По состоянию на 12:00 21 июня в мире зафиксировали 8 миллионов 954,3 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 467,5 тыс. человек скончались, более чем 4 миллиона 744,2 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили у 2 миллионов 330,5 тысяч человек (121,9 тыс. умерли, 972,9 тыс. поправились). За ними идет Бразилия (1. млн 070, 1 тыс. заболевших, 50 тыс. умерших и 543,1 тыс. выздоровевших) и Россия (584,9 тыс, 8146 и 340,1 тыс. соответственно).

Более 200 тыс. заболевших сегодня зафиксировано в Испании, Перу, Италии, Чили, и Иране. Более 100 тысяч — во Франции, Турции, Пакистане, Мексике, Саудовской Аравии, Бангладеш и Канаде, а более 50 тыс. — в ЮАР, Катаре, Колумбии, Бельгии, Белоруссии, Швеции и Египте.

Ситуация на Украине. Зеленский как лоббист медиков

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 36 560 (+735 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1002 (+8) стали летальными. В то же время 16 509 пациентов (+103) выздоровели. Таким образом, сейчас в стране COVID-19 болеет 19 049 человек, что на 624 больше, чем днем ранее.

Если говорить о ситуации в регионах, то количество выздоровевших за минувшие сутки превысило количество заболевших только одной из 24 областей Украины — Хмельницкой, в Луганской и Херсонской оно не изменилось, тогда как в остальных областях и в Киеве возросло.

Среди военнослужащих и сотрудников ВСУ на сегодняшний момент COVID-19 болеют 140 человек. Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания. Всего за время пандемии выздоровели 263 человека, а пятеро погибли.

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня медицинского работника заявил, что всегда будет лоббистом интересов всех украинских врачей, не допустит закрытия больниц, а также сделает все, чтобы они не искали лучшей доли за рубежом.

Глава государства также сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков, отметив, что они — лишь маленькая часть многотысячной семьи профессиональных и самоотверженных украинских врачей.

Ситуация в России. Ситуация в Югре и награды ко Дню Медика

В России по состоянию на 12:00 зафиксировано 584 969 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+7307 за сегодня), из которых 8146 (+107 за сегодня) оказались летальными, а 340 118 (+4973) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 16,9 млн тестов на наличие инфекции.

Если говорить о ситуации в регионах, то в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 обновляется пятый день подряд, на сей раз инфекция выявлена еще у 294 человек.

Предыдущий рекордный показатель новых случаев COVID-19 в Югре был зафиксирован в субботу, когда штаб сообщил о 280 инфицированных. Три дня подряд до этого инфекция подтверждалась более чем у 235 человек, обновляя максимальные для округа суточные показатели.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ресторанный бизнес по объему уже достиг 65% от того, что было до пандемии. Градоначальник выразил уверенность, что за ближайший месяц общепит в столице полностью восстановится.

С 16 июня в столице вновь заработали летние веранды кафе и ресторанов, их полноценное открытие запланировано на 23 июня.

Президент Владимир Путин к Дню медика наградил званием Герой Труда главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, главного врача 52-й больницы Марьяну Лысенко, главного врача питерской Покровской больницы Марину Бахолдину, главного врача нижегородской больницы Юлию Гаревскую и врача центра эпидемиологии в Калининграде Ирину Коваль.

Кроме этого, несколько тысяч докторов по всей стране «за заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусом» удостоены ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Отмечается, что это самое массовое награждение в истории современной России.

Остальной мир. Ситуация в бывшем СССР

Власти Азербайджана на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией приняли решение продлить специальный карантинный режим до 1 августа. Наряду с этим, в Баку и некоторых других крупных городах на 2 недели вводятся жесткие карантинные меры.

Коронавирус и классики литературы: самоизоляция импичмента Зеленского © пресс-служба президента Украины

По последним данным, общее число зараженных в республике достигло 11 тыс. 329, вылечившихся — 6192, скончавшихся — 139.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 1981. Страна с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.

Тем временем число выявленных случаев заражения в ДНР за минувшие сутки возросло на девять, до 1003, хотя ранее сообщалось о 994 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

Из-за угрозы COVID-19 в республике введен режим повышенной готовности. Все учебные заведения переведены на дистанционное обучение, сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.