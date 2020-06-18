По состоянию на 12:00 четверга, 18 июня, в мире официально зафиксировано свыше 8,3 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 449 тыс. человек, 4 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Абсолютным лидером по числу зараженных остаются США: здесь с начала пандемии коронавирус диагностировали у 2,1 млн человек. Заболевание унесло жизни 117,7 тыс. человек, 592,1 тыс. выздоровели.

На второй позиции Бразилия, где официально зарегистрировано 955,3 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 46,5 тыс. человек скончались от осложнений, 521 тыс. выздоровели.

Третье место занимает Россия: 561 тыс. случаев заражения, 7,6 тыс. смертей, 313,9 тыс. выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (366,9 тыс.), Великобритания (300,7 тыс.) и Испания (244,6 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 34 063 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 966 человек, 15 447 выздоровели.

За прошедшие сутки по всей стране коронавирус диагностировали у 829 граждан. Это новый и уже третий антирекорд в последние дни.

По количествую случаев заражения коронавирусом лидируют Черновицкая область (4135), Киев (4084) и Львовская область (3398).

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 58 человек. В больницы столицы госпитализированы 10 заболевших, остальные проходят лечение дома, под контролем врачей. Также, по словам мэра Киева Виталия Кличко, за последние сутки в столице от коронавируса умер один человек.

Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении карантина до 31 июля. Он будет адаптивным, и будет учитывающим ситуацию в каждом регионе.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 17 июня

Тем временем власти Тернопольской области приняли решение ужесточить карантинные меры из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе. Отмечается, что в связи с превышением показателя инцидентности область на этой неделе не вошла в зону адаптивного карантина. В связи с этим власти приняли решение запретить массовые собрания, приостановить работу спортивных групп, секций, фитнес-центров в закрытых помещениях, работу магазинов и ТРЦ, которые не могут обеспечить социальную дистанцию для посетителей.

В Минздраве, анализируя ситуацию с коронавирусом в стране, разработали 81 сценарий развития эпидемии. Согласно одному из них, на Украине от COVID-19 может умереть 145 тыс. человек.

«Для того, чтобы посмотреть, что делать Украине дальше, мы сделали четкую модель и просчитали 81 сценарий, по которым может развиваться на территории Украины эпидемия коронавируса. Но ретроспективно выбрали сейчас три наиболее оптимистичных сценария, которые учитывают именно сезонность, летнее время… И у нас есть черный, желтый, зеленый сценарий», — заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Черный сценарий, по его словам, мог бы быть возможен, если бы в марте на Украине не ввели карантин.

На украинско-румынской границе возобновил работу пункт пропуска «Солотвино» — «Сигету-Мармацией». Пропускать будут лишь граждан, которые официально трудоустроены на территории Румынии и имеют подтверждающие документы, а также лица, следующие транзитом. Отмечается, что все въезжающие обязуются пройти обсервацию.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии официально зарегистрировано 561 091 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 7660 человек, 313 963 выздоровели.

За последние сутки в стране COVID-19 диагностировали у 7790 жителей.

Почти 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые приглашены на Парад Победы и будут находиться на Красной площади, помещены на карантин, сообщают СМИ. По словам анонимных источников, они пробудут в изоляции две недели до мероприятия.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Российские вакцины от коронавируса, готовые к клиническим испытаниям, появятся в научном центре «Вектор» уже через две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что ситуация с коронавирусом контролируется, а школьники к сентябрю уже смогут вернуться за парты.

В России в месяц производят 8-10 млн тестов для ПЦР-диагностики коронавируса, рассказала Попова. По ее словам, почти 30 стран мира с февраля получили более 500 тыс. российских тестов на COVID-19 в качестве помощи.

Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме, который был введен из-за коронавируса. Аналитики отмечают, что только 20% российских компаний, переводивших сотрудников на удаленку, готовы ее сохранить. При этом 82% работодателей заявили о снижении эффективности сотрудников при работе из дома.

Ситуация в мире

Европа выходит из пандемии: продолжается открытие границ, очередные страны отменяют чрезвычайное положение, а во Франции – забастовка медиков © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. В настоящее время Назарбаев находится на самоизоляции, поводов для беспокойства пока нет, заявили в его пресс-службе. Отмечается, что первый президент Казахстана продолжает работать удаленно.

ВОЗ приостановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина, который ранее рассматривался как лекарство от коронавируса. Такое решение было принято после того, как некоторые эксперты выяснили, что препарат может вызывать проблемы с сердцем.

Власти Германии приняли решение продлить карантиные ограничения, связанные с коронавирусом, до октября 2020 года.

«Пока нет лекарства, пока нет вакцины, мы должны уживаться с пандемией», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Помимо стандартных мер безопасности, власти также запретили массовые мероприятия до 2020 года, кроме тех, где участники имеют возможность соблюдать социальную дистанцию, а также где они обеспечены масками и антисептиками. При этом каждое такое мероприятие будет рассматриваться отдельно. Для разных регионов правила будут разными — в зависимости от эпидемиологической ситуации.