Власти Украины не будут выполнять Минские соглашения, попытаются либо заморозить конфликт в Донбассе, либо выйти на новый пакет соглашений - условный «Минск-3», говорят политэксперты

Украинские власти начали прямо отказываться от реализации Минских соглашений. Сначала вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 12 июня заявил, что Минские соглашения никчемны с международно-правовой точки зрения, однако белорусскую столицу необходимо использовать как площадку по урегулированию конфликта в Донбассе.

Затем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня заявил, что «минский процесс» не умер и «держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких»». Также Кулеба сообщил, что открыт для общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, «если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных».

На следующей «нормандской» встрече должны быть названы сроки установления мира в Донбассе – Ермак © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Александр Мережко заявил, что Минские соглашения носят рекомендательный характер и не налагают на Украину никаких обязательств. Об этом рассказал представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

«Подобного рода заявление в переговорном процессе было сделано впервые», — сказал Грызлов.

Он также отметил, что Украина снова пытается саботировать переговорный процесс, и если заявление является официальной позицией Киева — это прямой путь к «замораживанию» конфликта.

Напомним, еще 17 февраля 2015 года резолюцию в поддержку Минских соглашений принял Совет Безопасности ООН.

Говорят одно, делают другое

Очевидно, что украинские власти не устраивают Минские соглашения. Но до недавнего времени они никогда не говорили об этом публично. Во время своего президентства Пётр Порошенко как мантру повторял, что альтернативы «Минску» нет, однако на деле их откровенно саботировал. Та же картина сохраняется и при президенте Владимире Зеленском.

При Зеленском урегулирование в Донбассе вернулось в тот же тупик, что и при Порошенко — Молчанов © Офіс Президента України

Издание Украина.ру выяснило у украинских политических экспертов, будет ли Киев пытаться созвать некий «Минск-3», какими могут быть эти гипотетические новые соглашения, а также какая позиция по конфликту в Донбассе сложилась у Европы, США и России.

Минская заморозка или прорыв к «Минску-3»

Позиция Киева выражается словами Алексея Резникова, который тоже участвует в переговорном процессе: «Мы не можем отказаться от Минских соглашений, но не можем их выполнять». Об этом говорит руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Резников, по словам эксперта, адвокат, не искушен в политике, поэтому проговорился.

«Позиция Украины заключается в том, чтобы добиться коррекции Минских соглашений, но на тех условиях, которые выгодны Украине: сначала граница, потом все остальное. Такая логика переговоров (что наше — то наше, а о вашем потом поговорим) может привести в лучшем случае только к замораживанию конфликта.

Пока несколько удачных маневров российской стороны не отменяет того факта, что ситуация в целом находится в тупике», — отметил Золотарёв.

Директор Украинского Института политики Руслан Бортник считает, что со стороны Киева будет попытка собрать «Минск-3». Разговоры в отношении Будапештского меморандума, в отношении других форматов — это попытка выйти за рамки «нормандского формата», перейти к «Минску-3», пояснил политолог.

«Очевидно, что украинская власть даёт понять, что Минские соглашения ее не устраивают и в том режиме, в котором они прописаны, Украина выполнять их не будет.

Как минимум Украина требует пересмотра порядка выполнения пунктов, условий их выполнения, как максимум Украина, конечно, заинтересована в том, чтобы обнулить Минские соглашения. Для этого рассматриваются разного рода политические и юридические поводы», — сказал Бортник.

Киев может обнулить Минские соглашения и обвинить Донбасс в нежелании мира — сенатор Морозов © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Якубин. Нет других вариантов для выполнения хотя бы части парижского коммюнике, чтобы эти результаты можно было показать, и произошла вторая встреча в «нормандском формате» в Берлине.

«Что касается заявлений Кулебы, то это что-то вроде пробного шара, мол, если нет, то у нас есть свои заготовки. Но, насколько я понимаю, стратегически у Киева есть только Минские соглашения, и всякие предложения о новом Будапештском меморандуме (вспомним, господина Резникова) — просто дымовая завеса, не более того», — отметил политолог.

Зеленский и его «альтернативные планы» по Донбассу

Как правило упоминание плана «Б» указывает на отсутствие иного плана, говорит Андрей Золотарёв. Он полагает, что выход Украины из Минских соглашений маловероятен: это автоматически приведёт к тому, ради чего все это затевалось, и что поддерживается «партией войны» — отмене санкций в отношении России.

«Это позволит говорить о том, что проблемы не в Москве, а проблемы в Киеве. Я думаю, что Киеву не позволят ни выполнить Минские соглашения, ни отказаться от них как таковых», — сказал эксперт.

Обещания Зеленского выйти из «Минска» вполне реальны, потому что президент Украины не хочет отвечать за провал минских переговоров. Такое мнение у Руслана Бортника.

«Я думаю, что уже власть начала предлагать какие-то другие варианты, которые позволят перенести ответственность за отсутствие мира на Россию или представителей так называемых ЛДНР», — заявил политолог.

