Начало лета на Украине ознаменовалось судебными процессами над пятым президентом Петром Порошенко и активистом Сергеем Стерненко. Оба они — ярчайшие представители старшего и молодого поколений украинских политиков

В четверг 18 июня судья Печерского районного суда Сергей Волк перенес суд над пятым президентом Петром Порошенко на 1 июля. Кость Бондаренко: Украинское общество уже устало от хороводов вокруг Порошенко © Екатерина Чеснокова

«Они пытались дать нам взятку, заменить арест с содержанием под стражей на личное обязательство. Порошенко взяток не берет и брать не будет. Они это делают, чтобы отобрать паспорт и не дать возможность Порошенко мобилизовать мир на поддержку Украины», — прокомментировал это сам Порошенко.

Судья Волк заявил, что откладывает заседание, чтобы предоставить время защите, хотя сама защита протестовала против этого решения. При этом Волк принял ходатайство об изменении меры пресечения от прокуратуры.

В тот же день активист Сергей Стерненко, подозреваемый в убийстве человека в Одессе в 2018 году и помещенный судом под домашний арест, не впустил к себе полицейских, желающих проконтролировать, как Стерненко исполняет решение суда.

«Ко мне домой пришла киевская полиция. Что-то хотят по домашнему аресту «проконтролировать». Но у них нет полномочий. Суд поручил осуществлять контроль над исполнением домашнего ареста только одесской полиции. Я с ними поговорил и пояснил это. Пошли куда-то советоваться», — написал Стерненко тогда в Facebook.

Он посетовал на то, что «полиция плюет на судебное решение».

Порошенко и Стерненко стали двумя самыми обсуждаемыми политиками на Украине в начале лета. Несмотря на большую разницу между ними и в возрасте и в социальном и имущественном статусе, у них есть много общего. И речь не только о том, что оба они любят и владеют дзюдо.

К цели любыми средствами

Избрание президентом в 2014 году для Порошенко стало венцом политической карьеры. До того как пойти в политику, Порошенко уже сформировался как успешный бизнесмен. Его история в бизнесе начинается в 1986 году, когда он организовал компанию по разработке и настройке компьютерных программ. Тогда Порошенко только вернулся после срочной службы в армии на третий курс факультета международных отношений и международного права Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

Позже Порошенко занялся бизнесом, прославившим его как «шоколадного короля».

«Я и мои компаньоны уже к 1989 году, после окончания университета, смогли организовать альтернативные поставки импортных сырьевых компонентов для пищевой промышленности Советского Союза. Мы поставляли 20% какао-бобов для всей кондитерской промышленности страны. Я объездил весь СССР — от Калининграда до Магадана, Владивостока, Хабаровска… Интересное было время», — вспоминал он сам в 2000 году в интервью изданию «Компаньон».

К тому времени он уже два года как начал свою политическую карьеру. В 1998 году Порошенко прошел в Верховную Раду от Социал-демократической партии (объединенной) — партии, которую в те времена называли партией власти. В том же году лидером партии был избран Виктор Медведчук, который также стал заместителем спикера Верховной Рады. Позже Медведчук создал в парламенте провластное большинство, что в украинской прессе окрестили «бархатной революцией». «Не может ответить Порошенко»: Молчанов спрогнозировал падение рейтинга Зеленского © Facebook, Денис Жарких

В 1999 году Медведчук был одним из руководителей избирательной кампании президента Леонида Кучмы. В 2000-м он стал первым вице-спикером Верховной Рады.

В том же году Порошенко покинул СДПУ (о), чтобы создать левоцентристскую парламентскую фракцию «Солидарность». Но с властью Порошенко не порвал. Напротив, в 2001 году он стал одним из создателей Партии регионов — новой лояльной Кучме политсилы, которая позже подарила Украине такого президента как Виктор Янукович.

Что характерно, Порошенко, несмотря на такие хорошие отношения с властью, в комментариях СМИ признавался, что от политики — одни убытки.

«[Мое участие в политике на развитии моих предприятий сказывается] пагубно. Падают объёмы реализации производимой продукции. Более того, во время выборов предприятие, где я работал, подвергалось преследованиям со стороны правоохранительных органов», — жаловался он в 2000 году одному из изданий.

