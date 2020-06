Западные СМИ, оправившись от коронавирусного шока, возвращаются к обычной повестке дня. В Польше, например, выяснили, что ненавидеть Россию, конечно, можно, но это дорого. В Швеции перечитывают антиутопии и находят много общего с сегодняшним днем, а в Турции боятся нового посткоронавирусного неравенства

Политика против здравого смысла

Британское издание Financial Times вышло с несколько ироничной статьёй о польских энергетических жертвах, принесённых на алтарь антироссийской политики.

Варшава давно пытается добиться энергетической независимости от России, диверсифицировав поставки. Но оказалось, что свободные рынки — это обоюдоострый меч.

«26 мая потоки природного газа, направлявшиеся раньше на запад по трубопроводу «Ямал — Европа», одному из главных транзитных маршрутов для российского газа в Европу через территорию Польши, были полностью остановлены всего на один день, но затем возобновлены на значительно более волатильных уровнях, — пишет издание. — Это произошло после истечения девятью днями ранее долгосрочного транзитного контракта между Россией и Польшей. С этого времени «Газпром» получил возможность бронировать транзитные мощности на регулярных аукционах, проводимых по правилам Евросоюза, и теперь не связан менее гибкими условиями контрактного соглашения с Польшей».

Контракт Польши с «Газпромом» о поставках газа истекает в конце 2022 года. Польская сторона уже проинформировала «Газпром» о том, что этот контракт не будет продлён, поскольку Варшава планирует перейти на использование альтернативных поставок сжиженного природного газа, а также норвежского трубопроводного газа. Сейчас доля российского газа в общем объеме импорта с 89% до 60%. Однако заменить его удалось только дорогостоящим газом из Катара и «молекулой свободы» — СПГ из США.

Парадокс польской ситуации в том, что усилия страны по диверсификации поставок улучшили ее переговорный позиции в отношениях с Газпромом. Но вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией, Варшава ее катастрофически испортила.

«Подобного рода явная зацикленность Польши на «идеологической энергетике» привела к чрезмерной политизации газового вопроса в польской энергетической сфере, а также к ненужному сжиганию мостов с Россией еще до появления реальных альтернативных возможностей, — пишет издание. — В результате Польша, похоже, принесла экономическую реальность в качестве жертвы на алтарь политических желаний, поскольку она, по сути, отказалась от более дешевого и более чистого источника поставок и одновременно сократила свои договорные позиции».

Оруэлл как в воду глядел

Норвежское издание Steigan приглашает читателей в эпоху сжигателей книг и иконоборцев.

Издание напоминает, что в 1953 году Рэй Брэдбери написал роман «451 градус по Фаренгейту», где главный герой Гай Монтэг по приказу начальства сжигает запрещённые книги. Сам Брэдбери в интервью 1956 года сказал, что вдохновлялся борьбой с инакомыслием времен маккартизма: «Я написал эту книгу четыре года назад, переживая из-за того, куда движется наша страна. Люди боялись своих теней. Нависла угроза книжных костров. Множество книг просто исчезли с полок». В ожидании второй волны: западные СМИ заглядывают в будущее © REUTERS, Antonio Parrinello

Страхи Брэдбери сегодня, возможно, куда более обоснованы, чем в 1955 году. В 2015 году писатель и журналист Хесус Алькала написал об этом передовицу в газете «Моргенбладет», которая начинается с интересной констатации: «В Швеции бытует расхожее мнение, что если искоренить слова и образы, которые выражают нежелательные чувства, то эти чувства тоже исчезнут».

Крестовый поход против нежелательной литературы и искусства ведется под «прогрессивными» знаменами. «Антирасизм», «феминизм», «инклюзивность» и прочее.

Надо сказать, что подобный подход бытует не только в Швеции и не только сейчас.

«Немецкие нацисты говорили о «дегенеративном искусстве», а его творцов считали вырожденцами, — напоминает издание. — В 1933 году, вскоре после прихода к власти Гитлера, заполыхали костры из книг. Художников и музыкантов погнали из университетов, а кураторов, симпатизировавших «дегенератам», сняли с должностей и заменили на правоверных членов НСДАП. Всего было сожжено до 25 тысяч книг. Среди них романы Герберта Уэллса, Генриха Манна, Стефана Цвейга, марксистские, коммунистические и пацифистские произведения, сочинения либеральных авторов, книги о сексуальности ради «эгоистического удовольствия», порнографическая и еврейская литература — в общем, все, что грозило запятнать «арийскую чистоту».

Впрочем, нацисты были не первыми в этом направлении. Знаменитая Александрийская библиотека насчитывала огромное количество произведений древней литературы и горела несколько раз: римляне уничтожали литературу, которую считали вредной для империи, христиане выжигали «языческую скверну», а мусульмане расправлялись с книгами, которые «противоречат Корану».

Идеологизированная молодежь современной Швеции мало отличается от своих предшественников. На днях молодежное крыло Партии зеленых потребовало снести статую Уинстона Черчилля на площади Солли в Осло. В музей хотят отправить памятник Людвигу Хольбергу — родоначальника шведской литературы. Логично предположить, что список неправильных авторов скоро пополнится Кнутом Гамсуном и многими другими. Мир после пандемии: западные СМИ строят планы и надеются на лучшее © REUTERS, Yves Herman

В книге Джорджа Оруэлла «1984» Министерство правды постоянно переписывает историю в соответствии с политикой партии: «Документы все до одного уничтожены или подделаны, все книги исправлены, картины переписаны, статуи, улицы и здания переименованы, все даты изменены. И этот процесс не прерывается ни на один день, ни на минуту. История остановилась. Нет ничего, кроме нескончаемого настоящего, где партия всегда права». То, что в середине прошлого века читалось как фантастика, сейчас воспринимается как руководство к действию.

Как однажды сказал Ноам Хомский: «Если мы не верим в свободу самовыражения для людей, которых мы презираем, значит, мы вообще в нее не верим».

Жизнь антител имеет значение

Турецкая Milliyet обращается к излюбленной теме — жизнь после пандемии. И приходит к неутешительным выводам. Автор статьи обращает внимание на появление новой формы дискриминации. Как сообщает «Би-би-си» (BBC), в Эстонии и Чили ведется подготовка к созданию системы «паспортов иммунитета». В Нью-Йорке люди начали фотографировать результаты тестов на антитела, чтобы использовать снимки как своего рода документ об иммунитете к covid-19.

«Только представьте, — восклицает автор, — возникнет высший класс с иммунитетом к covid-19, который вращает экономику, может въехать в любую страну и для него открыты все двери, и низший класс, который живет как в неволе! Мало различий по цвету кожи, религии, языку, расе, теперь мы также будем разделять друг друга на тех, кто перенес covid-19, а кто — нет? Сможем ли мы выходить, въезжать — это будет определять антитела к коронавирусу?»

Автор замечает, что в последние месяцы во всём мире идёт активная разработка мобильных приложений, которые будут быстро идентифицировать человека с коронавирусом и определять, с кем и где он контактировал. Вполне вероятно, что скоро такие приложения начнут использоваться во всех странах.

«А это своего рода клеймение, — замечает издание. — Идея хорошая, но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад!»