Власть заигрывает с радикалами, Зеленский же их откровенно боится. «Партия Шария» может зайти в местные советы и стать первой виртуальной партией с реальной властью. А публичное преследование Порошенко только играет на повышение его рейтингов

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Чем меньше внимания — тем быстрее стихнут радикалы

В ночь с 15 на 16 июня суд в Киеве избрал меру пресечения Сергею Стерненко. Радикала, подозреваемого в совершенном в 2018 году в Одессе умышленном убийстве, отправили под домашний арест на два месяца. По месту прописки — в Одессу.

После этого Стерненко и его группа поддержки устроили несанкционированное шествие по центру украинской столицы, во время которого призвали повесить министра внутренних дел Арсена Авакова, оскорбляли генпрокурора Ирину Венедиктову и президента Владимира Зеленского. Никто из оскорблённых чиновников не отреагировал. Кто стоит за спиной у Стерненко. Правые радикалы на службе «соросят»

Уже во вторник, 16 июня, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов Стерненко: изменил адрес, по которому радикал должен находиться под домашним арестом. По словам самого Стерненко, он будет находиться в Киеве, а не в Одессе.

На самом деле Стерненко — больше медийное, чем политическое лицо, говорит директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. По его словам, власти не реагируют на выходки радикалов, потому что их акции идут на спад, и реагировать значило бы только усилить радикалов «информационно и организационно».

«Поэтому я думаю, что то, что Аваков и Венедиктова не обратили внимания на угрозы радикалов, — это очень правильно. Чем меньше уделяют внимания разного рода Стерненко, тем больше шансов, что за год-второй они попросту уйдут в небытие», — заявил эксперт.

Постановка с реальным страхом Зеленского

Налицо беззубость позиции прокуратуры, которая, изначально предъявив обвинение в убийстве, теперь почему-то просит применить в отношении Стерненко домашний арест, хотя ранее всегда требовала содержание под стражей. Об этом говорит замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов.

В целом он считает, что «всё это смахивает на постановку». Сила радикалов: как Стерненко прогнул под себя суд и что это значит для украинской власти © Facebook, Natasya Nagorna

«Да, есть желание прокуратуры удовлетворить запрос на посадки. Но пока эти робкие действия прокуратуры приводят к тому, что радикалы чувствуют свою полную безнаказанность. Так что всё это носит карикатурный характер», — отметил политолог.

При этом Молчанов считает, что президент Зеленский действительно боится радикалов.

«Он вообще боится любой критики, особенно уличной. Парадокс в том, что он не может вывести своих сторонников на улицу, хотя по всем опросам у него колоссальный уровень поддержки», — подчеркнул эксперт.

Ответ на вопрос, почему власть не реагирует на выходки радикалов, можно найти в интервью главы Офиса президента Андрея Ермака изданию «Левый берег». Такое мнение у эксперта Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексея Попова. Ермак тогда объяснял, почему не получилась Национальная платформа примирения с Донбассом Сергея Сивохо. Он сказал: «общество было против».

«Одно дело, если бы он сказал, что против этого выступает часть общества, и мы не хотим его раскалывать. Здесь еще можно было бы спорить. А тут он прямо говорит, что общество — это вон та радикальная часть, которая не приемлет компромиссов. Естественно, героем такого общества является Стерненко.

Вот и в данном случае власть не может пойти против тех, кого она вписала в это самое «общество», выписав оттуда громадную часть Украины», — заявил Попов.

«Шарий сломал монополию радикалов на уличные шествия»

Еще одной громкой акцией стали мероприятия от «Партии Шария». В среду, 17 июня, в центре Киева съехавшиеся со всей страны сторонники партии провели акцию, требуя к себе внимания главы государства. После завершения митинга произошла серия стычек с националистами, победу в которых «красно-белые» (цвета партии) присудили себе.

Уже после акции националисты объявили «сафари» на сторонников Шария по всей Украине. Ловят и бьют по всей Украине: в «Нацкорпусе» объявили войну Партии Шария © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Насколько «Партия Шария» сильный политический игрок — покажут только выборы, говорит Кость Бондаренко. Но то, что лидер партии Анатолий Шарий сломал монополию радикалов на уличные шествия и уличные акции, — это однозначно, убеждён политолог.

По мнению Бондаренко, Шарий — человек достаточно системный, целеустремленный, и он шаг за шагом создаёт свою политическую силу.

