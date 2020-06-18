Мэр Одессы Геннадий Труханов включился в предвыборный процесс и старается понравиться избирателям: на днях он выступил за возвращение названий улиц маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии, переименованных в рамках декоммунизации. При этом он «вписался» за скандального художника Александра Ройтбурда

Как Труханов пытался сопротивляться декоммунизации при Порошенко

Выступая в ходе последней сессии городского совета, мэр заявил, что решение о переименовании проспекта Маршала Жукова в «Небесной сотни» и улицы 25-й Чапаевской дивизии в Дмитрия Инглези могло быть принято экс-губернатором Саакашвили незаконно. Битва за Одессу. Чтобы остаться мэром, Труханову надо разругаться с Зеленским © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

«Произошло это якобы в рамках закона о декоммунизации. Экс-губернатор Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда топонимических объектов, в том числе в Одессе. В этот перечень попали проспект маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской дивизии. Наверное, он забыл о том, что борцы с нацизмом не подпадают под действие этого закона, а Жуков — это не просто герой борьбы с нацизмом, это герой с мировым именем», — сказал Труханов.

Он подчеркнул, что об огромном вкладе знаменитой 25-й Чапаевской дивизии в защиту Одессы от оккупантов в годы войны знает каждый одесский школьник. В связи с этим мэрия уже направила письма в городскую историко-топонимическую комиссию, а также в региональное отделение Украинского института национальной памяти.

Действительно, массовое переименование улиц в Одессе и области во исполнение закона о декоммунизации произошло в мае 2016 г. при губернаторе Михаиле Саакашвили. С его нелёгкой руки проспект Маршала Жукова превратился в проспект Небесной сотни, улица Терешковой — в героев Крут, появилась улица пособника нацистов Романа Шухевича. Десяток улиц получили имена в честь погибших на Донбассе атошников. Уже тогда депутаты одесского областного и городского советов обращались к президенту Порошенко с просьбой отменить данное решение, ссылаясь на то, что далеко не все топонимы из его списка подпадали под закон о декоммунизации. Их обращение ожидаемо игнорировались. Гуляй, Одесса-мама! Горожане игнорируют карантин, мэр грозит закрыть Одессу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Почти год спустя, 26 апреля 2017-го, Одесский горсовет взял инициативу в свои руки, проявив определенную фронду по отношению к Киеву. Большинство депутатов поддержали решение о возвращении 56 наименований городских улиц, «декоммунизированных» Саакашвили. В тексте решения делали отсылку к противоречиям в самом законе.

Например, в документе указывалось, что проспект Маршала Жукова попадает между двумя статьями закона о «пропаганде тоталитарных режимов». С одной стороны, советский военачальник был министром обороны и членом президиума ЦК КПСС, то есть одним из руководителей советского государства и партии, поэтому наименование улицы подлежит декоммунизации. С другой, переименованию не подлежат названия, связанные с именами людей, которые участвовали в изгнании нацистских захватчиков из Украины. Вышел некий когнитивный диссонанс.

Похожая история и с улицей легендарной женщины-космонавта Валентины Терешковой, имя которой связано с выдающимися достижениями советской космонавтики.

Подобная деятельность пришлась не по нраву «майданной» общественности, которая начала писать жалобы во все инстанции, заклеймив Труханова и его подчинённых «агентами Кремля». Прокуратура Одесской области даже завела на местных депутатов уголовное дело по ч.2 ст.436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Отреагировала на данное «ЧП всеукраинского масштаба» и центральная власть: мэра вызвали «на ковер» к министру МВД Арсену Авакову, который с ним «аргументировано поговорил», в результате чего решение горсовета было ветировано. Когда местные власти стали противоречить «общепринятым» (фактически навязанным сверху) идеологемам, их быстро одёрнули.

Идеологические метания одесского мэра

С тех пор в одесской мэрии к острым идеологическим вопросам не возвращались, вспомнив о них только в канун предвыборной кампании. По мнению авторов телеграмм-канала «Резидент», это связано с тем, что Труханова не приняли в политический проект «партии мэров», формируемый под эгидой киевского градоначальника Виталия Кличко.

«Труханов вернулся к этому кейсу из-за того, что не получилось войти в политический проект Кличко, который формирует партию мэров, а значит нужно вернуть улицам Одессы названия Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии. Якобы «декоммунизация не законная», «уважение к истории Города-героя», «дело чести». Основной посыл: мы — одесситы и мы гордимся своим прошлым. Самое смешное, что три года этот вопрос мэра города не волновал, а под выборы он резко вспомнил», — пишет «Резидент». Борьба с мэрами до потери регионов © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Вообще идеологическая стойкость и последовательность в последние годы не характерна для мэра Одессы. Он пытается усидеть на двух стульях: угождать правительству и «патриотам» с одной стороны, а с другой — заигрывать с простыми одесситами, позиционируя себя в качестве «защитника городской истории и культуры». Известно, что ряд националистических группировок, крайне нелюбимых горожанами, получают финансирование от мэрии, например «Рада громадської безпеки» (РГБ) и автомайдан. Их периодически используют в качестве тарана против других «майданных групп» и прочих общественно-политических сил, оппонирующих Труханову.

10 июня мэр поддержал скандального директора Художественного музея Александра Ройтбурда, оскорбительно высказывавшегося в отношении погибших во время трагедии 2 мая 2014 года. Когда предложение депутатов «Европейской солидарности» обратиться к главе ОГА, чтобы оставить Ройтбурда на должности, не нашло достаточного количества голосов, увещевать народных принялся Труханов. По его словам, «пляски» вокруг увольнения Ройтбурда будоражат интеллигенцию города. В то же время худмузей с его приходом якобы получил «второе дыхание после относительного забвения».

