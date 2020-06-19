Три ключевых события прошедшей недели – акции во время судов над Стерненко и Порошенко, а также митинг «Партии Шария». Таким образом, несмотря на продолжение эпидемии и даже ухудшение эпидемиологической обстановки в стране, политический процесс вырвался на улицы

Правда, участников уличного процесса крупными фигурами не назовёшь. Пётр Порошенко уже изрядно поиздержался как политик, Стерненко ещё только растёт (причём неясно — вырастет ли?), а Шарий и вовсе присутствует в политическом процессе виртуально.

Эпидемия и карантин

На утро 19 июня в стране заразились коронавирусом 34 984 человека, при этом были поставлены несколько суточных рекордов заражаемости (например, 18 июня — 921 человек). Прирост за неделю составил 5914. На предыдущих неделях прирост составлял 3,7; 3,6; 2,3; 2,8; 3,1; 3,4 и 2,2 тыс.

Среди заметных людей, заболевших коронавирусом, Елена Зеленская, которая попала в больницу с состоянием, соответствующим пневмонии средней тяжести. Заболел также митрополит ПЦУ Симеон (Шостацкий).

Елена Зеленская заразилась коронавирусом © Instagram Елена Зеленская

Вылечились 16 033 человека. Недельный прирост — 2892 человека (на прошлых неделях — 2099, 3377, 1410, 2112, 1767 и 1293).

Резкое ускорение заболеваемости вынудило правительство продлить карантин до 1 августа.

Суд над Стерненко

Главным образом тут совершенно непонятна логика прокуратуры — чего, собственно, хотели добиться?

Сначала прокурор потребовал для обвиняемого в умышленном убийстве домашний арест, вместо логичного содержания под стражей. Суд сопровождался штурмом помещения, конфликтами националистов и полиции с журналистами и т.п. спецэффектами.

Потом оказалось, что Стерненко должен отбывать арест по месту постоянной регистрации, а она находится на территории воинской части — на режимном объекте, куда он в принципе попасть не может (кстати, как именно он оказался там прописан, так и осталось неясным — известно только, что это произошло до того, как он начал заниматься уголовно-политической деятельностью).

В результате Стерненко разорвал решение суда и прошёлся с группой поддержки по центру Киева (группа поддержки, кстати, набиралась в соцсетях по 150 гривен — около 400 рублей).

Потом суд пересмотрел решение, и Стерненко определили местом прохождения ареста Киев, но он и тут начудил — потребовал, чтобы контроль осуществляла одесская полиция…

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Наблюдатели полагают, что всё это делалось умышленно, с целью прокачки Стерненко как лидера протестов или даже серьёзного политического лидера (благо, партия «Голос» осталась без вождя).

Собственно, злой политтехнологический умысел тут искать совершенно не обязательно — генпрокурор Ирина Венедиктова сама же сознавалась, что боится массовых акций протеста в случае ареста Стерненко. Но от неё требуют действий, и она решила перестраховаться, избрав заведомо неадекватную меру… Естественно, опозорилась.

Националисты же получили возможность показать свою силу на улицах.

Суд над Порошенко

Здесь та же примерно ситуация — прокуратура, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, занялась пиаром.

Венедиктова, видимо — под давлением, попыталась наконец привлечь к ответственности Петра Порошенко. Судя по всему, наиболее проработанным было дело о назначении первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Нарушение, однако, несущественное, требовать сколько-нибудь жесткого наказания и меры пресечения оснований не было.

Тут ещё совпало со смертью отца Порошенко — Алексея.

В результате Порошенко предстал как жертва преследований, поскольку:

— прокуратура требовала несоразмерной нарушению меры пресечения (содержание под стражей на фоне домашнего ареста для Стерненко) и, естественно, сама же вынуждена была от неё отказаться;

— прокуратура не учла личных обстоятельств подозреваемого, причём попытку перенести судебное заседание Порошенко отыграл, перенеся похороны.

