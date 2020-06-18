Как "правосеки"* церкви объединяют. Почему харьковские храмы уходят к Ватикану

Идущий на наших глазах переход в унию Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви – большая и сложная история, в которой, как в капле воды, отражаются закономерности религиозной жизни Украины

«Сегодня в Харькове состоялась действительно историческое событие. На Собрании Свято-Дмитриевской прихода верующие УАПЦ проголосовали за переход под юрисдикцию Украинской греко-католической церкви, — написал 14 июня в Facebook вождь «Правого сектора»* Андрей Тарасенко. — Этому предшествовал долгий путь в пять лет от XXV епархиального собора 1 апреля 2015 года. Охрану храма на время собраний обеспечивали бойцы Харьковского отделения «Правого сектора». Горжусь тем, что «Правый сектор» снова причастен к эпохальным событиям в нашей стране». Папа может. Украина готова к встрече понтифика © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Официальное письмо с благодарностью в адрес Тарасенко и командира Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (военизированного крыла движения) Андрея Стемпицкого направил 14 июня архиепископ Харьковский и Полтавский УАПЦ Игорь (Исиченко).

«Хочу в ваших лицах выразить Национально-освободительному движению «Правый сектор» искреннюю благодарность за конкретную деятельную помощь Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви и Свято-Дмитриевской парафии (приходу. — Авт.) УАПЦ города Харькова в обеспечении совершаемого этими общинами процесса единения с братской Украинской греко-католической церковью, — пишет архиепископ. — В условиях, когда провокационные среды намеревались дискредитировать этот процесс и навредить проведению ключевых мероприятий в этом процессе, отдельное подразделение ВО (Всеукраинского объединения. — Авт.) «Правый сектор» в Харьковской области под руководством п[редседателя] Юрия Лихоты достойно принял на себя охрану сначала XXXI Епархиального собора Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ, который произошел 18 марта 2020 года, — а затем и общего собрания Свято-Дмитриевской парафии города Харькова 14 июня 2020 года. Благодаря спокойствию, выдержке и твердости бойцов ВО «Правый сектор» удалось помешать провокационным акциям и успешно и плодотворно провести оба собрания».

Тарасенко совершенно верно говорит об «эпохальных событиях», в которые оказались вовлечены бойцы «Правого сектора». Действительно, речь идет не про единичный переход храма (чем на Украине мало кого удивишь), а идущем не первый год сложном процессе вхождения Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ, представляющей собой с 2006 года de facto отдельную церковь, часто называемую «обновленной УАПЦ» или сокращенно УАПЦ (о), в состав Украинской греко-католической церкви (УГКЦ). Год после создания ПЦУ. Итоги без перспектив © cerkva.info | cerkva.info | Перейти в фотобанк

Пути Харьковско-Полтавской епархии, с 1993 года возглавляемой архиепископом Игорем (Исиченко), и прочей УАПЦ разошлись по вопросу объединения с Киевским патриархатом. Исиченко, с 1990 года занимавшийся созданием независимой УАПЦ на Харьковщине, всегда резко оценивал Филарета (Денисенко) и его близость к власти — причем, к любой.

«Когда Украина провозгласила независимость (24 августа 1991 года. — Авт.), тогда перед Церковью стоят две перспективы — или стать аналогом РПЦ в Советском союзе — проправительственной силой, сотрудничающей с властями, или независимой, свободной и демократичной», — вспоминал Исиченко 10 марта 2019 года в эфире передачи «Историческая правда с Вахтангом Кипиани» на телеканале ZIK в марте 2019 года.

По его словам, Филарет (тогда еще остававшийся в рядах РПЦ) уже активно агитировал за вчерашнего члена Политбюро Коммунистической партии Украины Леонида Кравчука, выдвинувшегося кандидатом в президенты независимой Украины: «Тогда я зашел во Владимирский собор — кафедральная церковь митрополита Филарета — на каждом столике, где продавались свечи, лежали агитационные листовки Кравчука».

Став президентом, Кравчук навязал в 1992 году УАПЦ объединение с созданным Филаретом Киевским патриархатом. Из этого мезальянса УАПЦ вышла в 1993 году, потеряв при этом большую часть своих приходов.

После победы на президентских выборах в 2005 году Виктора Ющенко власти Украины инициировали новый объединительный процесс УАПЦ и Киевского патриархата, который должен был завершиться в июле 2008 года во время визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея. Тогда продвигаемое президентом объединение сорвалось только из-за упрямства и амбиций Филарета.

