Панорама на миллион. Как в эксклюзивном доме в Киеве жили Борислав Брондуков и Маргарита Криницына

«Чешских проектов», то есть домов, построенных на сваях с 1964 по 1978 год, в Киеве всего четыре. Однако только один из них, расположенный в жилмассиве Березняки по улице Амвросия Бучмы, 8, отличается особой оригинальностью

Дом этот торцом выходит на проспект Павла Тычины. Проезжая мимо, сразу замечаешь какое-то помещение, врезанное прямо в его стену. Сегодня это — пивнушка-разливайка, раньше была парикмахерская, до нее — киоск с алкоголем и продуктами. Помещеньице видало всякое. Так вот, за углом пивнушки расположен вход в подъезд, ближайший к озеру Тельбин, что через дорогу. Здесь-то и жили со своими семьями известные актеры Борислав Брондуков (с 1970 по 1985 год) и Маргарита Криницына (с 1970 по 2005 год). Похоронены, кстати, они тоже рядом, на Байковом кладбище. Как советская архитектура боролась с декоммунизацией Украины и победила © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

В 2017 году на углу фасада установили мемориальные таблички, которые напоминают жителям, в каком почетном доме они живут. Пивная появилась где-то с год назад, поэтому угол с табличками выкрасили в красно-черный цвет, под цвета киоска.

О жизни Брондукова и Криницыной в этом месте практически ничего не написано. А рассказать есть что.

Тихая украинская ночь

Застройкой левого берега в Киеве занялись в середине 1950-х годов. Ленинградская площадь (сейчас Дарницкая) тогда называлась КП (контрольный пункт) и считалась границей украинской столицы. Несмотря на то, что до открытого в 1953 году моста Патона, соединяющего левую киевскую часть с правой, было вовсе недалеко. А через мост и центр Киева недалече.

Чуть подальше, в сторону путепровода, в конце 1960-х начал строиться жилой массив под названием Березняки. Микрорайон после полного уничтожения здешней застройки в военные 1941-1943 годы рождался заново. Первые многоквартирные дома стояли посреди диких песков, где находилось озерцо Тельбин. Ни о какой социальной инфраструктуре, то есть магазинах, спортплощадках, школах и речи не было.

И вот в 1970 году две актерские четы въехали в новый микрорайон и поселились в 17-этажной новостройке в том самом подъезде близ озера. Какие эмоции были испытаны ими во время проживания здесь и что им запомнилось, описали дети актеров — Константин Бориславович Брондуков и Алла Евгеньевна Сурина, дочь Маргариты Криницыной и Евгения Оноприенко. Кстати, Алла пошла по стопам отца, известного украинского сценариста Евгения Оноприенко, и стала режиссером-сценаристом. Связаться с ними мне помогла помощница депутата Киевсовета Андрея Странникова, Юлия. Это она согласовывала с моими собеседниками вопрос установки памятных табличек. Тайны дома Маэстро. Киевский взлет и пике Леонида Быкова © Украина.ру

— Тогда там было очень тихо, слышны были только лягушки с озера — такая, знаете, деревня, «тиха украинская ночь», как писал Пушкин, — припомнила вселение Алла Сурина. — Это только со временем жилой массив стал застраиваться

Внимание Криницыной, ее супруга и дочери сразу привлекла великолепная панорама на правый берег Днепра, которая открывалась из окон их квартиры на 17-м этаже. Тогда еще не было монументальной скульптуры Родины-матери и музея Великой отечественной войны (после «декоммунизации» — музей Второй мировой войны), что были возведены много позже рядом с Киево-Печерской лаврой. Были видны только Лавра и Выдубецкий монастырь.

— Этот пейзаж очень любил, восхищался им мой папа (Евгений Федорович Оноприенко — советский и украинский киносценарист, кинодраматург, заслуженный деятель искусств УССР (1986) — ред.), который писал с Леонидом Быковым сценарий «В бой идут одни «старики». С одной стороны — Днепр, церковь, Лавра, а окна другой комнаты выходили прямо на озеро Тельбин. И озеро, знаете, такое первозданное — вокруг него и в помине не было всех тех высоток, — описала обстановку Алла Евгеньевна.

