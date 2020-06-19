Экс-банкир, а ныне политик и главный соперник Лукашенко на выборах президента Белоруссии Виктор Бабарико, арестован. Это событие было предсказуемым, и думать, что кончится не этим, могли только наивные люди. И в первую очередь сам фигурант, который сейчас находится в СИЗО КГБ города Минск — знаменитой с 1937 года «американке»

Удар по нему нанесен сильнейший, во всех его штабах, домах и квартирах прошли обыски, наконец, задержан сын подозреваемого, Эдуард. Похищение чужой дочки. Арест Бабарико и переговоры Лукашенко о цене на газ © Facebook, Виктор Бабарико

Мало кто из сведущих наблюдателей сомневается, что это сигнал в сторону России. Но что скажут в Брюсселе и Вашингтоне? Им тоже отправлен сигнал: в МИД РБ вызвали послов стран ЕС, и глава комитета госконтроля (КГК) Иван Тертель рассказал о преступлениях Бабарико, намекнув и на иностранное вмешательство в выборы. Брюссель выразил озабоченность политикой запугивания, но угроз или предупреждений не последовало.

Зато случилось другое: арест Бабарико разбудил протестную часть населения, и в Минске прошла первая за выборы многолюдная акция протеста, которую невозможно заподозрить в политтехнологическом происхождении.

Огонь по штабам

Все события были на 100% предсказуемы, понятны, о них знал даже сам Бабарико, который неоднократно говорил о возможности своего задержания. Последний раз буквально накануне.

События в четверг развивались стремительно. Сначала СМИ сообщили об обысках у Бабарико, затем он был задержан и доставлен в КГБ. Послы ЕС побывали в МИД, где слушали сухую информацию о том, как воровал банкир-политик, как он выводил деньги из РБ. Докладчик — Иван Тертель, глава комитета госконтроля, назначенный, к слову, 4 июня.

Он бывший военный, пограничник, сотрудник КГБ. Данные, которые он зачитал, получены Департаментом финансовых расследований КГК. Всех задержанных назвали организованной преступной группой, обвиняемой в махинациях с векселями на сумму более 60 млн долларов, выводе денег на зарубежные счета, организации отмывочных схем. Одной из структур «прачечной» назван латвийский ABLV-банк. Он был ликвидирован в 2018 году. Оппозиция называет этот факт «нестыковочкой».

Так-то оно так, но данные по этому банку предоставили КГБ латвийские партнеры, так что сомневаться не приходится. Именно Латвия помогла обнаружить, что на счета ABLV со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше почти полумиллиарда долларов. Лукашенко в положении осаждённой крепости. Эксперты о предвыборном обострении в Белоруссии © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

За это глава КГК объявил правоохранителям Латвии благодарность. Это не все. Показания на Бабарико дал замначальника юридического управления Белгазпромбанка Дмитрий Шевчук, допрос которого транслировался по белорусскому ТВ, утверждает, что выполнял непосредственные указания директора банка, Виктора Бабарико: открывал юридические лица в офшорах и сопровождал их деятельность. Господин Тертель сообщил послам ЕС и о взятках, которые получали руководители «Белгазпрома» за предоставление кредитов рискованным предпринимателям и физлицам.

Установили даже принуждение (sic) граждан к получению кредитов. Зачем? Их использовали как подставных лиц, в то время как деньги давали другим. Дела против "ОПГ" Бабарико возбуждены по шести крайне серьезным статьям Уголовного кодекса РБ, которые влекут пренеприятнейшие меры пресечения.

Если всё это будет доказано.

Твёрдость и принципиальность

Послов ЕС раньше для дачи объяснений по уголовным делам и расследованиям финансовых преступлений не вызывали. Сейчас эта честь была оказана.

Реакция западных партнеров раньше была стереотипной: выборы/референдумы не признавались, в отношении «диктаторского режима» объявлялись санкции. Последние ограничения вводились после выборов 2010 года, когда трое соперников Лукашенко: Андрей Санников, Виталий Рымашевский и Николай Статкевич — были за «организацию массовых беспорядков» судимы и посажены в тюрьму. Такие дела. Виктор Бабарико. Биографическая справка © Facebook, Виктор Бабарико

Но то были протесты. К их разгону ЕС всегда относится трепетно, особенно если они проходят где-нибудь в бывшем СССР. Сейчас власти РБ показывают, что ситуация другая: просто-напросто кандидат в президенты — вор и организатор ОПГ, а в политику подался, предчувствуя разоблачение и чтобы спрятать концы в воду. Данные, которые показал Тертель, неоспоримы. Конечно, их нужно доказать в суде, но слишком уж явно засвечена типичная «банкирская» схема, которой пользуются сплошь и рядом.

Так что реакция ЕС была сдержанной. Брюссель не мог игнорировать доказательства. Тем более, в их добыче помогали «диктаторскому режиму» сами!

Но речь идет о Лукашенко — знаменитом европейском политическом хулигане и бузотёре, нарушителе демократического общеевропейского этикета. Так что совсем молчать было неудобно. И Брюссель, микросхемы которого перегрелись от всего этого, в конце концов разразился странным, но неоднозначным заявлением о том, что «республика находится в сложной ситуации». Стоит перед выбором. Решения народа надо уважать. Выборы должны быть справедливыми. Все это зависит от «мудрости и личного решения» главы государства.