В унию, чтобы защититься от Филарета

Новый процесс объединения УАПЦ и Киевского патриархата был запущен властями Украины в 2015 году. Официальная пресс-конференция с участием епископов двух церквей прошла в Киеве 8 июня 2014 года, но из появившейся переписки премьер-министра Арсения Яценюка с патриархом Варфоломеем стало ясно, что обсуждалось это мероприятия еще в апреле. Да и первое заявление для прессы о готовности к объединению прозвучало со стороны руководства УПЦ и УАПЦ уже 12 апреля 2015 года. Католики Украины хотят прирастать православными раскольниками. Но Папа Римский против © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Понимая, к чему идет дело, Исиченко решил публично инициировать переход в другую Церковь, тронуть которую бы ни власти, ни СМИ не посмели — Греко-католическую. В общем, ничего нового в этом нет — точно так же православные иерархи Украины, обеспокоенные в 1589 году вмешательством Константинополя в их дела, обратились к Ватикану, соглашаясь признать верховенство Папы при сохранении их обрядности.

1 апреля 2015 года в Харькове прошел упомянутый выше XXV епархиальный собора, принявший решение «обратиться к Блаженнейшему патриарху Святославу и Синоду епископов Украинской греко-католической церкви с просьбой о братских советы по достижению евхаристического общения и административной единства Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви с Украинской греко-католической церковью».

Спустя неделю, 8 апреля 2015 года, в УГКЦ официально ответили на просьбу из Харькова. Как заявил в опубликованном на сайте Церкви заявлении глава комиссии УКГЦ по содействию единению христиан священник Игорь Шабан, «Украинская греко-католическая церковь… приветствует инициативу православного духовенства Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ», отметив при этом «позицию невмешательства УГКЦ во внутреннеправославные дела».

Упоминание про невмешательство появилось не на пустом месте. «Опасность! Наиболее прогнозируемый опасное последствие поступка владыки Игоря — обострение дискуссий между православными, в первую очередь УАПЦ и УПЦ КП, и греко-католиками… А рассорить православных и греко-католиков в Украине, особенно сейчас, — это был бы большой подарок для Кремля», — с таким заявлением выступил 4 апреля 2015 года (когда были опубликованы официальные документы, принятые собором Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ) в Facebook официальный спикер Киевского патриархата архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

Так или иначе, но Синод УГКЦ, собравшийся в Ивано-Франковске 30 августа — 6 сентября 2015 года, принял решение «приветствовать решение Собора Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ(о) и выразить готовность к совместному поиску путей восстановления евхаристического общения и административного единства между Украинской греко-католической церковью и Харьковско-Полтавской епархией УАПЦ(о)». Церковь на Украине: томософрения продолжается © пресс-служба президента Украины/Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины/Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Стоит напомнить, что объединительный Собор УАПЦ и Киевского патриархата был намечен на 14 сентября 2015 года, хотя в итоге так и не состоялся тогда из-за противоречий епископата двух Церквей. И, хотя даты Синода УГКЦ были запланированы еще за год, сложно избавиться от впечатления, что важно было поддержать инициативу из Харькова еще до того, как власти Украины реализуют свой объединительный процесс.

Процесс же единения УАПЦ(о) и греко-католиков шел неспешно и в целом как-то совсем вопреки популярным на Украине и в России ходячим стереотипам о том, что «паписты» только спят и видят, как бы «подчинить себе каноническое православие».

Спустя год после обращения из Харькова, 8 апреля 2016 года, из канцелярии главы УГКЦ было отправлено официальное письмо по поводу предлагаемых вариантах реализации: «Путь восстановления евхаристического общения и административного единства мы видим в создании Персональной епархии УГКЦ для верных УАПЦ (о) в пределах территории Харьковской, Полтавской и Сумской областей во главе с архиепископом Харьковско-Полтавским… Такая модель единения будет способствовать наиболее полному сохранению тождества нынешней Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ (о) и предоставит ей перспективу органического развития… Наши рабочие группы подготовили проект Устава такой епархии».

На прошедшем 20 апреля 2016 года XXVI епархиальном соборе Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ было принято решение: «Принять «Предложения о вхождении Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ в единство с УГКЦ» за программу развития Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви и одобрить предложенную ими программу вхождения Харьковско-Полтавской епархии в евхаристическое и административное единство с УГКЦ».

