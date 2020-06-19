Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.
Чем меньше внимания — тем быстрее стихнут радикалы
В ночь с 15 на 16 июня суд в Киеве избрал меру пресечения Сергею Стерненко. Радикала, подозреваемого в совершенном в 2018 году в Одессе умышленном убийстве, отправили под домашний арест на два месяца. По месту прописки — в Одессу.
После этого Стерненко и его группа поддержки устроили несанкционированное шествие по центру украинской столицы, во время которого призвали повесить министра внутренних дел Арсена Авакова, оскорбляли генпрокурора Ирину Венедиктову и президента Владимира Зеленского. Никто из оскорблённых чиновников не отреагировал.
Уже во вторник, 16 июня, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов Стерненко: изменил адрес, по которому радикал должен находиться под домашним арестом. По словам самого Стерненко, он будет находиться в Киеве, а не в Одессе.
На самом деле Стерненко — больше медийное, чем политическое лицо, говорит директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. По его словам, власти не реагируют на выходки радикалов, потому что их акции идут на спад, и реагировать значило бы только усилить радикалов «информационно и организационно».
«Поэтому я думаю, что то, что Аваков и Венедиктова не обратили внимания на угрозы радикалов, — это очень правильно. Чем меньше уделяют внимания разного рода Стерненко, тем больше шансов, что за год-второй они попросту уйдут в небытие», — заявил эксперт.
Постановка с реальным страхом Зеленского
Налицо беззубость позиции прокуратуры, которая, изначально предъявив обвинение в убийстве, теперь почему-то просит применить в отношении Стерненко домашний арест, хотя ранее всегда требовала содержание под стражей. Об этом говорит замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов.
В целом он считает, что «всё это смахивает на постановку».
«Да, есть желание прокуратуры удовлетворить запрос на посадки. Но пока эти робкие действия прокуратуры приводят к тому, что радикалы чувствуют свою полную безнаказанность. Так что всё это носит карикатурный характер», — отметил политолог.
При этом Молчанов считает, что президент Зеленский действительно боится радикалов.
«Он вообще боится любой критики, особенно уличной. Парадокс в том, что он не может вывести своих сторонников на улицу, хотя по всем опросам у него колоссальный уровень поддержки», — подчеркнул эксперт.
Ответ на вопрос, почему власть не реагирует на выходки радикалов, можно найти в интервью главы Офиса президента Андрея Ермака изданию «Левый берег». Такое мнение у эксперта Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексея Попова. Ермак тогда объяснял, почему не получилась Национальная платформа примирения с Донбассом Сергея Сивохо. Он сказал: «общество было против».
«Одно дело, если бы он сказал, что против этого выступает часть общества, и мы не хотим его раскалывать. Здесь еще можно было бы спорить. А тут он прямо говорит, что общество — это вон та радикальная часть, которая не приемлет компромиссов. Естественно, героем такого общества является Стерненко.
Вот и в данном случае власть не может пойти против тех, кого она вписала в это самое «общество», выписав оттуда громадную часть Украины», — заявил Попов.
«Шарий сломал монополию радикалов на уличные шествия»
Еще одной громкой акцией стали мероприятия от «Партии Шария». В среду, 17 июня, в центре Киева съехавшиеся со всей страны сторонники партии провели акцию, требуя к себе внимания главы государства. После завершения митинга произошла серия стычек с националистами, победу в которых «красно-белые» (цвета партии) присудили себе.
Уже после акции националисты объявили «сафари» на сторонников Шария по всей Украине.
Насколько «Партия Шария» сильный политический игрок — покажут только выборы, говорит Кость Бондаренко. Но то, что лидер партии Анатолий Шарий сломал монополию радикалов на уличные шествия и уличные акции, — это однозначно, убеждён политолог.
По мнению Бондаренко, Шарий — человек достаточно системный, целеустремленный, и он шаг за шагом создаёт свою политическую силу.
Алексей Попов называет «Партию Шария» очень интересным явлением.
«Появилась сила, противоположная режиму, который сложился после победы Майдана. В обществе есть запрос на новые лица. Есть определенное разочарование от Зеленского, есть, в конце концов, результаты прошлых выборов», — сообщил эксперт.
