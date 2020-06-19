Из-за протестов в США и кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Вашингтон стремительно сдаёт позиции по всему миру. В то же время укрепившиеся Россия и Китай восстанавливают своё региональное влияние

Западный мир сейчас крайне разнообразен и расколот. Там нет и намёка на идеологическое единство. США на грани гражданской войны. В кризисе проект Евросоюза. В ряде стран к власти пришли политики, настроенные против неолиберального мейнстрима.

Экономические потери этих государств от пандемии ещё предстоит подсчитать, но в ЕС уже началась «грызня бульдогов под ковром» на предмет того, за чей счёт будет восстанавливаться Европа. Действия Трампа в ФРГ могут стать толчком для улучшения отношений между Германией и РФ – дипломат США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

При этом дополнительный хаос вносят действия официального Вашингтона, который усиливает давление на ФРГ из-за четко выраженного желания немцев достроить газопровод «Северный поток — 2». Две недели назад в сенат США внесли законопроект о новых санкциях против балтийского газопровода, которые могут затронуть не только компании, но и государственные службы ФРГ.

В ответ комитет бундестага по энергетике призвал правительство ФРГ подготовить предложения со стороны Германии и ЕС в ответ на санкции США.

На заседании комитет под председательством Клауса Эрнста (левые) подробно обсудил вопрос об угрозе экстерриториальных санкций со стороны Соединённых Штатов в отношении проекта «Северный поток — 2». На уровне всех фракций было выражено единодушное мнение, что такие экстерриториальные санкции несовместимы с международным правом и не могут быть приняты.

Усиливая давление на канцлера Германии Ангелу Меркель, президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность вывода части американских войск с территории ФРГ.

Удержит Трамп власть или нет, Америку все равно не ждет ничего хорошего – Мухин © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк Ханс Биннендейк в своей статье в издании DefenseNews предупредил, что вывод американских войск из Германии может отрицательно повлиять на готовность НАТО защитить Европу.

«Сдерживающая позиция альянса, — заявил Биннендейк, — и без того уязвима».

Более того, вывод войск станет четким сигналом, указывающим на то, что Трамп «несерьёзно относится к вопросу защиты Европы».

После начала распада в 1989 году Советского Союза и ликвидации Организации Варшавского договора в 1991 году США стали самой могущественной страной в мире, глобальной гегемонистской сверхдержавой. Однако Россия, Китай, Иран, а в последнее время все чаще и Турция, ждут часа, когда мир вновь станет многополярным.

Политика этих стран состоит в том, чтобы постепенно, шаг за шагом подрывать позиции США и выжидать моменты слабости США, чтобы продвигать свои повестки. Они стремятся к более тесному сотрудничеству и зачастую присутствуют на глобальных форумах, в работе которых США участия не принимают.

США испытывают серьезные проблемы из-за катастрофы с COVID-19 и неспособности своим помочь европейским союзникам в пик пандемии. Америка выступает с невнятными обвинениями в адрес Китая и теперь сталкивается с внутренним расколом и расовыми волнениями буквально накануне выборов главы государства.

«Война между белыми и черными». Кнырик сказал, чем закончатся массовые беспорядки в США © РИА Новости, Михаил Тургиев | Перейти в фотобанк

Казалось бы, союзник США по НАТО турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган стремился извлечь выгоду из возникших недавно беспорядков, утверждая, что Америка является частью «несправедливого мирового порядка».

Наблюдатели отмечают, что подходы по принципу «Америка прежде всего» или трамповский лозунг «Сделаем Америку великой снова» привели к серьёзному сокращению объёмов льготной помощи США иностранным государствам.

Хотя сохраняется финансирование чрезвычайной помощи, особенно в случаях с геополитическими конфликтами и борьбой с исламскими экстремистами, объёмы выделяемых средств на помощь, которая исторически направлялась на долгосрочные программы (очистка воды, здравоохранение, охват финансовыми услугами, сельское хозяйство), сократились.

Последний довод. Трамп бросил американских солдат на борьбу с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

30 лет назад, когда закончилась холодная война, Россия и Китай поставили перед собой цель стабилизировать отношения с США, и это поддерживало американское влияние. Тем не менее, укрепив свою военную и экономическую мощь, РФ и КНР захотели восстановить и расширить свои сферы влияния. Поэтому они изменили свою политику, пытаясь снизить участие США.

В России, которая с развалом СССР проиграла в холодной войне, общественное мнение поддерживает стремление восстановить утраченное влияние намного сильнее, чем в Китае. За утратой Соединёнными Штатами гегемонии стоят попытки РФ и КНР укрепить свое региональное влияние, хотя ряд специалистов указывают, что это объективный исторический процесс. Эксперт рассказал, чем ответят Россия и Китай на обвинения НАТО в угрозе © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Перспектива китайского глобального лидерства радует далеко не всех. Но США быстро угасают в качестве альтернативы. «Американский век» был отмечен множеством войн, идеологической негибкостью, бессовестной поддержкой наиболее отвратительных диктатур.

Приведёт ли это к созданию более «рационального и справедливого мирового порядка», как выразился министр иностранных дел России Сергей Лавров, или положит начало новой борьбе за глобальное доминирование, жителям планеты Земля еще только предстоит узнать.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru