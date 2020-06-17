По состоянию на 19:00 17 июня в мире зафиксировали более 8 миллионов 210,6 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 444,5 тысячи человек скончались, почти 4 миллиона выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 17 июня США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 2 миллионов 141,3 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 117 030.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено почти 923,2 тысячи случаев заражения, более 45,2 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Россия. Здесь зафиксировано свыше 553,3 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти 7,5 тысяч человек скончались.

В Индии заболели более 354 тысяч человек, а умерли свыше 11,9 тысячи пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает третье место в мире — 553 301. По состоянию на 19:00 в стране зафиксировано 7478 скончавшихся и 304 342 выздоровевших. За последние сутки в России зарегистрировано 7843 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 — впервые с 1 мая суточный прирост составил менее 8 тысяч человек.

Сегодня начались клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19). Испытания будут проводиться на двух группах добровольцев по 38 человек в каждой. Первые из них будут вакцинированы в ближайшие два дня.

«Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве. Испытания вакцины в форме раствора для внутримышечного введения будут проводиться в военном госпитале имени Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения, — в Сеченовском университете», — сообщил Минздрав.

При этом во время прививочной кампании от коронавируса государствам, по мнению зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, придется взаимодействовать друг с другом. Он считает, что вакцины (когда они появятся) должны быть использованы одновременно на разных континентах из соображений национальной безопасности.

А пока что Россия помогает другим странам выявлять коронавирус. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с февраля Москва передала более полумиллиона тестов для выявления коронавируса почти в 30 стран мира. В самой же России с начала эпидемии было проведено более 15,6 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.

Это стало возможным, в частности, благодаря госфинансированию. И премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 15,8 миллиарда рублей на поддержку федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений. Средства позволят компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Что касается образовательных учреждений, то почти 300 тысяч российских учителей (примерно 25%) будут вызваны из отпусков для проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ). Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев признал, что разделять отпускные дни на две части учителям будет неудобно, но при этом отметил, что они совершают «тот же подвиг, что совершили врачи», которые лечат пациентов с коронавирусом. Также он поддержал предложение установить дополнительную выплату учителям за работу на ЕГЭ.

При этом помощь требуется и родителям выпускников. Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для родителей-одиночек. Он направил обращения в Госдуму и правительство. Размер пособия предложили установить на уровне не менее двух прожиточных минимумов.

Тем временем ограничения из-за пандемии привели к падению в 10 раз оплаченного спроса россиян на отдых в июне относительно того же месяца прошлого года. При этом, по словам директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, от недели к неделе в июне наблюдается рост количества бронирований в 2-3 раза. Это говорит о том, что сезон набирает правильные обороты.

Старт полноценного туристического сезона в России объявлен с 1 июля.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 33 986 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 953 стали летальными. В то же время 15 485 пациентов выздоровели.

Кабинет министров поддержал продление действия адаптивного карантина в стране. Ограничения будут действовать до 31 июля. Согласно решению КМУ, будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без масок или респираторов. Также запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Кроме того, он одобрил методику ужесточения карантина, разработанную Минздравом, и проверил, как областные государственные администрации выполняют решения правительства по предотвращению распространения COVID-19. По результатам проверки правительство составило рейтинг ОГА.

Их разделили по двум большим направлениям: выполнение поручений Кабмина и выполнение поручений премьер-министра. Проверили выполнение таких решений правительства, как соблюдение режима въезда-выезда из областей, ситуацию с обеспечением обсервации, ситуацию в больницах по выплатам зарплат и социальную защиту во время карантина.

Также осуществили мониторинг выполнения таких решений премьера, как соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Госкомиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС, организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах, обеспечение ПЦР-тестирования населения на коронавирус.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Луганской области — 31 балл;

Хмельницкой — 27 баллов;

Харьковской — 25 баллов;

Днепропетровской — 25 баллов;

Киевской — 25 баллов.

При этом самые низкие показатели у:

Черниговской — 15 баллов;

Волынской — 15 баллов;

Тернопольской — 15 баллов;

Запорожской — 14 баллов;

Львовской — 13 баллов.

Киев же принял решение усилить контроль за соблюдением карантина и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за его соблюдением, которые состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Нацполиции и муниципальной охраны.

При этом известно, что в Киеве 12% всех больных COVID-19 жителей города — это медики. Всего коронавирусом заразились 582 медиков.

Правительство определило суммы выплат медработникам, которые получили инвалидность или умерли в результате профессионального заболевания коронавирусом:

I группа инвалидности — 840 800 гривен;

II группа инвалидности — 735 700 гривен;

III группы инвалидности — 630 600 гривен.

В случае смерти медработника члены его семьи получат выплату в размере 1 миллиона 575,5 тысяч гривен.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минфину провести аудит расходов средств из фонда по борьбе с коронавирусом, общая сумма которого составила 65 миллиардов гривен.

Глава Кабмина также рассказал, что правительство предложит сдвинуть начало рабочего дня для разных сфер экономики, чтобы избежать скопления людей в часы пик.

Также КМУ проголосовал за открытие пешеходных и автомобильных пунктов пропуска на границе с Белоруссией и Россией в связи с ослаблением карантина.

Ситуация в мире

Что касается авиаперевозок, то до введения ограничений по пандемии в мире выполнялось до 181 тысячи авиарейсов в сутки, к текущему времени они восстановились примерно до 118 тысяч в сутки (на 65%). Об этом сообщило Минэнерго РФ.

Однако еще не все страны открыли границы. Так, австралийский министр по торговле, туризму и инвестициям Саймон Бирмингем заявил, что границы Австралии могут быть закрыты для иностранных туристов вплоть до 2021 года. При этом министр сказал, что в настоящее время разрабатываются правила возвращения в страну граждан, находящихся сейчас за рубежом, а также иностранных туристов, обучающихся в местных вузах.

В Новой Зеландии контроль за соблюдением карантинных мер на границах страны, в первую очередь в аэропортах, будут осуществлять военные. Такое решение было принято после того, как у прибывших неделю назад в Новую Зеландию и выпущенных из карантина раньше срока двух гражданок Великобритании был выявлен коронавирус.

Тем временем парламент Швеции сегодня провел церемонию в память об умерших из-за коронавируса, которых в стране насчитывается уже почти 5 тысяч. Проведение подобных церемоний в парламенте — это необычный шаг в Швеции. Предыдущее такое мероприятие было организовано в память о жертвах цунами 2004 года, в котором погибло 534 шведа.

А мэр Лондона Садик Хан заявил, что сократил свою зарплату на 10% из-за пандемии коронавируса. Он призвал правительство Британии оказать помощь местным органам власти, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Из-за недостаточного финансирования мэрии могут оказаться вынуждены сокращать перечень оказываемых населению услуг.

Американские врачи ставят под сомнение эффективность препарата дексаметазона в лечении коронавируса, о которой ранее заявили исследователи Оксфордского университета и которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала «научным прорывом». По словам медиков в США, впечатляющие результаты действия препаратов становились «не столь убедительными, как только они получали к ним доступ».