Еще год спустя, 5 апреля 2017 года, на XXVII епархиальном соборе Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ выступил и глава УГКЦ Верховный архиепископ Киево-Галицкий (в самой УГКЦ ее главам с 1978 года присваивается и титул патриарха, но Ватикан его не признает) Святослав Шевчук, рассказавший о процессе объединения. В свою очередь, делегаты собора приняли обращение к Папе Римскому Франциску и пообещали в июле того же года совершить паломничество в главный культовый центр украинских греко-католиков — Зарваницу. Самопровозглашённый Филарет продолжает борьбу © Facebook, Патріарх Філарет | Facebook, Патріарх Філарет | Перейти в фотобанк

Эти паломничества затем стали ежегодными. А вот процесс объединения так и оставался неторопливым. Например, все, что сообщалось по итогам XXIX епархиального собора, прошедшего 28 марта 2018 года: «Собор обратился к Блаженнейшему патриарху Святославу с просьбой представлять интересы Харьковско-Полтавской епархии во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций… Собор поддержал проект стажировку настоятелей приходов в лучших церковных общинах галицких епархий УГКЦ». И это все!

Реальный процесс объединения был активизирован созданием Православной церкви Украины (ПЦУ), запущенным Петром Порошенко в апреле 2018 года. Собственно, ПЦУ — это утвержденное в итоге Константинопольским патриархатом название автокефальной Церкви, изначально ее называли просто Единой Поместной церковью (ЕПЦ). В УАПЦ(о) и эту попытку объединения с Киевским патриархатом вновь восприняли негативно.

«С июня 1992 года украинский политикум реализует собственные проекты создания церкви, предназначенной быть государственным. Сегодняшний проект несет в себе такую ​​же опасность… Создание Православной церкви Украины напоминает коллективизацию 1930-х. Перед каждой областной администрацией ставят задачу о присоединении приходов Московского патриархата в ПЦУ. Одни приобщаются, другие пытаются перерегистрировать общины, существовавшие только номинально. Кого запугивают, кому обещают поддержку», — заявил Исиченко в интервью, опубликованном 5 марта 2019 года в журнале «Країна».

И продолжил критику ЕПЦ далее. «Опасность в политизации механизмов создания Церкви и в зависимости от государства. Когда государственные деятели рассуждают о том, как создать Единую поместную церковь, в то же время отодвигаются темы, как избавиться от коррупции в государстве, как жить по-христиански, как прекратить ссоры. Это уход от реальности в миражи церковной политики», — заявил Исиченко 7 июня 2019 года в интервью «Громадскому радио». И, кстати, с ним сложно не согласиться!

В аналогичной тональности отзывалось и рядовое духовенство УАПЦ(о).

В условиях, когда на горизонте уже появилась реалистичная перспектива объединения УАПЦ и Киевского патриархата в единую Церковь, которая затем была реализована менее чем за год (15 декабря 2018 года состоялся объединительный Собор, а 5 января 2019 года был получен томос об автокефалии), пришлось изменить условия вхождения в УГКЦ — вместо создания отдельной епархии на вливание в уже существующую, что было быстрее.

18 марта 2020 года на сайте Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ была опубликована официальная информация о прошедшем XXXI епархиальном соборе: «Было принято решение общих собраний коллегии патриарха Мстислава и Свято-Дмитриевского катехизическо-пастырского центра, которые прошли 15 марта 2020 года, об их вхождении в состав Харьковского экзархата Украинской Греко-Католической Церкви… Харьковскому краевому братству апостола Андрея Первозванного и приходским общинам, входившим в состав Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ(о), было рекомендовано внести изменения в учредительные документы в связи с изменением юрисдикционной принадлежности». Приходы и переходы: конфликтующая статистика Московского патриархата и ПЦУ © Facebook, Митрополит Епіфаній

На том же соборе Исиченко сложил полномочия главы епархии. Впрочем, официально решение о ликвидации Харьковско-Полтавской епархии было подписано им лишь 4 июня, по сути, технически она еще существует, пока идет процесс перерегистрации в УГКЦ.

Определенная спешка понятна — многие были не прочь и УАПЦ(о) «добровольно-принудительно» перевести в ПЦУ, не дав харьковским и полтавским храмам УАПЦ уйти в УГКЦ. Что, кстати, опровергает другую популярную среди православных страшилку — «конечная цель ПЦУ в том, чтобы увести всех православных в унию».