«Александр Лукашенко должен понимать, что…» — далее общие слова о том, что если что, то будет плохо (персональные санкции), а финансовая помощь Белоруссии окажется под серьёзным вопросом. Какое принципиальное заявление, не так ли?

А что же США? В Вашингтоне все спокойно. С 10 по 15 июня там находился глава МИД Владимир Макей, 11 июня Трамп продлил санкции в отношении Минска от 2006 года (президентские выборы) и объявил, что новый посол США впервые за 10 лет прибудет в Белоруссию летом, правда, без указания конкретной даты. Зеленский, Лукашенко и Парад Победы © пресс-служба президента Украины

Судьба барабанщиков

Посаженные за массовые беспорядки 2010 года трое кандидатов в президенты РБ были помилованы. В основном, как только у них в тюрьме закончился запас благородной ярости и негодования.

Андрея Санникова признали виновным, приговорили к 5 годам колонии усиленного режима. Но он решил не ждать целых пять лет. 23 декабря 2011 года он подал прошение о помиловании на имя президента Республики Белоруссия. Иными словами — попросил прощения у Лукашенко. 14 апреля 2012-го досрочно освобождён из колонии. В октябре того же года получил политическое убежище в Великобритании.

Виталий Рымашевский признан виновным по ст. 342 УК РБ, приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Наказание не способствовало воспитанию, и он в 2016 году снова участвовал в протестах по поводу выборов. Наказан был исключительно мягко: 40 базовых величин — 840 рублей. Или 24 503 российских рубля и 37 копеек.

Николай Статкевич получил 6 лет колонии усиленного режима. На зоне ушел «в отказ» и признан злостным «отрицалой». Ему усилили режим, но в 2015-м западные партнеры через Ватикан добились его освобождения с другими «политзаключенными» (Николай Дедок, Юрий Рубцов, Артём Прокопенко, Игорь Олиневич, Евгений Васькович) в обмен на отмену санкций за 2010 год. Статкевич ничего не забыл, участвовал в протестах в 2015 и 2016 годах, участвует и в настоящее время. Он хотел идти в президенты, но увы — его судимость оказалась непогашенной. Как такое могло случиться, если он был помилован, — тайна, покрытая мраком.

Эта ремарка необходима, чтобы четко понимать: это Белоруссия! Бабарико посадят, а потом помилуют. Зависит от него. Решение пересесть из кресла директора банка в седалище АГЛ было крайне опасным изначально и влекло предсказуемые последствия. Ведь были и другие случаи, с куда более печальным результатом: Виктор Гончар, Анатолий Красовский и Юрий Захарченко. Они тоже танцевали с саблями, потом вдруг куда-то пропали.

Во всем обвиняли Лукашенко, никто ничего не доказал, но это были странные случаи. Экономика от Лукашенко. Что происходит сейчас с Белгазпромбанком © РИА Новости,

Короли и капуста

Судя по реакции западных партнеров Минска, арест Бабарико, несмотря на его типичность, никакой бури в Брюсселе и Вашингтоне не вызвал. Доказательства собирались ими же, так что никакого возобновления санкций ЕС (последние сняты в 2015-м) под предлогом попрания демократии в Белоруссия быть не должно.

Сейчас у Лукашенко с Западом «медовый месяц» на фоне поругания партнерства с Россией. Против России весь Запад, "враг моего врага — мой друг", так что можно сказать, что Лукашенко отлично знает, что хотят услышать европейские партнеры. Они хотели слышать, что речь о нечестном банкире, которого на выборах в Белоруссии поддерживал "Газпром". Тезис о «российском вмешательстве в выборы» сияет в этой короне ярким алмазом, но глава КГК не достал из рукава этот туз. Только намекнул.

От западных партнеров требуется признать выборы-2020, пусть и с оговорками, подобные которым приведены в тексте выше.

Но появился форс-мажор. Арест банкира разбудил протестное население. До вчерашнего вечера все картинки для СМИ из РБ были постановочными. Но вчера уже нет. Фронда возмущена, молодежи такие дела не нравятся, общество отнеслось к аресту негативно и готово к протестам. Если они будут разрастаться, Лукашенко будет тверд и тогда санкции неизбежны, а перед Москвой придется извиняться.

Все как по маслу, но для полного хеппи-энда не хватает одной живописной детали. Дело в том, что Виктор Бабарико совсем не пророссийский и в подобных настроениях никогда не был замечен. Он «свядомый» националист, достаточно радикальный, вплоть до рассуждений о «неправильном генофонде». Сторонник выхода из ОДКБ. Правда, когда наехали на "Белгазпромбанк", он отмолчался за релизом Газпрома-Газпромбанка, а свое мнение не высказал, кроме эпитетов и эмоций.

И даже больше: Бабарико — человек Лукашенко. Утверждают, что он был буквально навязан "Газпрому" в 2000 году, а его назначение главным газпромовским банкиром в РБ было условием для работы банка в республике. Это просто штрихи для окончательного портрета ситуации. Безусловно, может статься и так, что Бабарико проворовался и сыграл ва-банк. Теперь его судьба зависит от его показаний. А они, в свою очередь — от того, по себе ли он взял ношу, пойдя на выборы.

Выборы в РБ — это не игрушки.