Алексей Попов называет «Партию Шария» очень интересным явлением.

«Появилась сила, противоположная режиму, который сложился после победы Майдана. В обществе есть запрос на новые лица. Есть определенное разочарование от Зеленского, есть, в конце концов, результаты прошлых выборов», — сообщил эксперт.

Он считает, что «ПШ» по силе взять мандаты в местные советы в ряде крупных городов, и «это был бы хороший старт, поскольку партия позиционирует себя не как местная».

Своей уличной акцией «Партия Шария» продемонстрировала украинскому обществу альтернативу, что не все в руках только у пассионарного меньшинства и секты «25%». В этом уверен Кирилл Молчанов.

«Умеренный электорат тоже может организовывать акции протеста и не боится выйти на улицу. Это звоночек для Зеленского, что нужно опираться на своих избирателей, а не заигрывать с радикалами», — сказал политолог. Еще не война, но её ощущение. Что осталось незамеченным на митинге Шария в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом у партии, продолжил Молчанов, есть свой ядерный электорат: «поклонники Анатолия, которые смотрят его YouTube-канал».

«Я не исключаю, что на местных выборах они могут получить весомый результат. Это будет уникальный случай, когда виртуальная партия получит реальную власть», — отметил эксперт.

«Порошенко давно бы политически умер, если бы не информационная подпитка»

Продолжается сериал с условным названием «суд над Петром Порошенко». На неделе стало известно, что прокуратура требует арестовать политика. Но в четверг, 18 июня, силовое ведомство передумало: в ходе заседания прокурор заявил об изменении ходатайства. Теперь для Порошенко вместо ареста просят применить личное обязательство.

Также судья постановил отложить заседание до 1 июля. До этого момента политик будет вообще без меры пресечения.

На самом деле, общество уже устало от хороводов вокруг Порошенко, подчёркивает Кость Бондаренко, а сам политик «вряд ли является героем общественной мысли» — его рейтинги оставляют желать лучшего.

«Что же касается власти, то тут к ней претензии такие, что если уж она замахнулась на Порошенко, то должна бить. Должны быть такие аргументы, чтобы они были непробиваемыми в суде и общественном мнении.

А так какие-то дела типа назначения Семочко (Порошенко подозревается в давлении на главу Службы военной разведки при назначении Сергея Семочко — ред.), которые для большинства не являются очевидными преступлениями, только позволяют вернуть Порошенко в информационное поле и привлечь к нему дополнительное внимание», — пояснил политолог. Порошенко неосуждённый. Как суд превратился в фарс © REUTERS, Gleb Garanich

Он уверен: Порошенко давно политически бы умер, если бы его информационно не подпитывали такого рода мероприятиями. А что касается реальных уголовных дел, существует вопрос круговой поруки.

«У нас любой новый президент не решается посадить предыдущего, потому что прекрасно понимает, что и сам однажды станет предыдущим и ему придётся также столкнуться со своим преемником», — заявил Бондаренко.

Колоссальный антирейтинг Порошенко и падающий рейтинг Зеленского

По сути Порошенко предъявлено такое подозрение, по которому суд вряд ли выберет вообще какую-то меру пресечения, говорит Алексей Попов.

«С моей точки зрения, Зеленскому не нужна комедия, при которой Порошенко будет героем, и обвинения развалятся. Допустим, он не хочет его сажать. Возможно, что будет вялотекущий процесс. Но вполне возможно, что даже на среднем звене, которое должно формулировать дела, не хотят и такого варианта», — рассказал эксперт.

Он признаётся, что не знает точной причины, почему так происходит. Возможно, человека, который составил серьёзное дело, по которому посадят Порошенко, могут и не пустить в Европу. А человека, который этому противится, скорее впустят.

В новом деле против Порошенко оказался замешан Филарет © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Но все равно у него есть определенный потолок, колоссальный антирейтинг. Больше 10-15% он не наберёт никогда», — уверен политолог.

У Зеленского же, прогнозирует эксперт, рейтинг будет падать, потому что «все видят, насколько слабые действия президента».

«Зеленский — действительно абсолютно слабый президент, который напоминает Виктора Ющенко и не может даже навести порядок и ответить на те оскорбления, которые ему шлют Порошенко и его побратимы. Рейтинг дальше будет снижаться», — заявил Молчанов.