Что характерно: к тому времени в украинских СМИ ходила легенда о том, как Порошенко, пользуясь депутатскими полномочиями, протянул повышение пошлин на какао-бобы. Когда это решение приняли, оказалось, что его компания незадолго до этого успела растаможить крупную партию этого продукта. Таким образом, Порошенко нанес удар по конкурентам в кондитерской отрасли и стал чуть ли не монополистом в поставке этого сырья, пускай и на небольшое время.

Легенды легендами, а в 2004 году Порошенко, несмотря на все связи с властью и с Партией регионов в частности, стал одним из главных спонсоров «Оранжевой революции», приведшей к власти Виктора Ющенко, Юлию Тимошенко и, конечно, самого Порошенко. Последнему досталась должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Но трио революционеров быстро поссорилось.

«Для меня были сформированы условия, что я должна подать руку не президенту, а его команде — Порошенко, Мартыненко, Бессмертному. Но как я могу протянуть им руку, если их руки заняты, они, простите, постоянно что-то тырят в государстве. Где найти эти руки? Я сказала, что готова подать руку президенту лично и быть рядом с ним», — заявила в 2005 году Тимошенко, бывшая тогда премьер-министром.

В итоге и Тимошенко, и Порошенко лишились должностей. Но последний не опустил руки. Он продолжил бороться, и это привело его к посту министра иностранных дел в 2009 году. Возглавившей во второй раз правительство Украины Тимошенко пришлось смириться. Политолог Попов: Процессы против Порошенко могут завершиться тем, что его отпустят © sobityadnya.ru

Более того, Порошенко пережил Тимошенко в правительстве. В 2012 году, уже при президенте Януковиче, с которым он так рьяно боролся каких-то семь лет тому назад, Порошенко стал министром экономического развития и торговли Украины. Правда, пробыл он на этой должности восемь месяцев, а после предпочел парламентскую карьеру — благо тогда он победил на одномандатном округе в Виннице — в его своеобразной «вотчине».

Во время Майдана 2013-2014 годов Порошенко выступил против властей. Что характерно, 1 декабря 2013 года под Администрацией президента он был освистан радикальными сторонниками Майдана.

«Нах**. А ну-ка давай-ка у***вай отсюда», — скандировали они человеку, который всего через полгода станет их президентом.

Видео 18+

На Майдане Порошенко был в тени других лидеров, но развернулся после него. В итоге в мае он одержал убедительную победу на выборах, пообещав при этом продать свою корпорацию Roshen, хотя в марте 2013 года Порошенко в интервью журналу Forbes категорически заявил: «Родина, Roshen и прочее не продается».

То, что было во времена президентства Порошенко, знают многие, кто следит за новейшей историей Украины. Президент Порошенко стремился установить единоличную власть в стране, не брезговал подкупами, подчас пытался использовать США для давления на политических оппонентов. В общем, Порошенко выживал как мог, но на выборах 2019 года его ждало фиаско, одним из следствий которого были открытые в отношении украинского президента уголовные производства.

Тем не менее, Порошенко и тут не опустил рук: когда ему было нужно, он игнорировал повестки в Госбюро расследований, не боясь потерять лицо, он скрывался от правоохранителей, оставляя отдуваться жену Марину, как это было в истории с вручением ей повестки в музее. При этом Порошенко мобилизовал своих сторонников, активно задействовал СМИ и вообще создавал власти как можно больше проблем. Ну а власть в конфликте с ним выглядит пассивной стороной. До суда доведены дела, которые Порошенко, скорее всего, выиграет. Порошенко постоянно задает темп борьбе, а власть же демонстрирует реактивное поведение: она не задает повестку, а реагирует на то, что делает Порошенко. Попов: Стерненко — герой «украинского общества», на которое ориентируется власть © sobityadnya.ru

Та же стратегия, похоже, и у Стерненко.

Молодой, да ранний

Сергей Стерненко в чем-то напоминает Порошенко. Сейчас он учится в том же вузе, где и Порошенко. Впрочем, в отличие от последнего, поступление в этот вуз скорее следствие начала политической карьеры.

Как и Порошенко, Стерненко занимался бизнесом до прихода в политику.

«Первых заработков хватило на то, чтобы в складчину с приятелем снимать дачный домик. Затем Сергей начал не только администрировать сообщества, но и создавать их по заказу. Зимой того же года его ежемесячный доход перевалил за $1000 — огромные деньги для 18-летнего пацана. Таким был первый житейский экзамен Стерненко, который он сдал на отлично», — писало с его слов издание Liga.net в своем апологетическом лонгриде о Стерненко.

