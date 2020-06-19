Внешняя торговля Украины продолжает падать, Рада решила направить миллиарды из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог, правительство определило уголь украинской добычи основным топливом на ТЭС. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Внешняя торговля Украины продолжает падать: экспорт упал на 1,7%, импорт — на 9,3%

По итогам января-апреля 2020 года из Украины экспортировали товаров на общую сумму $16,085 млрд, в то время как импорт товаров на Украину составил $16,76 млрд. Такие данные во вторник, 16 июня, обнародовала Государственная служба статистики Украины. Цены не растут, и это плохо. Как низкая инфляция убивает украинскую экономику © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

В Госстате отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт товаров из Украины сократился на 1,7%, а импорт — на 9,3%. Как следствие, Украина во время экономического кризиса, вызванного COVID-19, сумела в 3,1 раза сократить отрицательное сальдо внешней торговли — сейчас оно составляет $674,5 миллиона, а в 2019 году — $2,123 миллиарда.

По данным Госстата, за первых четыре месяца года в ЕС Украина продала товаров на $6,19 миллиарда, а импортировала оттуда на сумму $7,31 миллиарда.

Больше всего товаров за указанный период Украина экспортировала в Китай (почти на $1,79 млрд, за последний год объем экспорта в Китай почти удвоился), Польшу (на $1,04 млрд, на 6,5% меньше) и Российскую Федерацию (на $889,2 млн, на 13,9% меньше).

Крупнейшими импортерами товаров на Украину стали Китай (на $2,40 млрд, на 5,5% меньше), Германия (на $1 млрд, на 1,2% меньше) и Россия (на $1,56 млрд, на 37,8% меньше).

Больше всего в январе-апреле 2020 года Украина продала на внешних рынках зерновых (на $3,47 млрд, на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года), черных металлов (на $2,69 млрд, на 15 4% меньше), жиров и масел животного или растительного происхождения (на $1,99 млрд, на 25,1% больше).

Основными товарными позициями украинского импорта за январь-апрель 2020 года были машины, оборудование и механизмы (на $3,19 млрд, на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), топлива минеральные, нефть и продукты её перегонки (на $2,81 млрд, на 21,5% меньше), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (на $2,61 млрд, на 4,7% меньше).

Напомним, в 2019 году экспорт товаров из Украины составил $50,06 млрд (на 5,8% больше, чем в 2018 году), импорт — $60,78 млрд (на 6,3% больше).

Кабинет министров определил уголь основным топливом на ТЭС

Кабмин определил приоритетным использование украинского угля при производстве электроэнергии на теплоэлектростанциях страны. Соответствующее распоряжение "Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электрической энергии" принято на заседании правительства в среду, 17 июня, с условием доработки. Позволит ли МВФ Украине внедрить «здоровый экономический национализм» для спасения от коронакризиса © kmu.gov.ua

До голосования по этому вопросу премьер-министр Денис Шмыгаль назвал неправильным, что Украина покупает импортный газ, в то время "как шахтёры сидят без работы, потому что нет рынка сбыта". По его словам, после правительственного решения государственная компания "Центрэнерго" будет закупать и активно использовать уголь из государственных шахт.

"Распоряжение предусматривает приоритетное использование отечественного энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях", — уточнила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Она напомнила, что в апреле для обеспечения физической и топливной сбалансированности энергосистемы министерство обновило прогнозный энергетический баланс, на основании которого в том числе была рассчитана и топливная составляющая. Однако по результатам мониторинга в мае-июне структуры производства и топливного баланса было установлено, что ряд тепловых электростанций не придерживаются ранее обозначенных показателей.

Речь, в частности, идёт о снижении объемов потребления отечественного угля при производстве электроэнергии и его замещении природным газом.

"Такая ситуация относительно искусственного снижения спроса на отечественный уголь является недопустимой с учетом того, что это приводит к приостановке работы шахт, вынужденному простою, задержке выплаты зарплаты шахтерам и в целом росту социально-экономической напряженности в регионах", — сказала Буславец.

Деньги из «антивирусного фонда» уйдут на дороги

Верховная Рада Украины в четверг, 18 июня, приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", разрешив направить средства из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц. Речь идет о выделении 35 млрд грн ($1,3 млрд). Курс валют на Украине — кладбищенская стабильность до осени © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, позволит создать около 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.

В свою очередь, Главное экспертное управление Рады указывает, что выделение средств Фонда борьбы с болезнью COVID-19 на дорожные работы создает риски для обеспечения собственно борьбы с распространением вируса, в том числе в случае возможной очередной вспышки инфекции.

В первом чтении средства планировали потратить на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов и на обеспечение прибыли дорожных предприятий. При подготовке ко второму чтению депутаты добавили к направлениям расходов приобретение оборудования для опорных учреждений здравоохранения, экстренной медицинской помощи, амбулаторий и тому подобное.

Нардепы добавили в список расходов и дороги местного значения (ранее речь шла только о государственных).

"Сегодня дорожное строительство дает вклад в ВВП всего в 1,5% и на 1% обеспечивает занятость населения. Странно пускать на него не только бюджетные миллиарды, но еще и большую часть коронавирусного фонда, который создавался для борьбы с вирусом и его последствиями. Логично было бы потратить эти деньги на медицину, тем более, что нас ждет еще вторая волна эпидемии, и на поддержку стратегических секторов экономики — промышленности и сферы услуг. Дороги, конечно же, нужны. Но вот приоритет ли они именно сейчас, тем более, что за эти деньги идеальных дорог все равно не построишь, — большой вопрос", — считает экономист Алексей Кущ.

Украина выходит из карантина с колоссальными потерями © REUTERS, Gleb Garanich

По данным Минфина, остаток средств Фонда по состоянию на 18 июня составляет чуть более миллиарда долларов.

"Правительством приняты решения о выделении Фонду в целом 36,1 млрд гривен ($1,34 млрд) из 64,7 млрд гривен ($2,41). В частности, приняты постановления правительства на 19 млрд гривен. А также — протокольные решения правительства на 17,1 млрд гривен. С учетом этих решений КМУ остаток средств Фонда по состоянию на 18 июня составляет 28,5 млрд гривен ($1,06 млрд). Кассовые расходы по состоянию на 16 июня составили 1,9 млрд гривен", — отчитался министр финансов Сергей Марченко в Верховной Раде.