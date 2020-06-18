Эту новость принёс телеграм-канал «Резидент» сразу после провала голосования за программу правительства. На заседании фракции поддержать программу (и, соответственно, годовой иммунитет для премьера Шмыгаля) требовал президент Владимир Зеленский, но депутаты не сочли нужным его поддержать. «За» голосовали только 176 депутатов от «Слуги народа»

Скандальный текст «Резидента» выглядит так: «наш источник в ОП сообщил, что Андрей Ермак предложил Зеленскому распустить Верховную Раду. Центры влияния специально валят рейтинг Слуг Народа, что Президент боялся ее распускать. Глава Офиса Президента считает, что перезагрузка парламента даст Зеленскому дополнительные механизмы управления государством и очистит парламент от групп влияния олигархов». Собственно говоря, такого рода информация приходит из окружения главы ОП уже не первый раз и не только через телеграм-каналы.

Ермак предложил Зеленскому распустить Верховную Раду - СМИ © пресс-служба президента Украины

В данном случае это реакция на провал голосования по программе правительства. Телеграм-канал «Политика страны» пишет по этому поводу следующее:

«Не голосовали слуги-соросята (оперативное управление ими осуществляет нардеп Железняк из Голоса), группа Коломойского (большая часть), депутаты связанные с Богданом и Вавришем (включая главу аграрного комитета Смольского).

Мотив не голосовать для соросят — Аваков и сильное влияние Ахметова на правительство и его главу.

Мотив не голосовать у группы Коломойского — сильное влияние Ахметова на правительство и его главу (как мы помним у них недопонимание на почве энергетики — Ахметову нужно дорогое электричество, а Коломойскому — дешёвое).

По Богдану и Вавришу также все понятно — наезд силовиков на бизнес Вавриша».

В общем, это очередной пример внутреннего расслоения «Слуги народа», когда групповые интересы берут верх над фракционными.

Что же касается идеи Ермака, то у неё может быть много составляющих.

Во-первых, роспуск Рады и проведение досрочных выборов позволит обновить имидж президента. Сейчас его рейтинг снижается за счёт в том числе невыполненных предвыборных обещаний. Роспуск парламента позволит обозначить виноватых в невыполнении обещаний и показать, что Зеленский не только знает, кто виноват, но и принимает меры.

Это, кстати, позволит поднять рейтинг не только президента, но и самой партии «Слуга народа».

Во-вторых, это позволит «перезапустить» партию «Слуга народа». На момент выборов 2019 года её просто не существовало и, как мы помним, людей в неё набирали по объявлениям. Сейчас ситуация не то чтобы кардинально отличающаяся, но президент и его Офис уже знают, какие именно люди на каких позициях нужны. В общем, это будет совершенно другая партия — более дисциплинированная, менее привязанная к внешним группам влияния.

Зеленский уже задумывается над тем, чтобы распустить своих «Слуг народа» - Гаспарян © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В-третьих, новые выборы пройдут по новой избирательной системе, что позволит избавиться от непредсказуемой мажоритарной составляющей. Кстати, и новые депутаты послушнее будут — нынешние в ответ на наезды Потураева могут ответить, что они избраны людьми, а не президентом.

На самом деле там всё сложно — новая система с региональными списками ещё более непредсказуема.

В-четвёртых, в случае проведения досрочных выборов изменится структура Верховной Рады. Скорее всего исчезнет «Голос», зато шансы на попадание в парламент получат «Сила и Честь» и «Партия Шария».

Правда, тут тоже не всё однозначно. Эти новые партии скорее всего отберут голоса у «Слуги народа», а вовсе не у «Европейской солидарности» и «Оппозиционной платформы». А в силу факторов, о которых мы упомянули в первом пункте, более вероятно, что они ничего особенного не отберут и в Раду не попадут. «СиЧ» уже продемонстрировала хорошие рейтинги с низкими результатами на выборах в 2019 году.

В-пятых, если выборы Рады совместить с местными выборами, то общенациональный рейтинг «Слуги народа» потянет за собой рейтинг партии в регионах. Сейчас на местном уровне дела у «слуг народа» хуже, чем на общенациональном. А по мере реализации административно-территориальной реформы будут ещё хуже.

Новая Рада долго не протянет. Астролог предрек Украине досрочные выборы через два года © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна | Перейти в фотобанк

В общем, у команды Зеленского есть резоны вторично распустить Раду и назначить досрочные перевыборы на осень. В конце концов, социология показывает, что запрос на новых людей в политике никуда не делся, а раз так, то можно попытаться и в третий раз зайти в одну и ту же реку. Благо на этом поле реальной альтернативы Зеленскому по-прежнему нет. Попытки сконструировать «новые лица» из Стерненко или Шария пока в самом начале.

P.S.: Мы всё же полагаем, что сейчас речь идёт не о реализации какого-то «хитрого плана», а о «войне нервов» — утечка призвана оказать давление на непослушных депутатов и их спонсоров.