Он считает, что «ПШ» по силе взять мандаты в местные советы в ряде крупных городов, и «это был бы хороший старт, поскольку партия позиционирует себя не как местная».
Своей уличной акцией «Партия Шария» продемонстрировала украинскому обществу альтернативу, что не все в руках только у пассионарного меньшинства и секты «25%». В этом уверен Кирилл Молчанов.
«Умеренный электорат тоже может организовывать акции протеста и не боится выйти на улицу. Это звоночек для Зеленского, что нужно опираться на своих избирателей, а не заигрывать с радикалами», — сказал политолог.
При этом у партии, продолжил Молчанов, есть свой ядерный электорат: «поклонники Анатолия, которые смотрят его YouTube-канал».
«Я не исключаю, что на местных выборах они могут получить весомый результат. Это будет уникальный случай, когда виртуальная партия получит реальную власть», — отметил эксперт.
«Порошенко давно бы политически умер, если бы не информационная подпитка»
Продолжается сериал с условным названием «суд над Петром Порошенко». На неделе стало известно, что прокуратура требует арестовать политика. Но в четверг, 18 июня, силовое ведомство передумало: в ходе заседания прокурор заявил об изменении ходатайства. Теперь для Порошенко вместо ареста просят применить личное обязательство.
Также судья постановил отложить заседание до 1 июля. До этого момента политик будет вообще без меры пресечения.
На самом деле, общество уже устало от хороводов вокруг Порошенко, подчёркивает Кость Бондаренко, а сам политик «вряд ли является героем общественной мысли» — его рейтинги оставляют желать лучшего.
«Что же касается власти, то тут к ней претензии такие, что если уж она замахнулась на Порошенко, то должна бить. Должны быть такие аргументы, чтобы они были непробиваемыми в суде и общественном мнении.
А так какие-то дела типа назначения Семочко (Порошенко подозревается в давлении на главу Службы военной разведки при назначении Сергея Семочко — ред.), которые для большинства не являются очевидными преступлениями, только позволяют вернуть Порошенко в информационное поле и привлечь к нему дополнительное внимание», — пояснил политолог.
Он уверен: Порошенко давно политически бы умер, если бы его информационно не подпитывали такого рода мероприятиями. А что касается реальных уголовных дел, существует вопрос круговой поруки.
«У нас любой новый президент не решается посадить предыдущего, потому что прекрасно понимает, что и сам однажды станет предыдущим и ему придётся также столкнуться со своим преемником», — заявил Бондаренко.
Колоссальный антирейтинг Порошенко и падающий рейтинг Зеленского
По сути Порошенко предъявлено такое подозрение, по которому суд вряд ли выберет вообще какую-то меру пресечения, говорит Алексей Попов.
«С моей точки зрения, Зеленскому не нужна комедия, при которой Порошенко будет героем, и обвинения развалятся. Допустим, он не хочет его сажать. Возможно, что будет вялотекущий процесс. Но вполне возможно, что даже на среднем звене, которое должно формулировать дела, не хотят и такого варианта», — рассказал эксперт.
Он признаётся, что не знает точной причины, почему так происходит. Возможно, человека, который составил серьёзное дело, по которому посадят Порошенко, могут и не пустить в Европу. А человека, который этому противится, скорее впустят.
Говоря о политических рейтингах Порошенко и Зеленского, Кирилл Молчанов отмечает: рейтинг Порошенко даже чуть-чуть подрос, поскольку он «съел» конкурентные проекты вроде «Голоса» или «Свободы».
«Но все равно у него есть определенный потолок, колоссальный антирейтинг. Больше 10-15% он не наберёт никогда», — уверен политолог.
У Зеленского же, прогнозирует эксперт, рейтинг будет падать, потому что «все видят, насколько слабые действия президента».
«Зеленский — действительно абсолютно слабый президент, который напоминает Виктора Ющенко и не может даже навести порядок и ответить на те оскорбления, которые ему шлют Порошенко и его побратимы. Рейтинг дальше будет снижаться», — заявил Молчанов.