильямом Лютером Пирсом (под псевдонимом Эндрю Макдональд, но сейчас ее выпускают и под фамилией Пирса) и повествующий о грядущей расовой войне. Культовая в определенной среде книга!

Есть в наличии большой флаг Русской повстанческой армии (РОА) Андрея Власова - его реклама размещается 7 января 2018 года в паблике в «ВКонтакте» под названием «Генерал Андрей Андреевич Власов / РОА / КОНР», а во второй раз, с упоминанием «вновь в наличии», 6 сентября 2019 года в паблике «Полк "Варяг"». Полк «Варяг», если кто не знает, это русский полк Waffen SS, созданный в 1942 году из белоэмигрантов в Белграде.

В том же паблике, посвященном Андрею Власову, 16 февраля 2018 года рекламировались (с предложением писать для заказа упомянутому выше аккаунту «Алексея Александровича», который я считаю принадлежащим Скачкову) копии плакатов Третьего рейха, направленных на вербовку коллаборационистов в СССР, — «Подумай о своем будущем! Стань воспитанником SS».

Из более свежего — выложенная 10 мая реклама администратором упомянутого интернет-магазина на своей странице в «ВКонтакте» манифеста Брентона Тарранта, в оригинале называющегося «Великое замещение».

В свою очередь, на странице «Александра Андреевича» 12 мая была опубликована обложка книги «Скины. Русь пробуждается». 2 июня видеозапись получения посылки из интернет-магазина Völkischer Beobachter опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» Артем Залесов, более известный как «Артем Бонов»: ему пришли «Речи Варга» Варга Виркенеса и «Князь мира сего» Георгия Климова, а в предыдущей посылке из того же магазина — как раз «Скины. Русь пробуждается».

Также, если посмотреть публикации на странице «Александра Андреевича», к продаже предлагается скульптура орла Третьего рейха, выполненная из гипса, но оформленная под бронзу. В общем, магазин для гитлеристов самого широкого профиля.

Причем Скачков действительно тесно работал с Россией, хотя скорее на экспорт туда. «22 июля 2017 в Москве в четвёртый раз прошёл ежегодный турнир по футболу «Мы с тобою, брат», приуроченный ко дню солидарности с правыми политическими заключёнными… В турнире приняли участие около 50 человек из разных городов России, среди них Брянск, Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Рязань, Орёл, Череповец. Третий год подряд турнир носит статус международного благодаря команде из Беларуси. Было собрано 46.400 руб.», — сообщалось 25 июля 2017 года в паблике «Тщеславные субкультурщики» в «ВКонтакте». Как неонацистский «Азов» стал кузницей кадров для Верховной Рады и МВД Украины

В конце сообщения высказывалась «отдельная благодарность за помощь магазину https://vk.com/beobachter_shop». Судя по всему, за призы — на одной из опубликованных фотографий на скамейке разложены книги с узнаваемым дизайном магазина Скачкова.

Кстати, в аккаунте «Александра Андреевича» в «ВКонтакте» 22 июня была опубликована следующая информация: «В преддверии Дня солидарности с правыми узниками совести 25 июля мы запускаем благотворительную акцию. https://vk.com/beobachter_shop подготовил партию футболок с символикой «УС» («Узники совести». — Авт.), 100% от продажи которых пойдут на помощь самым нуждающимся заключенным». Копии этого сообщения опубликованы в ряде групп «ВКонтакте».

С другой стороны, через жену Надежду у Скачкова имелись определенные контакты с «азовским» движением.

Например, на опубликованной 4 февраля 2015 года в аккаунте его жены в Facebook фотографии она позирует, держа флаг полка «Азов», рядом с бойцами в чёрной униформе. 20 июля 2016 года она опубликовала фотографию молодого человека (по фигуре очень похож на Скачкова, с которым перед этим 28 апреля она официально зарегистрировала брак) в балаклаве и футболке с символикой «Азова» на фоне идола Перуна, находящегося на Лысой горе в Киеве. Это капище тесно опекалось в те годы киевским отделением Гражданского корпуса «Азов» под руководством Сергея Филимонова (известного в соцсетях под ником «Сын Перуна»), например, «азовцы» регулярно проводили там уборку мусора и т.д.

Еще интересный момент — на одной из фотографий в аккаунте жены Скачкова 12 сентября 2015 года сфотографирована хорошо узнаваемая студия радио Reconquista, близкого к «Азову» и регулярно бравшего интервью у его бойцов.

Тут стоит вспомнить, что и упомянутый выше «Артем Бонов» был в 2014 году бойцом «Азова» и заслужил тогда скандальную известность многочисленными фотосессиями с флагом Третьего рейха (он до сих пор хранится у него дома) и прочим. Елена Бережная: Почитатели Адольфа Гитлера продолжают работать в МИД Украины

Одним словом, созданный Скачковым несколько лет назад в Киеве интернет-магазин действительно представлял собой «радикальный центр нацистов», пропагандировавших их идеологию (а попутно на этом зарабатывавший) на целый ряд стран.

К этому можно добавить следующее. Сейчас СБУ, безусловно, будет делать акцент на том, что речь идет о «неонацисте из России», который творил на Украине всякие плохие вещи и завозил эти самые вещи из соседней страны.

Но ведь Скачков — участник так называемой АТО, самой горячей ее фазы и в самых горячих точках, имеет официальное удостоверения ветерана боевых действий, хотя пока не получил гражданства Украины. То есть, тогда он и ему подобные вполне устраивали действующую власть, хотя все отлично понимали, что это за люди, какие идеи они исповедуют и чего добиваются.

В России же аккаунт Скачкова в соцсетях был забанен еще два года назад за пропаганду нацизма.