Простой, не шиковал

Бориславу Николаевичу Брондукову тоже пришлись по душе окрестности. Старший его сын Константин припомнил, что «он не часто бывал дома, а любимые места — были там, где гулял с младшим Богданом, возле озера, где площадки детские». Уже после переезда в центр города, на улицу Институтскую, глава семьи нет-нет, да вспоминал березняковские виды с 13-го этажа.

— Отец вспоминал, что вид из окон там был на миллион, — сказал Константин.

Да и память самого первенца о том адресе осталась самая хорошая, ведь там прошли детство и юность.

Творческая семья обычно живет без четкого распорядка дня, ведь актеры работают не каждый день. Культовых актеров эпохи СССР сегодня начали забывать. А потому хотелось выяснить мельчайшие детали: как отдыхали, во что одевались на прогулку и на работу.

Константин Брондуков о том, как начинался день отца в ту пору, сказал кратко: «Тут ничего особенного, всё как у всех людей». Что касается повседневного гардероба, то одевался Брондуков-старший «просто, не шиковал» (то же самое сказали и соседи-старожилы, о которых ниже).

Утром — в очередь, а на прогулку — роскошно одеться

О Маргарите Васильевне я узнал больше.

— Папа вставал рано, так как ранним утром к дому привозили молоко в цистернах, собиралась большая очередь — молоко было вкусным, — поведала Алла Евгеньевна. — У нас была собака Тимка, папа ее выгуливал вокруг Тельбина. Позже у него появилась машина и гараж. Если мама оставалась дома, то занималась домашними делами, готовила завтрак. Ходить по дому могла в спортивном костюме или домашнем платье. Но уже на работу или вообще на улицу, на прогулку, всегда одевалась красиво, роскошно.

Родители Аллы Евгеньевны были людьми, занятыми — отец писал сценарии, мама же разучивала какую-нибудь юмореску или уходила на театральные репетиции в Киевский театр-студию киноактёра, где работала с 1979 по 1985 год. Дом со змеями. От отеля и архитектурного наследия к офисному комплексу © commons.wikimedia.org, Fotos1983

Дочь-подросток часто посещала пляж Тельбина. Тогда в озере вода была настолько чистой, что ее можно было пить. Озеро это — природное с подводными ключами. Впервые оно упоминается под названием «Тербин» в грамоте царей Иоанна V Алексеевича и его младшего брата Петра I от 1694 года. Неизвестно, откуда пошло название водоема, но ученые предполагают, что оно не славянское. До возведения Березняков, озеро во время весенних паводков соединялось с Днепром.

Он уже не тот

Раз мы помянули озеро, о нем надо немного рассказать. В последние годы березняковское озеро то входит в список непригодных для отдыха водоемов, то из него выходит. Вокруг него обустроили приличную парковую зону, где есть место и бегунам с велосипедистами, однако подводные ключи забиваются мусором. Поэтому время от времени в воде обнаруживают недостаток кислорода, а само озеро мелеет. На прибрежную территорию в 2012 году покусились застройщики, и уровень воды упал. Но местные жители вызвали стройинспекцию (ГАСИ) и та всякое строительство в этом секторе запретила.

Сейчас на воде установлены аэраторы для очистки и насыщения ее кислородом, и купание разрешено. Однако в 2019 году в здешней воде отмечали превышение индекса лактозо-позитивной кишечной палочки и энтерококков. К тому же вода в питьевых фонтанчиках не отвечала санитарным нормам. Впрочем, опасность озера была не только в бактериях. Еще в 70-80-е годах, говорит Алла Евгеньевна, в озере постоянно находили утопленников, погибших по причине пьянства.

Современный Тельбин уже «не тот». Однако озеро остается популярным местом отдыха. Ведь на берегу, ближе к дороге по проспекту Павла Тычины, находится «дерево Цоя», признанное в феврале этого года ботаническим памятником. На этом пятачке в 1986 году снимался документальный фильм о группе «Кино».

Было, но нечасто

Борислава Николаевича Брондукова местные жители часто видели возле Тельбина и на ж/д станции «Левый берег», что находится неподалеку.

— По выходным, — вспоминает Константин Брониславович. — Мы ездили в лес, тогда это было очень популярно. Они с Богданом (младшим сыном актера — ред.) ездили на электричке в «Бровали» (Бровары, город-спутник Киева — ред.), как малой говорил тогда.

