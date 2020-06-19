По состоянию на 12:00 19 июня в мире официально зафиксировали почти 8,5 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 454,2 тыс. человек, 4,1 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии коронавирус диагностировали почти у 2,2 млн человек. Заболевание унесло жизни 118,4 тыс. человек, 599,1 тыс. выздоровели.

На второй позиции Бразилия, где официально зарегистрировано 978,1 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 47,7 тыс. человек скончались от осложнений, 534,5 тыс. выздоровели.

Третье место занимает Россия: 569 тыс. случаев заражения, 7,8 тыс. смертей, 324,4 тыс. выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (380,5 тыс.), Великобритания (301,9 тыс.) и Испания (245,2 тыс.).

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7790 за сутки, минимальный показатель с апреля). Всего в стране от COVID-19 умерли 7841 человек (182 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 324,4 тыс. человек.

Несмотря на то, что в России несколько дней подряд фиксируется снижение темпов прироста коронавируса, в регионах продолжают появляться новые вспышки инфекции. Так, в пермской больнице №2 COVID подхватили четыре врача и девять пациентов. Отделение закрыли на карантин. А в ЯНАО бизнесмен заразил коронавирусом 21 вахтовика.

Из-за пандемии Минобрнауки РФ пришлось изменить правила приема в вузы для абитуриентов. Теперь они смогут подать заявление онлайн до получения результатов Единого государственного экзамена. Вирус не помешает начать учебный год вовремя. Министерство не рассматривает перенос начала обучения в университетах.

На Украине бьют тревогу. Коронавирус поставил очередной антирекорд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Федеральные власти указали губернаторам на превышение полномочий. Из-за пандемии коронавируса главы некоторых регионов пытались отменить парад Победы, однако их строго одернули.

Свердловским медикам частных больниц выплатят до 40 тысяч рублей. Средства получат больницы и лаборатории, имеющие все необходимые мощности. Это «Новая больница», «Ситидок-Урал», Первая детская поликлиника, «РЖД-Медицина», «УГМК-Здоровье» и «ИНВИТРО-Урал».

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, заразившийся коронавирусом, умер в возрасте 58 лет. Врачи утверждают, что у него была прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, которая осложнилась COVID-19.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что был одним из добровольцев, которым ввели экспериментальную вакцину от коронавируса. По его словам, чувствует себя он хорошо.

Столичный депздрав опубликовал новые правила работы такси в условиях эпидемии. Операторы такси обязаны ежедневно мыть и дезинфицировать машины на специализированных пунктах, обеспечивать таксистов масками и антисептиками, каждые 15 дней проводить тест на коронавирусную инфекцию не менее 10% сотрудников.

Более 20 российских производителей изъявили желание экспортировать медицинские маски, сообщили в Минпромторге. Всего за рубеж они готовы поставлять до 200 млн масок в месяц.

За время эпидемии в России от COVID умерли около 500 медиков, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Пресс-служба ведомства позже уточнила, что речь идет о неофициальных, «циркулирующих в интернете» данных. Минздрав в конце мая сообщил о 101 скончавшемся медицинском работнике.

Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню, заявили в мэрии. В сфере бытовых услуг наблюдается рост оборота в два раза по сравнению с прошлой неделей, в области авиа- и автоперевозок — в 1,9 раза. Посещаемость торговых центров, отмечает он, по сравнению с прошлой неделей выросла более чем в два раза.

Второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 может и не быть, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Для этого, по ее словам, необходимо строгое соблюдение правил профилактики. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что Россия должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса этой осенью.

Прививка от коронавируса будет ежегодной, ее будут ставить внутримышечно. Исследование препарата на людях завершат к концу августа, массовое производство вакцины начнется в конце года. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что включение прививки от COVID в Национальный календарь вакцинации будет зависеть от эпидемического процесса.

Резидент фонда «Сколково» разработала и зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на антитела к COVID, с помощью которого результат можно получить за 10-15 минут.

Украина и коронавирус

На Украине зафиксировали еще 921 новый случай коронавируса. Больше всего новых случаев COVID-19 во Львовской, Ровенской, Закарпатской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

Всего с начала пандемии заболели 34 984 человека, а выздоровели 15 447 человек. За минувшие сутки скончались еще 19 человек.

Коронавирус на Украине: смягчение карантина и «рекорды по заболеваемости» © REUTERS, Gleb Garanich Максим Степанов.

Он назвал анархией поведение граждан во время карантина.

«Иногда анархия полная происходит с точки зрения соблюдения правил карантина. Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе», — заявил Степанов и призвал граждан «задуматься» и обратить внимание на статистику зараженных.

Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко не пустили в Житомирский областной лабораторный центр. Он уже во второй раз приехал увольнять санитарного врача Житомирской области, 72-летнего Зиновия Парамонова, но дверь канцелярии перед носом Ляшко закрыли.

Турция готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения ими самоизоляции и тестирования на коронавирус, но с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.

В Вооруженных силах Украины за сутки зарегистрировали еще 11 случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего болеют 143 человека.

Ситуация в мире

Некоторые страны уже накрывает вторая волна коронавируса. Так, карантинные меры усиливает Казахстан. Это связано с резким ростом числа заболевших после снятия ограничительных мер. Заболели многие важные государственные чиновники.

Тест на коронавирусную инфекцию первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева показал положительный результат. Он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. Владимир Путин направил ему телеграмму поддержки.

Власти США предупредили протестующих: пандемия еще не окончена © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Китай. В городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19. Новые очаги появляются в США.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Китай в распространении коронавируса. Также Трамп не исключил своего поражения на выборах из-за пандемии.

А в Великобритании обвинили Россию, Китай и Иран в использовании ситуации с коронавирусом для продвижения своих интересов.

После лечения от коронавируса в марте у наследника британского престола принца Чарльза до сих пор полностью не восстановились обоняние и вкус. Об этом он сообщил во время посещения Глостерширской королевской больницы.

Власти Австралии не намерены открывать страну для туристов до 2021 года. Исключения могут быть сделаны для иностранных студентов и приезжающих с видом на жительство, им придется пройти двухнедельный карантин.

Всемирная организация здравоохранения не имеет претензий ни к одной стране по статистике заболеваемости COVID, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.