Порошенко неосуждённый. Как суд превратился в фарс © REUTERS, Gleb Garanich

Ко всему прочему, Пётр Порошенко заявил, что против него возбуждено уголовное дело за разжигание межрелигиозной розни в связи с созданием ПЦУ. Расследование по делу было начато СБУ 6 ноября 2019 года по заявлению прихожан УПЦ КП.

Кроме всего, ещё три дела против Порошенко были закрыты за отсутствием состава преступления: в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия. Журналист Олеся Медведева вежливо поинтересовалась: «Может, прокурору следующее ходатайство внести о возобновлении Порошенко на должности президента?»

В общем, тут Порошенко тоже вчистую победил, но если победа Стерненко имела хоть какой-то смысл (он усиливается как политик), то акция Порошенко имела смыслом только ещё большее повышения градуса истеричности его сторонников.

Митинг «Партии Шария»

«Партия Шария» в последнее время раскручивается Офисом президента в качестве альтернативы популярным мэрам городов и «Оппозиционной платформе». В Киеве она особого веса не имеет, но для общенациональной раскрутки акция в Киеве была обязательна.

Показательно то, что мероприятию «Партии Шария» не препятствовали не только правоохранительные органы, но и часть националистов. Стычки, которые имели место, производили впечатление срежиссированных.

Еще не война, но её ощущение. Что осталось незамеченным на митинге Шария в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Есть, правда, основания полагать, что расчёты Офиса президента неверны. «Партия Шария» (так же, как гипотетическая политсила Стерненко) ориентирована на избирателей, которые хотят видеть при власти «новые лица». По сути, это потенциальные (а в прошлом году — совершенно реальные) избиратели «Слуги народа» с несколько более внятной идеологической ориентацией.

Работа Верховной Рады

Верховная Рада приняла (точнее — не приняла) несколько важных решений.

Во-первых, не была утверждена программа правительства.

Произошло это из-за недисциплинированности фракции «Слуга народа», которая дала всего 176 голосов «за». Особенность ситуации состояла в том, что за принятие программы агитировал сам президент, но часть депутатов к его мнению не прислушались (наиболее важными моментами, как считается, были борьба «соросят» против министра Авакова и группы Коломойского — против политики Ахметова в сфере энергетики).

Ничего особенно критичного не произошло, правительство продолжает работать, но не имеет иммунитета перед отставкой на протяжении года.

По информации Telegram-канала «Резидент», глава Офиса президента Андрей Ермак предложил распустить Верховную Раду. По ряду соображений такое развитие событий выгодно для президента (позволяет указать на виноватых в невыполнении предвыборных обещаний и «перезагрузить» партию, сделав её более управляемой), но пока это скорее запугивание депутатов. Война нервов. Решится ли Зеленский на роспуск Рады? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во-вторых, депутаты не приняли заявления Святослава Вакарчука о сложении депутатских полномочий.

Голосование, собственно, было ненужное. Так или иначе, Вакарчук в парламенте не работает, а партию «Голос» ожидает судьба «Самопомощи». Политические силы, ориентирующиеся на поддержку Сороса и электоральные ресурсы Галичины, почему-то оказываются бесперспективными.

В-третьих, Рада проголосовала в первом чтении за закон о референдуме.

Несмотря на то, что он якобы ориентирован на расширение «народовластия», смысл в этом народовластии как в децентрализации — список тем, выносимых на референдумы, в нем меньше, чем в Конституции, а для сбора 3 млн подписей для голосования по народной инициативе дается всего два месяца. Заявляется, что закон о референдуме нужен для реализации Минских соглашений, но очевидно, что, например, предоставление Донбассу особого статуса (причём абсолютно любого особого статуса — даже если ОРДЛО административно включат в Тернопольскую и Ивано-Франковскую области) будет на референдуме провалено. Команда Зеленского раздумывает о проведении референдума о статусе Донбасса — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В-четвёртых, Верховная Рада не стала рассматривать вопрос о назначении министра образования.

Считается, что это произошло из-за сопротивления «соросят». Кандидат на пост министра, ректор Черниговского национального технического университета Сергей Шкарлет не из их тусовки и может поднять руку на школьную реформу, целью которой является ликвидация на Украине образования как явления.