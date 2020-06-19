Американские власти добиваются от китайских коллег пересмотра подхода к Гонконгу, но руководство КНР отступать не намерено. Даже наоборот: власти Китая незамедлительно приступили к принятию закона о национальной безопасности в автономии. В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил «разъединить экономики» двух стран

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл в беседе с журналистам отказался назвать успешными прошедшие 17 июня на Гавайях переговоры главы Госдепартамента Майкла Помпео и члена политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующего международную тематику.

«Последние действия КНР, которые мы наблюдали, были не то чтобы конструктивными, если смотреть на Индию, Южно-Китайское море, вопросы с Гонконгом. Я посмотрел бы на то, что произойдёт в следующие две недели: увидим ли мы снижение агрессивного поведения. Мы рассчитываем на пересмотр закона о внутренней безопасности, закона о национальной безопасности, который они применяют к Гонконгу», — заявил дипломат. Корнилов: России и Китаю выгоден долгий тлеющий конфликт в США © РИА Новости, Владимир Трефилов

Жёсткая сила против мягкой силы

Переговоры Помпео и Цзечи продолжались целых 7 часов за закрытыми дверями, в условиях строжайшей секретности. Обсудить представителям стран, отношения между которыми накалились до предела, конечно, было что. Как уточнил Стилуэлл, затронут был широкий круг вопросов: от торговли до вспышки COVID-19 и ядерной программы Северной Кореи.

В сообщении Госдепартамента говорится, что на переговорах Помпео подчеркнул необходимость полной прозрачности и обмена информацией для борьбы с продолжающейся пандемией коронавируса и предотвращения будущих вспышек, а также указал на важность взаимных договоренностей в торговле, вопросах безопасности и дипломатии.

Сам глава ведомства написал в Twitter, что его китайский визави в ходе встречи подтвердил приверженность выполнению всех обязательств по первой фазе китайско-американской торговой сделки, которая предусматривает увеличение Пекином закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года. Как сообщили источники издания South China Morning Post, после переговоров на Гавайях правительство КНР попросило у государственных закупщиков сельхозпродукции приложить все усилия для выполнения обязательств по сделке и нарастить импорт всех американских сельскохозяйственных товаров, включая бобовые и кукурузу.

Газета «Жэньминь жибао» пишет, что на встрече стороны изложили свои позиции и выразили мнение, что диалог носил конструктивный характер. Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, учитывая нынешние геополитические реалии.

Без обвинений в адрес Китая со стороны американцев не обошлось. Комментируя недавнюю вспышку заболевания, вызванного коронавирусом, на крупнейшем пекинском оптовом рынке «Синьфади», Стилуэлл подверг сомнению достоверность статистики КНР о количестве заразившихся. По его словам, предоставив заниженные данные об эпидемиологической ситуации в Ухане, китайские власти утратили доверие, и единственный способ восстановить его — допустить на свою территорию «нейтральных наблюдателей», которые бы отслеживали масштабы распространения инфекции.

Официальный Пекин неоднократно подчёркивал, что не скрывал факта вспышки нового типа коронавируса и незамедлительно проинформировал о нём Всемирную организацию здравоохранения.

Кроме того, в то время, когда на Гавайях шли переговоры Помпео и Цзечи, было опубликовано заявление глав МИД стран G7 (среди которых и сам Помпео, естественно) с призывом к Китаю пересмотреть законопроект о защите нацбезопасности Гонконга, поскольку он якобы угрожает фундаментальным правам и свободам всего населения автономии. Масла в огонь подлил и президент США Дональд Трамп, подписавший в тот момент закон о санкциях против китайских чиновников, ответственных, по мнению Вашингтона, за массовые нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Гонконг раздора: США готовятся нанести удар по Китаю, но рискуют сами пострадать от него © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Спустя несколько часов официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Ян Цзечи на переговорах с Помпео призвал Вашингтон прекратить любые вмешательства в дела Тайваня, Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района и соблюдать принцип одного Китая, а также подчеркнул, что законодательство о национальной безопасности в Гонконге — это внутреннее дело КНР, и власти страны полны решимости подготовить соответствующий законопроект. Подтверждением слов дипломата стало начало рассмотрения этого документа Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей в тот же день.