Помогли с информацией о столичном актере и старожилы. В доме их осталось совсем мало — очень много новичков, купивших или арендующих жилплощадь, да и консьержи меняются часто. И все же мне определенно везло.

Первой, кого я повстречал, была пенсионерка Галина Николаевна, живущая в этом доме с 1981 года. Сейчас она подрабатывает консьержем в одном из подъездов. Она как раз выходила со своего поста на перекур, и я интуитивно решил, что этот человек мне может помочь. И не ошибся. Дымя папиросой и покашливая, бойкая старушка, опираясь на палочку, с удовольствием поговорила со мной. «Вокруг Булгакова»: секреты «дома Турбиных» © РИА Новости, Вячеслав Рунов | Перейти в фотобанк

— Мы видели, как он на пляж ходил. Часто я видела, как он в трамвае ехал. Видела его с женой и детьми, мальчиками, — поделилась воспоминаниями пенсионерка. — Нормальный мужик, как говорится. Невысокого роста, простое лицо, был спокойным, одевался просто. Не показывал, что он богатый, что актер. Но мог, как говорится, и…(приложила ребро ладони к шее — ред.), видела его и таким. Бывало, сильно выпивший был. Правда, я его в таком состоянии видела всего один раз. Это же актерский дом. Здесь жил и артист, как его…который играл слугу короля в «Трех мушкетерах» Ла Шене — такой лысоватый, высокий (камердинера короля исполнил Юрий Дубровин, который с 1963 по 1999 годы жил и работал в Киеве на киностудии им. Довженко — ред.).

Александр Петрович, что заходил во второй подъезд, в отличие от консьержки, сказал очень мало: «Часто видел его в районе улиц Бучмы и поликлиники по проспекту Тычины, практически возле озера. Часто был с сыном».

Что касается употребления спиртного, то Борислав Брондуков в те времена выпить мог, особенно в компании. И это не было секретом. Но насколько все написанное правдиво, я решил переспросить у Константина Брондукова. «Бывало, но не часто», — согласился он.

Песни на ходу

Слоняясь возле дома в поисках тех, кто помнил те времена, я встретил выходящего из парадного пожилого мужчину. Анатолий Владимирович с 15-го этажа оказался одним из немногочисленных старожилов. Отойдя в тень под колонны, чтобы не жарится на дневном пекле, пожилой сосед рассказал интереснейшие вещи:

— Я тогда почти все время в командировках был, дома бывал наездами. Но мои дети и дети Брондукова росли вместе, — сказал он. — Брондуков сам по себе не очень общительный был, да я особо и не интересовался. У него своя жизнь, у меня — своя. Помню отчетливо, что Брондуков выглядел, как средний советский мужчина, не выделялся, и, когда шел по улице, всегда напевал какой-нибудь мотивчик, мурлыкал песни. Жена, Катерина, была пообщительнее и одевалась покрасивее, но тоже простенько. Мама его (Борислава Брондукова — ред.) с ними жила, по-моему, до своей смерти. Так вот он и она — одно лицо.

Старик пообещал помочь с поиском других жильцов, которые могли бы рассказать об артистах. Поразмышляв два дня, он отправил меня на свой 15 этаж к соседям Криницыной и Брондукова по стояку, предупредив, что, в случае чего я могу сослаться на него.

С мешком в гастроном

Нажав звонок и услышав вопрос «кто это?», я представился. Дверь открыла милая женщина, удивленная и, может быть, даже слегка напуганная появлением журналиста. Мало ли кто может представиться журналистом, не имея при себе ни визитки, ни удостоверения. Но, слава богу, мне поверили. Оказалось, я попал в квартиру учительницы, к которой братья Брондуковы ходили на занятия.

— Борислав Брондуков был очень простой мужчина, — начала вспоминать она. — Например, в овощной магазин он ходил с мешком, не с авоськой, а именно с мешком. Взваливал продукты, как в селе, на плечо и шел домой. Видно, ему было неловко, что на него как на артиста обращают внимание, поэтому, может быть, он так себя и вел — просто. В их семье все были обыкновенными людьми, здоровались всегда. Дети хорошие, ходили к нам. Младшего, Богдана, называли Даня. Про Катю Брондукову знаю, что она бывшая балерина. Мать артиста вместе с ними жила. Когда Брондуков получил «народного» (артиста УССР), семья съехала отсюда на Печерск (официально звание актер получил в 1988 году, переехал на улицу Институтскую в 1985 году, а годом ранее актера разбил первый инсульт — ред.). Потом начались тяжелые 1990-е, по телевизору говорили, что дети его машины мыли, помогали родителям. Был фильм о его жизни, очень подробный.

