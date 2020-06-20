Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.
На десятом месте — Иран с 202,5 тыс. заболевших, следом идет Чили (231,3 тыс.).
На восьмом месте Италия (238,1 тыс.), потом Перу (247,9 тыс.), затем Испания (292,6 тыс.), Великобритания (303,1 тыс.), Индия (400,7 тыс.), Россия (577 тыс.) и Бразилия (1 млн 38 тыс.).
При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 303 тыс. больных.
США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 121 тыс. человек, смертность 5,28%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Италии — 14,52%, более 34,4 тыс. человек.
В Великобритании — 42,5 тыс. (14,06%), в Бразилии — 49 тыс. (4,73%), в Испании — 28,7 тыс. (9,83%).
Россия
В России по состоянию на 18 июня зафиксировано 577 662 случай заболевания, 8039 заразившихся умерли, 335 145 человек выздоровело.
Смертность составляет 1,4%, что примерно в 10 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 4 раза ниже, чем в США или Бразилии.
Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 16,6 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 27,3 млн проверок на COVID — 19.
Пандемия COVID-19 разъединила многие страны, Россия в этих реалиях старалась помогать другим государствам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пандемия никоим образом, к сожалению, необъяснимым образом не способствовала мировому единению. Напротив, она привела к антагонизации некоторых стран. Что касается России, то здесь у Путина была и остается абсолютно последовательная позиция. С самого начала, когда после Нового года прошедшего мы узнали о растущем количестве заболевших в Китае, Путин имел неоднократное общение с председателем КНР. И тогда Россия даже предложила помощь китайским товарищам, и эта помощь предлагалась другим странам», — сказал Песков в эфире Первого канала.
По его словам, президент Владимир Путин за последние два месяца работал в режиме очень высокой насыщенности телефонной дипломатии.
«И все его зарубежные собеседники говорили с ним о взаимодействии в области борьбы с коронавирусом. Все говорили о необходимости единения усилий в плане антикризисных мер. Выработке единого сценария по антикризисным мерам. Путин с самого начала отстаивает необходимость взаимодействия на международном уровне и считает, что это абсолютно неотъемлемая часть процесса восстановления. Это коллективизм», — сообщил Песков.
Он добавил, что президент инициировал встречу «пятерки» Совбеза ООН.
«Мы с удовлетворением отмечаем, что все страны изъявили готовность провести такую встречу, такие консультации. По дипломатическим каналам ведется согласование параметров такой встречи. Понятно, что пока в ближайшей перспективе ее провести невозможно, но, по крайней мере, мы уверенно идем к тому моменту, когда лидеры пяти государств соберутся, и обсудят, в том числе, вопросы этого коллективизма или дефицита коллективизма», — сообщил Песков.
Он также пожелал скорейшего выздоровления супруге президента Украины Елене Зеленской, которая лечится от коронавируса.
«Вы знаете, говоря об Украине, я бы, наверное, прежде всего хотел бы по-человечески пожелать скорейшего выздоровления супруге Зеленского», — сказал Песков в эфире Первого канала.
Ранее у Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией.
Тем временем на Украине
На Украине по состоянию на 20 июня зафиксировано 35 841 случай заболевания, 994 заразившихся умерли (смертность 2.78%), 16 406 выздоровели.
При этом на Украине проведено всего около 553 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Киевской области на Украине вплотную приблизилась к отметке, при которой карантинные ограничения необходимо будет ужесточить, сообщил на брифинге в субботу глава области Василий Володин.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о новой волне заболеваемости коронавирусом в стране.
«Показатель инцидентности в области в упор приблизился к критической отметке. Напомню, он должен составлять менее 12 (число новых случаев на 100 тысяч населения — ред.). Сегодня нас от него отделяют лишь 0,03%. Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мероприятий на нынешнем уровне и возвращением к их усилению», — заявил Володин на брифинге. Трансляцию вел Facebook Киевской обладминистрации.
По его словам, в регионе будет введено усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в ряде учреждений.
Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что минздрав не исключает ужесточения карантина в некоторых областях страны. По данным Центра общественного здоровья, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине с 18 мая по 18 июня возрос на 80%.
Также переполнены больницы в Закарпатской области опорные больницы, принимающие больных с COVID-19, сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.
«Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросла в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации», — сказал Поляк.
Он пояснил, что сейчас в больницах первой волны принимают мало больных, поскольку процесс выздоровления идет трудно, около трех недель продолжается лечение в стационаре.
Он также отметил, что с 19 июня больных отправляют в районные больницы, но многие из них тоже переполнены.
Между тем стало известно, когда начнутся выплаты семьям врачей, погибшим от коронавируса.
Министр социальной политики Марина Лазебная на селекторном совещании с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила, что выплаты стартуют на следующей неделе, как требовал Зеленский.
В мире
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью порталу Axios, отрывки которого издание приводит на своем сайте, что маски являются «палкой о двух концах», и что он не будет рекомендовать их для обязательного ношения на встрече с избирателями в Талсе.
Митинг в Талсе, штат Оклахома, станет первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате — на стадионах или крупных открытых площадках — из-за эпидемии коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи и координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс высказывали озабоченность относительно безопасности проведения митинга с участием 19 тысяч человек на закрытой арене.
«Я рекомендую, чтобы люди делали то, что захотят… Было время, когда люди думали, что от ношения маски только хуже. Я позволю людям принимать собственные решения», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, будет ли он требовать от своих сторонников на митинге наличия масок. Он отметил, что «необходимо возвращаться к своим жизням» и заверил, что «это совершенно безопасно».
«Я не чувствую, что я в опасности. Я встречался со столькими людьми, и вот он я, до сих пор сижу здесь», — сказал президент, отметив, что не намерен надевать маску, однако будет раздавать их пришедшим на митинг.
«Это самый заразный вирус, который когда-либо доводилось видеть. Я мог бы только взглянуть на вас, и вдруг у вас вирус. И наоборот», — заявил Трамп, комментируя новую вспышку коронавируса в Пекине.
Британские ученые из Университета Саутгемптона создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что устройство предназначено для терапии на ранней стадии заболевания. По словам авторов исследования, если начать лечение COVID-19 вовремя, можно предотвратить самые серьезные осложнения, включая летальный исход.
Ингалятором применяется экспериментальное лекарство, которое при вдыхании попадает в легкие пациента и позволяет иммунной системе сражаться с инфекцией. Ученые пояснили, что в лекарстве используется препарат под названием SNG-001, представляющий собой тонкие частицы пыли, которые способны попасть глубоко в легкие.
В рамках исследования ингалятор выдается пациентам в течение 72 часов после появления первых симптомов коронавируса.