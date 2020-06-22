В воскресенье, 21 июня, в Киеве рухнул дом. Вернее, скоро рухнет. В Киеве, в Дарницком районе, в микрорайоне Позняки по улице Григоренко взрывом разрушило четыре этажа 9-этажного дома. Три человека погибли, три пострадали, 21 эвакуирован

Предположительно (но, скорее всего, это и есть причина), взорвалась газовоздушная смесь. Повреждения настолько сильные, что здание, считают эксперты, будут сносить.

Этот случай вновь поднял вопрос реновации советского жилфонда, который обсуждают уже добрых 15 лет. Но ничего при этом не делают.

Кто даст квартиры?

Бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя обрушение дома изданию Украина.ру, прогнозирует, что при таких разрушениях дом будут сносить.

«Произошла авария, дом стал аварийным, и в соответствии с законом органы местного самоуправления должны его расселить и дать временно, подчеркиваю, временно какое-то жилье, так как город абсолютно не обязан давать пострадавшим жилье в собственность. Хотя жители были собственниками квартир — их там 150-200 — и самого дома, и теперь непонятно, что с ними дальше делать», — сказал он. Мощный взрыв газа обрушил несколько этажей в одной из высоток Киева - видео © Госслужба по ЧС Украины

Более того, дом не застрахован, земли под строительство нового дома ни у кого нет. А если его сносить, то до этого, уверен бывший министр, городским властям нужно какому-то застройщику предоставить право возвести на этом месте новый дом и потом дать выселенным из поврежденного здания жильцам квартиры.

Известно, что существующее в Киеве коммунальное предприятие «Спецжилфонд», которое строит социальные дома и которое, по идее, должно заняться решением проблем жильцов рухнувшего дома, как правило, построив дом, перепродает в нем квартиры по рыночной цене. Так были проданы квартиры, предназначавшиеся работникам столичного метрополитена. Речь идет о ЖК «Silver House», что находится на Голосеевском проспекте, 74. 30% жилплощади в этом доме должны были получить метростроевцы, но не получили.

Поэтому есть опасение, что и в этот раз случится такая же история. Деньги для пострадавших из бюджета выделят, а квартиры они не получат.

При чем здесь газовики?

Взрывы домов «из-за газа» — довольно частое явление в Украине, а оттого — и очень подозрительное. Но если взрыв произошел от газовоздушной смеси без горения, то простые люди в комментариях в соцсетях жалуются, что во многих домах уже много лет никто не проверяет внутридомовые газовые сети.

При этом уже появилась информация о том, что при замене счетчиков в квартирах и ремонтных работах на газовых сетях газовщик установил резиновые заглушки, а их выдавило под давлением газа, и произошла утечка. В результате, предположительно, и произошел взрыв.

При этом Алексей Кучеренко отметил, что одной из причин взрыва может быть, по его мнению, отсутствие жесткого контроля за оборудованием со стороны государства. На своей страничке в Facebook он даже предложил жителям соседних домов обратить внимание на характерный запах газа из плит. По его мнению, «Киевгоргазу» необходимо срочно провести проверку газового хозяйства.

«…Очевидна безусловная необходимость жесткого государственного контроля за соблюдением технических регламентов и процедур эксплуатации как жилья, так и оборудования… Все это стоит денег, безусловно. Нужна другая структура совокупной «платежки», в которой страхование, эксплуатация, капитальные ремонты жилья станут намного более весомыми. Без поддержки со стороны государства и организационной функции муниципалитетов это осуществить невозможно… Хотя никто не отрицает выполнения собственниками жилья своей части функций и ответственности в этом процессе», — утверждает Кучеренко.

Кто виноват?

При этом необходимо иметь в виду, что 40% жилого фонда Украины уже находится в таком состоянии, опасном для проживания. И при этом у этого жилья нет адекватного собственника и управления.

Все это происходит в результате реформ ЖКХ, когда упраздняются ЖЭКи, а вместо них создаются общества совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Государство в этом случае передает дом им на баланс, как и все инженерные сооружения дома. И теперь не государство должно беспокоиться о сохранности жилого фонда и состоянии инженерных сетей, в том числе газораспределительных, а сами жильцы. А они в этом не разбираются или организуют проверку и ремонт несвоевременно. Долги украинцев за ЖКХ растут, коллапс неизбежен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Деятельность по развалу всего жилищно-коммунального хозяйства страны (под видом упразднения ЖЭКов и передаче жилья на баланс самим жильцам) началась еще при Викторе Януковиче, в 2011 году. А особенно интенсивно продолжилась при премьер-министре Владимире Гройсмане и президенте Петре Порошенко. Не менее интенсивно идет процесс и при нынешней власти, когда президентом стал Владимир Зеленский.

«Каждый район Киева имеет свою управляющую компанию, но на ее балансе нет ни одного дома, ничего, кроме территории — не земельных участков, а территории — жилищных кварталов. Зеленые насаждения, проезды, вообще ничего не входит в компетенцию управляющих компаний. Так выстроена модель управления в коммунальном хозяйстве, что и самой сферы ЖКХ уже нет. Управляющая компания собирает с вас деньги, но если у вас падает дом, трещина, роют котлован рядом с домом или разрушение рядом с домом, она ни на что не влияет. Для чего мы уничтожили ЖЭКи и создали управляющие компании?» — задался риторическим вопросом киевский архитектор Виктор Глеба 19 июня в эфире канала GolosTV.ua.

И добавил: понятие «жилищно-коммунальное хозяйство» вытравлено из законодательства, и поэтому вопрос эксплуатации уже построенных домов остается в подвешенном состоянии. Департамент благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА), как и управляющая компания, не отвечают за придомовую территорию. Последняя может вообще сообщить: «Нет денег, счета заблокированы».

Но при этом с управляющей компанией и департаментами благоустройства, архитектуры, капитального строительства и земельных ресурсов КГГА нужно согласовывать новое строительство.

А где аудит?

Итак, жилые дома советской эпохи, побившие все сроки эксплуатации, необходимо или сносить, или модернизировать. А для модернизации домов нужен их аудит. После обрушения в прошлом году 4-этажного дома в Дрогобыче, когда под завалами погибло 12 человек, президент Украины Владимир Зеленский объявил об аудите всего жилого фонда.

«Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых», — заявил тогда глава государства.

Однако спустя десять месяцев никто никаким аудитом заниматься и не думал. Вместе с тем, из 115 потерявших жилье граждан 28 человек переселили в общежития и гостиницы, где условия проживания, мягко говоря, не домашние. Остальные перебрались к родственникам. И только 1 апреля этого года правительство выделило 40,7 млн гривен на покупку жилья пострадавшим. Сами же квартиры, по всей вероятности, появятся очень нескоро.