Шикарная брошь, красивый витраж, вежливый отказ

Маргариту Васильевну учительница тоже помнит:

— Жили они с мужем, и он выгуливал маленькую собачку, белую с черными пятнышками, даже затрудняюсь назвать породу. Собачка бежала впереди, а мужчина шел позади. Криницына, припомнила соседка, говорила, что близка с Аллой Пугачевой — выяснилось, что они вроде как родственники друг другу. Однажды примадонна ей преподнесла подарок, шикарную брошь. «Антиукраинская вакханалия» в центре Киева. Под угрозой здание Центральной Рады © img.depo.ua

— Между прочим в квартире Брондуковых был витраж красивый на окне, — добавила преподавательница, когда я уже засобирался восвояси. — Я приходила к ним иногда, приносила квитанции — мальчик младший был у нас в группе — а кабинет папы выходил на озеро. Вид — как у нас.

Увы, сфотографировать вид из окна этой квартиры не получилось — глава семейства не дал добро. В качестве компенсации мне порекомендовали попытать счастье в бывшей квартире Брондуковых на 13-м этаже. Меня заверили, что люди, которые там живут, впустят.

В бывшую актерскую квартиру я пришел к 9 утра, так чтобы наверняка застать хозяев. Общий коридор был закрыт от лестничной клетки железной решетчатой дверью. Вычислив номер квартиры, я нажал кнопку звонка. Молчание. Трезвонил я раз шесть с перерывом в минуту-три, пока мне не открыла заспанная девушка. Представился, сказал, с какой целью я здесь и попросил разрешения сфотографировать вид из окна в любое удобное для неё время. «Я сама снимаю эту квартиру, но, извините, незнакомых людей не пускаю», — вежливо отказала мне девушка и закрыла за собой дверь.

В Москве было бы лучше…

Свою славу гений комедийных эпизодов Борислав Брондуков заработал еще в СССР. За 15 лет жизни в Березняках он снялся во многих фильмах, исполнив не только комические, но и высокие трагические роли. Это были лучшие годы его карьеры. Но чрезмерного обожания, которое так принято сейчас, по отношению к актеру никто не позволял. Люди интуитивно ощущали его замкнутость и отчужденность от окружающих. Артист стремился закрыться в собственной семье и отгородиться от публики. Если и позволял себе спиртное, то далеко не с первыми встречными поклонниками его творчества. Вдобавок, Борислав Николаевич очень неохотно давал интервью, особенно когда в 1990-е популярность его начала гаснуть. Живя у самого Крещатика, он в одиночестве гулял по Мариинскому парку, Владимирской горке, Майдану. Хороших режиссерских предложений уже не было, а плохие роли он не мог себе позволить. Но такого Брундукова Березняки не видели. Здесь он был счастлив.

К середине 1990-х Брондуков уже перенес три инсульта и операцию по удалению гематомы головного мозга. После второго удара в 1993 году семейству пришлось сдавать в аренду квартиру на Печерске, чтобы раздобыть денег на лечение, а самим перебираться дом Екатерины, доставшийся ей в наследство, в селе Быковня, что недалеко от Киева. Теща не любила жену своего сына, а деревенский тесть — своего зятя. Борислав Николаевич до последнего отказывался от переезда. Взрыв эмоций, бой за дом Арбузова, тотализатор и другие атрибуты современного Киева © facebook.com/mvs.gov.ua

На 1993 год приходятся последние яркие работы Брундукова, но злой рок как будто преследовал его, не давая играть в полную силу. В ходе съемок роли Варенухи в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары, Брондукова сбил пьяный водитель и грубо оттащил потерявшего сознание актера от места ДТП. Но даже после двух инсультов и аварии он сыграл в «Выкупе» Владимира Балкашинова, настояв на личном исполнении всех трюков.

