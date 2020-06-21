По состоянию на 19:00 21 июня в мире зафиксировали более 8 миллионов 820,1 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Почти 465 тысяч человек скончались, свыше 4 миллионов 385,3 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 21 июня США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 2 миллионов 255,8 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 119 744.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено свыше 1 миллиона 32,9 тысячи случаев заражения, почти 50 тысяч из которых стали летальными.

Следом идет Россия. Здесь зафиксировано почти 584,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, более 8,1 тысячи человек скончались.

В Индии заболели свыше 410,4 тысячи человек, а умерли более 13,2 тысячи пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает третье место в мире — 584 680. По состоянию на 19:00 в стране зафиксировано 8111 скончавшихся и 339 711 выздоровевших.

В Мурманской области смягчили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что больше не надо сидеть на самоизоляции 14 дней и сдавать тест на коронавирус по приезде в регион.

А в Чечне тестирование на антитела к коронавирусу у главы региона Рамзана Кадырова показало, что он не болел COVID-19.

«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел… Анализы также сдал весь персонал, который присутствовал рядом во время встречи, — от сотрудников пресс-службы до работников управления делами главы ЧР», — написал он во «ВКонтакте», отметив, что 80% сдавших анализы уже переболели COVID-19.

В Москве же за последние сутки выявили 968 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальный суточный прирост заболевших больше чем за два месяца.

С 23 июня в столице открываются фитнес-клубы и бассейны, которые будут работать в особом режиме. Теперь заполняемость клубов будет меньше из-за необходимости сохранять социальную дистанцию между клиентами. Тренеры не будут непосредственно контактировать с учениками, соответственно, о возобновлении занятий по контактным видам единоборств тоже пока речь не идет. Также в помещениях предполагается широко использовать дезинфектанты и приборы для очистки воздуха.

Стоит отметить, что 15-20% из московских фитнес-клубов, по данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии, не смогли выдержать режим самоизоляции.

Тем временем президент Владимир Путин предложил сохранить до конца лета федеральные и региональные надбавки для медиков, которые лечат пациентов, больных коронавирусом. Он указал на то, что дополнительные выплаты к зарплатам медиков, которые боролись с коронавирусом, должны быть учтены при расчете отпускных. Президент пояснил, что при этом не будет учитываться, когда в течение года специалисты будут уходить в отпуск.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 37 361 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1012 стали летальными. В то же время 17 078 пациентов выздоровели.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции в течение последних суток зафиксировали во Львовской (101), Ровенской (96) и Закарпатской (80 случаев) областях. Луганская область стала единственной, где за сутки не подтвердили ни одного нового случая COVID-19.

Главный государственный санврач Виктор Ляшко считает, что основная причина роста числа заболеваний — нарушение мер профилактики. Также на негативную динамику заболеваемости повлияло несоблюдение правил при перевозке в городском, междугородном и межобластном транспорте.

«Для недопущения ухудшения эпидемической ситуации и вынужденного усиления карантинных мероприятий будет усилен государственный контроль», — заявил он.

Органы местного самоуправления должны обеспечить проведение регулярных рейдовых проверок по соблюдению мер предосторожности: режима ношения масок, социальной дистанции и мер дезинфекции.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом стало известно, что Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантина в городе. Ограничения усилят уже с понедельника, 22 июня.

В городе будет запрещена работа учреждений оздоровления и отдыха детей, а также проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 кв. метров. Также в Одессе ограничат разрешенное количество людей в общественном транспорте. Водителям запрещают брать стоячих пассажиров.

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за исследованиями дексаметазона, который может помочь инфицированным COVID-19 легче переносить болезнь. Отдельные исследования показали даже снижение смертности от инфекции, если принимать этот препарат.

«Было большое рандомное исследование, в котором приняли участие более семи тысяч пациентов. Одни из них принимали дексаметазон, других лечили без него. Лекарства уменьшили смертность пациентов, которые нуждались в кислороде и непрерывной искусственной вентиляции легких, на 35%, и на 20% — пациентов, которым был необходим кислород. Это хорошие новости», — рассказал специалист ВОЗ.

Однако сейчас организация не может рекомендовать его для широкого применения, поскольку нужно как минимум определить дозировку.

Тем временем Национальные институты здравоохранения США (NIH) прекратили свои клинические испытания антималярийного препарата гидроксихлорохин после того, как обнаружили, что лечение не приносит пользы пациентам с COVID-19. Решение о прекращении испытания было принято после того, как Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отменило экстренное применение препарата, а ВОЗ исключила его из своего глобального исследования.

Стоит отметить, что у шести сотрудников штаба президента США Дональда Трампа, участвовавших в подготовке предвыборного митинга в Талсе (штат Оклахома), был выявлен коронавирус. Заболевших поместили на карантин, они и контактировавшие с ними люди не будут участвовать в митинге.

Трамп же в ближайшее время озвучит решение администрации, которое касается возможной приостановки выдачи нескольких типов американских виз. По его словам, множество людей сейчас ищут работу. Так, в апреле, по данным Минтруда, уровень безработицы показал худший результат со времен Великой депрессии — 14,7%. В мае показатель уменьшился до 13,3%.

Тем временем границы Испании открылись для почти всех стран Евросоюза, а также стран-членов шенгенской зоны за пределами блока и Великобритании. Исключением является Португалия, граница с которой будет открыта с 1 июля. Британские туристы будут въезжать без прохождения карантина, заявили испанские власти, хотя по возвращении их подвергнут 14-дневной изоляции.

А в Израиле ученые изобрели нагревающий элемент для дезинфекции медицинских масок электричеством, в частности, с помощью зарядки для мобильного телефона.

«Были сообщения от ВОЗ о том, что вирус может быть убит при определенной температуре в течение 15 минут. И я сказал себе, что возьму маску, которую я держу в руках, и положу ее в духовку дома. Я оставил ее на температуре в 70 градусов на всю ночь, а утром я встал, и она была в порядке. Итак, очевидно, что каждый, у кого есть духовка, может это сделать, но проблема, что у людей на работе нет духовок. А что будет, если установить "духовку" внутри маски? Таким образом, очевидным стало установить нагревающий элемент внутри маски… Таким образом, мы изобрели нагревающий элемент, который работал бы на той же мощности, что и зарядное устройство, и позволил бы нагревать маску до нужной температуры», — рассказал профессор израильского технологического института (Технион) в Хайфе Яир Эйн-Эли.