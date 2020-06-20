По состоянию на 19:00 20 июня в мире зафиксировано более 8 млн 836 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 464 тыс. человек скончались, свыше 4,6 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Иран с 202,5 тыс. заболевших, следом идет Чили (231,3 тыс.).

На восьмом месте Италия (238,1 тыс.), потом Перу (247,9 тыс.), затем Испания (292,6 тыс.), Великобритания (303,1 тыс.), Индия (400,7 тыс.), Россия (577 тыс.) и Бразилия (1 млн 38 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 303 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 121 тыс. человек, смертность 5,28%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Италии — 14,52%, более 34,4 тыс. человек.

В Великобритании — 42,5 тыс. (14,06%), в Бразилии — 49 тыс. (4,73%), в Испании — 28,7 тыс. (9,83%).

Россия

В России по состоянию на 18 июня зафиксировано 577 662 случай заболевания, 8039 заразившихся умерли, 335 145 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,4%, что примерно в 10 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 4 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 16,6 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 27,3 млн проверок на COVID — 19.

Пандемия COVID-19 разъединила многие страны, Россия в этих реалиях старалась помогать другим государствам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пандемия никоим образом, к сожалению, необъяснимым образом не способствовала мировому единению. Напротив, она привела к антагонизации некоторых стран. Что касается России, то здесь у Путина была и остается абсолютно последовательная позиция. С самого начала, когда после Нового года прошедшего мы узнали о растущем количестве заболевших в Китае, Путин имел неоднократное общение с председателем КНР. И тогда Россия даже предложила помощь китайским товарищам, и эта помощь предлагалась другим странам», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 20 июня

«И все его зарубежные собеседники говорили с ним о взаимодействии в области борьбы с коронавирусом. Все говорили о необходимости единения усилий в плане антикризисных мер. Выработке единого сценария по антикризисным мерам. Путин с самого начала отстаивает необходимость взаимодействия на международном уровне и считает, что это абсолютно неотъемлемая часть процесса восстановления. Это коллективизм», — сообщил Песков.

Он добавил, что президент инициировал встречу «пятерки» Совбеза ООН.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что все страны изъявили готовность провести такую встречу, такие консультации. По дипломатическим каналам ведется согласование параметров такой встречи. Понятно, что пока в ближайшей перспективе ее провести невозможно, но, по крайней мере, мы уверенно идем к тому моменту, когда лидеры пяти государств соберутся, и обсудят, в том числе, вопросы этого коллективизма или дефицита коллективизма», — сообщил Песков.

Он также пожелал скорейшего выздоровления супруге президента Украины Елене Зеленской, которая лечится от коронавируса.

«Вы знаете, говоря об Украине, я бы, наверное, прежде всего хотел бы по-человечески пожелать скорейшего выздоровления супруге Зеленского», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее у Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 20 июня зафиксировано 35 841 случай заболевания, 994 заразившихся умерли (смертность 2.78%), 16 406 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 553 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Киевской области на Украине вплотную приблизилась к отметке, при которой карантинные ограничения необходимо будет ужесточить, сообщил на брифинге в субботу глава области Василий Володин.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о новой волне заболеваемости коронавирусом в стране.

«Показатель инцидентности в области в упор приблизился к критической отметке. Напомню, он должен составлять менее 12 (число новых случаев на 100 тысяч населения — ред.). Сегодня нас от него отделяют лишь 0,03%. Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мероприятий на нынешнем уровне и возвращением к их усилению», — заявил Володин на брифинге. Трансляцию вел Facebook Киевской обладминистрации.

По его словам, в регионе будет введено усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в ряде учреждений.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что минздрав не исключает ужесточения карантина в некоторых областях страны. По данным Центра общественного здоровья, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине с 18 мая по 18 июня возрос на 80%.

Также переполнены больницы в Закарпатской области опорные больницы, принимающие больных с COVID-19, сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.

«Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросла в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации», — сказал Поляк.

Он пояснил, что сейчас в больницах первой волны принимают мало больных, поскольку процесс выздоровления идет трудно, около трех недель продолжается лечение в стационаре.

Он также отметил, что с 19 июня больных отправляют в районные больницы, но многие из них тоже переполнены.

Между тем стало известно, когда начнутся выплаты семьям врачей, погибшим от коронавируса.

Министр социальной политики Марина Лазебная на селекторном совещании с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила, что выплаты стартуют на следующей неделе, как требовал Зеленский.

В мире

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью порталу Axios, отрывки которого издание приводит на своем сайте, что маски являются «палкой о двух концах», и что он не будет рекомендовать их для обязательного ношения на встрече с избирателями в Талсе.

Митинг в Талсе, штат Оклахома, станет первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате — на стадионах или крупных открытых площадках — из-за эпидемии коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи и координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс высказывали озабоченность относительно безопасности проведения митинга с участием 19 тысяч человек на закрытой арене.

«Я рекомендую, чтобы люди делали то, что захотят… Было время, когда люди думали, что от ношения маски только хуже. Я позволю людям принимать собственные решения», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, будет ли он требовать от своих сторонников на митинге наличия масок. Он отметил, что «необходимо возвращаться к своим жизням» и заверил, что «это совершенно безопасно».

«Я не чувствую, что я в опасности. Я встречался со столькими людьми, и вот он я, до сих пор сижу здесь», — сказал президент, отметив, что не намерен надевать маску, однако будет раздавать их пришедшим на митинг.

«Это самый заразный вирус, который когда-либо доводилось видеть. Я мог бы только взглянуть на вас, и вдруг у вас вирус. И наоборот», — заявил Трамп, комментируя новую вспышку коронавируса в Пекине.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 19 июня

Отмечается, что устройство предназначено для терапии на ранней стадии заболевания. По словам авторов исследования, если начать лечение COVID-19 вовремя, можно предотвратить самые серьезные осложнения, включая летальный исход.

Ингалятором применяется экспериментальное лекарство, которое при вдыхании попадает в легкие пациента и позволяет иммунной системе сражаться с инфекцией. Ученые пояснили, что в лекарстве используется препарат под названием SNG-001, представляющий собой тонкие частицы пыли, которые способны попасть глубоко в легкие.

В рамках исследования ингалятор выдается пациентам в течение 72 часов после появления первых симптомов коронавируса.