После второго инсульта куда-то незаметно исчезли «друзья», а на горизонте замаячила нищета. С трудом сдали в аренду квартиру в центре. Жена Екатерина Петровна вынуждена была подрабатывать рукоделием.

Небольшие деньги в дом приносили и сыновья. Богдан мыл депутатские машины, а Константин, который сейчас занимается автобизнесом, устроился крупье в гостинице «Днепр». По воспоминаниям младшего сына Богдана, отец с матерью не умели жаловаться и просить. Актер считал своим долгом продолжать работать. С каждым годом игра давалась все тяжелее. В 1997 году прямо на съемках последнего фильма «Хиппиниада, или Материк любви» актер упал с третьим инсультом, после которого его разбил паралич. Но судьбе и этого было мало. Уже почти полностью обездвиженного актера начали добивать приступы эпилепсии.

Тут сыновья не выдержали и упросили мать обратиться за помощью через прессу. Сюжет сняли и для украинского и для российского телевидения. Помощь начала поступать из обеих стран. Помогли крупными суммами и Алла Пугачева, и тогдашний президент Украины Леонид Кучма (как частное лицо), и совершенно неизвестные люди.

В Быковню киевские врачи ездить отказывались — далеко. Справлялись о здоровье пациента только по телефону. К больному актеру приезжали с визитом только директор киностудии им. Довженко Николай Мащенко, да «какие-то бандиты», которые оставляли семье деньги. «Еще была девочка-менеджер группы «Би-2». Она узнала, где живет Брондуков, приехала, тоже денег дала», — вспоминала Екатерина Брондукова.

— Все это время Брондуков жил и лечился на деньги, вырученные Катей от сдачи квартиры, на 1000 рублей, ежемесячно присылаемых из российской Гильдии киноактеров, и на пенсию в 80 долларов. За заслуги перед Отечеством Брондукову пообещали доплату — около 15 долларов, — пишет Иванна Горина в статье «Жизнь и смерть Борислава Брондукова».

Жизнь худо-бедно наладилась. По крайней мере совсем уж горькая нищета семье не угрожала. Но верная Катя и до, и после смерти мужа корила себя за то, что не согласилась на переезд в Москву. «Там жизнь била ключом, нас туда очень звали, особенно после «Афони», квартиру давали, мы ее даже видели. Я виновата, что побоялась срываться с места», — говорила она.

«Отцу предлагали перебраться в Москву, — вторит Богдан. — Может, тогда его судьба сложилась бы иначе. Но мама не захотела». На руинах высокоразвитой цивилизации: Киев превращается в Рим времен готов © commons.wikimedia.org, Алексей Якубин

Не снимать ее

Маргарите же Криницыной пришлось своего признания ждать гораздо дольше. Я всегда был уверен, что она — украинская актриса. Но я ошибался. Талантливая сибирячка, выросшая в деревне в Молдавии, куда после войны направили ее отца-военного, приехала в Москву и поступила одновременно во ВГИК и Вахтанговское училище. Выбрала ВГИК, где и встретила своего возлюбленного — участника Великой отечественной, украинца Евгения Оноприенко. Жили сначала, как сейчас говорят, в гостевом браке — он мотался из Кишинева, где работал редактором и главредом на местной киностудии, к ней в Москву, а она — к нему. Позже Оноприенко назначат редактором и сценаристом киностудии им. Довженко в Киеве.

В театре Криницына блистала с самого начала, уже в 1978 году став заслуженной артисткой УССР. А вот кинорежиссеры видели в ней только «Проню» и предлагали мелкие эпизоды или роли второго плана. Если для Брондукова эпизодические роли — это то, из чего он, как сам признавался, мог «сделать конфету», то Криницына на шесть лет оказалась вне игры. Как выяснилось позже, «сверху» пришло письмо: не снимать эту некрасивую актрису, она не может достойно олицетворять украинских женщин. Как вспоминает дочь Алла Евгеньевна, мама переживала нервные срывы из-за систематических неудач, ведь даже в фильмы, где сценарий писался отцом специально под нее, худсоветы брали других актрис. Дошло до того, что в отчаянии Маргарита чуть не порезала себе вены.

