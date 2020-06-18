По состоянию на 19:00 18 июня в мире зафиксировано более 8 млн 518 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 454 тыс. человек скончались, свыше 4,4 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Иран со 197,6 тыс. заболевших, следом идет Чили (220,6 тыс.).

На восьмом месте Италия (237,8 тыс.), потом Перу (240,9 тыс.), затем Испания (291,7 тыс.), Великобритания (300,4 тыс.), Индия (371,7 тыс.), Россия (561 тыс.) и Бразилия (960,3 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 239 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 120 тыс. человек, смертность 5,36%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Италии — 14,49%, более 34,4 тыс. человек.

В Великобритании — 42,2 тыс. (14,08%), в Бразилии — 46,6 тыс. (4,86%), в Испании — 28,7 тыс. (9,88%).

Россия

В России по состоянию на 18 июня зафиксировано 561 751 случай заболевания, 7707 заразившихся умерли, 314 506 человек выздоровело.

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Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 15,6 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 26,2 млн проверок на COVID — 19.

В Первом МГМУ имени Сеченова 18 добровольцев получили инъекцию вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Среди участников исследования — мужчины и женщины от 18 до 65 лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных городов России», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства 18 июня.

На протяжении 28 дней после прививки участники клинических испытаний препарата против SARS-CoV-2 будут находиться в стационаре под присмотром врачей и других специалистов.

Сегодня днем Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи приступили к тестированию российской вакцины для профилактики COVID-19. Первыми препарат получили 18 добровольцев в военном госпитале имени Бурденко: побочных реакций или осложнений у них не выявили.

Через несколько дней, после получения первых данных о безопасности и переносимости вакцины, проведут иммунизацию следующих групп добровольцев. Сейчас они находятся на изоляции под наблюдением медиков.

Добровольцы, которые приняли участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса, рассказали, как проходила процедура.

«Все отлично, обычный укол. Ни боли, ничего не чувствую», — сказал в интервью телеканалу «Звезда» доброволец по имени Кирилл.

Он отметил, что в сегодняшней ситуации важно помогать «чем можешь».

«Попросили стать добровольцем — почему бы не помочь?» — пояснил Кирилл.

По его словам, ничего героического в участии в испытаниях препарата для профилактики коронавируса нет.

Другой доброволец Михаил отметил, что вакцину ввели «за считанные секунды». Он добавил, что был готов к процедуре «на все сто» — морально и психологически.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 18 июня зафиксировано 34 063 случая заболевания, 966 заразившихся умерли (смертность 2.84%), 15 447 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 517 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Состояние первой леди Украины Елены Зеленской стабильное, она продолжает пребывать на стационарном лечении в больнице с пневмонией средней степени тяжести из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в Офисе президента.

«Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больницы. Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность — 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное», — сказано в нем.

Супруга Президента находится в изоляции и под наблюдением врачей проходит антибактериальную терапию, отмечается в сообщении.

Президент Владимир Зеленский и дети здоровы, очередные ПЦР-тесты они сдадут 19 июня.

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который переметнулся в неканоническую «Православную церковь Украины», заразился коронавирусом.

«Винницко-Барская епархия Православной церкви Украины сообщает, что во время планового лечения хронической болезни был обнаружен положительный результат на COVID-19 у митрополита Винницкого и Барского Симеона. Сейчас владыка проходит курс лечения под наблюдением винницких врачей в больнице», — говорится в сообщении пресс-службы епархии.

По ее данным, все, кто контактировали с митрополитом, сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма провели дезинфекцию.

Митрополит Симеон — один из двух архиереев канонической Украинской православной церкви, которые в 2018 году пришли на объединительный собор православных церквей Украины.

В мире

Американские ученые обнаружили мутацию коронавируса, которая увеличивает количество «шипов» в его «короне» и делает его более заразным по сравнению с другими штаммами.

Соответствующее исследование провели представители Нью-йоркского геномного центра и Университета Нью-Йорка, его нерецензированный препринт опубликован на сайте BioRxiv.

Исследование может объяснить, почему вспышки в некоторых частях мира не приводят к таким последствиям, как, например, в Нью-Йорке или Италии.

Авторы отмечают, что мутация D614G увеличивает количество «шипов», которыми вирус цепляется к клеткам человека, в четыре — пять раз, из-за чего SARS-CoV-2 становится более заразным.

В некоторых случаях вирус примерно в восемь раз эффективнее соединяется с человеческими клетками, чем коронавирус без такой мутации.

На данный момент неизвестно, влияет ли эта особенность на тяжесть протекания коронавирусной болезни и вероятность летального исхода.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 17 июня Сумьи Сваминатан.

«Разработка вакцин это сложное дело, она связана с большой неопределенностью. Хорошо, что у нас много исследований и платформ для их разработки. Даже если первая или вторая терпят неудачу, мы не должны сдаваться», — заявила Сваминатан.

По ее словам, приоритет в вакцинации будет отдаваться медикам и полиции, особенно уязвимым пациентам, работникам сфер, где есть тесный контакт — тюрьмы или дома престарелых.

Сейчас в мире разрабатывается 130 потенциальных вакцин. ВОЗ надеется на несколько сотен миллионов доз до конца года, к концу 2021 года на 2 млрд доз.