В заявлении, опубликованном 2 апреля 2020 года в блоге Исиченко, показана картина полномасштабного натиска на УАПЦ(о): «30 марта 2020 года бывший первый заместитель председателя Харьковской областной администрации Анатолий Здоровый обратился к епископу Харьковскому ПЦУ Митрофану (Бутынскому) с предложением захватить Свято-Дмитриевский храм Харькова, чтобы не дать общине перейти в УГКЦ… В тот же день бывший священник Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ Олег Козубов звонит настоятелю Свято-Юрьевского прихода города Полтавы о. Игорю Литвину, убеждая его перейти к ПЦУ на любых условиях. На следующий день другой бывший священник Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ Дмитрий Романков приезжает в Харьков к настоятелю Свято-Дмитриевской прихода о. Виталию Зубаке, агитируя того перейти с обществом под юрисдикцию предстоятеля ПЦУ Епифания на основе ставропигии (прямого подчинения храма главе Церкви. — Авт.)».

С публичными обращениями в защиту Свято-Дмитриевского храма 4 апреля выступил от лица возглавляемой им Организации украинских националистов Богдан Червак, 8 апреля — отделение «Свободы»* в Харьковской области, 10 апреля — Конгресс украинских националистов. Униаты и захваты: что происходит сейчас в религиозной сфере Буковины? © Facebook, Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ

«Национально-свидомая» Церковь

О причинах, по которым националисты встали на защиту УАПЦ(о), прямо сказано в их заявлениях: «Свято-Дмитриевский храм не только место, где собирается христианская община, но и известный в Харькове центр национально-культурного и религиозного возрождения Украины» (ОУН), «Свято-Дмитриевский храм Харькова является не только центром духовной жизни для жителей города, но и центром украинского идеи, настоящим и современные центром украинства» (харьковская «Свобода»).

Об этом же автору статьи говорил еще в октябре 2015 года директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский: «Верующих у УАПЦ там количественно немного, но это та их часть, которая готова к активному действию, а не посещает храмы только ради крещения детей или отпевания покойников. УАПЦ собирает определённую аудиторию в этих регионах, в первую очередь это патриотически настроенная украинская интеллигенция».

По сути, это такой «украинский национальный клуб» в формате церкви, причем в регионе, где еще в нулевые годы украинские националисты чувствовали себя чужими. Поэтому защищали его всеми силами, невзирая на партийные и даже религиозные разногласия.

«Поэтому на защиту Харьковского Свято-Дмитриевского храма УАПЦ осенью 2005 года (его здание планировал приватизировать Московский Патриархат) вместе с местными казаками и УНСОвцами стала группа бойцов Организации «Патриот Украины», среди которых на тот момент не было ни одного православного (большинство были язычниками», — говорилось в статье, опубликованной в 2013 году на сайте Социал-национальной ассамблеи. Далее в ней упомянуто, что «главным Проводник (вождь. — Авт.) Организации Андрей Билецкий крестил сына в том же Свято-Дмитриевском храме обновленной УАПЦ, при этом Вождь никогда не отказывался называть себя митраистом, верующим Победы».

Именно в Свято-Дмитриевском храме бывала во время посещения Харькова лидер ОУН(бандеровской) и Конгресса украинских националистов Ярослава Стецько (умерла в 2003 году). И в наши дни здесь регулярные гости — лидеры местных националистических организаций. Например, при описании прошедшего 20 апреля 2016 года XXVI епархиальном соборе на сайте УАПЦ(о) упомянуты «гости: Игорь Швайка (ВО «Свобода»)… Юрий Пономаренко (НВР «Правый сектор»)». В свою очередь, и сам Исиченко частый гость на мероприятиях и «Правого сектора», и «Свободы».

Тут, кстати, ломается и третий популярный стереотип — «борьба за храмы ведется из-за собираемых там денег». Для УГКЦ, имеющей более 4 тысяч храмов на Западной Украине, вся УАПЦ(о), имевшая на 2018 год лишь 29 приходов, из которых 13 в Полтавской области, 3 в Харьковской и т.д., и то часто это небольшие деревянные храмы — величина меньше статистической погрешности. Но на уровне национального самосознания эти храмы, пусть и не слишком большие и посещаемые, интересны и ценны.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.