При этом актриса признавала, что задача актера играть кого угодно, а кино — загадочная вещь, и успех может вовсе не прийти. Характер у нее был не сахарный. Вспыльчивая, но отходчивая, она честно заставляла себя извиниться, если бывала не права. В этом отношении Оноприенко и Криницина стоили друг друга: у обоих сложные характеры и оба не прочь гульнуть. Несмотря на интрижки, письма Маргариты к мужу излучают безмерную любовь. Об этой любви говорят и знакомые семьи, и дочь в одном из документальных фильмов о Маргарите Криницыной.

Актриса так и не стала звездой экрана, и все же сыгранные ею роли нельзя назвать проходными. Вспомните ее в таких фильмах, как «Стежки-дорожки», «Свадьба в Малиновке», «Дни Турбинных», «Меж высоких хлебов», «Поездка через город», «Предвещает победу», «Женские радости и печали», «Нейлон», военный сериал «Рожденные революцией».

Тепло и с любовью

Признание пришло к ней с началом перестройки, когда фильм «За двумя зайцами» превратился из просто комедии в национальное достояние Украины и вошел в золотой фонд украинского кино, который «восстанавливали по крупицам». Создателям картины и исполнителям главных ролей в 1999 году присудили Госпремию имени Александра Довженко. По этому случаю возле Андреевской церкви поставили памятник Свириду Голохвостому и Проне Прокоповне в исполнении Маргариты Криницыной и Олега Борисова. Криницына получила еще и Орден княгини Ольги III степени за ощутимый вклад в отечественное киноискусство.

— Наверно, чтобы поддержать моральный дух народа, — рассказывает о том времени дочь актрисы, — маму очень часто показывали по телевизору. Ее очень любили. Особенно не допекали, но когда она выходила на улицу, за ней мог кто-нибудь увязаться. Подходили какие-то бандиты, просили разрешения донести сумки с продуктами. Она приходила на березняковский рынок, и ее все узнавали, уговаривали взять бесплатно какие-то продукты. Тогда уже здоровье ее пошатнулось, но относились к ней очень тепло и с любовью.

Когда народной украинской артистке было действительно плохо, «помогал собес и, возможно, депутаты, поскольку я видела кучу открыток, подписанные депутатами и мэром города, который дарил ей часы», говорит дочь.

Как вспоминает ее партнер по съемкам и приятель Николай Олейник, Маргарита боролась со злокачественной опухолью на ноге. Удаленная опухоль вернулась лет через восемь. В 1997 году она попала в больницу вместе с мужем, которого все-таки забрал рак. За год до этого актриса пережила два микроинсульта, из-за чего на время потеряла речь.

После утраты спутника жизни ее сковал сахарный диабет и новый страшный инсульт. Криницына с трудом ходила, а потом и вовсе слегла, но даже тогда старалась держаться достойно и не давать себе спуску.

За больной ухаживала сиделка Галина Васильевна, которой сейчас около 90 лет. Говорят, она до сих пор живет все в том же первом подъезде. Последние годы жизни актриса осталась совсем одна — дочь уже работала в Москве — и единственной связью с миром служила верная няня. Няня и дочь — вот и вся семья Кринициной. Они-то и встретили ее последний вздох в 2005 году. После смерти мамы, говорит Алла Евгеньевна, няня осталась с ней и долго жила в Москве. К старости нянюшка решила вернуться на родину в Киев и Криницина-младшая потеряла связь с ней. Побеседовать с этой замечательной женщиной мне так и не удалось — никто не помнил ни номер ее квартиры, ни телефона.

Гости и яства актерского дома

А что же сам дом? В его стенах побывало много именитых людей. Так, в гости к Брондуковым приходили актеры Иван Мыколайчук, Константин Степанков, Иван Гаврилюк, Петр Вельяминов, Виктор Ильичев, Лариса Гузеева, режиссер и сценарист Леонид Осыка и «многие другие из Киева», как говорят соседи.