Правда, в отличие от пятого украинского президента, делом доказавшего способность создавать прибыльный бизнес, Стерненко приходится верить лишь на слово.

Но, как и Порошенко, Стерненко из своей политической деятельности изымал как можно больше выгоды. Правда, действовал он не в пример топорнее, чем Порошенко. Пока последний лоббировал свои интересы в парламенте, первый использовал свою славу радикала, чтобы «крышевать» наркоторговцев. По крайней мере так уверяют украинские правоохранительные органы.

В сети распространены записи общения Стерненко с владельцами точек по продаже наркотиков.

Этот эпизод радикалу, когда он уже вышел на всеукраинский уровень, припомнил и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

«Какой он националист? Как гражданин да. Но если ты называешься националистом, «Правый сектор» и так далее… Но если ты занимаешься… Вся Одесса прекрасно знает, что это человек, который занимался публичными домами и наркопритонами в Одессе в то время, как большинство «правосеков» честно воевали на фронте», — заявил Билецкий в мае этого года. Торжествующее ничтожество. Что показал суд над Стерненко © Twitter, Сергій Стерненко

Сам же Стерненко спровоцировал раскол среди сторонников Билецкого.

К тому времени Стерненко сделал себе имя как пострадавший от нападений на гражданских активистов. При этом следствие уверено, что в нападении 2018 года Стерненко умышленно зарезал безоружного человека — Ивана Кузнецова, а потом попытался обставить все так, будто он оборонялся.

В 2018 году Стерненко начал активно выступать на акциях протеста, посвященных убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Это привело к тому, что он из местечкового радикала превратился в политика всеукраинского уровня.

А тот факт, что дело по нему сдвинулось с мертвой точки при президентстве Владимира Зеленского, сплотило вокруг Стерненко радикалов. Тут свою роль сыграло и то, что на заре своей политической карьеры — в 2014 году — Стерненко был лидером одесской ячейки запрещенного в РФ «Правого сектора».

Как и Порошенко, Стерненко не гнушается устраивать шоу из судебных процессов. Он может надеть футболку с картиной о сдирании кожи с судьи, устроить под зданием суда беспорядки, а затем пройтись с группой сторонников по центру Киева с оскорбительными выкриками в адрес президента и украинской власти. Стерненко навязывает свою повестку украинской власти, как это делает и Порошенко. И снова в этом случае суд да и вся украинская власть демонстрирует реактивное поведение: она реагирует на ту повестку, что задает радикал, а не формирует ее сама.

Разница между Порошенко и Стерненко лишь в том, что первый всего добился сам. Порошенко, чтобы прославить себя, пришлось создавать медиаимперию, покупать или создавать телеканалы. Стерненко пришел на всё готовое — его прославили соцсети. Да и за Стерненко, скорее всего, стоят кукловоды. Все-таки такой резкий рост второстепенного активиста до величины всеукраинского масштаба невозможен без поддержки и СМИ, и заинтересованных лиц. Да и доходов самого Стерненко вряд ли бы хватило, чтобы перебраться в Киев, да еще и поступить в самое престижное и дорогое учебное заведение страны — Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Евгений Филиндаш: Стерненко посадят, а Зеленского ждут досрочные президентские выборы © Скриншот из видео Украина.ру

Выводы

В любом правовом государстве шоу, которое устраивают политики старового и нового поколений быстро бы закончилось арестом и в первую очередь наказанием за оскорбление суда и правоохранительных органов. Но, скорее всего, и не произошло бы, поскольку сама неотвратимость наказания за оскорбление суда и осуждение общества за это остановили бы самого горячего поклонника подобных действий. Представьте себе, что нечто подобное произошло бы, например, в Германии или Великобритании? Невозможно. А в Украине — запросто. Это не показатель свободы, это показатель вседозволенности и отсутствия государства или во всяком случае начало его распада.

В тоже время, древнегреческий мыслитель Аристотель определял человека как ζώον πολιτικόν — политическое животное. Эта характеристика в высшей мере применима и к Порошенко и Стерненко. Их чутье, активность и выживаемость заставят многих им позавидовать.

Там, где некоторые бы опустили руки, признав свое поражение, эти двое продолжают бороться, не брезгуя никакими, даже самыми грязными методами. Они могут унижаться, вести себя глупо, по мнению сторонних наблюдателей. Но в итоге в дураках останутся не они, а суд, правоохранители, государство.Находящееся в стадии полураспаду. Чему свидетельство именно это их, политиков, поведение.