При этом Минские соглашения не выполняются фактически с 2015 года — они уже не работают, поясняет Бортник. И чем дольше они не будут работать, тем больше Запад будет усиливать голос Украины: «Если они не работают, то давайте перейдём к чему-то другому».

К тому же, подчёркивает эксперт, для власти выполнить «Минск» означает вступить в конфликт с как минимум третью украинского общества.

«Это не большинство, но очень активное меньшинство, которое очень весомо в политике и доминирует на улицах», — сказал Бортник.

Офис Зеленского озвучил условия для проведения местных выборов в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мне кажется, что сам факт проведения [главы Офиса президента] Андреем Ермаком встречи в расширенном формате (где был и Резников, и министр обороны, и глава МИД) в Берлине и Париже, говорит о том, что переговоры по выполнению парижского коммюнике ведутся», — сказал эксперт.

По его словам, избиратели Зеленского ждут от него шагов по урегулированию конфликта на востоке. Зеленский это понимает. Плюс, на данный момент он установил для себя некий дедлайн — местные выборы, которые пройдут в этом году.

Какой «Минск-3» мог бы устроить все стороны конфликта

Точка невозврата в конфликте в Донбассе уже, к сожалению, пройдена, говорит Андрей Золотарёв. Изначально Минские соглашения были нацелены на федерализацию Украины, которая не позволила бы Украине выступать в качестве опорной базы для действий против России. Это категорически отвергают сходу, сообщил политолог.

«Как мне представляется, Киев не хочет возврата Донбасса, поскольку это несколько миллионов нелояльных к нему избирателей, и может повлиять на сложившийся баланс в пользу промайданной части политикума.

К тому же Донбасс вряд ли захочет возвращаться в страну, где с 1 сентября будет прекращено обучение на русском языке, где переписывается история и восхваляются коллаборанты. Итогом всему этому будет замораживание конфликта», — прогнозирует эксперт. Андрей Золотарев: Выход Киева из Минских соглашений сразу приведет к снятию санкций с РФ © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Пока идёт игра на истощение, и в ближайшее время реализация Минских соглашений станет возможной только в двух случаях: если какая-то из сторон радикально поменяет свою позицию или если у какой-то из сторон случится масштабный внутренний кризис, как 100 лет назад в 1920-х годах, когда за счет социально-экономического, политического поражения сторона станет просто неспособной настаивать на своих позициях. Об этом говорит Руслан Бортник.

«Пока сохраняется нынешний баланс — ОРДЛО с поддержкой России с одной стороны, Украина с поддержкой Запада с другой стороны — реализовать эти соглашения невозможно», — убеждён политолог.

Новые соглашения возможны, продолжил Бортник, но возникнет тот же самый вопрос гарантий: «старые соглашения тоже были неплохие, но, условно говоря, гарантеры их выполнения — Германия, Франция и Россия — оказались неспособны обеспечить надлежащие гарантии выполнения этих соглашений Украиной и ОРДЛО».

«Поэтому можно написать любые новые соглашения, но кто и как будет гарантировать их выполнение и чем эти гарантии будут отличаться от тех, что давались в 2014-15 годах?» — задал риторический вопрос эксперт.

При политическом желании можно выполнить нынешние Минские соглашения, говорит Алексей Якубин: в них нет ничего такого, что вступало бы в противоречие с Конституцией Украины.

У Порошенко, продолжил политолог, в принципе не было желания возвращать Донбасс с электоральной точки зрения. Он считал, что это не его территория, и это невыгодно ему. У нынешней власти в этом плане более гибкая позиция.

«Нынешняя власть больше смотрит на социологию и общественную поддержку, а в обществе есть большой запрос на решение конфликта на Востоке. Причем не на заморозку, потому что она есть и так, конфликт с низкой интенсивнее, а именно на решение», — заявил Якубин.

Сложился ли международный консенсус по вопросу Донбасса?

Пока вероятность ввода миротворцев на Донбасс выглядит абсолютно гипотетической, уверен Андрей Золотарёв. Европейцы смотрят на эту ситуацию как на внутриукраинский конфликт, в котором одна сторона поддерживается Россией, а другая — Соединенными Штатами. У них нет большого желания в это влазить, поясняет эксперт.

Европейцы хотят, чтобы была какая-то стабильность, чтобы было мирное урегулирование, но при этом не хотят ни выступать в качестве инструмента, ни оплачивать это.

Бортник: Достижение мира в Донбассе требует заключения трехуровневого соглашения © Facebook, Ruslan Bortnik

Консенсусный вариант должен предусматривать решение на трех уровнях: между Россией и Западом, между Украиной и Россией, внутри Украины — между ОРДЛО и остальной частью страны, говорит Руслан Бортник.

«Это как матрёшка. На каждом из трех уровней, чтобы достигнуть мира, необходимо заключить соглашения. Только тогда это может сработать.

Пока что заключение соглашения на всех трех уровнях выглядит маловероятным, поэтому реализация Минских соглашений тоже выглядит маловероятной», — сообщил эксперт.