Интересно, что Константин Брондуков не помнит, чтобы Маргарита Криницына к ним заходила. Но Алла Сурина, напротив, говорит, что семьи артистов, бывало, захаживали друг к другу на огонек: «Да, они заходили в гости, иногда мама к ним заходила. Но нечасто. Все жили своими интересами. Борислав в то время очень много снимался, очень часто выезжал на съемки, Катя воспитывала детей». Рынок, который построил Сталин © varandej.livejournal.com | varandej.livejournal.com | Перейти в фотобанк

— Мой отец и Леонид Федорович Быков очень близко дружили, — говорит Алла Евгеньевна. — Они, как правило, гуляли на Русановке, вдоль канала, где жил Быков. Всю Русановку обходили. Или Леня приходил к нам, гуляли вокруг озера, говорили о сценариях или просто болтали о том о сем.

Разумеется, квартиру Криницыной и Оноприенко навещали многие актеры, в том числе и те, кто снимался в фильме «В бой идут одни «старики» — Алим Федоринский и Вилорий Пащенко. Ну а хозяйка готовила всевозможные блюда: вареники (с мясом, картошкой, шкварками, вишней), пирожки, запеченную в духовке буженину, борщ, салаты. Стол, по признанию Аллы Евгеньевны, ломился от коронных маминых лакомств. А пирожки и вовсе делала тазиками.

— Мама же потом вела кулинарную передачу у режиссера Галины Шигаевой, которая работала на телевидении, — похвасталась дочка еще одним талантом родительницы.



Как жить там, где нет тепла?

Сейчас за жильем Криницыной, где сделан косметический ремонт, присматривает племянница Аллы Суриной. Там хранится большой архив сценариев и работ Евгения Оноприенко. Квартира же Брондуковых на 13-м этаже уже давным-давно не принадлежит семье артиста. Как мне сообщила помощница депутата, Броднуковы-младшие присматривают за мамой, которая скорее всего сейчас находится в Быковне. Единственное, что еще связывает дом в Березняках с двумя лучшими представителями советского и украинско-российского кинематографа — это пустующая жилплощадь актрисы да памятные таблички на углу.

— Любила ли мама Березняки? Она их любила, но не любила, когда ломался лифт, — говорит о минусах проживания в этом доме Алла Евгеньевна. — Мама в старости ходила с палочкой. Представьте, каково ей было подниматься на 17-й этаж. А ломался лифт так часто, что это было очень большой проблемой.

Сейчас дому уже 50 лет. В 2009 году к нему хотели пристроить аптеку, и между застройщиком и жителями разыгрался конфликт. Если бы началась стройка, аэродинамика дома была бы нарушена, что привело бы к разрушению всей монолитной конструкции. Коммерсантов прогнали вон, но дом из года в год все больше приходит в запустение, как и все советское наследие, за которым не особенно следят местные власти и ЖЭКи.

Нынешний вид дома удручает. В подъездах поставили бронированные двери и домофоны, но это мало от чего спасает: консьержи впускают подряд всех желающих — стоит только постучать в окошко — не спрашивая, кто идет и куда направляется. «Изнанка» и «начинка» здания явно требуют ремонта. Под сваями устроена стихийная автостоянка, на асфальте часто разбросан мусор. Дорогие импортные лифты снаружи и внутри уже побиты, поцарапаны, изрисованы граффити и опасно скрежещут при подъеме. Площадки на некоторых этажах выглядит не лучше.

И все же Алла Евгеньевна благодарит за мемориальные доски городскую мэрию и депутата Виталия Рослякова, который вместе с коллегой Андреем Странниковым опекает Березняки и выдвинул инициативу по установке табличек. Она отлично помнит, что в последние годы жизни родителей здесь бы куда хуже.

— Если бы не он…, — говорит она. — Я же помню здешнюю грязь, когда ничего не работало.

Она верит: депутат помогает развивать и превращать Березняки в цветущий район. Ведь квартиру сценаристка не продает именно потому, что, навестив родной дом и отдохнув на Тельбине, «в Москву возвращалась возрожденная». Тем не менее, она признает, что многоэтажка срочно нуждается в ремонте.

— Понятно, мама народная артистка, но в доме живут и другие люди. Хотелось бы, чтобы не только лифты работали, а и потолки не текли, — сетует киновед, обещая приехать на проверку после снятия карантина. — А на последних этажах они текут. Проблемы у этого дома есть, утеплять надо стены, делать ремонт. Зимой холодно, отопление не работает, потому что все старое. Там надо, наверное, капитальный ремонт проводить. Как жить в доме, где зимой нет тепла? Комната с видом на Тельбин вообще не отапливается.