«Можно по-разному говорить, но я не хочу, чтобы политика вмешивалась в развитие наших культурных объектов, тем более художественного музея. В вопросе увольнения Ройтбурда в облсовете как раз вмешалась политика. Я вас очень прошу, давайте поддержим это решение», — призвал мэр.

Несмотря на постановку вопроса на повторное голосование, нескольких голосов снова не хватило. Тогда в промэрской «Доверяй делам» сообщили, что в ОГА все же отправят обращение, но не от лица горсовета, а от фракций, голосовавших «за»: «Доверяй делам», «Украинской морской партии Сергея Кивалова» и «Европейской солидарности».

Одесситы не забудут Труханову использование «майданных» активистов и договорняки с Порошенко

По мнению экс-депутата облсовета, председателя общественного движения «Боротьба» Алексея Албу, Труханова изначально избирали как человека если не пророссийского, то ментально отвергающего национализм и русофобию. Но его подстраивание под политическую конъюнктуру в итоге приведет к краху политической карьеры. Кто кому в Одессе Рабинович. Куцый Труханов и Офис Зеленского © Facebook, Gorsovet.info, Максим Куцый

«Враги бывают разные. Есть открытые враги, у которых есть своя позиция, идеи к которым они стремятся. А есть те, которые рядятся друзьями, при этом пытаются казаться своим для всех, мечутся и меняют позицию в зависимости от политической конъюнктуры. Такая политика не приводит ни к чему хорошему. Посудите сами: в горячее время 2014-го Труханова избрали как человека, ментально русского, советского. Человека, не поддерживающего шароварщину и чуждого русофобии.

Однако, что мы увидели за прошедшие годы? Поддержку ультраправых организаций, украинизацию в школах и ВУЗах, разрушенные памятники советским военачальникам и переименованные улицы. Но, что самое паскудное — человек, имеющий такой финансовый, медийный и организационный ресурс закрыл глаза на издевательства над родственниками погибших 2 мая одесситов. А ведь мы помним, какая травля началась в отношении матери убитого Андрея Бражевского, преподавателя ОНУ им. И.И.Мечникова», — прокомментировал ситуацию Албу Украине.ру.

Он добавил, что альянс с националистами, а также ухудшение экономической ситуации отразятся в ходе выборов для него негативно.

«Политик, который пытается привлечь на свою сторону врагов, всегда вызывает недовольство своих настоящих сторонников. Если господин Труханов до сих пор не понял эту простую истину, он рискует проиграть на предстоящих выборах. И никакие отремонтированные дороги не спасут мэра-хозяйственника. Общая экономическая ситуация в стране несопоставима с той, которая была до госпереворота. Большинство одесситов вспоминают 2013-й год, как один из самых лучших за время независимости Украины и связывают ухудшение своего социального положения как раз с теми силами, на бесчинства которых закрывает глаза Труханов», — залючил Албу.

Председатель партии «Союз анархистов Украины» Вячеслав Азаров считает, что мэр пытается лавировать, а педалирование идеологических вопросов — не более, чем уловка.

«Тактика Труханова «и нашим, и вашим» вполне объяснима. Он остается преследуемый разбирательствами НАБУ и ВАКС и понимает, что в любой момент суд его может признать виновным, а это почти автоматическое снятие с выборов. Поэтому мэр пытается договориться с Киевом, обеспечить квоту «слуг» в будущем горсовете, чем-то пожертвовать из коммунальной собственности. Например, ходил слух, что проект застройки полей фильтрации — инициатива Киева. А она грозит Одессе немалыми экологическими проблемами. На тактическом уровне внутри города Труханов пока удачно пытается лавировать. С одной стороны, вроде поддержал ЕС Порошенко в защите художника Ройтбурда, да вот горсовет «подвел», не проголосовал. Думаю, этот фокус был постановочным. С другой, подал письмо о возвращении улицам советских названий. Но и здесь ему могут отказать, например, Нацпамять подаст в суд. Но сам-то мэр молодец, старался», — отметил Азаров. Превентивные мэры. Что означает для Зеленского и его команды бунт на местах? © president.gov.ua

Он подчеркнул, что главной стратегической ошибкой Труханова была ссора с союзниками по оппозиционному лагерю, и, несмотря на противостояние Зе-команде, одесситы не забудут ему использование «майданных» активистов и поддержку Порошенко на выборах.

«Со стратегией у его политтехнологов гораздо хуже. Надеялись ли они, что авторитарный режим Порошенко продлится долгие годы и с них никто не спросит, или Труханова заставили участвовать в скандальных сделках вроде «новая мэрия», аэропорта «Застава 2» и т.д., сейчас уже неважно.

Главное, что за мэром тянется длинный шлейф растрат коммунальных средств на сомнительные проекты, в период, когда одесситы, —собственники городского бюджета, — испытывали большую нужду. И эти вопросы будут обязательно подняты на выборах. Также вспомнят приближение мэром к себе скандальных майданщиков и поддержку Порошенко на выборах.

К тому же, Труханов рассорился со всеми союзниками из оппозиционного лагеря, которые в 2014-15 гг. помогли ему занять кресло на Думской. И эти команды прекрасно понимают, что им нужен другой мэр, с которым можно заключить новый договор. Поэтому, несмотря на свою оппозиционность Зе-команде, они вполне могут выступить против действующего мэра. А Офис президента, в свою очередь, по логике монобольшинства в Раде будет склонен взять всю Одессу, чем получить ее часть от сделки с дискредитированной местной командой.

Выкрутиться из этого хитросплетения прошлых грехов и нынешних интересов Труханову будет очень трудно, если вообще возможно», — резюмировал Азаров.