Министру экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко не нравится низкая инфляция в стране. Он считает ситуацию катастрофической

«Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией — это очень плохая тенденция», — заявил Игорь Петрашко. Курс валют на Украине — кладбищенская стабильность до осени © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Согласно официальной статистике, в годовом измерении инфляция по итогам мая-2020 замедлилась до 1,7%. В апреле потребительские цены выросли на 2,1%, а в марте — на 2,3%.

«Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской валюты, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки "додавить"», — пояснил министр.

По мнению министра, «нам нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы у нас было увеличено предложение денег».

В то же время министерство не намерено внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.

Низкая потребительская инфляция и дефляция промпроизводителей

В 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% (по сравнению с 9,8% в 2018 году). Это был самый низкий уровень за последние шесть лет. Впервые была достигнута среднесрочная инфляционная цель 5% ± 1%, которую Нацбанк задекларировал еще в 2015 году.

Весной 2020 года потребительская инфляция замедлилась еще больше из-за падения цен на энергоносители, слабого потребительского спроса и увеличения предложения сырых продуктов питания. Дело о непроданной собаке. Как МВФ предлагает обирать украинцев © Украина.ру/Стрингер

До начала пандемии коронавирусной болезни и глобального экономического кризиса в Нацбанке прогнозировали, что потребительская инфляция большую часть 2020 года будет ниже целевого диапазона 5% плюс-минус 1%.

И если потребительская цены хоть медленно, но растут, то по результатам 2019 года впервые в истории независимой Украины цены промышленных производителей ушли в минус. Дефляция продолжилась и в этом году.

Так, по данным официальной статистики, цены промышленных производителей Украины в годовом измерении по итогам мая-2020 снизились на 5,1%. В Госстате отмечают, что снижение индекса цен на промышленную продукцию свидетельствует о продолжающемся сокращении спроса на товары большинства производителей. Причем как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Соответственно, в ближайшей перспективе на Украине следует ожидать дальнейшего сокращения объемов промышленного производства и замедления роста ВВП.

Чем опасна низкая инфляция

Что же, собственно, плохого, в низкой инфляции и дефляции? В базовом сценарии здоровая экономика реагирует на умеренную инфляцию экономическим ростом, поэтому считается, что рост цен в 3-5% в год полезен для развития экономики.

В растущей экономике увеличиваются зарплаты, под которые банки с удовольствием выдают все больше кредитов. Кредиты, в свою очередь, вместе с зарплатами превращаются в новый платежеспособный спрос, который подталкивает цены вверх и стимулирует экономику к росту. Эта спираль может раскручиваться на протяжении многих лет до очередного кризиса, пережив который, она снова вернется к росту, поскольку рост и есть нормальное состояние экономики.

Росту цен способствуют любые меры, которые увеличивают платежеспособный спрос. Это и рост чистых зарплат, и рост любых дополнительных выплат (пенсий, субсидий), и стимулирование кредитования.

При дефляции искажаются многие привычные процессы. Например, если вы берете деньги в долг, то само по себе тело кредита даже без процентов становится со временем сравнительно дороже (ведь цены в экономике снижаются). А уж долгосрочно инвестировать в бизнес или недвижимость — себе дороже, ведь цены в будущем будут только снижаться. Кроме того, зарплаты как минимум перестают расти привычными темпами, а при долгосрочной дефляции могут и снижаться. Оптимизация с ликвидацией. МВФ готовит Украине участь страны рабов © zagittya.com.ua

Все это вместе закручивает дефляционную спираль: доходы снижаются, кредитование снижается, инвестиции снижаются, что приводит к замедлению или даже снижению экономики и новому этапу снижения доходов и дефляции. Сгущает проблему и то, что люди при дефляции стараются как можно больше сберегать, а не тратить: текущий спрос снижается еще больше, нанося дополнительный вред экономическому росту.

Таким образом, цены — это важно, и именно уровнем роста цен в первую очередь озабочен центральный банк любой страны. Когда цены растут слишком быстро — это плохо, когда растут слишком медленно или не растут вовсе — тоже плохо. Достичь баланса, при котором цены умеренно растут и подталкивают экономику, весьма непросто, ведь все инструменты, которые для этого может использовать центральный банк, обязательно отразятся и на росте экономики, и на ставках, и на курсе.

Украину ждет невиданный «зверь» — бифляция

Экономист Алексей Кущ считает низкую потребительскую инфляцию и дефляцию промышленных цен «обыкновенным убийством украинской экономики», а монетарным «киллером» — Национальный банк.

«Таргетирование инфляции на Украине, то есть в сырьевой стране, в которой не завершены структурные реформы и постоянно уплощается экономический профиль, — это путь к бедности населения и окончательной деиндустриализации экономики. Мы находимся на том экономическом отрезке, с которого стартовали "новые индустриальные страны" 20-30 лет назад. И разгоняли они свой рост с помощью пороговых значений инфляции на уровне 10-15%. Сейчас да, все они стали "таргетировать", но только после выполнения домашнего задания по "росту". У нас все наоборот: низкая инфляция и ожидание развития, которого при слабой монетизации ВВП не будет», — поясняет Алексей Кущ. Позволит ли МВФ Украине внедрить «здоровый экономический национализм» для спасения от коронакризиса © kmu.gov.ua

По его словам, рост экономики Китая на 7% при инфляции в 3-4% достигается постоянным увеличением производительности труда и колоссальными инвестициями. Но всего этого в Китае не было бы без перводвигателя (почти по Аристотелю) в виде умеренной пороговой инфляции. Достаточно взглянуть на кривую индекса промышленных цен в 90-е годы.

«Да что там Китай. Такая же картина у любой динамично развивающейся страны: инфляционный толчок, структурные реформы, устойчивый рост. У нас тоже были "толчки", но не было реформ.

Ошибка НБУ: там думают, что стабильное развитие — это бонус, получаемый как производная в результате низкой инфляции как самоцели. Хотя все с точностью до наоборот — низкая инфляция является следствием устойчивого роста, когда экономика сама подбирает "инфляционные ключи" своего развития.

Низкий уровень цен у нас достигается не ростом предложения товаров, а сжатием потребительского и инвестиционного спроса. И на выходе нас ждет невиданный "зверь", называемый бифляция. Сам термин введен в научный оборот аналитиком Осборном Брауном: ситуация, когда на одни товары цены растут, а на другие — падают.

На Украине, рост государственного дефицита с 2% до 8% приведет к условно целевой эмиссии и увеличению цен на отдельные группы потребительских товаров. Гречка и картофель — хороший пример. Плюс рост тарифов. В то время, как цены на другие группы товаров, более зависимых от кредитной и инвестиционной активности, будут снижаться, усиливая рецессию и деиндустриализацию», — прогнозирует Алексей Кущ.