При этом Ян Цзечи по итогам переговоров подчеркнул, что Китай готов продолжить развивать отношения с США, но на равноправной и взаимовыгодной основе, и не поступится своим суверенитетом и интересами развития. Помпео тоже отметил необходимость всесторонних взаимных отношений между двумя странами в сфере торговли, безопасности и дипломатического взаимодействия. А вот заявление помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана больше выглядело как высокомерная подачка.

«Мы оставляем дипломатическое пространство, не говоря об этом в подробностях, чтобы они не чувствовали себя загнанными в угол. Мы оставляем пространство для дипломатии, чтобы принять решения, показывающие, что они понимают, что эти отношения должны быть более зеркальными с обеих сторон», — сказал Стилуэлл.

Ну что ж, при плохой игре остаётся делать хорошую мину.

Противостояние двух мировых гигантов

В Вашингтоне и Пекине осознают, что им — двум ядерным державам, постоянным членам Совета Безопасности ООН, крупнейшим мировым экономикам — нужно сотрудничать, а не конфликтовать, но градус накала достиг такого уровня, что взять и просто пожать руки уже не получится. Слишком высоки ставки в этой игре. Посол КНР в РФ объяснил, почему США делают из Китая козла отпущения © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Трамп в ситуации, когда он в утратил свои предвыборные козыри (стабильную экономику и низкую безработицу) из-за карантинных ограничений, ищет, на кого можно переложить ответственность за свои неудачи. А раз коронавирус распространился по всему миру из Китая, то он и стал козлом отпущения. Менее чем за 5 месяцев до выборов американскому лидеру нужно вернуть доверие избирателей и восстановить свои позиции в президентской гонке, которые до появления COVID-19 были практически незыблемы.

Претензии Пекина к Вашингтону, как поясняет руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, вызваны тремя причинами. Во-первых, недовольством из-за стремления американцев добиться политической трансформации Китая, во-вторых, требованием выполнить их условия без учёта национальных интересов КНР, и в-третьих, желанием получить право контроля над уровнем роста китайской мощи.

«В Пекине понимают, что США ещё долго будут сильнее и могущественнее Китая. Но точно так же там понимают, что, несмотря на всю свою мощь, США больше не могут ни нанести Китаю военное поражение, поскольку ядерное сдерживание никто не отменял, ни тем более задушить Китай экономически, поскольку Китай уже широко включён в международное разделение труда, у Китая есть собственные широкие экономические связи. И просто так методом навязывания холодной войны задушить его уже невозможно», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь директор Центра АСЕАН университета МГИМО Виктор Сумский обращает внимание на то, что противостояние США и Китая вышло далеко за пределы двусторонних отношений и оказывает влияние на будущее целых регионов мира, прежде всего Азиатско-Тихоокеанского. По словам Сумского, стратегический разрыв между державами подрывает первоначальную идею, которая вкладывалась в формирование этого региона как инклюзивного, готового принять всех желающих, в котором экономическое сотрудничество снимало бы с повестки дня темы безопасности. Два полюса после вируса. Противостояние США и Китая меняет мироустройство © AP, Andy Wong, File

«Новая биполярность попросту несовместима с дальнейшей жизнью АТР как проекта инклюзивной региональной интеграции, а поскольку именно в связи с этим проектом зарождалась и крепла мечта о XXI веке как о веке Азии, под большим вопросом оказывается и вероятность материализации этой мечты. В рамках этого сценария век Азии может кончиться, ещё толком не начавшись. <…> Параллельно новой биполярности в мире продолжает крепнуть тенденция к многополярности и он действительно несводим к противостоянию только США и Китая. Если так, то я бы сказал, что у Китая есть шанс с честью выйти из противостояния с США, заявив о себе на деле не как о претенденте на мировую гегемонию, а как о лидере зарождающегося многополярного мира», — заявил Сумский.

Противостояние США и Китая будет только усиливаться, особенно в преддверии президентских выборов в Америке. Тем более Дональд Трамп в интервью изданию The Wall Street Journal сказал, что Вашингтон при определённых условиях может полностью «разъединить экономики» с КНР.